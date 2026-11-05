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Champions League Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Ligue des champions 2026-2027 : Barcelone et le Bayern Munich rebondissent, le PSG semble toujours inarrêtable et les limites de Liverpool en Europe sont mises à nu

La route vers Madrid a commencé et la phase de ligue est arrivée à mi-parcours. Mais quelles équipes semblent actuellement les mieux placées pour aller au bout et soulever la Coupe d’Europe ?

Tom Maston
Traduit par

  • La Ligue des champions 2026-2027 est déjà bien lancée : les 36 équipes sont désormais à mi-parcours de leur phase de ligue, et les buts se sont multipliés partout en Europe en ce début de saison.

    Le Paris Saint-Germain est le tenant du titre après avoir remporté une deuxième Coupe d’Europe consécutive en mai dernier, en battant Arsenal aux tirs au but lors de la finale à Budapest. L’équipe de Luis Enrique évolue au-dessus du lot depuis environ 18 mois, mais elle devrait faire face à une rude concurrence dans sa quête d’un troisième titre de suite.

    Alors, qui est le mieux placé pour disputer au PSG la suprématie européenne à ce stade ? Le classement des forces en présence de GOAL vous accompagne tout au long de la compétition pour suivre les prétendants au titre et écarter ceux qui n’en ont que l’apparence...

    Dernière mise à jour : 15 octobre 2026.

  • À l’écart, en spectateur

    FBL-EUR-C1-PORTO-NAPOLI
    AFP

    Naples risque sérieusement de manquer la phase à élimination directe pour la deuxième saison consécutive.

    Cette saison, notre classement des forces en présence va prendre une forme un peu différente : au lieu de classer les 36 équipes de la première à la dernière place, nous suivrons le modèle de la phase de ligue de la compétition en classant les 24 principaux prétendants, tandis que les 12 autres resteront à l’écart.

    Cela ne veut pas dire qu’aucune de ces 12 équipes ne se qualifiera. Il y a toujours une ou deux surprises lors des tours à élimination directe. Mais, à nos yeux, ce sont actuellement les équipes les moins susceptibles de franchir le premier tour et de poursuivre leur parcours européen.

    Certaines ont déjà connu de belles réussites dans la compétition cette saison, notamment le modeste club norvégien Viking, qui a confirmé son impressionnant match nul face au Bayern Munich en battant Sabah lors de la quatrième journée. L’AEK Athènes, de son côté, a donné du fil à retordre au Real Madrid avant de s’incliner 3-2, tandis que Bodo/Glimt continue de rivaliser avec des équipes plus fortes sur le papier.

    La situation est moins encourageante pour Naples et le PSV, qui risquent tous deux de manquer la phase à élimination directe pour la deuxième saison consécutive après n’avoir remporté chacun qu’un seul de leurs quatre premiers matches.

    Les douze condamnés de GOAL : AEK Athènes, Bodo/Glimt, Feyenoord, Lens, Naples (⬇️), PSV (⬇️), Sabah, Shakhtar Donetsk (⬇️), Slavia Prague, Slovan Bratislava, Viking.

  • 24. LASK ⬆️

    FBL-EUR-C1-LASK-SLOVAN BRATISLAVA
    AFP

    Le LASK, champion d’Autriche, a remporté deux matches de suite et s’est ainsi donné une chance d’accéder à la phase à élimination directe.

    Si Côme a largement attiré l’attention parmi les équipes qui découvrent le tournoi, le LASK mérite lui aussi d’être salué pour son parcours jusqu’ici. Le champion d’Autriche a commencé sa campagne par deux défaites, face à l’AEK Athènes et à Liverpool, mais s’est depuis relancé de façon spectaculaire.

    Le LASK est d’abord allé s’imposer à Lisbonne face au Sporting, avant d’inscrire quatre buts contre le Slovan Bratislava, souffre-douleur de la compétition. Il sait désormais que quatre points supplémentaires devraient suffire pour terminer parmi les 24 premiers. Après son déplacement chez Bodo/Glimt, le petit poucet recevra Fenerbahçe et Porto, et peut croire en ses chances de finir le travail.

