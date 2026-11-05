La Ligue des champions 2026-2027 est déjà bien lancée : les 36 équipes sont désormais à mi-parcours de leur phase de ligue, et les buts se sont multipliés partout en Europe en ce début de saison.

Le Paris Saint-Germain est le tenant du titre après avoir remporté une deuxième Coupe d’Europe consécutive en mai dernier, en battant Arsenal aux tirs au but lors de la finale à Budapest. L’équipe de Luis Enrique évolue au-dessus du lot depuis environ 18 mois, mais elle devrait faire face à une rude concurrence dans sa quête d’un troisième titre de suite.

Alors, qui est le mieux placé pour disputer au PSG la suprématie européenne à ce stade ? Le classement des forces en présence de GOAL vous accompagne tout au long de la compétition pour suivre les prétendants au titre et écarter ceux qui n’en ont que l’apparence...

Dernière mise à jour : 15 octobre 2026.