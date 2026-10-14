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Martinez rant can't go unpunished_1-1.jpgGetty/GOAL

Lisandro Martinez a dit tout haut ce que pensaient tous les supporters de Manchester United, mais sa sortie lâche à la Cristiano Ronaldo ne peut rester impunie

L’international argentin s’en est pris à la direction après la dernière défaite de Manchester United, ce qui, au bout du compte, n’aide en rien Michael Carrick.

James Westwood
Traduit par

  • « Ce soir, il est facile de mettre en cause l’entraîneur, facile de mettre en cause les joueurs, mais nous devons aussi regarder ce qui se passe ailleurs », a déclaré Lisandro Martinez dans une sortie remarquée sur Amazon Prime après la défaite 2-0 de Manchester United face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, mardi. « J’attends davantage [d’investissements], à 100 %. J’attends davantage de notre directeur technique [Jason Wilcox]. Je dois être honnête : nous, les joueurs, devons faire plus, mais il est aussi important de bâtir un effectif solide pour être prêts à affronter ce genre de soirée. La saison dernière, nous avons tout fait, nous avons posé les bases pour construire une équipe formidable. »

    Interrogé sur le soutien dont Michael Carrick avait bénéficié lors du mercato estival, après avoir signé un contrat de deux ans en tant qu’entraîneur permanent, Martinez a ajouté : « Je ne pense pas qu’il ait été suffisant. Il fait de son mieux. Chaque saison est différente. On ne peut pas se contenter de ce qu’on a fait la saison dernière. Les équipes savent comment vous jouez, elles connaissent chaque détail. Si vous ne changez rien la saison suivante, cela devient un gros problème. On ne peut pas continuer à changer, changer, changer d’entraîneur. Et les autres secteurs ? »

    Il serait difficile de trouver un seul supporter de Manchester United qui ne partage pas l’analyse de Martinez. Carrick a mené l’équipe à la troisième place de Premier League après avoir remplacé Ruben Amorim en janvier, mais elle n’a remporté que deux de ses neuf premiers matches, toutes compétitions confondues, cette saison.

    Martinez a parfaitement raison : l’effectif de Manchester United manque de profondeur pour faire face à la forte augmentation du nombre de matches qu’entraîne une participation aux compétitions européennes. Ce serait un miracle si l’équipe parvenait ne serait-ce qu’à s’approcher d’un trophée cette saison, après avoir déjà été éliminée de la Carabao Cup par Brighton de manière stupéfiante. Carrick semble être un entraîneur en sursis.

    La direction de Manchester United porte la plus grande part de responsabilité dans cette situation, mais pas toute la responsabilité. Les joueurs sont restés très en deçà du niveau minimum attendu, et Martinez est mal placé pour donner des leçons : personne dans l’effectif n’a aussi mal joué que lui. Ses propos ne peuvent rester sans conséquence, car ils ne font, au bout du compte, que plomber davantage le vestiaire et créer une polémique qui détourne l’attention des efforts de Carrick pour redresser la situation.

  • Besoin de recul

    Newcastle United v Manchester United - Premier League
    Getty Images Sport

    Manchester United a suffisamment de talent pour faire bien mieux, malgré l’incompétence affichée par ses dirigeants.

    Tout cela semblait aussi très prémédité. Martinez trépignait manifestement d’impatience de vider son sac avant même qu’on lui tende le micro. Il a, pour l’essentiel, repris les critiques des supporters qui ont inondé les réseaux sociaux après chaque match de Manchester United cette saison.

    Le bien-fondé de ces critiques ne fait aucun doute : Manchester United n’a dépensé que 155 millions de livres (206 millions de dollars) sur le marché estival, nettement moins que tous ses principaux rivaux, et l’intégralité de cette somme a servi à renforcer le milieu de terrain. Youri Tielemans était une bonne affaire à 35 millions de livres (46 millions de dollars), mais on peut aisément soutenir que le joueur de 29 ans a dépassé son apogée. Quant au recrutement d’Andrey Santos, dont Chelsea ne voulait plus, pour 50 millions de livres (66 millions de dollars), il n’avait aucun sens. Carlos Baleba est la seule recrue qui semble en passe de devenir un véritable atout à long terme, même si Manchester United l’a payé trop cher, déboursant 70 millions de livres (93 millions de dollars) pour un joueur qui avait connu une saison 2025-26 désastreuse à Brighton.

    Aucun d’eux n’apporte la menace devant le but et la domination dans les airs, dans les deux surfaces, que possédait Casemiro. La refonte du milieu de terrain a donc été, au mieux, médiocre. Dans le même temps, des postes encore plus prioritaires ont été négligés, notamment ceux d’avant-centre et d’arrière gauche. Benjamin Sesko n’a pas encore les qualités physiques ou techniques nécessaires pour mener l’attaque, et le corps de Luke Shaw ne lui permet pas de tenir le rythme de trois matches par semaine.

