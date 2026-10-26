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Carrick Glazers Ratcliffe Manchester United GFX 1:1GOAL

Manchester United a plus que jamais besoin de ses supporters : ils doivent faire bloc pour se débarrasser de propriétaires indésirables, faute de quoi le club risque de rester la risée de tous

La position de Michael Carrick à Old Trafford est clairement intenable, tout comme celle des hommes qui l’y ont placé.

Mark Doyle
Traduit par

  • Après l’humiliante déroute 4-1 de mercredi à Côme, l’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a promis une réaction contre Bournemouth. « Nous serons une équipe différente dimanche », a-t-il déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match. « Nous devons être une équipe différente dimanche. »

    Ce ne fut pas le cas. Manchester United a plutôt montré le même visage désorganisé que lors de son humiliation au stade Sinigaglia. Car rien ne change à Old Trafford. Du moins, plus maintenant. L’histoire ne fait que se répéter. Depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, le club est passé d’une crise à l’autre, et les faux espoirs de renouveau n’ont jamais dissipé que brièvement la morosité entourant Manchester United.

    Carrick en est lui-même un exemple. Après la période de souffrance presque ininterrompue sous Ruben Amorim, il avait fait renaître l’espoir en ramenant le club en Ligue des champions. Mais moins de six mois plus tard, son maintien à son poste est devenu intenable : une série de mauvais résultats a une nouvelle fois fait de Manchester United la risée de tous.

    La défaite 3-0 de dimanche contre Bournemouth était le sixième match de championnat consécutif sans victoire pour Manchester United, et le huitième toutes compétitions confondues. Quelles que soient les opinions sur la qualité ou le caractère des joueurs, un entraîneur est jugé sur ses résultats, et ceux de Carrick sont historiquement mauvais. Il doit tout simplement partir.

    Mais ceux qui l’ont nommé doivent partir eux aussi.

  • « Ils ne sont rien »

    Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Bruno Fernandes est resté sur le banc sans entrer en jeu face à Bournemouth, après avoir publiquement remis en question la tactique de Carrick en milieu de semaine.

    Comme l’illustrent les propos virulents tenus par Bruno Fernandes après le match à Côme, Carrick a clairement perdu le vestiaire. Il conserve toutefois le soutien des supporters, non pas parce qu’ils le croient capable de redresser la situation, mais parce qu’ils estiment qu’il se soucie du club, contrairement à son effectif. Les applaudissements qui l’ont accompagné lorsqu’il a regagné le tunnel après le coup de sifflet final contre Bournemouth se sont aussitôt mués en huées à l’adresse des joueurs encore sur le terrain.

    L’ancien arrière droit de Manchester United Gary Neville a même pris les joueurs à partie dans son podcast de Sky Sports après le match. « Certains d’entre eux ne sont pas très professionnels, a déclaré l’ancien international anglais. Je vis à Manchester. Certains d’entre eux ne sont pas très professionnels. Je n’ai donc pas de temps à leur consacrer.

    « Il y en a quelques-uns qui ne se couchent pas à la bonne heure, ne mangent pas ce qu’il faut, ne pensent pas à Manchester United à chaque minute de chaque journée et ne vivent pas pour ce club comme ils le devraient, comme tout professionnel le devrait. Pourquoi ? Parce que la gloire leur est montée à la tête. Certains de ces joueurs ne sont rien. » Et à qui la faute ?

  • « La façon dont vous nous traitez est une honte »

    Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Les supporters de Manchester United sont écœurés de voir à quel point le niveau d’exigence a baissé, sur le terrain comme en dehors, à Old Trafford.

    En tant qu’entraîneur, Carrick porte une part de responsabilité : il ne parvient même pas à faire courir ses joueurs pour lui. Les prestations apathiques de Manchester United cette saison donnent une piètre image de sa capacité à motiver son groupe, alors que cet effectif ne devrait pas végéter juste au-dessus de la zone de relégation.

    Cependant, quoi que l’on pense de la personnalité de Lisandro Martinez ou de ses performances cette saison, personne ne peut regarder le banc de Manchester United face à Côme sans donner raison à l’Argentin lorsqu’il laisse entendre que Jason Wilcox fait un travail désastreux en tant que directeur du football. Le club a dépensé plus de 550 millions de livres sterling (735 millions de dollars) pour recruter des joueurs depuis l’arrivée de Wilcox à Old Trafford en avril 2024, et pourtant, l’équipe manque de qualité et de solutions de rechange dans tous les secteurs du jeu.

