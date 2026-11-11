FAYETTEVILLE, Géorgie. Pour beaucoup, le but sensationnel de Cavan Sullivan contre le Mexique a marqué l'arrivée du joueur de 17 ans en sélection américaine. Vu de l'extérieur, l'idée se défend. Le but était incroyable, mais l'enjeu l'était tout autant. Face au plus grand rival de son pays pour la première fois, la plus jeune star du football aux États-Unis a signé une action marquante qui sera rediffusée tout au long de sa carrière.

Mais pour Sullivan, ce n'est pas à ce moment-là qu'il est devenu membre de l'USMNT. Non, cela s'est produit près de deux semaines plus tôt, lorsqu'il s'est tenu devant ses coéquipiers et a chanté une chanson sortie 26 ans avant sa naissance.

« Le chant et le rite d'intégration », raconte Sullivan en riant. « C'est agaçant quand c'est à votre tour, mais c'est un bon moment pour réunir toute l'équipe et intégrer tout le monde. C'est le genre de chose qu'on fait quand on est dans une équipe : cette sensation, le trac quand on se retrouve devant tout le monde et qu'on doit chanter une chanson pour les autres. »

La chanson choisie par Sullivan ? « Every Breath You Take », de The Police. D'une certaine manière, ce choix lui correspond. Depuis ses 14 ans, chacun de ses pas est observé, publié et décortiqué. L'adolescent connaît une nouvelle forme d'exposition médiatique, peut-être encore plus intense que celle qu'ont connue Christian Pulisic et Freddy Adu avant lui.

Et jusqu'ici, Sullivan n'a commis aucun faux pas, y compris face au Mexique. C'est pourquoi il participe à un deuxième rassemblement, cette fois pour la Ligue des nations de la CONCACAF, et pourquoi le sélectionneur de l'USMNT, Mauricio Pochettino, continue de lui faire confiance, à la fois en raison de son âge et malgré celui-ci.

Alors, pour ce deuxième rassemblement, quelque chose change-t-il pour Sullivan ? Oui et non.

« Je ne pense pas que quoi que ce soit change vraiment mon état d'esprit ou ma mentalité, a-t-il déclaré. J'ai simplement un peu plus d'expérience. »

Et ce n'est pas tout, ajoute Sullivan : la nouvelle star de l'USMNT commence à se sentir plus à l'aise au sein d'une équipe dont il devrait faire partie pendant très, très longtemps.