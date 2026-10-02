Louis Page : le golden boy qui apporte l’étincelle à Leicester City et Russell Martin
Les supporters de Leicester ont eu peu de raisons d’être optimistes ces dernières années. Au milieu de trois relégations catastrophiques en quatre saisons, Leicester a subi une incertitude persistante autour de son actionnariat ainsi qu’un affaiblissement constant de l’équipe.
Quand le club n’a remporté aucun de ses trois premiers matches de League One cette saison, il semblait que ses malheurs ne connaîtraient pas de fin.
Il y a toutefois eu une lueur d’espoir pour éclairer cette période sombre : le centre d’entraînement de Seagrave, d’une valeur de 100 millions de livres sterling.
Malgré le déclin au niveau de l’équipe première et le flou administratif, le système de formation de Leicester a réussi à sortir talent après talent pour combler le vide laissé par la baisse des investissements dans l’équipe première.
Des années après l’éclosion puis le départ de joueurs comme Ben Chilwell, Harvey Barnes et Kiernan Dewsbury-Hall, Luke Thomas, Kasey McAteer, Jason Monga, Ben Nelson, Will Alves et Sammy Braybrooke ont prouvé la durabilité de cette chaîne de production.
En Louis Page, cependant, Leicester tient un héros local précoce, déterminé à ramener le club du bord du gouffre.
Aussi intelligent et propre sans ballon qu’avec, Page a déjà attiré l’attention d’Arsenal et de Manchester United, mais c’est la confiance de Russell Martin qui l’a aidé à faire passer son jeu à un niveau supérieur.
Le début
Fils de l’ancien attaquant de Wigan et de Rotherham Don Page, le jeune joueur est né dans le Leicestershire et a rejoint le centre de formation de Leicester à l’âge de neuf ans, s’imposant rapidement comme l’un des talents les plus prometteurs de sa catégorie d’âge.
Lors de la saison 2023-2024, Page dirigeait déjà le milieu de terrain des moins de 16 ans de Leicester avant d’intégrer rapidement les U18. Lors de la campagne suivante, alors qu’il n’avait encore que 16 ans, il est passé chez les U21 Development Squad.
Son talent évident a été reconnu en octobre 2024, lorsque The Guardian l’a désigné comme l’un des 20 meilleurs espoirs des centres de formation de Premier League.
Page a confirmé cet engouement en dominant régulièrement des adversaires plus âgés en Premier League 2 durant le reste de la saison. Il n’y a donc eu aucune surprise lorsqu’il a été sacré meilleur joueur de l’académie de l’année du club.
Percée majeure
En août de l’an dernier, il a fait ses débuts chez les seniors lors d’un match de Carabao Cup contre Huddersfield Town, avant de disputer sa première rencontre de championnat face à Charlton 10 jours plus tard. Sa première passe décisive est ensuite arrivée lors d’une victoire 2-0 contre Birmingham, et un mois plus tard, il a signé son premier contrat professionnel.
Il a ensuite disputé 18 matches de Championship pendant la saison 2025-2026, s’imposant dans le groupe professionnel et affichant une compréhension tactique rare pour son âge. Marti Cifuentes, qui lui a offert ses débuts chez les seniors, n’a pas caché à quel point il tenait Page en haute estime.
« Je crois beaucoup en Louis, a-t-il déclaré aux journalistes. Il sera important, j’en suis sûr. Je crois énormément en sa qualité. Je pense que, dans ma carrière, je me suis plutôt bien débrouillé avec les jeunes joueurs et j’espère pouvoir l’aider à devenir un joueur très important pour Leicester à l’avenir. »
L’adaptation rapide de Page au football senior a culminé avec sa désignation comme meilleur apprenti de la saison en Championship, une magnifique réussite compte tenu de la relégation de son équipe, mais aussi une nouvelle confirmation de son potentiel.
Comment ça se passe
Son statut grandissant et le déclin continu de Leicester ont failli provoquer son départ, Manchester United et Arsenal étant intéressés. Des discussions ont commencé avec Manchester United durant l’été et The Athletic rapporte que Leicester réclamait potentiellement 15 millions de livres sterling. Il était prévu qu’il soit de nouveau prêté pour une saison, mais aucun accord n’a été trouvé.
Si l’échec de ce transfert le jour de la date limite a contrarié le milieu de terrain, il ne l’a pas montré. Depuis, il est devenu un rouage essentiel du style caractéristique, basé sur la possession, du nouvel entraîneur Martin.
La transition a entraîné une pression énorme et immédiate, Leicester n’ayant pris que deux points lors de ses trois premiers matches de championnat, mais le club a retrouvé une certaine stabilité. Avec sa vivacité de réflexion, son état d’esprit tourné vers l’attaque, sa fiabilité balle au pied et ses déplacements sans ballon, Page a joué un rôle clé dans leur progression.
Il les a aidés à se mettre sur la voie d’une première victoire en championnat avec une passe décisive contre Plymouth. Décrochant d’un milieu de terrain congestionné vers l’aile gauche pour se rendre disponible, il a feinté un centre pour masquer sa passe vers Will Alves à l’entrée de la surface, conclue par une frappe déviée.
Moins de deux semaines plus tard, alors que Leicester avait besoin d’une réponse immédiate après une correction 4-0 à domicile contre Oxford, Page s’est montré décisif lorsque son équipe a pris une avance de 4-1 contre Stockport. Après s’être glissé dans l’espace au milieu de la moitié de terrain de Stockport, le milieu de terrain a réagi instantanément à l’arrivée du ballon, en adressant une passe parfaitement dosée directement à Liam Cullen, qui s’est retourné avant d’armer sa frappe.
