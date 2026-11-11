Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

« Merci, mec ! » : Cavan Sullivan endosse son rôle de « petit frère » au sein de la sélection masculine des États-Unis et se confie sur sa rencontre avec Christian Pulisic et la chanson d’initiation qui l’a aidé à s’intégrer

Des chansons de The Police à sa rencontre avec son idole d’enfance Christian Pulisic, Cavan Sullivan s’épanouit dans son rôle de petit frère de la sélection masculine des États-Unis et en savoure chaque instant.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • FAYETTEVILLE, Géorgie. Pour beaucoup, le but sensationnel de Cavan Sullivan contre le Mexique a marqué l'arrivée du joueur de 17 ans en sélection américaine. Vu de l'extérieur, l'idée se défend. Le but était incroyable, mais l'enjeu l'était tout autant. Face au plus grand rival de son pays pour la première fois, la plus jeune star du football aux États-Unis a signé une action marquante qui sera rediffusée tout au long de sa carrière.

    Mais pour Sullivan, ce n'est pas à ce moment-là qu'il est devenu membre de l'USMNT. Non, cela s'est produit près de deux semaines plus tôt, lorsqu'il s'est tenu devant ses coéquipiers et a chanté une chanson sortie 26 ans avant sa naissance.

    « Le chant et le rite d'intégration », raconte Sullivan en riant. « C'est agaçant quand c'est à votre tour, mais c'est un bon moment pour réunir toute l'équipe et intégrer tout le monde. C'est le genre de chose qu'on fait quand on est dans une équipe : cette sensation, le trac quand on se retrouve devant tout le monde et qu'on doit chanter une chanson pour les autres. »

    La chanson choisie par Sullivan ? « Every Breath You Take », de The Police. D'une certaine manière, ce choix lui correspond. Depuis ses 14 ans, chacun de ses pas est observé, publié et décortiqué. L'adolescent connaît une nouvelle forme d'exposition médiatique, peut-être encore plus intense que celle qu'ont connue Christian Pulisic et Freddy Adu avant lui.

    Et jusqu'ici, Sullivan n'a commis aucun faux pas, y compris face au Mexique. C'est pourquoi il participe à un deuxième rassemblement, cette fois pour la Ligue des nations de la CONCACAF, et pourquoi le sélectionneur de l'USMNT, Mauricio Pochettino, continue de lui faire confiance, à la fois en raison de son âge et malgré celui-ci.

    Alors, pour ce deuxième rassemblement, quelque chose change-t-il pour Sullivan ? Oui et non.

    « Je ne pense pas que quoi que ce soit change vraiment mon état d'esprit ou ma mentalité, a-t-il déclaré. J'ai simplement un peu plus d'expérience. »

    Et ce n'est pas tout, ajoute Sullivan : la nouvelle star de l'USMNT commence à se sentir plus à l'aise au sein d'une équipe dont il devrait faire partie pendant très, très longtemps.

  • Se mettre à l’aise

    imago-sport-1084122475.jpg
    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Sullivan se sent déjà à l’aise au sein de l’équipe nationale.

    L’initiation a permis de briser la glace. L’anniversaire de Sullivan, à mi-parcours du dernier rassemblement de la sélection américaine, aussi. Le groupe est resté réuni pendant deux semaines et demie pour disputer quatre matches, ce qui a permis aux joueurs de faire connaissance.

    Il faut dire que Sullivan connaissait déjà bon nombre des joueurs présents. Ses coéquipiers du Philadelphia Union, Neil Pierre et Frankie Westfield, faisaient partie du groupe. Mathis Albert, Julian Hall et Adri Mehmeti lui étaient également familiers. Quant à ceux qu’il ne connaissait pas, les vétérans de la sélection américaine, ils ont tout fait pour accueillir Sullivan et les nouveaux venus, non pas comme des coéquipiers, mais comme des amis.

    « Je me sens plutôt à l’aise dans le groupe, a déclaré Sullivan. Lors du dernier rassemblement, tout le monde m’a permis de me faire facilement des amis et de me sentir à l’aise. J’ai l’impression d’être chez moi et au bon endroit. J’aborde ce rassemblement avec confiance et je suis heureux d’être ici. J’ai vraiment hâte de rencontrer de nouvelles personnes et de me faire de nouveaux amis. »

    Mardi, Sullivan a été interrogé sur un nouveau coéquipier en particulier, qu’il a hâte d’apprendre à connaître : Pulisic.

  • Jouer avec Pulisic

    imago-sport-1079072562.jpg
    IMAGO / Crystal Pix

    Comme la plupart des enfants américains, Sullivan a grandi en admirant Pulisic.

    Dès l’annonce de la liste de l’USMNT, la plupart des regards se sont portés sur deux noms : Sullivan et Pulisic. Lorsque le premier a été appelé pour la première fois en sélection lors du dernier rassemblement, le second était absent sur blessure. Ce rassemblement allait donc marquer la première rencontre entre la plus grande star de l’USMNT et sa nouvelle star. Ce serait aussi la première occasion de voir comment Pulisic et Sullivan peuvent jouer ensemble.

