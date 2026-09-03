Lionel Messi a marqué l’histoire à d’innombrables reprises tout au long de son illustre carrière, mais sa récente annonce selon laquelle il a pris sa retraite internationale a brutalement rappelé qu’il ne reste qu’une quantité finie d’histoire à écrire. Messi approche de la fin. La décision de se retirer de la sélection argentine en est une indication assez claire.

Pour les fans de Messi, il existe toutefois de nombreuses façons d’entrer en contact avec des morceaux de son histoire. Il a signé d’innombrables autographes au fil des années, et il existe de nombreuses cartes et objets de collection pour commémorer les plus grands moments de Messi. Il est aussi encore temps de le voir en personne. Et, pour les plus grands fans de Messi, ainsi que les plus fortunés, il existe des objets de collection absolument époustouflants qui définissent non seulement un joueur, mais aussi une époque.

Mais quels sont ces objets de collection ? GOAL présente cinq des pièces de collection de Messi les plus uniques à avoir jamais été mises sur le marché.