    Recruter un autre défenseur central expérimenté aurait également été judicieux, compte tenu de la blessure chronique au dos de Matthijs de Ligt, de la mobilité de plus en plus réduite de Harry Maguire et du manque de fiabilité de Martinez. Mais même en tenant compte de tout cela, rien ne justifie la série de résultats de Manchester United depuis août.

    Il s’agit encore, pour l’essentiel, du même effectif que celui dont Carrick disposait en mai. Manchester United avait aussi, selon les statistiques, le calendrier le plus facile en début de Premier League, avec notamment deux rencontres consécutives contre les promus Hull City et Ipswich, ainsi que des déplacements à Everton et Fulham. Certes, Wilcox a laissé tomber Carrick, comme il l’avait fait avec Amorim, en ne remplissant pas son rôle de premier soutien de l’entraîneur. Et presque toutes les décisions prises par le président d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe, ont encore fait reculer le club. Mais les joueurs ne peuvent pas se retrancher derrière cela, Martinez moins que quiconque.

  • Des signes positifs ignorés

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Manchester United a manqué de réussite en repartant bredouille du Metropolitano, et les critiques acerbes de Martinez sur sa prestation ne semblaient pas fondées.

    Il faut toutefois reconnaître que Manchester United a collectivement haussé son niveau face à l’Atlético, sous les yeux de Ratcliffe et du directeur général du club, Omar Berrada, présents en tribune. La victoire 2-0 est flatteuse pour les locaux, qui ont largement profité d’une décision controversée prise avec l’aide de la VAR et ayant conduit à l’expulsion de Leny Yoro à la 74e minute.

    L’équipe de Carrick aurait peut-être pu obtenir quelque chose dans ce match si elle n’avait pas été réduite à dix. Bryan Mbeumo s’est procuré deux grosses occasions, tandis que Marcus Rashford et Baleba ont eux aussi manqué le cadre sur de belles opportunités. Bruno Fernandes, lui, a trouvé la barre sur une frappe enroulée de l’extérieur de la surface.

    Manchester United a montré davantage d’urgence en attaque et a paru mieux organisé en défense, en grande partie grâce à Baleba. Celui-ci a protégé l’arrière-garde de manière impressionnante, remportant cinq duels au sol et récupérant trois ballons. Son énergie et sa combativité ont également semblé déteindre sur ses coéquipiers.

    La réaction de Manchester United après avoir encaissé un but dès la première minute était remarquable, et la nervosité gagnait le Metropolitano alors que l’Atlético peinait à conserver son avantage. Pourtant, invité à donner son avis sur la prestation de l’équipe, Martinez a répondu : « Vraiment mauvaise, vraiment mauvaise. Je dois beaucoup me contenir, mais parfois, c’est comme un miroir qui reflète l’état actuel de notre club. C’est agaçant, décevant de venir ici et de ne pas voir mon équipe essayer d’obtenir un résultat exceptionnel. »

  • « Seul Bruno peut dire ça »

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Martinez a, en substance, fait porter le chapeau à ses coéquipiers, au grand dam de Wayne Rooney, figure emblématique du club.

    L’entretien n’a pas plu à Wayne Rooney, légende de United, qui commentait le match en tant que consultant pour Amazon Prime. « Pour moi, c’est un manque de respect envers ses coéquipiers », a déclaré Rooney. « J’ai vécu une situation similaire lorsque je suis allé demander à Sir Alex Ferguson quels joueurs nous allions recruter. »

    « Je me suis excusé deux jours plus tard. Je parle donc d’expérience concernant ce qu’il vient de faire. C’est très irrespectueux. Il y a aussi beaucoup de jeunes joueurs dans ce vestiaire. Ils attendent des conseils des joueurs expérimentés. »

    Selon talkSPORT, plusieurs cadres de Manchester United partagent la colère de Martinez envers Wilcox et la direction, mais le moment choisi était tout à fait malvenu. Baleba, Tielemans et Santos seraient désormais en droit de penser que l’Argentin ne les juge pas assez bons pour jouer au club. Et, comme l’a laissé entendre Rooney, ses propos pourraient aussi nuire à la confiance de jeunes joueurs prometteurs comme Yoro et Ayden Heaven.

    Martinez a également outrepassé son rôle. « Seul Bruno (Fernandes) peut se permettre de dire ça publiquement », a poursuivi Rooney. « On dirait un joueur qui cherche à se protéger. C’est triste, car les joueurs doivent rester soudés. Des propos comme ceux-là peuvent faire éclater un vestiaire. »

    En effet, c’est à Fernandes, en tant que capitaine, de parler au nom de l’effectif. Rooney a encore vu juste : Martinez donnait simplement l’impression de vouloir détourner l’attention de lui-même. C’était un geste lâche, pas courageux.

