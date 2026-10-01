Marseille en plein naufrage : dans les coulisses du début de saison historiquement mauvais de l’OM après un mercato à oublier
Jamais loin d’une crise, Marseille se retrouve une nouvelle fois au bord du gouffre après un début de saison historiquement mauvais. Alors que la première trêve internationale de la saison 2026-2027 est arrivée, l’OM se retrouve dans la zone de relégation de Ligue 1 et reste sur une série de cinq défaites consécutives.
C’est une situation que les supporters les plus pessimistes du club vous diraient hélas prévisible, après un été chaotique et démoralisant sur fond de graves problèmes financiers, qui a laissé le nouvel entraîneur principal Bruno Genesio avec un effectif extrêmement réduit.
Après seulement six matches, la saison de Marseille menace déjà de partir en vrille, mais pourquoi le géant français est-il au bord d’un nouvel effondrement ?
Été sombre
Un rapide coup d’œil à l’activité de Marseille sur le marché des transferts estival permet de comprendre les raisons de son départ catastrophique dans cette nouvelle saison.
L’OM a connu ce qui est sans doute le pire mercato de tous les clubs d’Europe ; avec l’Athletic Club espagnol, qui ne recrute comme chacun sait que des joueurs originaires du Pays basque ou y ayant débuté leur carrière, le géant français a été la seule équipe des cinq grands championnats européens à ne faire venir aucune nouvelle recrue.
Il était clair dès le départ que les ventes seraient la priorité, mais des renforts pour combler certains énormes manques dans l’effectif étaient tout de même attendus. Au final, les seules arrivées marquantes de Marseille ont consisté à lever les options sur l’ailier de l’USMNT Timothy Weah et l’attaquant de Bournemouth Hamed Traore.
Pour le reste, l’accent a été mis entièrement sur les départs, le propriétaire Frank McCourt s’attaquant à une réduction de la masse salariale dans le cadre d’une sévère politique d’austérité. Plusieurs joueurs clés, dont le talisman controversé Mason Greenwood (Fenerbahce), l’attaquant très apprécié des supporters Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna), le défenseur Facundo Medina (Bayer Leverkusen) et le gardien n°1 Geronimo Rulli (Manchester City), ont été autorisés à partir.
Il y a également eu d’autres départs, avec les milieux Quinten Timber et Bilal Nadir qui ont rejoint respectivement Crystal Palace et Hambourg, tandis que l’ancien capitaine du club Leonardo Balerdi a été prêté à la Roma et que le Traore mentionné plus haut est parti à Genoa dans le cadre d’un prêt.
Parmi ces départs, les ventes définitives de l’OM n’ont rapporté qu’un montant relativement modeste de 80 millions d’euros (69 M£/91 M$). Sur cette somme, le package total de 45 M€ (38 M£/50 M$) pour Greenwood, nettement inférieur à la valeur marchande de l’attaquant, signifie que Marseille a tout juste atteint l’équilibre, compte tenu de l’importante clause à la revente qu’il devait à Manchester United.
Drame en coulisses
Il aurait pu y avoir encore plus de grands noms en partance du Stade Vélodrome, sans le revirement d'un joueur, l'intervention de l'entraîneur et l'effondrement tardif d'un autre dossier.
En août, le capitaine Pierre-Emile Hojbjerg a été tout proche de rejoindre Newcastle avant d'opter finalement pour un maintien à Marseille. Le plus gros salaire de l'OM a alors été brutalement démis du brassard par la direction du club, qui était déterminée à sortir le Danois de sa masse salariale. « C'est une décision qui m'a été imposée par la direction du club », avait alors déclaré Genesio. « Ce n'est pas une décision avec laquelle je suis d'accord. »
C'est à peu près au même moment que le défenseur central Nayef Aguerd était sur le point de retourner à la Real Sociedad dans le cadre d'un prêt initial. Après des affirmations dans les médias espagnols selon lesquelles il avait échoué à sa visite médicale, Aguerd a révélé que ce transfert avait capoté en raison d'un désaccord concernant sa rééducation après une grave blessure à l'aine. Il a depuis été réintégré.
Le feuilleton en dehors du terrain a atteint son paroxysme à la fin de l'été avec la saga autour de l'ailier Igor Paixao. Sunderland a tenté une approche tardive pour recruter le Brésilien et un accord avait été trouvé sur les conditions personnelles, forçant Genesio à passer à l'action de manière radicale. L'entraîneur principal a exprimé son opposition à cette vente potentielle et il a même été affirmé qu'il avait menacé de démissionner après moins de deux mois en poste.
