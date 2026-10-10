Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Man City Liverpool 1:1Getty/GOAL

Manchester City est le plus grand méchant de l'histoire de la Premier League : des tricheurs reconnus méritent la colère d'Anfield alors que Liverpool attend son rival couvert de honte

L’équipe déshonorée de l’Etihad ferait bien de s’habituer à être vilipendée par les supporters des autres clubs de Premier League après avoir été reconnue coupable d’avoir enfreint les règles financières

Mark Doyle
Traduit par

  • Lorsque Trent Alexander-Arnold a pratiquement affirmé que les trophées remportés par Liverpool durant l'ère de succès sans précédent de Manchester City en Premier League avaient plus de valeur que ceux accumulés à l'Etihad, certains joueurs de Pep Guardiola ont réagi avec dérision. Ruben Dias et Erling Haaland, par exemple, se sont délectés de rappeler qu'Alexander-Arnold n'avait aucune idée de ce que cela faisait de remporter un triplé.

    « Ils [Liverpool] peuvent parler autant qu'ils veulent, a déclaré Haaland à Sky Sports, ou lui [Alexander-Arnold] peut parler autant qu'il veut... Ça ne me dérange pas, mais je ne sais pas pourquoi il fait ça. » Même si c'était vrai, cependant, même si l'attaquant suffisant ne comprenait vraiment pas l'argument d'Alexander-Arnold, c'est assurément le cas aujourd'hui.

    Car les médailles de Liverpool n'ont fait que gagner encore en valeur après que City a été reconnu coupable de plus de 100 chefs d'accusation retenus contre lui en lien avec le règlement financier de la Premier League, tandis que celles de Haaland n'ont désormais absolument plus aucune valeur aux yeux du monde du football. Et ce fait lui sera rappelé sans relâche, ainsi qu'au reste de ses coéquipiers, lors de leur premier match depuis la confirmation du verdict, face à Liverpool dimanche.

    « S'ils veulent comprendre à quel point le football anglais va être en colère, a déclaré la semaine dernière l'ancien défenseur de Manchester United Gary Neville dans The Overlap, alors Anfield le leur montrera. Comme ils ne peuvent même pas l'imaginer. Je pense qu'il pourrait y avoir des banderoles, il y aura assurément des chants. Ils recevront un accueil comme vous n'en avez jamais vu. Ce sera une journée brutale. » Et à juste titre.

  • « Des médailles à la poubelle »

    England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4
    Getty Images Sport

    Roy Keane fait partie de ceux qui ont souligné que les accomplissements de Manchester City ont été rendus sans valeur par la « tricherie » du club.

    Il faut reconnaître que Manchester City a déjà fait appel de la décision de la commission indépendante, qui a estimé que le club avait artificiellement gonflé ses revenus d’environ 830 millions de livres sterling (1 milliard de dollars) entre 2009 et 2018, avec l’aide d’un certain nombre de contrats « fictifs » conclus avec plusieurs partenaires commerciaux. Peut-être produira-t-il enfin la « preuve irréfutable » de son innocence, qui sait ?

    Nous ne savons pas encore non plus quelles sanctions seront imposées au huit fois champion de Premier League et, malgré l’ampleur sans précédent de la tricherie, on craint qu’il s’en sorte avec des sanctions légères, notamment après que le Premier ministre britannique Andy Burnham a déclaré publiquement qu’il serait « préoccupé de perdre » le City Football Group en tant que propriétaire de club de Premier League. L’ancien maire du Grand Manchester a déclaré : « Ils ont été un partenaire tellement important dans la construction du Manchester moderne et, évidemment, dans la construction de Manchester City en tant que force mondiale qu’il est aujourd’hui. »

    L’apparente ignorance de Burnham quant à la signification, aux méthodes et au but du “sports washing” est indéniablement troublante, mais l’énorme quantité d’argent que les Émirats arabes unis continuent d’investir au Royaume-Uni ne sauvera probablement pas Manchester City de sanctions sévères. Le niveau de tromperie est trop profond, le retour de bâton public trop amer. La punition doit tout simplement être à la hauteur du crime.

    Bien sûr, les dégâts causés à la réputation de Manchester City sont sans doute déjà irréparables. Nous ne savons peut-être pas encore s’il sera privé de certains titres, mais ces titres ont déjà été vidés de tout leur sens, et pas seulement ceux remportés entre 2009 et 2018. Rien de ce qu’il a accompli dans l’intervalle n’aurait été possible sans les fondations posées en enfreignant les règles, à plusieurs reprises.

    Comme l’a déclaré l’ancien capitaine de United Roy Keane sur ITV Sport, « On entend des absurdités de la part d’anciens joueurs qui disent qu’ils ont gagné sur le terrain, mais c’est de la triche. » L’Irlandais a ensuite également ajouté : « Si j’étais un joueur de [City], je mettrais ces médailles à la poubelle à 100 %. »

  • « Période de tromperie »

    Tottenham Hotspur v Chelsea FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Mauricio Pochettino a souligné que l’histoire devait essentiellement être réécrite à cause des finances frauduleuses de Manchester City


    Après tout, City n’aurait jamais pu signer Haaland lui-même en 2022 sans avoir posé les bases de son succès par des moyens illégaux. Même Guardiola a reconnu que City « n’était pas une équipe avec une longue histoire et beaucoup de titres ». Son pouvoir d’attraction était purement financier et, comme l’a souligné l’ancien entraîneur de Leeds United Jesse Marsch, « tout le monde savait » d’où venait l’argent.

