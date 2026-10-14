Lisandro Martinez a dit tout haut ce que pensaient tous les supporters de Manchester United, mais sa sortie lâche à la Cristiano Ronaldo ne peut rester impunie

« Ce soir, il est facile de mettre en cause l’entraîneur, facile de mettre en cause les joueurs, mais nous devons aussi regarder ce qui se passe ailleurs », a déclaré Lisandro Martinez dans une sortie remarquée sur Amazon Prime après la défaite 2-0 de Manchester United face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, mardi. « J’attends davantage [d’investissements], à 100 %. J’attends davantage de notre directeur technique [Jason Wilcox]. Je dois être honnête : nous, les joueurs, devons faire plus, mais il est aussi important de bâtir un effectif solide pour être prêts à affronter ce genre de soirée. La saison dernière, nous avons tout fait, nous avons posé les bases pour construire une équipe formidable. »

Interrogé sur le soutien dont Michael Carrick avait bénéficié lors du mercato estival, après avoir signé un contrat de deux ans en tant qu’entraîneur permanent, Martinez a ajouté : « Je ne pense pas qu’il ait été suffisant. Il fait de son mieux. Chaque saison est différente. On ne peut pas se contenter de ce qu’on a fait la saison dernière. Les équipes savent comment vous jouez, elles connaissent chaque détail. Si vous ne changez rien la saison suivante, cela devient un gros problème. On ne peut pas continuer à changer, changer, changer d’entraîneur. Et les autres secteurs ? »

Il serait difficile de trouver un seul supporter de Manchester United qui ne partage pas l’analyse de Martinez. Carrick a mené l’équipe à la troisième place de Premier League après avoir remplacé Ruben Amorim en janvier, mais elle n’a remporté que deux de ses neuf premiers matches, toutes compétitions confondues, cette saison.

Martinez a parfaitement raison : l’effectif de Manchester United manque de profondeur pour faire face à la forte augmentation du nombre de matches qu’entraîne une participation aux compétitions européennes. Ce serait un miracle si l’équipe parvenait ne serait-ce qu’à s’approcher d’un trophée cette saison, après avoir déjà été éliminée de la Carabao Cup par Brighton de manière stupéfiante. Carrick semble être un entraîneur en sursis.

La direction de Manchester United porte la plus grande part de responsabilité dans cette situation, mais pas toute la responsabilité. Les joueurs sont restés très en deçà du niveau minimum attendu, et Martinez est mal placé pour donner des leçons : personne dans l’effectif n’a aussi mal joué que lui. Ses propos ne peuvent rester sans conséquence, car ils ne font, au bout du compte, que plomber davantage le vestiaire et créer une polémique qui détourne l’attention des efforts de Carrick pour redresser la situation.