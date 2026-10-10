Lorsque Trent Alexander-Arnold a pratiquement affirmé que les trophées remportés par Liverpool durant l'ère de succès sans précédent de Manchester City en Premier League avaient plus de valeur que ceux accumulés à l'Etihad, certains joueurs de Pep Guardiola ont réagi avec dérision. Ruben Dias et Erling Haaland, par exemple, se sont délectés de rappeler qu'Alexander-Arnold n'avait aucune idée de ce que cela faisait de remporter un triplé.
« Ils [Liverpool] peuvent parler autant qu'ils veulent, a déclaré Haaland à Sky Sports, ou lui [Alexander-Arnold] peut parler autant qu'il veut... Ça ne me dérange pas, mais je ne sais pas pourquoi il fait ça. » Même si c'était vrai, cependant, même si l'attaquant suffisant ne comprenait vraiment pas l'argument d'Alexander-Arnold, c'est assurément le cas aujourd'hui.
Car les médailles de Liverpool n'ont fait que gagner encore en valeur après que City a été reconnu coupable de plus de 100 chefs d'accusation retenus contre lui en lien avec le règlement financier de la Premier League, tandis que celles de Haaland n'ont désormais absolument plus aucune valeur aux yeux du monde du football. Et ce fait lui sera rappelé sans relâche, ainsi qu'au reste de ses coéquipiers, lors de leur premier match depuis la confirmation du verdict, face à Liverpool dimanche.
« S'ils veulent comprendre à quel point le football anglais va être en colère, a déclaré la semaine dernière l'ancien défenseur de Manchester United Gary Neville dans The Overlap, alors Anfield le leur montrera. Comme ils ne peuvent même pas l'imaginer. Je pense qu'il pourrait y avoir des banderoles, il y aura assurément des chants. Ils recevront un accueil comme vous n'en avez jamais vu. Ce sera une journée brutale. » Et à juste titre.