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USMNT Projected Roster 1-1GOAL

Liste prévisionnelle des États-Unis : Christian Pulisic et Folarin Balogun de retour ? Cavan Sullivan sera-t-il retenu pour les quarts de finale de la Ligue des nations face à Haïti ?

GOAL pronostique la liste des joueurs de la sélection américaine pour les quarts de finale de la Ligue des nations en novembre.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Le premier rassemblement depuis la Coupe du monde a ouvert une nouvelle ère pour l’équipe nationale masculine des États-Unis en septembre. Celui-ci apporte autre chose : des matches officiels. Et les enjeux qui les entourent sont, eux aussi, bien réels.

    À l’approche de la Ligue des nations de la CONCACAF, les États-Unis vont bientôt se retrouver pour leurs derniers matches officiels de 2026. Leur adversaire sera Haïti. Une victoire à l’issue de cette double confrontation, prévue dans le sud de la Floride et à Cincinnati, leur permettrait de retrouver les demi-finales de la compétition.

    De nombreux membres de l’USMNT connaissent déjà ce parcours, mais beaucoup d’autres le découvriront. Le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a élargi le groupe de joueurs susceptibles d’être appelés lors du dernier rassemblement, ouvrant la porte à une nouvelle génération dont les visages pourraient vite devenir familiers. D’autres facteurs entrent toutefois en jeu dans la sélection du groupe, puisque l’équipe américaine des moins de 23 ans se réunira également pour deux matches en Europe. Certains jeunes talents ne feront donc pas partie de ce groupe. D’autres, en revanche, ont montré qu’ils étaient prêts à rejoindre les meilleurs.

    Alors, qui Pochettino pourrait-il sélectionner ? GOAL se penche sur un groupe possible de 23 joueurs...

  • GARDIENS DE BUT

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Kochen est-il le gardien de but de l’avenir ou du présent ?

    Chris Brady, Matt Freese, Diego Kochen

    Également en lice : Brian Schwake, Matt Turner

    La composition à ce poste dépend en grande partie d’une question : Pochettino estime-t-il que Kochen est prêt à jouer ces matches ? Si la réponse est oui, il sera retenu. Si c’est non, il serait tout à fait logique de l’envoyer avec les moins de 23 ans pour qu’il y gagne du temps de jeu. Au vu de sa prestation contre le Mexique, nous parierons sur une réponse positive ou, à tout le moins, sur un peut-être, ce qui amènerait le staff à l’observer de plus près.

    Quant aux deux autres places, l’une devrait revenir à Freese compte tenu de son expérience, ce qui laisserait Schwake et Brady se disputer la dernière. Difficile de les départager. Brady a davantage d’expérience avec l’équipe nationale masculine des États-Unis, tandis que Schwake a été meilleur lors du dernier rassemblement. Si Kochen est retenu, nous pencherons pour Freese, ne serait-ce que pour apporter un peu plus d’expérience autour de lui.

  • DÉFENSEURS

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    Icon Sportswire

    Chris Richards, Alex Freeman et Sergino Dest semblent assurés de leur place alors que Mauricio Pochettino évalue ses autres options en défense pour le prochain rassemblement de la sélection des États-Unis.

    Sergino Dest, Alex Freeman, George Campbell, Mark McKenzie, Chris Richards, Antonee Robinson, Joe Scally, Auston Trusty, Tim Weah

    Également en lice : Max Arfsten, Cameron Carter-Vickers, Peyton Miller, Neil Pierre, Miles Robinson, Frankie Westfield

    Certains joueurs s’imposent comme des évidences. Richards, Freeman et Dest, par exemple, ont pratiquement leur nom inscrit à l’encre indélébile sur la liste. La forme de Scally est trop bonne pour être ignorée. La concurrence existe en défense centrale, mais la sélection de Campbell, McKenzie et Trusty paraît logique.

