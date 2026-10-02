Les supporters de Leicester ont eu peu de raisons d’être optimistes ces dernières années. Au milieu de trois relégations catastrophiques en quatre saisons, Leicester a subi une incertitude persistante autour de son actionnariat ainsi qu’un affaiblissement constant de l’équipe.

Quand le club n’a remporté aucun de ses trois premiers matches de League One cette saison, il semblait que ses malheurs ne connaîtraient pas de fin.

Il y a toutefois eu une lueur d’espoir pour éclairer cette période sombre : le centre d’entraînement de Seagrave, d’une valeur de 100 millions de livres sterling.

Malgré le déclin au niveau de l’équipe première et le flou administratif, le système de formation de Leicester a réussi à sortir talent après talent pour combler le vide laissé par la baisse des investissements dans l’équipe première.

Des années après l’éclosion puis le départ de joueurs comme Ben Chilwell, Harvey Barnes et Kiernan Dewsbury-Hall, Luke Thomas, Kasey McAteer, Jason Monga, Ben Nelson, Will Alves et Sammy Braybrooke ont prouvé la durabilité de cette chaîne de production.

En Louis Page, cependant, Leicester tient un héros local précoce, déterminé à ramener le club du bord du gouffre.

Aussi intelligent et propre sans ballon qu’avec, Page a déjà attiré l’attention d’Arsenal et de Manchester United, mais c’est la confiance de Russell Martin qui l’a aidé à faire passer son jeu à un niveau supérieur.