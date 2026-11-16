Le cirque continue à Manchester United ! À peine sept mois après avoir signé un contrat de deux ans en tant qu’entraîneur permanent, Michael Carrick a été démis de ses fonctions. Son successeur, Mauricio Pochettino, doit désormais relever la lourde tâche de redresser une équipe en grande difficulté, désormais réellement menacée de relégation.

La rapidité avec laquelle United a décliné sous Carrick, après avoir terminé troisième de Premier League la saison dernière, est alarmante, mais elle n’a rien de surprenant. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, chaque pas en avant a été suivi de deux pas en arrière. À ce stade, il est évident que les entraîneurs ne sont qu’en partie responsables.

Sous la propriété de la famille Glazer, le football est passé après les intérêts commerciaux. Cette tendance s’est poursuivie malgré l’acquisition d’une participation minoritaire par INEOS et sa prise de contrôle des opérations footballistiques début 2024. United est en effet toujours endetté à hauteur de plusieurs milliards de livres, notamment en raison des sommes considérables nécessaires au paiement des intérêts des emprunts contractés par les Glazer pour acheter le club, ainsi que des millions qu’ils prélèvent chaque année sous forme de dividendes.

Il reste peut-être une lueur d’espoir, certains affirmant que les Glazer cherchent à vendre le club. Ils avaient certes déjà entamé ce processus en novembre 2022, avant de finalement renoncer à une vente totale, mais les supporters de United espèrent que leur pression incessante portera enfin ses fruits dans les mois à venir.

Ne nous y trompons pas : tant que les Glazer seront là, United ne retrouvera pas les sommets du football. Pochettino ne fait pas de miracles. Aucun entraîneur ne peut mener à bien un projet à long terme dans l’environnement toxique créé par les propriétaires américains. L’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham peut toutefois réussir là où Carrick a échoué et commencer à bâtir un avenir meilleur, à condition de régler les principaux problèmes qui minent actuellement l’effectif...