    Bien sûr, le fait d’avoir connu trois entraîneurs nommés à titre permanent durant cette période n’arrange rien, compte tenu de l’incompétence totale de Wilcox et du reste de l’équipe chargée du recrutement de Sir Jim Ratcliffe. INEOS s’est trompé dans chacune de ses décisions concernant la direction sportive depuis l’achat d’une participation de 28 % dans le club il y a plus de deux ans et demi.

    Erik ten Hag n’aurait jamais dû être autorisé à poursuivre après la saison 2023-2024 (et encore moins être soutenu sans réserve sur le marché des transferts !), la nomination de Ruben Amorim a été désastreuse et il a lui aussi été maintenu beaucoup trop longtemps, tandis qu’il a toujours été clair que Carrick ne serait jamais qu’un nouvel Ole Gunnar Solskjaer. Par conséquent, les supporters qui avaient accueilli favorablement la prise en main du secteur sportif du club par Ratcliffe, lui-même supporter de Manchester United, ont compris depuis longtemps qu’il ne valait pas mieux que la famille Glazer, les propriétaires qui ont endetté le club à hauteur de plus de 600 millions de livres sterling lorsqu’ils ont achevé leur rachat par effet de levier en 2005.

    Le groupe de supporters The Red Army a même déployé une banderole lors du derby de Manchester le mois dernier sur laquelle on pouvait lire : « La manière dont vous nous traitez est une honte. » Et si c’est incontestablement vrai, il est aussi grand temps que tous les supporters de Manchester United fassent quelque chose pour que cela change.

  • « Brûlez tout, putain ! »

    Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    La colère des supporters envers les copropriétaires a atteint un niveau sans précédent à Old Trafford

    Les supporters s’opposent depuis toujours aux Glazers, mais jamais assez massivement pour pousser les Américains à quitter le club. Jusqu’à présent, peut-être. 

    Une chose est sûre : la virulence des attaques visant désormais les propriétaires et les dirigeants a considérablement augmenté. Outre les appels habituels lancés aux Glazers pour qu’ils « vendent United et rentrent se faire f*utre chez eux », Wilcox a été pris à partie nommément dimanche, tandis que Ratcliffe s’est entendu dire de se mettre ses projets de nouveau stade dans le « c*l ».

    Mais le signe le plus révélateur de l’atmosphère devenue toxique à Old Trafford, ce sont les appels à « Faire un bûcher, mettre les Glazers tout en haut, Ratcliffe au milieu et brûler toute cette p*tain de bande ! » De telles images violentes sont évidemment déplacées. Il n’en reste pas moins qu’un effort déterminé, durable et, surtout, pleinement uni de l’ensemble des supporters du club est nécessaire pour faire tomber les copropriétaires. 

    Après tout, les actes comptent plus que les paroles. Et la seule chose que comprennent des hommes d’affaires comme les Glazers et Ratcliffe, c’est l’argent. Les supporters de United doivent donc les frapper là où cela fait mal, en réduisant les recettes du club. À tout le moins, ils devraient s’inspirer de la stratégie du Spirit of Shankly en lançant leur propre mouvement « pas une livre dépensée au stade », et refuser toute dépense à Old Trafford ainsi que dans les nombreuses boutiques du club. 

    On peut aussi estimer que les supporters de United devraient suivre l’exemple de leurs homologues de la Lazio, qui boycottent actuellement les matches à domicile afin de contraindre leur propriétaire, Claudio Lotito, qu’ils détestent, à vendre le club de Serie A. 

    Certains s’opposeront sans doute à une mesure aussi radicale, en affirmant qu’elle ne ferait que pénaliser l’équipe. Mais à ce stade, United peut-il vraiment faire beaucoup pire ? D’ailleurs, le soutien des supporters ne semble actuellement avoir aucun effet sur les performances des joueurs. Dimanche, ceux-ci n’ont fait que rappeler douloureusement à quel point les « exigences » ont baissé depuis l’époque de Bryan Robson, Eric Cantona et Roy Keane.

    Les supporters ne sont pas dupes non plus. Ils savent que la situation risque réellement d’empirer. The 1958 Supporters Group affirme depuis bien plus d’un an que le club qu’il aime meurt à petit feu et il est clair que la seule façon de le sauver est de se débarrasser des Glazers et d’INEOS.

    Car licencier l’entraîneur ne suffira pas. Remplacer les joueurs ne ferait que masquer les problèmes. Tant que les propriétaires ne changeront pas, United restera dans l’état lamentable qui est le sien depuis plus de dix ans.