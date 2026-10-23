Lucca Brughmans : le futur gardien de Liverpool qui veut suivre les traces de Thibaut Courtois, héros de la Belgique et du Real Madrid

Devenu titulaire dans les buts de l’équipe première de Genk à 18 ans, Brughmans a attiré l’attention des plus grands clubs européens grâce à ses performances.

Le Real Madrid et le Bayern Munich s’intéressaient à lui, et Brughmans s’est même rendu au centre d’entraînement du Real Madrid. Mais alors que la fermeture du mercato anglais approchait, Liverpool a réalisé un coup spectaculaire. Le géant de Premier League a présenté une offre pouvant atteindre 30 millions de livres sterling et conclu un accord permettant à Brughmans de rester prêté à Genk pour la saison en cours, avant de rejoindre officiellement Anfield en juillet 2027.

De Conde a ensuite raconté sa surprise face à cette « méga-offre » de Liverpool : « Ma première réaction a été : “Oh là là, qu’est-ce qu’on fait maintenant ?” Après tout, une équipe devait entrer sur le terrain quelques jours plus tard… Finalement, son agence m’a appelé un dimanche à 11 heures, deux jours avant la fermeture du mercato anglais. Liverpool était sérieux. “Voici l’offre.” Et dès le lendemain matin, Lucca prenait l’avion pour Liverpool. »

Il a ajouté : « Les gens disent : “C’est fantastique ce que De Conde a réussi à faire grâce à son expérience concernant le transfert de Lucca !” ? Désolé, mais ce n’est pas le cas. Je n’avais jamais imaginé que cela se ferait aussi vite, ni pour une telle somme. »

Brughmans a réagi à ce transfert aussi surprenant que lucratif avec classe et professionnalisme. Quelques jours seulement après son retour d’Angleterre, il a livré une prestation dominante face à Anderlecht, qui lui a valu le titre d’homme du match. Deux excellents arrêts ont permis à son équipe de décrocher un point précieux.

« Le week-end a été mouvementé, mais je suis revenu lundi et j’ai tout de suite repris l’entraînement, a déclaré Brughmans. C’était bien de pouvoir revenir rapidement à la réalité et simplement travailler avec l’équipe. Il n’y a pas de pression supplémentaire ni d’attentes différentes. Genk me voit toujours de la même manière qu’il y a six mois, et je lui en suis très reconnaissant. Je l’ai montré au sein de l’équipe ; tous m’ont soutenu. »

Évoquant son avenir à long terme et sa décision de rester en Belgique cette saison, il a ajouté : « C’est une bonne chose que j’aie pu rester ici. Car, au bout du compte, l’objectif est de devenir le gardien titulaire de Liverpool. Pour y parvenir, j’ai encore des étapes à franchir, et c’est à Genk que je peux le mieux le faire. »

L’entraîneur principal Jess Thorup veille à protéger son jeune joueur de l’engouement suscité par le montant de son transfert. Si Brughmans s’est solidement installé comme gardien numéro un du club, Thorup a mis en garde contre les obstacles psychologiques qui l’attendent.

« Qu’il reste une année de plus est la bonne décision pour tout le monde, a-t-il déclaré. Il peut continuer à progresser ici et nous disposons d’un bon gardien. Même s’il n’a que 18 ans, je vois qu’il reste calme et concentré. Il est déjà de retour sur le terrain d’entraînement depuis quelques jours... Il réalisera probablement que sa vie a changé dans les semaines à venir. Bien sûr, beaucoup de choses l’attendent. »

Les résultats parlent d’eux-mêmes : lors d’une victoire sans difficulté 3-0 contre le KV Kortrijk, Brughmans a fait preuve d’autorité dans sa surface, réalisé un arrêt réflexe, signé son troisième match sans encaisser de but cette saison et réussi 19 passes au cours de la rencontre. Il reste un élément fiable qui impose sa présence dans l’équipe de Thorup.