Fernandes est un footballeur brillant, et de loin la meilleure recrue de l’ère qui a suivi Sir Alex Ferguson à Old Trafford. Mais son aventure au club semble toucher naturellement à sa fin. Le contrat du joueur de 32 ans expire en juin prochain, même si le club dispose d’une option pour le prolonger de douze mois. Selon la BBC, United tente de lui faire signer un nouveau contrat, mais Fernandes a refusé ses deux premières offres, notamment faute de garanties sur la direction prise par le club.

Les dirigeants d’INEOS auraient intérêt à ne pas insister. Activer l’option de prolongation d’un an aurait du sens : United pourrait ainsi réclamer une indemnité de transfert élevée pour Fernandes, toujours convoité en Arabie saoudite. Lui offrir un nouveau contrat très lucratif serait, en revanche, une grave erreur.

Depuis qu’il a remporté à juste titre le prix PFA du joueur de l’année 2025-2026 et battu le record de passes décisives sur une saison de Premier League, son niveau a fortement chuté. Fernandes compte même parmi les joueurs les moins performants de United cette saison, ce qui n’est pas peu dire au vu des difficultés collectives de l’équipe durant les trois derniers mois de Michael Carrick à sa tête. Il perd constamment le ballon dans les zones avancées et néglige ses tâches défensives à l’autre bout du terrain.

En tant que capitaine, il n’a pas non plus montré l’exemple. Son langage corporel a été déplorable et il a eu le culot de mettre publiquement en cause la tactique de Carrick après la lourde défaite de United contre Côme (4-1) en Ligue des champions, sans assumer la moindre responsabilité pour sa propre prestation désastreuse.

Avant d’affronter Liverpool à Anfield ce week-end, Manchester United devrait examiner de près la façon dont son grand rival a été déstabilisé après avoir bouleversé sa grille salariale pour conserver Mohamed Salah. Fernandes a dépassé son meilleur niveau, comme Salah l’avait fait, et United doit éviter de se retrouver à devoir choisir entre une lourde perte financière et la préservation de l’équilibre du vestiaire.

Lors de sa première conférence de presse à Old Trafford, vendredi, Pochettino a confirmé que Fernandes resterait pour l’instant capitaine et un « joueur important ». Il a toutefois ajouté que « tous les joueurs doivent se sentir importants » et a refusé de se prononcer sur sa situation contractuelle. Ce n’était en aucun cas un soutien sans réserve, d’autant que Pochettino a insisté sur sa volonté de « créer quelque chose à partir de zéro ».

Garder Fernandes au-delà du mois de mai, alors qu’il semble avoir décroché mentalement, irait à l’encontre de ce projet. Rene Meulensteen, ancien adjoint de Ferguson, y a récemment fait allusion dans un entretien accordé à talkSPORT : « Bruno a rendu d’immenses services à Manchester United pendant de très nombreuses années. Il n’a pas atteint le même niveau cette saison. Je pense aussi que toute la négativité qui a entouré le club et sa personne l’a peut-être même affecté mentalement, dans une certaine mesure. Je ne serais pas trop triste s’il décidait de quitter le club. Je pense que beaucoup d’autres personnes, d’autres joueurs, doivent aussi partir, et que nous devons créer une autre dynamique dans l’équipe. »