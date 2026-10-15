La Ligue des champions 2026-2027 bat son plein. Les 36 équipes ont chacune disputé deux matches de la phase de ligue, et les buts ont plu à travers l’Europe pour lancer la nouvelle saison. Lors de la deuxième journée, les filets ont même tremblé à 78 reprises en 18 matches, un record !
Le Paris Saint-Germain est le tenant du titre après avoir remporté une deuxième Coupe d’Europe consécutive en mai dernier, en battant Arsenal aux tirs au but lors de la finale à Budapest. L’équipe de Luis Enrique évolue dans une autre catégorie depuis environ 18 mois, mais elle devrait faire face à une rude concurrence dans sa quête d’un troisième titre consécutif.
Qui est donc le mieux placé, à ce stade, pour contester la suprématie européenne du PSG ? Le classement des forces en présence de GOAL suivra les prétendants tout au long de la compétition, en écartant ceux qui n’en ont que l’apparence...
Précédente mise à jour : 8 septembre 2026.