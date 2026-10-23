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GFX Lucca Brughmans NXGN 1-1GOAL

Lucca Brughmans : le futur gardien de Liverpool qui veut suivre les traces de Thibaut Courtois, héros de la Belgique et du Real Madrid

Alors que le Bayern Munich et le Real Madrid envisageaient de le recruter, Liverpool s’est empressé de boucler le transfert du jeune gardien prometteur pour une somme considérable.

Peter McVitie
Traduit par

  • Le club belge de Genk est depuis longtemps considéré comme la pépinière de gardiens de but la plus prolifique d’Europe, ayant notamment formé Thibaut Courtois, Koen Casteels, Maarten Vandevoordt et Mike Penders ces dernières années.

    Un nouveau gardien en est désormais issu et ambitionne de s’imposer en Premier League, après avoir déjà conclu un transfert à Liverpool pour 30 millions de livres sterling.

    À 18 ans, le précoce Lucca Brughmans affiche une taille imposante de 1,97 m, une envergure impressionnante et une grande maîtrise technique. Déjà titulaire indiscutable dans les buts du club belge après y avoir été prêté par Liverpool, il a rapidement gravi les échelons des sélections nationales de jeunes. Beaucoup pensent qu’il rivalisera avec Senne Lammens et Vandevoordt pour devenir le véritable successeur de Courtois à long terme.

    Qui est donc ce jeune gardien considéré comme l’un des plus prometteurs de sa génération ? GOAL fait le point.

  • Là où cela a commencé

    SOCCER CPL D5 JONG GENK VS KV KORTRIJK
    AFP

    Le jeune gardien a quitté son pays pour rejoindre le PSV avant de revenir sur les traces de son idole.

    Né à Anvers, Brughmans a commencé le football au club local de Kalmthout SK avant un bref passage par le centre de formation du Royal Antwerp. Son talent s’est manifesté très tôt : à 11 ans, il a franchi la frontière pour rejoindre le PSV, géant du football néerlandais.

    Ses trois années au centre de formation du club d’Eindhoven ont posé les bases de sa solide technique et de son apport dans la relance. Mais en 2022, il est rentré en Belgique pour rejoindre la célèbre pépinière de gardiens de Genk.

    Brughmans n’a pas tardé à se faire remarquer. À l’image de son idole d’enfance Courtois, il a choisi de porter le numéro 28. Sa stature imposante et son leadership naturel lui ont permis de gravir les échelons. Capitaine de la Belgique chez les moins de 17 ans lors du Championnat d’Europe et de la Coupe du monde, il s’est forgé une réputation de gardien parmi les plus complets de sa génération en Europe.

  • La grande percée

    SOCCER CPL D11 KAS EUPEN VS JONG GENK
    AFP

    Après avoir fait ses débuts professionnels à 16 ans, il a connu une ascension fulgurante jusqu’à devenir une star de l’équipe première.

    Brughmans est passé du statut d’espoir à celui de professionnel à une vitesse fulgurante. En janvier 2025, à seulement 16 ans, il a fait ses débuts professionnels avec Jong Genk en Challenger Pro League. Capable de s’imposer dans sa surface face à des attaquants plus expérimentés, il s’est rapidement installé dans le but et a disputé 11 matches en deuxième division.

    Il est resté le gardien titulaire la saison suivante, avant d’obtenir une place sur le banc de l’équipe première. L’adolescent a fait ses débuts dans l’élite vers la fin de la saison, des blessures lui ayant ouvert une place avant le premier match de barrage de Genk pour la Ligue Europa contre Antwerp.

    Malgré l’enjeu, le jeune gardien a livré une prestation sereine face à son ancienne équipe, convainquant l’entraîneur Nicky Hayen de le maintenir dans le onze de départ.

    Lorsque Genk lui a fait signer une prolongation de contrat à long terme en juillet de l’année dernière, les recruteurs européens affluaient déjà en Belgique pour le voir jouer. Dimitri de Conde, directeur du football de Genk, savait que le club tenait un talent exceptionnel de sa génération : « Il est sans aucun doute considéré comme l’un des gardiens les plus prometteurs de sa génération. Il possède des qualités physiques exceptionnelles et un bon jeu au pied, mais aussi la maturité et la personnalité d’un grand gardien moderne. »

  • Comment ça se passe

    SOCCER JPL D4 GENK VS BEVEREN
    AFP

    Son avenir est à Liverpool, mais pour l’instant, il doit acquérir davantage d’expérience avec Genk et l’équipe de Belgique des moins de 21 ans.

