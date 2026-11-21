Avant de quitter les États-Unis pour l’Angleterre, où il devait être officiellement présenté comme le nouvel entraîneur de Manchester United, Mauricio Pochettino est apparu sur TNT Sports aux côtés de DaMarcus Beasley. L’ancien ailier de Manchester City n’a pas résisté à l’envie de lancer une pique à l’Argentin.
« Manchester est bleu et le restera toujours », a déclaré Beasley. Pochettino lui a répondu avec fermeté, pour le plus grand plaisir, sans doute, des supporters de Manchester United : « Pas du tout. Vous verrez. Donnez-moi du temps et cela commencera à changer. »
United n’a accordé à Pochettino qu’un contrat initial de deux ans et demi. Ce délai pourrait être insuffisant pour inverser le rapport de force, alors que l’équipe se morfond actuellement dans la zone de relégation de Premier League, mais il peut certainement poser les fondations d’un renouveau.
« Ce nouveau défi est immense, mais c’est aussi le genre d’adrénaline que l’on veut ressentir. Nous devons faire preuve de bon sens », a ajouté Pochettino. « Nous savons que la situation actuelle n’est pas digne d’un club comme Manchester United, dont les supporters sont extraordinaires. »
S’il parvient à redresser rapidement la barre jusqu’à décrocher une qualification européenne, Pochettino devra ensuite faire bon usage de son « bon sens » sur le marché des transferts estival pour remanier un effectif de United médiocre. Pour espérer que Manchester redevienne rouge, il faudra recruter une grande star autour de laquelle bâtir l’équipe. Cole Palmer apparaît comme le choix évident.
Le meneur de jeu de Chelsea s’est imposé en Premier League sous la direction de Pochettino à Stamford Bridge. Leurs retrouvailles pourraient l’aider à retrouver son meilleur niveau après une année frustrante. Palmer serait aussi le remplaçant idéal de Bruno Fernandes. En quelques mois, celui-ci est passé du statut de leader incontesté de United à celui d’élément perturbateur. Pochettino doit s’en séparer s’il veut commencer à instaurer le climat sain nécessaire à une progression rapide.