  • Une partie du problème

    Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Martinez a souvent été un point faible sous le maillot de Manchester United et risque de rester dans les mémoires comme un recrutement raté.

    Il est aussi possible que Martinez cherche à forcer son départ d’Old Trafford, alors que son contrat actuel expire l’été prochain. Il a déjà des antécédents en la matière : selon un article du Telegraaf publié en 2022, il aurait traité le directeur technique de l’Ajax, Gerry Hamstra, de « putain de moins-que-rien » peu avant de rejoindre United. Son compatriote argentin Cristian Romero a, lui aussi, mis Tottenham dans l’embarras après s’en être pris de façon similaire aux dirigeants du club en janvier. Il s’épanouit désormais au sein d’une équipe de l’Atlético qui a de réels arguments à faire valoir dans toutes les grandes compétitions.

    Si certains clubs voient en Martinez la victime d’un système défaillant à United, ses chances de décrocher un transfert dans un grand club seront meilleures. Mais soyons clairs : personne ne devrait plaindre le joueur de 28 ans. Cela fait un certain temps qu’il fait partie du problème du côté rouge de Manchester.

    La combativité de Martinez lui a d’abord valu de devenir l’un des favoris des supporters après son transfert à United pour 57 millions de livres (76 millions de dollars), ainsi que le surnom de « Boucher ». Mais il s’est montré terriblement irrégulier ces trois dernières années, et de nombreuses blessures l’ont tenu éloigné des terrains pendant de longues périodes. À ce stade, le joueur de 28 ans devrait rester comme l’une des nombreuses recrues ratées de l’ère post-Ferguson.

    Il y a seulement quatre jours, il a coûté à Manchester United une précieuse victoire à domicile contre Tottenham après avoir été dominé physiquement par Dominic Solanke dans la surface. Adam Crafton, de The Athletic, a alors écrit sur X : « Ils auraient dû vendre Martinez après la Coupe du monde. L’écart entre ses performances réelles et l’idée qu’il se fait de lui-même est énorme. »

    Sa cote baisse assurément à chaque match. Martinez a également inscrit un but contre son camp inexplicable face à Fulham et offert son deuxième but à Ipswich lors de la victoire 5-2 de United contre l’équipe de Gary O’Neil à Old Trafford. L’ancien joueur de l’Ajax possède une palette de passes exceptionnelle, mais il est sujet à des pertes de concentration à des moments cruciaux qui en font une cible évidente pour les adversaires.

  • Le début de la fin

    Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Manchester United doit demander des comptes à Martinez pour avoir provoqué une telle perturbation à un moment charnière du mandat de Carrick.

    Le dernier joueur à s’être élevé aussi ouvertement contre ceux qui le paient à Manchester United était un certain Cristiano Ronaldo, quelques mois seulement après l’arrivée de Martinez. Lors d’un entretien écœurant avec Piers Morgan, le quintuple Ballon d’Or avait tout critiqué, de l’entraîneur de l’époque, Erik ten Hag, aux installations d’entraînement du club et aux joueurs du centre de formation. Son contrat avait ensuite été résilié d’un commun accord.

    À l’époque, Ronaldo avait piqué une crise parce que Ten Hag l’avait relégué sur le banc, un sérieux coup porté à son ego démesuré. Martinez n’est pas dans la même situation, mais il fait preuve de presque autant d’égoïsme.

    Carrick a été assailli de questions sur Martinez après la défaite contre l’Atlético, et elles continueront de fuser jusqu’au déplacement de Manchester United à Elland Road, dimanche, pour un derby des Pennines contre Leeds qu’il faudra absolument gagner. Martinez n’a pas suffisamment réfléchi avant de prendre la défense de Carrick ; il a rendu la tâche de l’ancien milieu de terrain encore plus difficile.

    Un départ rapide à la Ronaldo serait une mesure trop extrême, mais Martinez doit être sanctionné. Il devrait, au minimum, écoper d’une lourde amende et ne pas participer au match contre Leeds. À plus long terme, Manchester United serait bien avisé de ne pas lever l’option permettant de prolonger son contrat jusqu’en 2028.

    Manchester United ne pourra espérer renouer avec ses jours de gloire tant que son organisation actuelle en coulisses restera en place. Mais les joueurs qui se croient tout permis et manquent de lucidité ne font, eux aussi, que tirer le club vers le bas. Au fond, Martinez n’a réussi qu’une chose : montrer une fois pour toutes qu’il n’a pas sa place à Old Trafford.