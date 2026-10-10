Après tout, City n’aurait jamais pu signer Haaland lui-même en 2022 sans avoir posé les bases de son succès par des moyens illégaux. Même Guardiola a reconnu que City « n’était pas une équipe avec une longue histoire et beaucoup de titres ». Son pouvoir d’attraction était purement financier et, comme l’a souligné l’ancien entraîneur de Leeds United Jesse Marsch, « tout le monde savait » d’où venait l’argent.

« [À l’été 2022], nous et Man City étions les seules équipes à dire que nous avions gagné de l’argent », a déclaré l’Américain au The Guardian. « Nous, nous avons gagné de l’argent, parce que nous avons vendu Raphinha, nous avons vendu Kalvin Phillips [à City]. Il nous restait beaucoup par rapport à ce que nous avions acheté.

« À l’époque, nous n’étions pas en position, financièrement, de ne pas faire d’économies. Notre propriétaire n’avait pas des poches profondes. Alors quand Man City a dit [qu’il avait gagné de l’argent], j’étais littéralement là à me dire : “Vous vous moquez de moi ? C’est une blague ?” Quand ils ont dit qu’ils avaient obtenu Erling Haaland pour 52 M£, c’était du genre : “Oui, d’accord, bien sûr !” »

Liverpool se montrait lui aussi sceptique depuis longtemps à l’égard des sources de revenus de City. Dès juillet 2011, quand City avait dévoilé son contrat de sponsoring de 400 M£ (528 M$) avec Etihad Airways, John Henry, le fondateur de Fenway Sports Group (FSG), propriétaire de Liverpool, a lancé sur Twitter : « À combien s’élevait l’offre perdante ? »

Le montant de l’accord n’avait aucun sens. Mais rien n’en avait jamais eu. Cela a toujours été une « mascarade ». Tout était faux. Mais les conséquences, elles, étaient bien réelles, et absolument dévastatrices pour énormément de monde.

« Cela a fait beaucoup de dégâts », a déclaré l’ancien entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino. « De nombreux clubs ont respecté les règles et d’autres non. C’est donc une immense tristesse. On se retrouve dans une situation où ce qui a été célébré n’était pas si réel, où ce qui semblait bien n’était peut-être pas si bien, où ce qui ne semblait pas bien était peut-être bien mais ne pouvait pas l’être à cause de ce qui s’est passé.

« Si je me souviens de mon passage à Southampton, puis à Tottenham, je me souviens de la construction [du Tottenham Hotspur Stadium] et de l’absence de possibilité économique pour un transfert pendant 18 mois. Nous avons traversé une période où l’équité sportive n’existait pas... Nous avons vécu une période de tromperie. »