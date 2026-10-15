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Champions League Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Ligue des champions 2026-2027 : qui peut arrêter le PSG ? Le tenant du titre frappe fort avant son choc face au FC Barcelone, tandis que les faiblesses du Bayern Munich sont mises en lumière dans notre classement des forces en présence

La route vers Madrid est lancée et la phase de ligue est déjà bien entamée. Mais quelles équipes semblent actuellement les mieux armées pour soulever la Coupe d’Europe ?

Tom Maston
Traduit par

  • La Ligue des champions 2026-2027 bat son plein. Les 36 équipes ont chacune disputé deux matches de la phase de ligue, et les buts ont plu à travers l’Europe pour lancer la nouvelle saison. Lors de la deuxième journée, les filets ont même tremblé à 78 reprises en 18 matches, un record !

    Le Paris Saint-Germain est le tenant du titre après avoir remporté une deuxième Coupe d’Europe consécutive en mai dernier, en battant Arsenal aux tirs au but lors de la finale à Budapest. L’équipe de Luis Enrique évolue dans une autre catégorie depuis environ 18 mois, mais elle devrait faire face à une rude concurrence dans sa quête d’un troisième titre consécutif.

    Qui est donc le mieux placé, à ce stade, pour contester la suprématie européenne du PSG ? Le classement des forces en présence de GOAL suivra les prétendants tout au long de la compétition, en écartant ceux qui n’en ont que l’apparence...

    Précédente mise à jour : 8 septembre 2026.

  • À l’écart, en spectateur

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    Le modeste Viking a obtenu un match nul retentissant face au Bayern Munich lors de la deuxième journée.

    Cette saison, notre classement des forces en présence sera un peu différent. Plutôt que de classer les 36 équipes, nous reprendrons le principe de la phase de ligue de la compétition en nous concentrant sur les 24 principaux prétendants, les 12 autres restant en dehors du classement.

    Cela ne veut pas dire qu’aucune de ces 12 équipes ne se qualifiera : il y a toujours une ou deux surprises en phase à élimination directe. Mais, à nos yeux, ce sont actuellement les équipes les moins susceptibles de franchir le premier tour et de poursuivre leur parcours européen.

    Certaines ont déjà connu des succès dans la compétition cette saison. C’est notamment le cas du club azerbaïdjanais Sabah, qui dispute la compétition pour la première fois et a battu le Slavia Prague lors de son premier match à domicile à ce niveau. Les deux clubs norvégiens se sont également illustrés : Viking a obtenu un nul 3-3 face au Bayern Munich, avant que Bodo/Glimt ne batte le Borussia Dortmund 24 heures plus tard. Tous ont toutefois encore un long chemin à parcourir pour atteindre au moins les barrages.

    Certains autres petits poucets, comme le LASK et le Slovan Bratislava, semblent quelque peu dépassés. Les deux clubs turcs suscitent aussi des inquiétudes : Galatasaray et Fenerbahce n’ont pris qu’un point à eux deux jusqu’ici, et aucun des deux ne pourrait se qualifier.

    Les douze équipes promises à l’élimination selon GOAL : AEK Athènes, Bodo/Glimt, Fenerbahce (⬇️), Feyenoord, Galatasaray (⬇️), LASK, Lens, Lille (⬇️), Sabah, Slavia Prague, Slovan Bratislava, Viking.

  • 24. Naples ⬇️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Naples risque déjà de manquer la phase à élimination directe pour la deuxième saison consécutive.

    Compte tenu du piètre bilan d’Antonio Conte dans les compétitions européennes, l’élimination de Naples dès la phase de ligue la saison dernière n’aurait peut-être pas dû surprendre. Beaucoup ont pourtant été choqués de voir le club, alors champion d’Italie en titre, échouer à se classer parmi les 24 premiers. Conte est depuis parti, et Massimiliano Allegri a été recruté après son propre départ de l’AC Milan.

    Les débuts d’Allegri sont difficiles : il n’a remporté que trois de ses six matches de Serie A à la tête de l’équipe, qui cherche toujours son premier point en Ligue des champions après ses défaites contre Arsenal et Villarreal. C’est surtout ce second revers qui inquiétera Allegri. Si Naples doit affronter Sabah et Viking lors des deux dernières journées de la phase de ligue, le club doit d’abord rester suffisamment proche des places qualificatives pour que ces rencontres aient encore un enjeu.