Au final, le transfert a été bloqué au tout dernier moment. « Nous n'étions pas loin du point de rupture avec Paixao », a révélé ensuite le président du club, Stephane Richard. « J'ai milité pour que Paixao reste. Si je n'étais pas intervenu, il aurait pu partir. À la fin, la décision appartenait à McCourt. Il a fait l'effort. »
Revenant lui-même sur cet épisode dans un entretien accordé à Ligue 1 Plus, Genesio a déclaré : « C'est mon travail d'alerter mes supérieurs sur les conséquences sportives d'une telle décision… c'est aussi une question de survie pour le club. Nous devons être capables de nous adapter au contexte économique du club, tout en conservant certaines prérogatives sportives. J'ai eu de la chance, j'ai été entendu. »
Difficultés financières
Le mercato estival incroyablement frugal de Marseille a sans aucun doute été défini par les sanctions nationales et européennes infligées au club en juin dernier.
D’abord, l’UEFA a infligé à l’OM une exclusion avec sursis de la Ligue Europa ainsi qu’une amende de 10 M€ (9 M£/11 M$) pour ne pas avoir respecté les objectifs de revenus fixés dans le cadre d’un accord de règlement, même s’il ne s’agissait que d’un manquement limité. S’il ne respecte pas cet objectif cette saison, Marseille sera exclu de la prochaine compétition européenne pour laquelle il se qualifiera au cours des trois années suivantes. Le club a également été limité dans sa capacité à ajouter des joueurs à sa « liste A » pour la campagne 2026-2027 de Ligue Europa.
Un développement plus important est intervenu la semaine suivante, lorsque le club a été sanctionné par le gendarme financier du football français, la DNCG (Direction Nationale du Controle de Gestion), après avoir affiché des pertes record ces dernières années. Ces mesures ont plafonné sa masse salariale et placé son activité sur le marché des transferts sous étroite surveillance, avec des contrôles sur les indemnités.
L’échec de Marseille à se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière a inévitablement eu un effet domino préjudiciable. Le club a finalement terminé cinquième de Ligue 1, à un point seulement, et cruellement, de Lyon, quatrième.
C’est ce qui a provoqué la vente massive de joueurs de renom, McCourt et compagnie ayant été contraints de resserrer les cordons de la bourse. Fin août, un Genesio accablé admettait : « Il n’y aura pas de recrues. Trois ou quatre joueurs [de plus] doivent nous quitter pour que nous puissions enregistrer une ou deux arrivées. »
Il a ensuite été rapporté que le club est en discussions avec ses joueurs au sujet d’une révision salariale, alors que les réductions imposées se poursuivent.
« Inouï »
« Le marché des transferts m’a surpris parce que c’est presque du jamais-vu », confie à La Provence, le journaliste football et auteur marseillais Fabrice Lamperti, à GOAL.
« Zéro recrue, uniquement des départs. L’équipe est toujours engagée en Ligue Europa. Marseille reste une équipe ambitieuse sur le papier parce que c’est un club historique du championnat de France. Donc c’est surprenant que personne ne soit arrivé, que personne n’ait été recruté.
« Cela a surpris tout le monde, y compris Bruno Genesio. Il attendait des recrues, pas forcément des titulaires, mais quand même des recrues, des joueurs à développer. C’est ce qu’il aime. Il a une réputation d’entraîneur, donc il aime former des joueurs, les développer, les aider à progresser, à en tirer le maximum. »
Début misérable
Sans surprise, Marseille ne fait guère mieux sur le terrain depuis le début d'une saison lancée sous un sombre nuage. La victoire éclatante lors de la première journée contre Strasbourg, propriété de BlueCo, au Vélodrome s'est révélée trompeuse, et depuis, tout va de mal en pis.
Les Phocéens ont perdu leurs cinq matches suivants de suite, dont une défaite 2-0 contre leur rival de la côte sud, Monaco, une humiliante correction 4-1 infligée par Besiktas en Ligue Europa et une défaite devenue habituelle contre le champion de France et d'Europe, le Paris Saint-Germain, dans le Classique.
Il s'agit du pire début de saison de l'histoire de l'OM. Club qui semble ne jamais être loin d'une crise ouverte, l'OM a été plongé dans la zone de relégation par cette terrible série au moment de la première trêve internationale de la saison, et les tensions montent inévitablement à grande vitesse.