Il n’a pas eu de chance de ne pas être aussi crédité d’une passe décisive sur le deuxième but. Parti vers l’avant et ayant attiré un défenseur venu le presser après avoir reçu le ballon dans sa propre moitié de terrain, Page est parvenu à faire progresser le ballon grâce à un contre favorable, permettant à Emil Riis de le poursuivre et de conclure. En seconde période, par ailleurs, son corner millimétré vers le second poteau a été repris de la tête par John Lundstram.
Points forts
Page se donne un avantage avec le ballon grâce à son exceptionnelle lecture de l’espace. Chaque fois que Leicester a la possession, il scrute constamment ce qui l’entoure, regardant des deux côtés pour avoir une vision claire de ses options.
Lorsque le ballon arrive vers lui, on a l’impression qu’il sait déjà très clairement ce qu’il veut en faire. Son premier réflexe est de jouer vers l’avant pour transpercer l’adversaire et créer une occasion pour son équipe le plus rapidement possible.
Cela s’est vu sur une occasion qu’il a créée contre Plymouth ainsi que sur sa première passe décisive contre Stockport, avec un rapide coup d’œil immédiatement suivi d’une passe simple. Il y a de la beauté dans cette simplicité.
Son agilité, sa lucidité et sa rapidité de réflexion le rendent difficile à contenir pour les adversaires. Il peut déjouer les équipes qui pressent haut et se faufiler à travers elles, mais si on lui laisse trop d’espace, il trouvera une passe pour ouvrir la défense.
Sa qualité de centre sur coups de pied arrêtés est également dangereuse, lui qui a techniquement été à l’origine de l’ouverture du score des siens lors de la défaite contre Ipswich en Carabao Cup cette saison, avant de déposer un ballon repris de la tête par Lundstram contre Stockport.
Une marge de progression
Ayant eu 18 ans en juillet, Page continue de développer le profil physique qui viendra compléter ses nombreuses qualités. Il peut encore être dominé dans les duels physiques et les batailles sur les deuxièmes ballons.
La nature risquée du système de Martin impose d’énormes exigences défensives au milieu de terrain. Lorsqu’il évolue dans un rôle plus reculé, Page doit encore affiner son placement défensif pour protéger une arrière-garde vulnérable.
Si marquer des buts n’est pas l’objectif principal du milieu de terrain, sa technique de frappe doit encore progresser s’il veut continuer à tenter de temps en temps sa chance de l’extérieur de la surface.
Dans le bon environnement ?
Leicester a été tout sauf un environnement stable ces dernières années. Après les premières prestations sous les ordres de Martin, les supporters craignaient qu'une nouvelle relégation surprenante soit cette fois plus probable qu'un retour en Championship.
En tant qu'adolescent prometteur cherchant à se développer de la meilleure manière possible, il n'est pas étonnant que Page ait été réceptif aux approches de United ou d'Arsenal durant l'été.
« J'étais évidemment entièrement concentré sur Leicester quoi qu'il arrive, mais je pense que maintenant que c'est fermé (le mercato), je sais que je reste ici, tout le monde sait que je reste ici », a-t-il déclaré à BBC Radio Leicester le mois dernier. « Donc on peut mettre fin à ces discussions et tout le monde se concentre simplement sur le fait que je joue pour Leicester maintenant. »
Alors que le jugement reste encore en suspens concernant Martin et le style auquel il croit, les résultats se sont stabilisés et la confiance qu'il a montrée envers Page a clairement donné un élan au jeune joueur.
« Définitivement beaucoup de confiance, il m'a apporté ça », a-t-il déclaré en juillet. « Ça a été vraiment bien. Le manager m'a donné beaucoup de confiance pour aller jouer, que ce soit en six ou en huit. Il m'a donné une très grande confiance pour jouer mon football. »
Depuis, Page a considérablement grimpé dans l'estime de Martin. C'est le joueur de 18 ans qui a reçu le brassard de capitaine en l'absence du défenseur Harry Souttar lors de leur dernier match de League One contre Barnsley.
« Être concentré et tout ça, le manager m'a énormément aidé avec ça, il m'a dit qu'il voulait que je reste ici et il croit que je peux devenir le joueur que j'espère être un jour, et je crois aussi qu'il m'y amènera », a-t-il déclaré.
Et maintenant ?
Déjà en train d’endosser un rôle de leader, le héros formé au club est déterminé à aider le club à se sortir de l’ornière, déclarant à BBC : « Leicester m’a tout donné, ils m’ont offert l’opportunité de jouer en équipe première et j’ai l’impression d’avoir rendu cela, puis nous sommes descendus, donc maintenant je dois rendre à l’encadrement de l’académie qui m’a permis d’atteindre l’équipe première, aux entraîneurs de l’équipe première qui m’ont donné sa chance. Je dois désormais prendre cette responsabilité et faire remonter le club en Championship. »
Il a ajouté : « Nous, les joueurs [issus de l’académie], nous avons vu où ce club a été, j’y allais quand j’étais enfant, je les regardais en Premier League, en Ligue des champions, et je me disais : “Je veux faire ça avec Leicester.” Je pense que c’est pareil pour Sammy [Braybrooke], Bade [Aluko], Will [Alves] aussi, nous voulons tous faire ça.
« Je pense que c’est personnel pour nous d’être dans cette situation et que c’est désormais à nous de sortir le club de là et de le ramener là où il doit être. »
Même si Leicester ne parvient pas à sortir de League One cette saison, Page, lui, y parviendra, mais il ne sera pas le dernier à sortir de la célèbre chaîne de production des jeunes talents du club.