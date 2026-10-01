Il aurait pu y avoir encore plus de grands noms en partance du Stade Vélodrome, sans le revirement d'un joueur, l'intervention de l'entraîneur et l'effondrement tardif d'un autre dossier.

En août, le capitaine Pierre-Emile Hojbjerg a été tout proche de rejoindre Newcastle avant d'opter finalement pour un maintien à Marseille. Le plus gros salaire de l'OM a alors été brutalement démis du brassard par la direction du club, qui était déterminée à sortir le Danois de sa masse salariale. « C'est une décision qui m'a été imposée par la direction du club », avait alors déclaré Genesio. « Ce n'est pas une décision avec laquelle je suis d'accord. »

C'est à peu près au même moment que le défenseur central Nayef Aguerd était sur le point de retourner à la Real Sociedad dans le cadre d'un prêt initial. Après des affirmations dans les médias espagnols selon lesquelles il avait échoué à sa visite médicale, Aguerd a révélé que ce transfert avait capoté en raison d'un désaccord concernant sa rééducation après une grave blessure à l'aine. Il a depuis été réintégré.

Le feuilleton en dehors du terrain a atteint son paroxysme à la fin de l'été avec la saga autour de l'ailier Igor Paixao. Sunderland a tenté une approche tardive pour recruter le Brésilien et un accord avait été trouvé sur les conditions personnelles, forçant Genesio à passer à l'action de manière radicale. L'entraîneur principal a exprimé son opposition à cette vente potentielle et il a même été affirmé qu'il avait menacé de démissionner après moins de deux mois en poste.

Au final, le transfert a été bloqué au tout dernier moment. « Nous n'étions pas loin du point de rupture avec Paixao », a révélé ensuite le président du club, Stephane Richard. « J'ai milité pour que Paixao reste. Si je n'étais pas intervenu, il aurait pu partir. À la fin, la décision appartenait à McCourt. Il a fait l'effort. »

Revenant lui-même sur cet épisode dans un entretien accordé à Ligue 1 Plus, Genesio a déclaré : « C'est mon travail d'alerter mes supérieurs sur les conséquences sportives d'une telle décision… c'est aussi une question de survie pour le club. Nous devons être capables de nous adapter au contexte économique du club, tout en conservant certaines prérogatives sportives. J'ai eu de la chance, j'ai été entendu. »