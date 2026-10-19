On avait dit à Kristin Schrumpf qu’elle ne pouvait pas parler tactique. Cette Américaine se trouvait dans un pub londonien, où elle donnait son avis sur un match du Bayern Munich, avec deux filles et un groupe assez important d’hommes remontés à proximité. Comme n’importe quelle supportrice, Schrumpf a relevé une lacune tactique dans le système du Bayern. Un homme lui a répondu avec colère :

« Un type m’a dit : “Continue à chercher des infos sur le mec sur Google et laisse la tactique aux hommes” », raconte Schrumpf.

C’est ce qui lui a donné l’impulsion nécessaire pour lancer son propre projet. Schrumpf envisageait depuis quelque temps de créer un espace plus inclusif pour parler de football. Supportrice de longue date du Bayern, club dont elle s’était rapprochée grâce à Robert Lewandowski et à ses origines polonaises, elle estimait que les femmes avaient besoin d’un endroit où discuter de football à leur façon, sans hommes condescendants pour donner leur avis ou leur dire de se taire.

C’est ainsi qu’a commencé l’aventure des Bayern Red Ladies. Elles affirment fièrement, et à juste titre, être le seul club international de supporters du Bayern composé exclusivement de femmes. Au départ, Schrumf a dû chercher des membres tant bien que mal. Elle a même dû inscrire sa mère pour atteindre le seuil de 11 personnes requis pour devenir un club de supporters officiel. Aujourd’hui, elles comptent plus de 300 membres dans 40 pays différents, ainsi qu’une forte présence américaine.

À bien des égards, les Red Ladies illustrent aussi les efforts de la Bundesliga pour se faire une place aux États-Unis.

La Premier League règne sur le football mondial en tant que championnat national le plus puissant financièrement. La MLS dispose elle aussi d’une base de supporters importante et en pleine croissance dans la région. Le championnat allemand se bat pour attirer l’attention, et un nouveau contrat de diffusion, même associé à la notoriété des stars du Bayern, ne peut l’emmener que jusqu’à un certain point. Il lui faut des supporters suffisamment attachés au championnat pour revenir. C’est là qu’interviennent des groupes de terrain comme les Red Ladies : ils offrent aux supporters actuels un espace où ils se sentent à leur place et aux nouveaux venus une porte d’entrée. Pour la Bundesliga, bâtir ces communautés est essentiel si elle veut transformer sa présence aux États-Unis en quelque chose de durable.