  • 23. Villarreal ⬆️

    Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Villarreal semble bien mieux armé pour faire parler de lui en Ligue des champions cette saison.

    Villarreal a été l’une des plus grandes déceptions de la Ligue des champions la saison dernière. Le Sous-marin jaune n’a récolté qu’un seul point en huit matches et a terminé avant-dernier de la phase de ligue à 36 équipes. Cette fois, il fait déjà bien mieux.

    Malgré sa défaite face au Borussia Dortmund lors de la première journée, Villarreal aurait pu ramener un nul d’Allemagne. L’équipe d’Inigo Perez a confirmé cette prestation en s’imposant contre Naples, grâce notamment à une excellente finition. Avec des rencontres face au Slavia Pragua et à Sabah avant Noël, Villarreal devrait rester bien placé dans la course à la qualification à l’approche de la nouvelle année.

  • 22. Porto ⬇️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Porto abordait la compétition avec de grandes ambitions, mais a entamé sa campagne par deux défaites consécutives.

    Après deux ans d’absence, Porto retrouve la Ligue des champions grâce au titre remporté en Liga Portugal la saison dernière par l’équipe de Francesco Farioli. Depuis son arrivée à l’été 2025, l’entraîneur italien a fait des Dragons l’une des équipes les plus difficiles à battre en Europe. Mais Porto a encore du travail pour marquer de son empreinte la compétition continentale cette saison.

    Si la défaite face à Manchester City lors de la première journée était attendue, Farioli regrettera la manière dont son équipe a laissé filer son avance en seconde période contre le Real Betis, avant de s’incliner 3-2 en Espagne. Les prochains matches à domicile contre le PSV et le Napoli semblent donc déjà incontournables pour Porto.

  • 21. PSV ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Le PSV aurait espéré prendre plus d’un seul point lors de ses deux premiers matches.

    Malgré ses larges victoires contre Naples et Liverpool lors de la phase de ligue la saison dernière, le PSV n’avait pas réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe. Après n’avoir pris qu’un point lors de ses deux premiers matches, le champion des Pays-Bas risque déjà de connaître le même sort en 2025-2026.

    Après un nul à domicile contre le Shakhtar Donetsk, le PSV s’est incliné de justesse sur le terrain du RB Leipzig, le penalty manqué par Ivan Perisic ayant coûté cher à l’équipe de Peter Bosz. Sur le papier, le PSV bénéficie de l’un des calendriers les plus abordables de la phase de ligue, mais il doit rapidement commencer à profiter de ce tirage favorable.

  • 20. RB Leipzig ⬇️

    RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Leipzig a rebondi après sa défaite à Côme lors de la première journée en battant le PSV lors de son match suivant.

    Privé de compétition européenne la saison dernière, Leipzig a retrouvé la Ligue des champions après avoir terminé troisième de Bundesliga. Mais son retour a tourné à l’humiliation : pour son premier match européen de la campagne, le club allemand a été largement battu par le nouveau venu, Côme.

    Heureusement pour son entraîneur, Martin Demichelis, Leipzig a su réagir en décrochant une courte victoire face au PSV grâce à un but de Brajan Gruda en seconde période. Avec le Real Madrid et Manchester City comme prochains adversaires sur la scène européenne, ce succès était indispensable pour préserver le moral à la Red Bull Arena.

  • 19. Chakhtar Donetsk ⬆️

    FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-AEK
    AFP

    Arda Turan a mené le Shakhtar à une victoire et un match nul lors de ses deux premiers matches de la phase de ligue.

    On attendait peu du Shakhtar Donetsk pour son retour en Ligue des champions, alors que le club ukrainien poursuit son existence nomade en raison de l’invasion de son pays par la Russie. Cette fois, l’équipe d’Arda Turan a choisi Stamford Bridge pour accueillir ses matches européens et a inauguré son nouveau point d’attache dans l’ouest de Londres par une victoire contre l’AEK Athènes mercredi.

    Ce succès fait suite à un match nul plus qu’honorable sur la pelouse du PSV. Avec encore le Slovan Bratislava et Fenerbahce à affronter, les quatre points déjà engrangés offrent au Shakhtar une excellente base pour viser la phase à élimination directe.

  • 18. Club Bruges ⬆️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Nicolo Tresoldi s’est révélé sur la scène européenne avec un triplé qui a fait tomber l’Inter à San Siro.

