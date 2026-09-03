Maillots de Coupe du monde, chaussures record et la serviette la plus célèbre du monde : les cinq pièces de souvenirs de Lionel Messi les plus uniques jamais vendues
Lionel Messi a marqué l’histoire à d’innombrables reprises tout au long de son illustre carrière, mais sa récente annonce selon laquelle il a pris sa retraite internationale a brutalement rappelé qu’il ne reste qu’une quantité finie d’histoire à écrire. Messi approche de la fin. La décision de se retirer de la sélection argentine en est une indication assez claire.
Pour les fans de Messi, il existe toutefois de nombreuses façons d’entrer en contact avec des morceaux de son histoire. Il a signé d’innombrables autographes au fil des années, et il existe de nombreuses cartes et objets de collection pour commémorer les plus grands moments de Messi. Il est aussi encore temps de le voir en personne. Et, pour les plus grands fans de Messi, ainsi que les plus fortunés, il existe des objets de collection absolument époustouflants qui définissent non seulement un joueur, mais aussi une époque.
Mais quels sont ces objets de collection ? GOAL présente cinq des pièces de collection de Messi les plus uniques à avoir jamais été mises sur le marché.
5. Billet du match amical de débuts contre Porto - 49 200 $
On peut raisonnablement supposer que rares étaient ceux qui ont franchi les portes de l’Estadio do Dragao le 16 novembre 2003 en sachant ce qui les attendait. La plupart des personnes présentes à ce match amical pensaient simplement assister à l’inauguration d’un nouveau stade pour l’un des plus grands clubs du Portugal. En réalité, elles ont vu la première apparition chez les seniors de l’un des plus grands joueurs de tous les temps.
Messi est entré en jeu en seconde période comme remplaçant, laissant entrevoir par séquences ce qui finirait par faire de lui le joueur qu’il est devenu. Barcelone s’est incliné 2-0 contre Porto ce jour-là, mais les plus grands gagnants ont été ceux qui ont conservé leurs billets de ce qui semblait n’être qu’un simple match amical.
Selon Collectors Tools, un total de 229 exemplaires, en combinant billets complets et souches, des débuts de Messi en 2003 ont été certifiés. La note la plus élevée attribuée par PSA a été 8. Un PSA 7 vendu sur Goldin est actuellement reconnu comme la vente la plus élevée, à 49 200 $.
Il existe bien sûr des points d’entrée moins coûteux pour acquérir ce morceau d’histoire, et certains supporters seraient plus enclins à collectionner son billet de ses débuts en Liga, intervenus un an plus tard. Le PSA 8 reste toutefois assurément un Graal pour quiconque cherche à mettre la main sur un souvenir du tout début de cette histoire.
4. Maillot porté lors de la remontada de 2017 - 200 000 à 400 000 $
Il y a peu de soirées de Ligue des champions plus mémorables que la fameuse Remontada de 2017 contre le PSG. Si Barcelone a été du mauvais côté de plusieurs moments iconiques en Ligue des champions, ce succès 6-1 face au PSG est peut-être le plus célèbre. Mené 4-0 avant ce match, Messi a inscrit le quatrième des six buts du Barça dans cette rencontre pour parachever un retour qui reste le plus grand de l'histoire de la Ligue des champions.
Le maillot effectivement porté par Messi ce jour-là a été mis aux enchères chez Sotheby's l'été dernier. Le maillot, authentifié par correspondance photo par PSA, a finalement été vendu pour un prix compris entre 200 000 $ et 400 000 $.
3. Les chaussures qui ont battu le record de Pelé - 169 000 $
S'il existe un record en football, il y a de fortes chances que Messi le détienne. Sinon, Pelé serait aussi un très bon pari. Messi a pris de nombreux records à la légende brésilienne, dont celui du plus grand nombre de buts inscrits pour un seul club. Le 22 décembre 2020, Messi a marqué son 644e but pour Barcelone, dépassant le total de Pelé avec le club brésilien de Santos.
Les chaussures, sur lesquelles figurent les noms de la femme et des enfants de Messi, ont été mises aux enchères sur Christie's Online après avoir été données par Messi lui-même afin de récolter des fonds pour un hôpital de Barcelone. Elles portent quelques traces d'usure, comme on peut s'y attendre pour des chaussures portées en match, mais rien n'efface l'histoire écrite avec elles, une histoire aussi définie en partie par l'homme auquel Messi a également pris ce record.
2. Le contrat de Barcelone sur une serviette en papier - 964 450 $
Tout fan de Messi connaît l’histoire. En 2000, le directeur sportif Carles Rexach a conclu un accord pour faire venir en Catalogne un petit Argentin de 13 ans. Cet accord a été ficelé sur une serviette en papier pendant un déjeuner, et Rexach a dû s’employer compte tenu des inquiétudes de la famille Messi concernant le manque de communication du Barça après un premier essai.
« À Barcelone, le 14 décembre 2000 et en présence de MM. Minguella et Horacio », peut-on lire sur la serviette si elle est traduite en anglais, « Carles Rexach, directeur sportif du FC Barcelone, accepte par la présente, sous sa responsabilité et indépendamment de tout avis contraire, de signer le joueur Lionel Messi, à condition que nous respections les montants convenus. »
Peu de gens savaient ce que cette serviette allait changer, et personne n’aurait pu prédire combien elle vaudrait par la suite. En 2024, la serviette a été vendue aux enchères pour 964 450 $. Même si elle n’est pas signée par Messi lui-même, c’est l’objet matériel à l’origine de tout, et il est impossible de dupliquer ou de reproduire quelque chose d’aussi petit, mais aussi important.
Six maillots portés par Messi à la Coupe du monde 2022 : 7,8 M$
La Coupe du monde 2022 est sans aucun doute le moment qui définit Messi, au moins en partie parce qu’il y a eu, dans ce tournoi, tant d’instants qui ont marqué toute une époque. Mais si vous cherchiez le souvenir ultime du parcours de Messi au Qatar, il n’était pas nécessaire d’en choisir un seul. Sotheby’s en a mis six aux enchères ensemble.
En 2023, un lot emblématique de souvenirs liés à Messi a été mis sur le marché. Il comprenait six maillots portés par Messi pendant le parcours de l’Argentine au Qatar, dont celui qu’il a porté durant la première période de la finale. Son but contre le Mexique, la bataille avec les Pays-Bas, l’emblématique finale contre la France, tout cela a été commémoré par des maillots portés par Messi lui-même lors de ces matches. Cette collection, bien sûr, n’était pas donnée. Le prix final a atteint 7,8 millions de dollars, mais on peut soutenir que cette collection est en réalité inestimable au vu de la portée emblématique de ce sacre en Coupe du monde.