  • 23. Villarreal ↔️

    FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSG
    AFP

    Villarreal s’est sabordé face au PSG, mais a toujours les moyens d’atteindre la phase à élimination directe

    Villarreal a été l’une des plus grandes déceptions de la Ligue des champions la saison dernière. Le club n’a récolté qu’un seul point en huit matches et a terminé avant-dernier de la phase de ligue à 36 équipes. Il s’en sort déjà mieux cette fois-ci, même s’il a subi une humiliation face au PSG lors de son dernier match.

    Le club espagnol était mené 4-0 en moins de 17 minutes après avoir offert à plusieurs reprises des occasions de but aux champions en titre, avant de s’incliner 6-0 à domicile. Ses prochains matches contre le Slavia Prague et Sabah lui offrent toutefois une excellente occasion de se relancer avant d’affronter Manchester United et Fenerbahçe au début de la nouvelle année.

  • 22. Porto ↔️

    FBL-EUR-C1-PORTO-NAPOLI
    AFP

    Porto a enfin inscrit ses premiers points grâce à une victoire contre Naples.

    Après deux ans d’absence, Porto est de retour en Ligue des champions grâce au titre remporté en Liga Portugal la saison dernière par l’équipe de Francesco Farioli. Depuis sa prise de fonctions à l’été 2025, l’entraîneur italien a fait de Porto l’une des équipes les plus difficiles à battre en Europe. Le club n’a toujours pas perdu le moindre point en championnat cette saison.

    Sa campagne européenne semblait toutefois dérailler avant même d’avoir réellement commencé : Porto a subi trois défaites consécutives avant de décrocher enfin ses premiers points grâce à une victoire éclatante contre Naples. Avec des rencontres abordables à venir face à Feyenoord, au Slavia Prague et au LASK, Farioli et ses joueurs restent pleinement en course pour une place en phase à élimination directe.

  • 21. RB Leipzig ⬇️

    RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Leipzig a égalisé deux fois face à Manchester City, mais a tout de même subi sa troisième défaite dans la phase de ligue.

    Privé de toute compétition européenne la saison dernière, Leipzig a retrouvé l’élite continentale grâce à sa troisième place en Bundesliga. Son retour en Ligue des champions a toutefois mal commencé : les défaites contre Côme, le Real Madrid et Manchester City placent l’équipe de Martin Demichelis dans le bas du classement à mi-parcours.

    La bonne nouvelle pour le club allemand, c’est que son calendrier s’annonce bien moins difficile désormais. Leipzig peut espérer s’imposer à domicile face à Lens et au Shakhtar Donetsk. S’il y parvient, un seul point lors de ses deux derniers déplacements, à Manchester United et à Feyenoord, devrait lui suffire.

  • 20. Fenerbahçe ⬆️

    Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Fenerbahçe a lancé sa saison européenne par une victoire palpitante contre Liverpool.

    Fenerbahce a beaucoup dépensé lors du mercato estival dans l’espoir de bâtir une équipe capable d’atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Mais cet objectif semblait compromis après trois premiers matches sans victoire, dont une lourde défaite 6-0 contre Aston Villa et un match nul décevant face au Slavia Prague.

    La victoire de mercredi contre Liverpool a toutefois donné au club turc l’élan dont il avait besoin. Avec des matches à venir contre le Shakhtar Donetsk, le LASK et Villarreal, le nouvel entraîneur Emre Belozoglu sera confiant dans les chances de son équipe de prendre les points nécessaires pour se qualifier pour les barrages.

  • 19. Roma ⬇️

    Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    La Roma a désormais laissé filer une avance de deux buts face au Real Madrid et à Manchester United lors de la phase de ligue de cette saison.

