Le premier rassemblement depuis la Coupe du monde a ouvert une nouvelle ère pour l’équipe nationale masculine des États-Unis en septembre. Celui-ci apporte autre chose : des matches officiels. Et les enjeux qui les entourent sont, eux aussi, bien réels.

À l’approche de la Ligue des nations de la CONCACAF, les États-Unis vont bientôt se retrouver pour leurs derniers matches officiels de 2026. Leur adversaire sera Haïti. Une victoire à l’issue de cette double confrontation, prévue dans le sud de la Floride et à Cincinnati, leur permettrait de retrouver les demi-finales de la compétition.

De nombreux membres de l’USMNT connaissent déjà ce parcours, mais beaucoup d’autres le découvriront. Le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a élargi le groupe de joueurs susceptibles d’être appelés lors du dernier rassemblement, ouvrant la porte à une nouvelle génération dont les visages pourraient vite devenir familiers. D’autres facteurs entrent toutefois en jeu dans la sélection du groupe, puisque l’équipe américaine des moins de 23 ans se réunira également pour deux matches en Europe. Certains jeunes talents ne feront donc pas partie de ce groupe. D’autres, en revanche, ont montré qu’ils étaient prêts à rejoindre les meilleurs.

Alors, qui Pochettino pourrait-il sélectionner ? GOAL se penche sur un groupe possible de 23 joueurs...