    Devenu titulaire dans les buts de l’équipe première de Genk à 18 ans, Brughmans a attiré l’attention des plus grands clubs européens grâce à ses performances.

    Le Real Madrid et le Bayern Munich s’intéressaient à lui, et Brughmans s’est même rendu au centre d’entraînement du Real Madrid. Mais alors que la fermeture du mercato anglais approchait, Liverpool a réalisé un coup spectaculaire. Le géant de Premier League a présenté une offre pouvant atteindre 30 millions de livres sterling et conclu un accord permettant à Brughmans de rester prêté à Genk pour la saison en cours, avant de rejoindre officiellement Anfield en juillet 2027.

    De Conde a ensuite raconté sa surprise face à cette « méga-offre » de Liverpool : « Ma première réaction a été : “Oh là là, qu’est-ce qu’on fait maintenant ?” Après tout, une équipe devait entrer sur le terrain quelques jours plus tard… Finalement, son agence m’a appelé un dimanche à 11 heures, deux jours avant la fermeture du mercato anglais. Liverpool était sérieux. “Voici l’offre.” Et dès le lendemain matin, Lucca prenait l’avion pour Liverpool. »

    Il a ajouté : « Les gens disent : “C’est fantastique ce que De Conde a réussi à faire grâce à son expérience concernant le transfert de Lucca !” ? Désolé, mais ce n’est pas le cas. Je n’avais jamais imaginé que cela se ferait aussi vite, ni pour une telle somme. »

    Brughmans a réagi à ce transfert aussi surprenant que lucratif avec classe et professionnalisme. Quelques jours seulement après son retour d’Angleterre, il a livré une prestation dominante face à Anderlecht, qui lui a valu le titre d’homme du match. Deux excellents arrêts ont permis à son équipe de décrocher un point précieux.

    « Le week-end a été mouvementé, mais je suis revenu lundi et j’ai tout de suite repris l’entraînement, a déclaré Brughmans. C’était bien de pouvoir revenir rapidement à la réalité et simplement travailler avec l’équipe. Il n’y a pas de pression supplémentaire ni d’attentes différentes. Genk me voit toujours de la même manière qu’il y a six mois, et je lui en suis très reconnaissant. Je l’ai montré au sein de l’équipe ; tous m’ont soutenu. »

    Évoquant son avenir à long terme et sa décision de rester en Belgique cette saison, il a ajouté : « C’est une bonne chose que j’aie pu rester ici. Car, au bout du compte, l’objectif est de devenir le gardien titulaire de Liverpool. Pour y parvenir, j’ai encore des étapes à franchir, et c’est à Genk que je peux le mieux le faire. »

    L’entraîneur principal Jess Thorup veille à protéger son jeune joueur de l’engouement suscité par le montant de son transfert. Si Brughmans s’est solidement installé comme gardien numéro un du club, Thorup a mis en garde contre les obstacles psychologiques qui l’attendent.

    « Qu’il reste une année de plus est la bonne décision pour tout le monde, a-t-il déclaré. Il peut continuer à progresser ici et nous disposons d’un bon gardien. Même s’il n’a que 18 ans, je vois qu’il reste calme et concentré. Il est déjà de retour sur le terrain d’entraînement depuis quelques jours... Il réalisera probablement que sa vie a changé dans les semaines à venir. Bien sûr, beaucoup de choses l’attendent. »

    Les résultats parlent d’eux-mêmes : lors d’une victoire sans difficulté 3-0 contre le KV Kortrijk, Brughmans a fait preuve d’autorité dans sa surface, réalisé un arrêt réflexe, signé son troisième match sans encaisser de but cette saison et réussi 19 passes au cours de la rencontre. Il reste un élément fiable qui impose sa présence dans l’équipe de Thorup.

  • Points forts

    SOCCER CPL D30 RFC SERAING VS JONG GENK
    AFP

    Doté d’une allonge incroyable et à l’aise balle au pied, il est considéré comme une future star.

