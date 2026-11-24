Si vous ne comprenez pas l’attrait des animés, Bryan Reynolds est prêt à vous convaincre. Il a des conseils et des astuces, des collections, mais aussi des tatouages.

Sur son cou, il porte un tatouage des yeux d’Itachi Uchiha, en hommage au personnage emblématique de Naruto. D’autres citations sont tatouées sur sa jambe. Chez lui, un mur entier est couvert de Funko Pops, dont beaucoup sont liés aux animés. Quand il s’ennuie, il va simplement voir en magasin s’il y a des nouveautés, des personnages auxquels il s’est attaché et qu’il pourrait ajouter à sa collection.

My Hero Academia, Demon Slayer, Death Note, Black Clover, Cyberpunk : Reynolds sait par où conseiller aux autres de commencer, mais certaines de ses recommandations s’accompagnent d’un sérieux avertissement.

« Naruto a été le premier que j’ai regardé, donc il a vraiment une place particulière pour moi, confie-t-il à GOAL en regardant le terrain du centre national d’entraînement de la fédération américaine. Mais c’est difficile de s’y mettre, parce qu’on sait qu’il y a 800 à 900 épisodes. C’est pareil pour One Piece. C’est une aventure. »

Reynolds est, à bien des égards, bien placé pour parler d’aventures. Il peut évoquer celles de Deku, dans My Hero Academia, ou de David Martinez, dans Cyberpunk, mais il tient aussi à raconter la sienne. Son parcours a été mal interprété et déformé au fil des ans, mais il l’a ramené là où il voulait être : avec la sélection masculine des États-Unis, à représenter son pays et, surtout, à profiter de nouveau de la vie.

Le parcours du latéral a été sinueux. À 19 ans, il était le grand espoir du football américain. À 20 ans, il était en quelque sorte un laissé-pour-compte à la Roma, où il subissait des insultes racistes et voyait certains se demander s’il avait vraiment le niveau. À 22 ans, son club de l’époque, Westerlo, a mis fin à ses rêves olympiques. Pendant ce temps, il restait à l’écart, largement oublié par le football américain. Quelques années seulement après avoir été présenté comme un talent à part, Reynolds enchaînait les prêts en Belgique, cherchant à comprendre qui il était et, surtout, qui il pouvait devenir.

Il a maintenant 25 ans et possède un début de réponse : il peut être beaucoup de choses. Il peut être un latéral de haut niveau pour son nouveau club, Rennes, qui lui a offert cette deuxième chance longtemps attendue dans l’élite européenne. Il peut subvenir aux besoins des siens, comme il le fait depuis ses 15 ans, et continuer à changer durablement la vie de sa famille. Il peut être amateur d’animés, collectionneur de Funko et le joueur d’Arc Raiders le plus polyvalent qui soit. Mais, par-dessus tout, il peut persévérer dans tout ce qu’il entreprend, car c’est ce qu’il a appris à faire.

« Quand on est jeune et qu’on commence à faire un peu parler de soi, dit-il, on a l’impression d’être au sommet du monde. On regarde tout ce qui se passe et on peut se dire : ‘C’est fou.’ Et oui, c’était agréable, mais aujourd’hui, je comprends qu’il y a deux aspects à cela.

« Quand j’avais 19 ans, je voyais des choses comme ‘Bryan Reynolds va à la Juventus’ ou ‘Bryan Reynolds va à la Roma’. Aujourd’hui, je vois les choses autrement : j’ai un travail à faire. J’ai grandi, j’ai 25 ans et j’ai déjà vécu beaucoup de choses. Ma mentalité a changé et je pense que c’est la plus grande différence. »