    Le Club Bruges s’est qualifié pour la phase à élimination directe lors des deux premières saisons du nouveau format de la Ligue des champions. Après avoir rebondi de sa défaite contre Aston Villa lors de la première journée en remportant un match à suspense face à l’Inter à San Siro, il peut croire à une troisième qualification en trois ans.

    Supporter de l’AC Milan depuis l’enfance, Nicolo Tresoldi a fait la une grâce à son triplé, tandis que la vitesse et les dribbles de l’ailier Carlos Forbs ont posé toutes sortes de problèmes à la défense de l’Inter. Avec un calendrier relativement favorable à venir, le club belge peut déjà envisager avec confiance une place parmi les 24 premiers.

  • 17. Stuttgart ⬆️

    SK Slovan Bratislava v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Deniz Undav a marqué et Stuttgart a signé à Bratislava sa deuxième victoire en deux matches.

    Sebastian Hoeness continue de faire des merveilles avec Stuttgart, qu’il a mené du barrage de maintien en Bundesliga à une qualification pour la Ligue des champions à deux reprises en trois saisons. Deniz Undav s’est imposé comme l’homme fort de l’attaque du club, tandis qu’Angelo Stiller et Jamie Leweling, derrière lui, suscitent l’intérêt des plus grands clubs européens.

    Cette saison, Stuttgart bénéficie, selon Opta, du calendrier le plus facile parmi les 36 équipes qualifiées. Le club a profité d’un début de compétition abordable en battant Viking et le Slovan Bratislava. L’Atlético Madrid et l’Inter lui offriront des tests plus relevés d’ici la fin novembre, mais une place en phase à élimination directe est déjà à portée de main pour l’équipe de Hoeness.

  • 16. Real Betis ⬆️

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Isco a inscrit le but de la victoire pour le Betis, qui a renversé Porto lors de la deuxième journée.

    De retour en Ligue des champions pour la première fois depuis plus de 20 ans, le Real Betis a terminé cinquième de Liga la saison dernière et continue de s’affirmer comme une équipe avec laquelle il faut compter en Espagne sous la direction de Manuel Pellegrini.

    Le club a également fait parler de lui dès ses débuts sur la scène européenne, avec deux victoires consécutives sur le score de 3-2 face à Lille et Porto. De quoi se placer dans la course à une qualification pour la phase à élimination directe, voire à une place directement en huitièmes de finale. Le Betis devra conserver cet élan lors de ses quatre prochaines rencontres : il préférerait éviter d’aborder ses deux derniers matches, contre Arsenal et le Bayern Munich, en ayant encore besoin de points pour se qualifier.

  • 15. Como ⬇️

    Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Côme est retombé sur terre sur la pelouse du Feyenoord après son début de compétition fantastique.

    Pour sa première participation à la Ligue des champions, Côme ne compte pas faire de la figuration, même si le club n’évoluait pas encore dans l’élite il y a trois ans. Après avoir montré, ces deux dernières saisons, sa capacité à battre les plus grands clubs italiens, l’équipe de Cesc Fabregas entend désormais s’attaquer à quelques-unes des meilleures formations européennes.

    Côme a lancé sa campagne européenne avec éclat en écrasant le RB Leipzig lors de la première journée. Mais sa défaite sur le terrain du Feyenoord, mercredi, a rappelé brutalement Fabregas et son talentueux effectif à la réalité. Manchester United est son prochain adversaire. Une victoire face au club anglais placerait le nouveau venu en excellente position pour se qualifier, alors qu’il doit encore affronter Lens et l’AEK Athènes d’ici la fin du mois de novembre.

  • 14. Sporting CP ⬆️

    FBL-EUR-C1-LENS-SPORTING
    AFP

    Le Sporting a réalisé un départ parfait dans sa quête d’une qualification pour la phase à élimination directe pour la troisième saison consécutive.

    Le Sporting commence à devenir un habitué de la Ligue des champions. La saison dernière, le club a atteint les quarts de finale après avoir créé la surprise en terminant parmi les huit premiers de la phase de ligue, puis signé une remontée épique face à Bodo/Glimt en huitièmes de finale.

    Rui Borges, l’artisan de ce parcours, est toujours aux commandes et continue de faire des merveilles : le Sporting fait partie des équipes qui ont remporté leurs deux premiers matches de Ligue des champions, face à Galatasaray et Lens. Avec LASK et le Shakhtar Donetsk ensuite au programme, le club lisboète pourrait bien être tout près de s’assurer une place parmi les huit premiers avant même d’affronter Barcelone et Manchester City en janvier.

