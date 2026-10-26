Après l’humiliante déroute 4-1 de mercredi à Côme, l’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a promis une réaction contre Bournemouth. « Nous serons une équipe différente dimanche », a-t-il déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match. « Nous devons être une équipe différente dimanche. »

Ce ne fut pas le cas. Manchester United a plutôt montré le même visage désorganisé que lors de son humiliation au stade Sinigaglia. Car rien ne change à Old Trafford. Du moins, plus maintenant. L’histoire ne fait que se répéter. Depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, le club est passé d’une crise à l’autre, et les faux espoirs de renouveau n’ont jamais dissipé que brièvement la morosité entourant Manchester United.

Carrick en est lui-même un exemple. Après la période de souffrance presque ininterrompue sous Ruben Amorim, il avait fait renaître l’espoir en ramenant le club en Ligue des champions. Mais moins de six mois plus tard, son maintien à son poste est devenu intenable : une série de mauvais résultats a une nouvelle fois fait de Manchester United la risée de tous.

La défaite 3-0 de dimanche contre Bournemouth était le sixième match de championnat consécutif sans victoire pour Manchester United, et le huitième toutes compétitions confondues. Quelles que soient les opinions sur la qualité ou le caractère des joueurs, un entraîneur est jugé sur ses résultats, et ceux de Carrick sont historiquement mauvais. Il doit tout simplement partir.

Mais ceux qui l’ont nommé doivent partir eux aussi.