    L’attente est grande, forcément : les supporters de l’USMNT ont hâte de voir l’avenir de l’équipe rejoindre son présent sur le terrain. Le dernier rassemblement en avait donné un avant-goût dans tous les secteurs de jeu, mais les retours de Pulisic, Folarin Balogun et Weston McKennie ont apporté les pièces manquantes, rapprochant ce groupe de son effectif au complet.

    Sullivan, comme tout le monde, se réjouit de voir cela. Il a aussi hâte de jouer aux côtés de Pulisic, un joueur qu’il considère comme un modèle depuis la majeure partie de sa vie.

    « C’est un joueur que tous les enfants du pays admirent. Alors, pour moi, la boucle est bouclée de partager le terrain avec lui aujourd’hui pour la première fois, a déclaré Sullivan. J’ai fait sa connaissance ce matin et il semble vraiment formidable, accessible et très gentil. »

    « Il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans ce groupe que j’admire depuis toujours. Christian, évidemment, est le principal modèle de tous les enfants du pays. Mais, comme je l’ai dit, je suis prêt à vivre de nouvelles expériences et à me faire de nouveaux amis. »

    Pour cela, il devra toutefois convaincre les vétérans, sur le terrain comme en dehors. Jusqu’ici, c’est le cas.

  • Impressionner les vétérans

    imago-sport-1084122477.jpg
    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Antonee Robinson fait partie de ceux qui apprécient le jeu et l’attitude de Sullivan.

    Lors du point presse de la sélection américaine mardi, Sullivan était assis à côté de l’un de ses joueurs les plus expérimentés : Antonee Robinson. Le latéral de Fulham compte 62 sélections et deux Coupes du monde à son actif. Autant dire qu’il a presque tout vu au cours de sa carrière avec la sélection américaine.

    Interrogé sur Sullivan, Robinson n’a pas tari d’éloges sur le plus jeune de ses coéquipiers en sélection.

    « Pour moi, personnellement, » commence Robinson, « quand je regarde Cavan, son talent saute aux yeux : son aisance avec le ballon, sa qualité technique et sa capacité à aller de l’avant. Mais il y a aussi ce qu’il fait sans le ballon, à l’entraînement comme en match. Il est très compétitif, travaille énormément pour presser et réduire les espaces. »

    « Il est agressif, et je pense que la capacité des joueurs de haut niveau à exceller dans les deux aspects du jeu, à être exceptionnels avec le ballon tout en travaillant dur sans lui, est une formule idéale pour devenir un grand joueur. C’est ce que nous voulons dans l’équipe. »

    Alors que la question suivante commençait, Sullivan n’a pas pu cacher son sourire avant de se tourner vers Robinson. « Merci, mec ! », a-t-il lancé, et tous deux ont ri. À cet instant, Sullivan n’était pas la prochaine star de la sélection américaine : il était un jeune qui savourait les compliments d’un joueur qu’il admire.

  • Une mentalité de « petit frère »

    imago-sport-1084122500.jpg
    IMAGO / ZUMA Press Wire

    La plus jeune star de la sélection masculine des États-Unis trouve sa place au sein du groupe.

    Dans la foulée, Robinson a été interrogé sur la manière de garder Sullivan humble. Comment les vétérans de la sélection américaine gèrent-ils l’attention dont il fait l’objet ? Sullivan est-il traité différemment ? Comment accueillir un joueur de son âge tout en lui rappelant les responsabilités que cela implique ? Comment le traiter comme un coéquipier, et non comme un enfant ?

    « Nous n’avons pas vraiment eu de problèmes de ce genre, a répondu Robinson, interrogé sur l’humilité de Sullivan. Je pense que cela devient un problème quand des joueurs commencent à arriver en retard, à ne plus s’entraîner aussi dur qu’ils le devraient, ou quand on observe des comportements qui montrent qu’ils ne font pas ce qu’ils veulent.

    « Je sais que les gars qui nous ont rejoints n’ont eu aucun problème de ce genre. Ils savent aussi que jouer en équipe nationale est l’un des objectifs ultimes de leur carrière. C’est un privilège, pas quelque chose qu’on peut tenir pour acquis. »

    C’est en tout cas ainsi que Sullivan voit les choses. Il sait que participer à ce rassemblement est un privilège, et que l’être à ce moment précis l’est tout autant. Entouré des plus grands talents du football aux États-Unis, il est libre d’être lui-même, mais doit aussi apprendre à trouver sa place. Il relève ces défis.

    « Il y a cette image de petit frère qui m’accompagne, et ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas qu’ils me prennent sous leur aile. Mon état d’esprit reste le même où que j’aille, et je pense être quelqu’un de très déterminé. Je me concentre simplement sur ma progression et sur la réalisation de mon potentiel. »

    En tant que joueur ? Il a encore du chemin à parcourir. En tant que chanteur ? Sullivan n’y arrivera peut-être jamais vraiment. Mais la nouvelle star de la sélection américaine commence à trouver sa place, un but, une chanson de Sting et un pas à la fois.