  • 13. Roma ⬇️

    FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRID
    AFP

    Dix dernières minutes désastreuses ont coûté cher à la Roma lors de sa défaite face au Real Madrid

    La Roma retrouve la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2018-19. Gian Piero Gasperini a fait des merveilles pour replacer les Giallorossi parmi les grandes équipes du football italien. Sous la direction de l’ancien entraîneur de l’Atalanta, le club de la capitale est devenu extrêmement difficile à battre. Lors de la deuxième journée, il semblait même en passe de signer un résultat retentissant face au Real Madrid, qu’il menait 3-1 à l’entame des dix dernières minutes.

    Mais des changements surprenants ont conduit la Roma à encaisser trois buts en fin de match au Stadio Olimpico. Après son nul sur le terrain de Fenerbahce, elle ne compte donc qu’un point en deux rencontres. La réception du Slovan Bratislava devrait toutefois offrir à Gasperini et à ses joueurs l’occasion idéale de rebondir dès leur prochain match.

  • 12. Borussia Dortmund ⬇️

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WERDER BREMEN
    AFP

    Le bon début de saison de Dortmund a été brutalement stoppé par une défaite sur le terrain de Bodo/Glimt.

    Le Borussia Dortmund s’est forgé une réputation de tremplin par excellence du football européen lorsque des joueurs comme Erling Haaland, Jude Bellingham et Achraf Hakimi y sont passés avant de devenir des stars mondiales. Mais les talents de premier plan issus du club se font plus rares ces dernières années. Le géant de Bundesliga a donc misé sur la jeunesse cet été, et Niko Kovac dispose désormais d’un effectif au potentiel presque illimité.

    Ce potentiel lui a permis de bien commencer la saison en Bundesliga, mais sa campagne en Ligue des champions est déjà en difficulté après sa défaite face à Bodo/Glimt dans le cercle arctique. Point positif : Dortmund compte déjà une victoire contre Villarreal, et sa rencontre avec Sabah lors de la troisième journée lui offre une occasion idéale de renouer avec le succès.

  • 11. Manchester United ⬇️

    FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTD
    AFP

    Le manque d’efficacité de United devant le but lui a coûté cher lors de sa défaite face à l’Atlético de Madrid.

    Michael Carrick a ramené Manchester United en Ligue des champions lors de son intérim convaincant à la tête de l’équipe pendant la seconde moitié de la saison dernière. Mais ses débuts comme entraîneur permanent ne se déroulent pas tout à fait comme prévu : Manchester United n’a remporté que deux de ses neuf premiers matches, toutes compétitions confondues, cette saison.

    L’une de ces victoires a été obtenue en Ligue des champions, avec un large succès face à Sabah, novice dans la compétition, à Old Trafford. La défaite qui a suivi contre l’Atlético de Madrid a toutefois mis en évidence le manque d’efficacité offensive et d’expérience au plus haut niveau au sein de l’effectif de United. Deux rencontres délicates face à Côme et à la Roma attendent désormais Manchester United, même s’il reste à voir si Carrick sera toujours aux commandes lors de la seconde de ces deux confrontations contre des adversaires italiens.

  • 10. Inter ⬇️

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    L’Inter a entamé sa nouvelle campagne en Ligue des champions par deux défaites consécutives.

    L’Inter a peut-être été la plus grosse déception de la Ligue des champions la saison dernière. Finaliste malheureux en 2025, le club a été éliminé lors des barrages après deux défaites face à Bodo/Glimt, à domicile comme à l’extérieur. Cristian Chivu a réussi à surmonter cette déception et à décrocher un doublé national au terme de sa première année à la tête de l’équipe, mais les choses ne se sont pas encore arrangées sur la scène européenne.

    Opta estimait que l’Inter avait le deuxième calendrier le plus abordable parmi les 36 équipes de la phase de ligue. Mais après une courte défaite face au Real Madrid lors de la première journée, le club s’est incliné 4-3 à domicile contre le Club Brugge, se retrouvant dans le bas du classement. Il a encore le temps de redresser la barre, mais l’idée qu’il puisse de nouveau aller loin dans la compétition paraît déjà, au mieux, incertaine.

  • 9. Aston Villa ⬆️

    Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Aston Villa confirme une nouvelle fois sa valeur sur la scène européenne sous la houlette d’Unai Emery.