La pression monte
Au milieu des terribles résultats de l'OM, qui font suite à un mercato historiquement mauvais pour le club, la pression monte à la fois sur l'entraîneur et sur la direction.
Lors du Classique contre le PSG, dernier match de Marseille avant la trêve internationale, des protestations ont eu lieu autour du Stade Vélodrome, alors que le fervent public exprimait son profond mécontentement envers la direction. Une banderole dans les tribunes affichait : « 2016 : projet Champions, 2026 : projet Ligue 2 » ; une allusion à la situation de l'équipe après une décennie sous la direction de McCourt. « McCourt game over ! » était le message sans détour d'une autre.
Cependant, Lamperti ne prévoit pas la fin prochaine du règne de l'Américain. « On le voit rarement à Marseille. Donc pour l'instant, je pense qu'il est là pour rester. Il n'a jamais caché qu'il aimerait qu'un investisseur minoritaire vienne l'aider, mais le problème est que cet investissement minoritaire devrait se situer entre 200 et 300 millions [d'euros].
« Le prix est assez élevé, et avec 200 ou 300 millions, on peut aujourd'hui acheter un club. Pourquoi mettre cet argent dans un club sans en être le patron, ou sans avoir vraiment son mot à dire ? McCourt ne cesse de répéter qu'il est encore là pour des années et des années, que c'est un investissement patrimonial, et qu'il ne va pas partir. Donc on verra ce qui se passe.
« Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de protestations. Mais je ne pense pas qu'il les ressente forcément, puisqu'il est loin et qu'il ne vient pas souvent au stade. »
Inévitablement, Genesio se retrouve lui aussi sous surveillance. S'il a insisté sur le fait qu'il ne démissionnera pas, le technicien de 60 ans a eu des discussions décisives avec les dirigeants, de plus en plus frustré par le silence persistant de McCourt sur la situation financière qui est la cause profonde des problèmes de Marseille cette saison. De son côté, la direction perd patience face à la franchise de l'entraîneur sur leur situation.
Depuis, L'Equipe a affirmé qu'il était peu probable que Genesio soit encore à la tête de l'OM à Noël, même si le club n'est pas en position de le licencier en raison des potentielles répercussions financières. À Marseille, on estime que son poste devrait être préservé, mais on craint qu'il ne s'en aille de lui-même.
« L'OM sait qu'il a un grand entraîneur, et dans la situation actuelle, c'est peut-être presque inattendu d'avoir un tel entraîneur, à cause de toutes les restrictions, explique Lamperti. Donc je ne pense pas qu'il soit sous une pression excessive. Au contraire, on lui fait confiance, parce que l'équipe joue plutôt bien, malgré les cinq défaites consécutives. Contre Paris, ils [les supporters] ne se sont pas mis en colère à cause de la défaite.
« Le seul problème, c'est qu'il manque de profondeur d'effectif, il n'y a pas assez de remplaçants. Donc au bout d'un moment, cela devient de plus en plus compliqué pour des joueurs qui tiennent 45 minutes, parfois une heure, et ensuite cela devient plus complexe. La question que nous nous posons est de savoir si Bruno Genesio finira ou non par être découragé par tout cela, et par partir de son propre chef. »
Une issue possible
Ironiquement, Genesio était perçu comme une présence potentiellement apaisante lorsqu’il a été nommé en juillet, après une période tumultueuse au Stade-Vélodrome, mais son mandat jusqu’à présent a été tout sauf cela. Sauf réaction précipitée de la direction, le temps joue au moins en faveur du Français à ce stade précoce de la saison.
Marseille considérera ses trois prochains matches comme à sa portée, et s’il prend sept points ou plus lors de ces rencontres, la situation apparaîtra soudain très différente. Les Phocéens se déplaceront à Troyes lors de la prochaine journée, un club qui les devance d’un point et d’une place au classement, avant un voyage chez Angers, en milieu de tableau, puis la réception du Havre, lanterne rouge.
Genesio estimera probablement aussi que la trêve internationale tombe bien, puisqu’elle lui donne l’occasion de laisser l’été loin derrière lui et de travailler à l’entraînement avec les joueurs qu’il a à sa disposition, dans l’optique de relancer leur saison lorsque les compétitions nationales reprendront. Cependant, c’est une crise qui pourrait très vite s’aggraver si d’autres mauvais résultats venaient à suivre.
« Ce ne sont pas les meilleurs moments de ma carrière, c’est certain, a récemment déclaré l’entraîneur. Il faudra peut-être un peu de temps pour retrouver l’OM que nous voulons tous. »