    La question la plus intéressante concerne donc les plus jeunes de ce groupe de joueurs. Pierre et Miller sont les deux noms qui retiennent le plus l’attention, mais, compte tenu des joueurs qui les devancent à leurs postes, il est difficile de les imaginer obtenir un temps de jeu significatif lors de ce rassemblement. Tous deux seraient toutefois essentiels pour les moins de 23 ans, ce qui semble faciliter la décision.

    L’un des choix les plus difficiles concerne en revanche les postes de latéral. Weah joue comme piston en club, et il serait intéressant de voir si Pochettino l’utilise à ce poste. Il pourrait aussi rappeler Arfsten, même si celui-ci ne s’est pas encore pleinement imposé à Middlesbrough. Dans les deux cas, il s’agit un peu de chercher la petite bête, puisque ces postes semblent déjà plus ou moins attribués pour ce rassemblement, avec Robinson et Freeman dans le groupe.

  • MILIEUX DE TERRAIN

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Adams est le capitaine désigné de la sélection masculine des États-Unis et l’un des rares joueurs assurés d’être convoqués.

    Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Malik Tillman

    Dans la course : Johnny Cardoso, Jack McGlynn, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Brooklyn Raines, Tanner Tessmann, Yunus Musah

    Le milieu de terrain est peut-être le secteur où il est le plus difficile d’arrêter des choix, tant les options sont nombreuses. Pour s’en convaincre, Morris et McGlynn, qui figurent parmi les meilleurs milieux de Championship, Tessmann, qui joue régulièrement pour l’un des plus grands clubs de Ligue 1, et Cardoso, parfois titulaire à l’Atlético de Madrid, ont tous été écartés.

    L’absence de Musah est la plus difficile à trancher. Le dernier rassemblement a laissé penser que Pochettino cherche encore où le faire jouer, le milieu ayant eu peu d’occasions d’évoluer au poste de numéro 8. Ses performances à l’AC Milan le maintiennent pleinement dans la course, mais, dans un secteur très fourni, l’incertitude entourant son rôle le laisse juste en dehors de cette projection.

    Parmi les jeunes, Mehmeti est évidemment celui à suivre. Mais, compte tenu des joueurs qui le devancent, il est là encore difficile de l’imaginer titulaire lors de ce rassemblement, ce qui fait de lui un candidat de choix pour les moins de 23 ans.

    Autre élément à surveiller : la récente blessure de McKennie, qui pourrait offrir une chance à un autre joueur dans la course.

  • ATTAQUANTS

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    Crystal Pix

    Christian Pulisic et Folarin Balogun pourraient mener une jeune attaque de la sélection masculine des États-Unis face à Haïti, tandis que Cavan Sullivan et Julian Hall figurent parmi les talents émergents qui briguent une place.

    Mathis Albert, Folarin Balogun, Justin Ellis, Julian Hall, Christian Pulisic, Cavan Sullivan

    En lice : Brenden Aaronson, Cole Campbell, Zavier Gozo, Ricardo Pepi, Alex Zendejas

    Les deux attaquants vedettes de l’USMNT, Pulisic et Balogun, sont de retour, entourés de nouveaux visages. La star de l’AC Milan et l’attaquant de Monaco sont donc plus importants que jamais au moment où ces deux générations se réunissent pour former un ensemble cohérent.

    Quant aux joueurs qui les entourent, le talent d’Albert, Ellis, Hall et Sullivan ne fait aucun doute, et chacun a mérité sa place parmi les prétendants. Le cas de Pepi sera particulièrement intéressant à suivre, lui qui revient tout juste de blessure. Dans cette projection, à l’image de certains choix passés de Pochettino, il pourrait être plus judicieux de laisser Pepi retrouver sa condition physique au PSV. C’est pourquoi Ellis figure ici plutôt qu’avec les moins de 23 ans.

    De manière générale, ce rassemblement nous en apprendra beaucoup sur les nouveaux venus, surtout sur ceux qui évoluent à ces postes offensifs.