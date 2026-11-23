La manière dont la défense de Manchester United s'est effondrée dimanche face aux vagues d'attaques incessantes menées par le quatuor offensif de Liverpool, composé d'Alexander Isak, Rio Ngumoha, Bradley Barcola et Florian Wirtz, a profondément troublé Gary Neville. À tel point que l'ancien joueur emblématique de Manchester United a retourné sa frustration contre lui-même en analysant la défaite 4-0 infligée à l'équipe de Mauricio Pochettino à Anfield, pour le premier match du nouvel entraîneur à la tête du club.

« Je ne les vois jamais sur leurs appuis, attentifs, avec l'air d'avoir les idées en place (il montre sa tête). Je ne les vois jamais comme ça. Ils ont l'air de ça… » a déclaré Neville en évaluant l'attitude des défenseurs de Manchester United sur le plateau de Sky Sports, avant de fixer le vide pendant plusieurs secondes. Il a rompu le silence en se donnant une gifle et en lançant deux fois « Réveillez-vous ! », puis il a ajouté « Vous jouez pour Manchester United ! » sur un ton empreint de désespoir.

Cette sortie a déclenché un fou rire chez Jamie Carragher, ancien défenseur central de Liverpool assis à côté de Neville, mais les supporters de Manchester United n'ont aucune raison de rire. L'équipe est en chute libre : elle occupe la 19e place de Premier League avec seulement huit points et une victoire en 11 matches, obtenue à domicile contre Ipswich Town, promu cette saison, en août.

Pour mieux mesurer la gravité de la situation, Tottenham comptait 18 points au même stade la saison dernière et n'a officiellement assuré son maintien que lors de la dernière journée, en terminant avec deux points d'avance sur West Ham, 17e. S'il est encore trop tôt pour que Manchester United cède à la panique, Pochettino ne dispose pas du luxe de pouvoir attendre.

Les sept prochains matches d'ici au Nouvel An pourraient bien définir la saison du club. En succédant à Michael Carrick, Pochettino avait probablement pour mission de ramener Manchester United aux places européennes. Si la dégringolade se poursuit, cet objectif deviendra impossible, mais le club sera aussi réellement engagé dans une lutte pour le maintien. Il ne pourra plus se croire trop fort pour descendre.