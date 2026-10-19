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Bundesliga in America 1-1GOAL

« Mais où diable joue Harry Kane ? » : comment la Bundesliga se fait une place aux États-Unis tout en disputant les téléspectateurs à la Premier League et à la MLS

Les stars du Bayern, un nouvel accord de diffusion et des collectifs locaux comme les Red Ladies nourrissent l’ambition de la Bundesliga de transformer l’engouement suscité par la Coupe du monde en soutien durable aux États-Unis.

Thomas Hindle
Traduit par

  • On avait dit à Kristin Schrumpf qu’elle ne pouvait pas parler tactique. Cette Américaine se trouvait dans un pub londonien, où elle donnait son avis sur un match du Bayern Munich, avec deux filles et un groupe assez important d’hommes remontés à proximité. Comme n’importe quelle supportrice, Schrumpf a relevé une lacune tactique dans le système du Bayern. Un homme lui a répondu avec colère :

    « Un type m’a dit : “Continue à chercher des infos sur le mec sur Google et laisse la tactique aux hommes” », raconte Schrumpf.

    C’est ce qui lui a donné l’impulsion nécessaire pour lancer son propre projet. Schrumpf envisageait depuis quelque temps de créer un espace plus inclusif pour parler de football. Supportrice de longue date du Bayern, club dont elle s’était rapprochée grâce à Robert Lewandowski et à ses origines polonaises, elle estimait que les femmes avaient besoin d’un endroit où discuter de football à leur façon, sans hommes condescendants pour donner leur avis ou leur dire de se taire.

    C’est ainsi qu’a commencé l’aventure des Bayern Red Ladies. Elles affirment fièrement, et à juste titre, être le seul club international de supporters du Bayern composé exclusivement de femmes. Au départ, Schrumf a dû chercher des membres tant bien que mal. Elle a même dû inscrire sa mère pour atteindre le seuil de 11 personnes requis pour devenir un club de supporters officiel. Aujourd’hui, elles comptent plus de 300 membres dans 40 pays différents, ainsi qu’une forte présence américaine.

    À bien des égards, les Red Ladies illustrent aussi les efforts de la Bundesliga pour se faire une place aux États-Unis.

    La Premier League règne sur le football mondial en tant que championnat national le plus puissant financièrement. La MLS dispose elle aussi d’une base de supporters importante et en pleine croissance dans la région. Le championnat allemand se bat pour attirer l’attention, et un nouveau contrat de diffusion, même associé à la notoriété des stars du Bayern, ne peut l’emmener que jusqu’à un certain point. Il lui faut des supporters suffisamment attachés au championnat pour revenir. C’est là qu’interviennent des groupes de terrain comme les Red Ladies : ils offrent aux supporters actuels un espace où ils se sentent à leur place et aux nouveaux venus une porte d’entrée. Pour la Bundesliga, bâtir ces communautés est essentiel si elle veut transformer sa présence aux États-Unis en quelque chose de durable.

  • « Nous voulons profiter de cette dynamique »

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    Eibner

    La Coupe du monde a, sans aucun doute, suscité un intérêt accru pour le football aux États-Unis.

    La Coupe du monde était perçue comme un tournant pour le football aux États-Unis. C’était le moment où tout le monde était censé se rendre compte que ce sport était plutôt passionnant. En réalité, c’était une hypothèse simpliste. Certains championnats s’en sortent mieux que d’autres. Certains, comme la Liga, profitent de la présence de stars. D’autres, comme la MLS, bénéficient de leur proximité avec le public.

    La Bundesliga a un peu de tout. Oui, le Bayern est très bon, et l’un de ses meilleurs joueurs, Harry Kane, pourrait encore remporter le Ballon d’or. Oui, il existe aussi, plus largement, un intérêt américain pour le fonctionnement du football allemand. Mais surtout, le calendrier a joué en sa faveur.