    L’été a été synonyme de grands changements pour Aston Villa : six titulaires de sa finale victorieuse de Ligue Europa sont partis. Unai Emery doit désormais superviser ce qui s’annonce comme une saison de transition, avec l’objectif de bâtir une nouvelle équipe composée en grande partie de recrues. La tâche de l’Espagnol n’a pas été facilitée par l’arrivée de certains de ces nouveaux joueurs alors qu’ils étaient blessés, mais une dynamique semble enfin se dessiner à Villa Park.

    En Ligue des champions, les choses auraient difficilement pu mieux se passer : après une victoire à l’extérieur contre le Club Bruges, l’équipe d’Emery a infligé une défaite 6-0 à Fenerbahce. Elle abordera également avec confiance la réception de Viking, avec l’espoir de signer une troisième victoire en trois matches, avant de se rendre au Camp Nou pour affronter Barcelone fin novembre.

  • 8. Atlético de Madrid ⬇️

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    L’Atlético a rebondi après sa défaite face à Liverpool en venant à bout de Manchester United au Metripolitano.

    Contre toute attente, l’Atlético de Madrid s’est battu jusqu’en demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière, avant de s’incliner de justesse face à Arsenal. Diego Simeone estimera que son équipe est capable de réaliser un nouveau beau parcours cette saison, même après sa défaite à Anfield lors de la première journée.

    L’Atlético a toutefois réagi de manière convaincante en battant Manchester United lors de son deuxième match. Si un affrontement avec le Bayern Munich l’attend encore début novembre, ses autres rencontres semblent à sa portée. Une place parmi les équipes directement qualifiées pour les huitièmes de finale devrait donc être largement accessible en janvier.

  • 7. Liverpool ⬆️

    LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Bradley Barcola a lancé sa carrière à Liverpool avec un triplé lors de la victoire contre le LASK

    Malgré un parcours prolongé d’un tour par rapport à la saison 2024-2025, Liverpool a incontestablement régressé sur le plan du jeu en Ligue des champions la saison dernière, avant d’être éliminé par le PSG pour la deuxième édition consécutive. L’espoir est qu’Andoni Iraola ramène à Anfield un football offensif et enthousiasmant après avoir succédé à Arne Slot sur le banc, mais les progrès restent pour l’heure modestes.

    Liverpool compte néanmoins deux victoires en deux matches de Ligue des champions. Le club a d’abord renversé l’Atlético Madrid à Anfield, puis marqué six buts en Autriche pour battre le LASK. Bradley Barcola a profité de ce match pour lancer son aventure à Liverpool en inscrivant un triplé. Avec un calendrier parmi les plus abordables, l’équipe d’Iraola peut déjà envisager avec confiance une place dans les huit premiers.

  • 6. Manchester City ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Le doublé d’Erling Haaland en seconde période n’a pas suffi à Manchester City, battu par le PSG.

    Aucune équipe n’est peut-être plus désireuse de remporter la Ligue des champions cette saison que Manchester City. Alors qu’une lourde sanction de la Premier League pour ses infractions aux règles financières semble se profiler, le seul espoir réaliste pour l’équipe d’Enzo Maresca de conserver sa place parmi l’élite européenne est de gagner la plus grande compétition du continent.

    Dans cette perspective, la défaite de mercredi face au PSG a rappelé le niveau que ce Manchester City remanié doit atteindre, et vite, s’il veut aller loin dans la compétition. Sa prestation en seconde période laisse toutefois entrevoir une manière de contrer les meilleures équipes d’Europe. Il sera intéressant de voir comment City s’en sortira face au FC Barcelone début décembre.

  • 5. Real Madrid ↔️

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Antonio Rudiger a parachevé une remontée épique de Madrid sur le terrain de la Roma lors de la deuxième journée.

    Le Real Madrid est resté très loin des attentes en Ligue des champions ces deux dernières saisons et s’est désormais tourné vers Jose Mourinho pour ramener des trophées, en Espagne comme sur la scène européenne, au Bernabeu. Mais l’entraîneur portugais est déjà sous pression après des prestations en demi-teinte lors des premières semaines de la saison.

    Cette pression semblait sur le point d’atteindre son paroxysme mercredi, lorsque le Real Madrid s’est retrouvé mené 3-1 face à la Roma. Le club madrilène a toutefois marqué trois fois dans les dix dernières minutes pour arracher une victoire qui semblait lui échapper et signer un deuxième succès en deux matches de Ligue des champions, après sa précédente victoire contre l’Inter. L’équipe de Mourinho devra néanmoins progresser considérablement pour espérer atteindre au moins les demi-finales.