    Du haut de ses presque deux mètres, Brughmans possède une grande envergure qui lui permet de couvrir une large partie du but. Même lorsque sa surface de but est encombrée, il préfère capter le ballon plutôt que le dégager du poing.

    Brughmans a déjà la réputation d’être solide dans les duels face aux attaquants. Il évite de se jeter trop tôt, tout en réduisant efficacement les angles de tir et en faisant obstacle de son corps aux frappes.

    Grâce à sa technique, il est déjà à l’aise lorsqu’il prend des risques face à un pressing haut. Il est capable de jouer de longues diagonales ou de trouver des passes rapides vers l’avant à travers les lignes adverses.

  • Une marge de progression

    SOCCER JPL D5 RSC ANDERLECHT VS KRC GENK
    AFP

    Selon son entraîneur, le gardien de but s’est montré autocritique et a tendance à « trop réfléchir » dans certaines situations.

    Malgré son ascension et ses belles performances, Brughmans n’a que 18 ans et découvre les exigences de sa première saison complète comme titulaire dans l’élite.

    L’entraîneur de Genk, Thorup, a souligné que le tempérament analytique du jeune gardien pouvait parfois lui jouer des tours : il lui arrive de « trop réfléchir » au lieu de se fier à son instinct. Thorup a même envisagé de le mettre sur le banc pour lui permettre de retrouver sa « spontanéité ».

    Si Brughmans excelle dans le jeu aérien et sait déployer toute son envergure pour couvrir son but, ses réactions sur les tirs à ras de terre peuvent parfois susciter des inquiétudes.

    Apprendre à gérer l’intense attention médiatique liée à une indemnité de transfert de 30 millions de livres sterling sera également un défi de taille à son âge. Mais Thorup a promis de le protéger : « Les projecteurs sont braqués sur lui en raison du montant en jeu. Je le protégerai aux moments opportuns, car il ne faut pas oublier que le statut de gardien numéro un dans un club comme Genk est encore assez nouveau pour lui aussi. »

  • Le prochain Courtois ?

    Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Après avoir repris le numéro de maillot de l’ancienne star de Genk, Brughmans présente quelques similitudes avec Courtois

    Impossible de ne pas voir les similitudes avec Courtois : Brughmans possède un gabarit imposant, a été formé à Genk et porte le numéro 28 que l’ancien joueur de Chelsea arborait en Belgique. Mais le jeune talent se distingue aussi par son bon jeu au pied et sa capacité à anticiper en défense comme à participer à la construction des attaques.

    En sélection, son ascension a été tout aussi fulgurante, et beaucoup pensent qu’il succédera à terme au gardien du Real Madrid comme titulaire dans les buts des Diables rouges.

    Désormais capitaine dans les équipes de jeunes belges, il a rapidement été promu chez les moins de 21 ans, dont il est devenu le gardien titulaire.

    Lors d’un match important des qualifications pour le Championnat d’Europe contre le Danemark, Brughmans a réalisé un arrêt décisif et préservé sa cage inviolée dans un match nul 0-0 qui a assuré à la Belgique une place en phase finale, en Albanie et en Serbie.

    Sa progression était telle que le nouveau sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, a reconnu avoir envisagé de l’appeler en équipe première, avant de décider finalement de le laisser avec les moins de 21 ans pour renforcer leurs chances de qualification à l’Euro.

  • Quelle est la suite ?

    SOCCER JPL PO2 DAY1 ANTWERP VS KRC GENK
    AFP

    Les premiers signes sont positifs et Liverpool peut se réjouir de ce qu’il a vu depuis la conclusion du transfert.

    Pour l’heure, la priorité de Brughmans est de profiter de cette année à Genk pour acquérir une maîtrise totale de sa surface de réparation avant de rejoindre Anfield l’été prochain.

    La direction sportive et le staff technique de Liverpool suivent de près chacune de ses prestations afin de mesurer ses progrès.

    « Ils me suivent de très près », a-t-il déclaré. « Les entraîneurs sont en contact entre eux concernant l’aspect physique, et ils viennent voir mes matches. »

    Alors que la participation de la Belgique au Championnat d’Europe des moins de 21 ans, en Albanie et en Serbie, approche en fin de saison, le jeune gardien disposera d’une scène internationale idéale pour prouver qu’il a sa place parmi les meilleurs jeunes talents d’Europe.