    « Après la Coupe du monde, nous voulons capitaliser sur cet élan. Nous avons constaté l’engouement pour le football pendant l’été. Ce que nous essayons maintenant de faire, et ce que nous observons déjà, c’est d’amener les supporters attirés par la Coupe du monde à suivre le football tout au long d’une saison. Dans l’idéal, la Bundesliga », a déclaré à GOAL Robin Asutermann, vice-président exécutif de la Bundesliga pour les Amériques.

    Les clubs l’ont également remarqué.

    « Je pense que nous avons envisagé la Coupe du monde comme un événement majeur, qui allait certainement accélérer l’intérêt pour le football », a ajouté Dee Kundra, directrice générale de la stratégie américaine du Bayern Munich.

    Ils s’y préparaient donc depuis un certain temps. Le Bayern a ouvert son premier bureau aux États-Unis en 2014, par pure coïncidence juste après la victoire de l’Allemagne en Coupe du monde. Le Borussia Dortmund a établi une présence permanente aux États-Unis en 2024 et a depuis organisé des opérations promotionnelles dans tout le pays, tout en s’appuyant sur la culture des créateurs de contenu à New York. Le RB Leipzig s’est associé à la structure de football de jeunes « Top Baller » et a invité les vainqueurs de compétitions en un contre un à passer des essais avec l’équipe première en novembre 2025.

  • « Ça nous permet de toucher beaucoup plus de monde »

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    Jan Huebner

    Un nouvel accord de diffusion télévisée a rendu la Bundesliga plus accessible.

    Rien de tout cela n’est vraiment possible sans un accord de diffusion viable. S’il y a une chose que la Premier League a enseignée aux États-Unis, c’est que l’accès aux matchs est essentiel. Si l’on ne peut pas regarder le football, on ne peut pas apprendre à l’aimer.

    La bonne nouvelle, c’est que l’accord de diffusion de la Bundesliga aux États-Unis est arrivé à échéance juste avant la Coupe du monde. Son contrat avec ESPN rapportait environ 30 millions de dollars par an, mais tous les matchs étaient réservés aux abonnés, à l’exception d’une toute petite poignée, principalement de grandes affiches du Bayern Munich, diffusés à la télévision hertzienne. Cela concernait les retransmissions en anglais comme en espagnol.

    Cette fois, la Bundesliga a choisi de répartir ses droits aux États-Unis. USA Network et la plateforme de films Fandango ont déboursé ensemble 100 millions de dollars sur cinq saisons pour les droits de diffusion en anglais. Ces deux services appartiennent à la même société mère, Versant, bien implantée dans la NBA et la NFL. Tous les matchs sont accessibles d’une manière ou d’une autre. Plus de 30 sont diffusés sur USA Network, qui nécessite un abonnement classique au câble. Les 270 autres peuvent être regardés gratuitement sur Fandango.

    Les droits des retransmissions en espagnol ont été vendus séparément : Telemundo, de NBC Universal, a acquis les droits de toutes ces retransmissions pour 10 millions de dollars sur les trois prochaines années. En somme, la Bundesliga perçoit le même montant en concluant deux accords distincts.

    Ça paraît compliqué ? Cette stratégie a pourtant sa logique.

    « Avec le nouveau dispositif de diffusion dans lequel nous entrons, nous nous organisons pour être beaucoup plus accessibles qu’auparavant, a déclaré Austermann. Cela nous permet en fait de toucher beaucoup plus de monde que jamais aux États-Unis. »

    Les chiffres sont eux aussi encourageants. Les retransmissions de la Bundesliga en espagnol attirent environ 300 000 personnes par match, un peu moins que celles de la Premier League, mais nettement plus que celles de la Serie A.

    « C’est une agréable surprise. Je pense que ce que nous faisons change la perception de la Bundesliga dans ce pays », a confié à GOAL Joaquin Duro, vice-président exécutif chargé des sports et responsable du streaming chez Telemundo.

    La Coupe du monde a certainement donné un coup de pouce à ces chiffres. Les audiences de Telemundo ont bondi pendant le tournoi, la consommation de football en espagnol égalant presque celle en anglais.