  • 4. Bayern Munich ⬇️

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    Le carton rouge de Michael Olise a coûté cher au Bayern, qui a, contre toute attente, laissé filer des points sur le terrain de Viking.

    Au fil de la Ligue des champions de la saison dernière, le Bayern Munich est devenu le favori de nombreux supporters, avant de s'incliner face au PSG au terme de l'une des plus grandes demi-finales de l'histoire de la compétition. Emmené par son trio offensif flamboyant composé de Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz, le géant de Bundesliga avait jusque-là tout balayé sur son passage, y compris le Real Madrid en quarts de finale.

    Cette fois, la machine ne s'est pas mise en route de la même manière, comme l'a montré l'incapacité du Bayern à battre Viking lors de la deuxième journée. Menée 2-0, l'équipe de Vincent Kompany a pris l'avantage en seconde période, mais l'expulsion d'Olise l'a laissée en infériorité numérique et elle a finalement concédé l'égalisation dans la dernière minute face au modeste club norvégien.

    En raison de cette expulsion, Olise manquera également le rendez-vous de la troisième journée contre Arsenal, qui promet de servir de test aux deux équipes.

  • 3. Arsenal ⬆️

    Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Arsenal n’a pas montré son meilleur visage lors de ses deux premiers matches, mais a assuré l’essentiel à chaque fois.

    Finaliste malheureux en mai, Arsenal devrait être plus déterminé que jamais cette saison à remporter enfin sa première Coupe d’Europe, surtout si, comme prévu, le club survole la course au titre en Premier League une fois les sanctions contre Manchester City confirmées. Mikel Arteta dispose d’une défense et d’un milieu de terrain capables d’aller jusqu’au bout, mais des interrogations subsistent sur l’efficacité de l’attaque d’Arsenal, qui n’a pas réussi à recruter d’attaquant de renom cet été.

    La première étape pour Arsenal consiste à tenter de reproduire sa phase de ligue parfaite de 2025-2026. Le club compte jusqu’ici deux victoires en deux matches, sans avoir livré sa meilleure prestation contre Naples ni contre Lille. Un déplacement sur le terrain du Bayern Munich attend désormais l’équipe de Mikel Arteta, qui voudra marquer les esprits en Bavière.

  • 2. Barcelone ↔️

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONA
    AFP

    Lamine Yamal au sommet de son art lors de la victoire du Barça après une remontée face à Galatasaray

    Voilà 11 ans que Barcelone n’a plus remporté la Ligue des champions, mais le sentiment domine que, si une équipe peut détrôner le PSG cette saison, c’est bien celle de Hansi Flick. Les Blaugrana ont dominé la Liga ces deux dernières saisons sous la direction de l’entraîneur allemand, mais ont échoué sur la scène européenne, notamment en raison de leur ligne défensive haute et des espaces laissés au milieu de terrain.

    Le recrutement de Rodri pourrait changer la donne à cet égard : aucun joueur au monde ne sait mieux enrayer les contre-attaques que le capitaine de l’Espagne. De leur côté, Lamine Yamal et Raphinha ont entamé la nouvelle saison sur les chapeaux de roues devant le but. Le premier a notamment délivré deux passes décisives sensationnelles lors de la victoire face à Galatasaray, à la deuxième journée. Avec le PSG comme prochain adversaire, le Barça va passer un test décisif.

  • 1. Paris Saint-Germain ↔️

    Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Les doubles champions d’Europe en titre ont livré une démonstration en première période lors de leur victoire face à Manchester City.

    Vainqueur de la Ligue des champions lors des deux dernières saisons, le PSG vise un troisième sacre consécutif en 2026-2027. Il entend devenir la première équipe autre que le Real Madrid à remporter la Coupe d’Europe trois fois de suite. Les premiers signes sont encourageants : après avoir écrasé le Slovan Bratislava, le club parisien a frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse de Manchester City.

    L’équipe de Luis Enrique a été époustouflante en première période, prenant rapidement trois buts d’avance (3-0). Si City lui a posé bien plus de problèmes après la pause, le champion de France a tenu bon pour s’imposer 4-2. Il affrontera désormais Barcelone dans une rencontre qui pourrait préfigurer la finale.