    « [À l’été 2022], nous et Man City étions les seules équipes à dire que nous avions gagné de l’argent », a déclaré l’Américain au The Guardian. « Nous, nous avons gagné de l’argent, parce que nous avons vendu Raphinha, nous avons vendu Kalvin Phillips [à City]. Il nous restait beaucoup par rapport à ce que nous avions acheté.

    « À l’époque, nous n’étions pas en position, financièrement, de ne pas faire d’économies. Notre propriétaire n’avait pas des poches profondes. Alors quand Man City a dit [qu’il avait gagné de l’argent], j’étais littéralement là à me dire : “Vous vous moquez de moi ? C’est une blague ?” Quand ils ont dit qu’ils avaient obtenu Erling Haaland pour 52 M£, c’était du genre : “Oui, d’accord, bien sûr !” »

    Liverpool se montrait lui aussi sceptique depuis longtemps à l’égard des sources de revenus de City. Dès juillet 2011, quand City avait dévoilé son contrat de sponsoring de 400 M£ (528 M$) avec Etihad Airways, John Henry, le fondateur de Fenway Sports Group (FSG), propriétaire de Liverpool, a lancé sur Twitter : « À combien s’élevait l’offre perdante ? »

    Le montant de l’accord n’avait aucun sens. Mais rien n’en avait jamais eu. Cela a toujours été une « mascarade ». Tout était faux. Mais les conséquences, elles, étaient bien réelles, et absolument dévastatrices pour énormément de monde.

    « Cela a fait beaucoup de dégâts », a déclaré l’ancien entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino. « De nombreux clubs ont respecté les règles et d’autres non. C’est donc une immense tristesse. On se retrouve dans une situation où ce qui a été célébré n’était pas si réel, où ce qui semblait bien n’était peut-être pas si bien, où ce qui ne semblait pas bien était peut-être bien mais ne pouvait pas l’être à cause de ce qui s’est passé.

    « Si je me souviens de mon passage à Southampton, puis à Tottenham, je me souviens de la construction [du Tottenham Hotspur Stadium] et de l’absence de possibilité économique pour un transfert pendant 18 mois. Nous avons traversé une période où l’équité sportive n’existait pas... Nous avons vécu une période de tromperie. »

  • « Volé »

    Manchester City v Liverpool FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Le Liverpool de Jurgen Klopp a tenu tête au Manchester City de Pep Guardiola, un exploit qui paraît encore plus grand maintenant que tous les faits sont au grand jour

    Ce que la Premier League entend faire à ce sujet reste à voir. Une expulsion apparaît comme une possibilité très réelle compte tenu de la nature écœurante à la fois de la tromperie et du déni. Mais, comme plusieurs consultants et anciens joueurs l’ont déjà souligné, aucune mesure rétroactive ne peut rendre ce qui a été enlevé, du moins pas sur le plan émotionnel.

    L’ancien entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, avait un jour déclaré que si City était reconnu coupable d’avoir enfreint les règles, il paierait les bières et organiserait un défilé dans son jardin pour les joueurs qui ont terminé à deux reprises à un seul point de l’équipe de Guardiola dopée financièrement. Cependant, même lui dit désormais qu’il n’a plus envie de célébrer, et Jamie Carragher a sans doute exprimé au mieux pourquoi.

    « J’ai eu énormément de chance de gagner quelques médailles, a déclaré l’ancien défenseur de Liverpool sur Sky. Je ne regarde jamais la médaille des années plus tard. Mais mon esprit revient à un moment, j’ai une sensation dans le ventre. Je me souviens de l’arbitre sifflant la fin d’un grand match. Les joueurs concernés n’auront jamais cette sensation et Manchester City la leur a volée. »

    Et pas seulement à Liverpool. Manchester United s’est vu priver de deux titres par City sur la seule période 2009-2018, plusieurs autres équipes ont raté une qualification en Ligue des champions, tandis que certaines formations reléguées ne seraient pas descendues si les infractions de City avaient été découvertes plus tôt. Néanmoins, comme l’a dit l’ancien attaquant d’Arsenal Ian Wright, il semble « approprié » que le premier match de City depuis le verdict de culpabilité ait lieu à Anfield.

    « [Quand City remportait quatre titres d’affilée], Liverpool était l’équipe qui le pourchassait, a déclaré la légende d’Arsenal à ITV. On voit ce que [Jurgen] Klopp a traversé avec cette équipe, et ce que Klopp a traversé lui-même pour essayer de battre cette équipe [de City], pour tenter de la faire tomber. Et, au final, cela l’a probablement brisé, et cela a été fait de manière illégale. C’est tellement triste. »

    C’est aussi révoltant, toutefois, et pour chaque suiveur de la Premier League. D’innombrables moments magiques, inestimables, leur ont été enlevés par les plus grands méchants de l’histoire du football anglais, et la première manifestation de ce sentiment collectif et légitime d’injustice aura lieu à Anfield dimanche.

    Qu’on ne s’y trompe pas : ce sera vraiment une journée brutale pour City. Et seulement la première d’une longue série...