    « Pour la première fois, nous avons terminé une Coupe du monde avec des parts d’audience réparties presque à 50/50. Et la comparaison n’est même pas équitable quand on regarde vraiment le public potentiel de FOX. Il est d’environ 150 millions de personnes, contre 45 à 50 millions pour nous. Alors, représenter 50 % des parts d’audience et des audiences lors d’une Coupe du monde, cela compte encore plus pour nous », a ajouté Duro.

  • « Oh mon Dieu, c’est Harry Kane ! »

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    getty

    La forte présence mondiale du Bayern a contribué à l’essor de la Bundesliga aux États-Unis.

    Bien sûr, cette économie reste portée par les stars. Et le Bayern bénéficie d’une abondance de vedettes de stature mondiale. Le club a toujours compté des joueurs de classe mondiale, mais le départ de Robert Lewandowski pour Barcelone a laissé un vide à combler. Le Bayern a fini par réagir en recrutant Kane un an plus tard. Le capitaine de l’Angleterre a battu quasiment tous les records de buts à sa portée sur la scène nationale et figure parmi les favoris pour le Ballon d’Or cette année.

    La Bundesliga est ainsi plus facile à promouvoir.

    « Je pense que tout repose sur ces superstars que les gens découvrent probablement grâce à la Coupe du monde, a déclaré Duro. Ils se disent : “Oh mon Dieu, c’est Harry Kane ! Je connaissais Harry Kane ! Mais où diable joue Harry Kane ?” Eh bien, vous savez quoi ? Dans un club en Allemagne. »

    Le Bayern sait lui-même que la présence de joueurs de premier plan renforce son attrait sur le marché américain, même s’il ne recrute pas nécessairement pour satisfaire le public des États-Unis.

    « À mesure que nous nous internationalisons et cherchons à toucher de nouveaux marchés, nous devons composer avec une véritable culture des stars, puisque nous comptons nous aussi certaines des plus grandes vedettes. Il est donc très important pour nous de tirer parti de cette culture du style », a déclaré Kundra.

    Plus largement, le Bayern traverse une période faste. Il a tenu tête au PSG jusqu’au bout en demi-finale de la Ligue des champions l’an dernier et doit figurer parmi les favoris pour remporter la compétition cette saison. Il a remporté la Bundesliga avec 16 points d’avance l’an dernier, en ne perdant qu’une seule fois en championnat. Certes, cet écart de niveau peut susciter des inquiétudes. Mais un Bayern performant est généralement bénéfique au football allemand aux États-Unis, cela ne fait aucun doute.

  • En faisant le lien avec les traditions de la sélection masculine des États-Unis et des clubs

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    AFP

    Le mur jaune de Dortmund est l’un des spectacles les plus saisissants du football mondial.

    La Bundesliga voit plutôt dans le Bayern une porte d’entrée vers le championnat, une occasion de faire découvrir les multiples histoires qui rendent la compétition si captivante dans son ensemble. L’une d’elles, par exemple, tient au fait que l’élite allemande a toujours été un vivier de talents américains, auxquels les supporters aux États-Unis peuvent s’identifier.

    « Il ne faut pas nécessairement toujours miser sur une superstar. Il peut aussi s’agir d’un talent émergent d’origine américaine. On peut aussi se demander : “Malik Tillman va-t-il connaître la saison de la révélation à Leverkusen, oui ou non ?” Il n’obtiendra peut-être pas la même reconnaissance que Luis Diaz, mais c’est une histoire à raconter. Nous sommes le championnat qui a accueilli le plus de joueurs américains dans son histoire, avec plus de 80 », a expliqué Austermann.

    Il y a aussi tout le reste. Francfort, Dortmund, Leverkusen, Hambourg : autant de clubs passionnants, riches d’une histoire prestigieuse. La Bundesliga cherche désormais à mieux raconter leurs histoires. Jobe Bellingham, Serhou Guirassy, Christopher Nkunku : tous sont d’immenses talents et bénéficient d’un soutien considérable de la part des supporters.

