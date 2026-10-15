Cette saison, notre classement des forces en présence sera un peu différent. Plutôt que de classer les 36 équipes, nous reprendrons le principe de la phase de ligue de la compétition en nous concentrant sur les 24 principaux prétendants, les 12 autres restant en dehors du classement.

Cela ne veut pas dire qu’aucune de ces 12 équipes ne se qualifiera : il y a toujours une ou deux surprises en phase à élimination directe. Mais, à nos yeux, ce sont actuellement les équipes les moins susceptibles de franchir le premier tour et de poursuivre leur parcours européen.

Certaines ont déjà connu des succès dans la compétition cette saison. C’est notamment le cas du club azerbaïdjanais Sabah, qui dispute la compétition pour la première fois et a battu le Slavia Prague lors de son premier match à domicile à ce niveau. Les deux clubs norvégiens se sont également illustrés : Viking a obtenu un nul 3-3 face au Bayern Munich, avant que Bodo/Glimt ne batte le Borussia Dortmund 24 heures plus tard. Tous ont toutefois encore un long chemin à parcourir pour atteindre au moins les barrages.

Certains autres petits poucets, comme le LASK et le Slovan Bratislava, semblent quelque peu dépassés. Les deux clubs turcs suscitent aussi des inquiétudes : Galatasaray et Fenerbahce n’ont pris qu’un point à eux deux jusqu’ici, et aucun des deux ne pourrait se qualifier.

Les douze équipes promises à l’élimination selon GOAL : AEK Athènes, Bodo/Glimt, Fenerbahce (⬇️), Feyenoord, Galatasaray (⬇️), LASK, Lens, Lille (⬇️), Sabah, Slavia Prague, Slovan Bratislava, Viking.