    « Qu’est-ce que cela signifie d’être supporter de Francfort ou de Dortmund ? Qu’a de si particulier le Mur jaune ? Pourquoi les stades sont-ils toujours aussi bruyants ? Voilà le genre d’histoires que nous devons raconter activement. Car, encore une fois, je ne peux pas présumer que vous, vos amis ou les gens aux États-Unis les connaissez déjà. Dans ce cas, nous devons les mettre en avant et, d’une certaine manière, aider le public à les découvrir », a ajouté Austermann.

    Cela passe par le recours à des créateurs qui disposent d’une large audience pour proposer des immersions approfondies dans différents clubs. C’est l’un des volets de l’initiative « Discover a Club », qui a permis à des équipes de Bundesliga dites plus petites de toucher un public bien plus large.

    « Nous envoyons en Allemagne un créateur venu des États-Unis et un autre venu du Mexique. Ils passent une semaine entière avec un club et racontent l’histoire de Francfort, de Schalke ou d’un autre club d’une manière complètement différente, sous un angle américain. Nous fournissons ce contenu à notre diffuseur et nous l’utilisons sur les réseaux sociaux. Et ce récit peut servir tout au long de la saison », a expliqué Austermann.

    Le fait que les clubs de Bundesliga soient bien plus intéressés par la collaboration à l’échelle mondiale que ceux des autres championnats joue également en leur faveur.

    « Nos clubs y sont très ouverts. Ils sont vraiment actifs. Ils veulent raconter ces histoires, c’est certain. Ils sont en concurrence sur le plan sportif, mais lorsqu’il s’agit d’activités à l’international, notamment aux États-Unis, nous savons que les gens suivent d’abord les joueurs, puis les clubs, et enfin le championnat. Oui, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais nous avons aussi besoin des clubs », a ajouté Austermann.

    Il y a encore autre chose. Le football allemand possède une certaine aura. Les clubs sont généralement gérés de façon assez durable. Ils dépensent rarement des sommes considérables et appartiennent à leurs supporters. L’ambiance dans leurs stades est sans égale. Le reste du football européen est dominé par les logiques commerciales. L’Allemagne n’est pas parfaite, mais elle possède aussi un charme populaire.

  • « Nous sommes authentiques »

    FC Bayern München Visit Oktoberfest 2026
    Getty Images Sport

    Le Bayern Munich entretient des liens historiques avec l’Oktoberfest et en a fait vivre l’esprit à New York

    Le 18 septembre, le Bayern Munich a privatisé le Timeout Market d’Union Square, en plein cœur du sud de Manhattan, pour une fête de l’Oktoberfest. Le principe était assez simple : le Bayern Munich affrontait l’Union Berlin. La fête annuelle de la bière organisée à Munich venait de commencer. Le club voulait l’amener sur le continent américain.

    L’idée n’a rien de particulièrement nouveau. Des centaines de fêtes de l’Oktoberfest sont organisées chaque année à travers les États-Unis, tant la culture allemande suscite la fascination et la bière, l’intérêt. Mais elles bénéficient rarement du soutien d’une ligue.

    « Nous nous sommes dit : “Attendez, nous sommes une authentique marque bavaroise. Notre partenaire brassicole, Paulaner, est l’une des six seules bières autorisées à être servies lors de l’Oktoberfest d’origine. Pourquoi ne pas organiser quelque chose ensemble pour que ce soit vraiment authentique ?” », a expliqué Kundra.

    Le résultat a été particulièrement convaincant. Des centaines de personnes se sont entassées dans un espace relativement restreint. Il y avait des mascottes, des chopes et des écrans géants pour suivre le match. Le Bayern a écrasé l’Union Berlin 7-0. Kane a inscrit un doublé, Michael Olise un triplé. Ce n’était pas la meilleure publicité pour l’équilibre de la compétition, mais cela montrait à quel point le spectacle pouvait être séduisant. Après le coup de sifflet final, les organisateurs ont proposé un concours de tenue de chope : les participants devaient tenir un litre de bière à bout de bras, sans laisser tomber la chope ni tomber eux-mêmes.

    L’équipe féminine du Bayern Munich était elle aussi représentée. New York se trouve à environ 6 400 km de Munich. Mais ce jour-là, la distance semblait bien moindre.