    La Roma retrouve la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2018-2019. Gian Piero Gasperini a réalisé des prouesses pour lui redonner sa place parmi les grandes forces du football italien. Sous la direction de l’ancien entraîneur de l’Atalanta, le club de la capitale est devenu extrêmement difficile à battre en Serie A, même s’il prend la fâcheuse habitude de laisser filer ses avances sur la scène européenne.

    La Roma a mené de deux buts face au Real Madrid comme face à Manchester United, avant de s’effondrer dans les dix dernières minutes et de s’incliner à chaque fois. Elle pourrait désormais devoir batailler ne serait-ce que pour atteindre les barrages, puisqu’il lui reste à affronter le PSG et le Sporting CP lors de la seconde moitié de la phase de ligue.

  • 18. Stuttgart ⬇️

    FBL-EUR-C1-GALATASARAY-STUTTGART
    AFP

    Stuttgart a subi sa première défaite de la saison face à Galatasaray mardi.

    Sebastian Hoeness continue de faire des merveilles avec Stuttgart, qu’il a mené du barrage de maintien en Bundesliga à une qualification pour la Ligue des champions à deux reprises en trois saisons. Le club allemand a également bien entamé sa campagne européenne, avec sept points pris lors de ses trois premiers matches.

    Stuttgart bénéficie cette saison, selon Opta, du calendrier le plus abordable parmi les 36 équipes qualifiées. Malgré sa défaite face à Galatasaray lors de la quatrième journée, le club peut donc rester confiant quant à ses chances d’atteindre la phase à élimination directe.

  • 17. Galatasaray ⬆️

    Galatasaray A.S. v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Le doublé d’Aleksey Batrakov face à Stuttgart a permis aux champions de Turquie de signer une deuxième victoire consécutive.

    Galatasaray a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison dernière. Champion de Turquie, le club abordait l’édition 2026-2027 avec l’ambition de réaliser un parcours similaire, mais a perdu ses deux premiers matches de la phase de ligue.

    Galatasaray s’est toutefois relancé de manière convaincante en s’imposant à Lille, puis en battant à Istanbul Stuttgart, jusque-là invaincu. Quatre points lors de ses quatre derniers matches devraient désormais lui suffire pour se qualifier pour la phase à élimination directe. Et même s’il doit encore affronter Aston Villa et le PSG, le club peut aborder la suite avec confiance.

  • 16. Real Betis ↔️

    FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETIS
    AFP

    La défaite face au Borussia Dortmund mercredi a mis fin au début de saison parfait du Betis.

    De retour en Ligue des champions pour la première fois depuis plus de 20 ans, le Real Betis a terminé cinquième de Liga la saison dernière, continuant de s’affirmer comme une équipe avec laquelle il faut compter en Espagne sous la direction de Manuel Pellegrini.

    Le club a fait forte impression dès ses débuts sur la scène européenne, remportant chacun de ses trois premiers matches avant de buter sur le Borussia Dortmund. Il abordera avec confiance son match contre le Slovan Bratislava, avant une fin de phase de ligue redoutable face à Côme, Arsenal et au Bayern Munich. Cette série de rencontres pourrait bien déterminer si le Betis termine parmi les huit premiers ou doit se contenter d’une place en barrages.

  • 15. Club Bruges ⬆️

    SOCCER CL CLUB BRUGGE VS PSV
    AFP

    Le Club Bruges a poursuivi son impressionnant parcours européen en s’imposant sur la pelouse du PSV lors de la quatrième journée.

    Le Club Bruges s’est qualifié pour la phase à élimination directe lors des deux premières années du nouveau format de la Ligue des champions. Après une défaite face à Aston Villa lors de la première journée, il a remporté ses trois matches suivants et peut espérer réaliser la passe de trois.

    Les attaquants prometteurs Nicolo Tresoldi et Carlos Forbs ont inspiré des victoires à l’extérieur contre l’Inter et le PSV. Ces succès ont envoyé un signal fort et montré que les champions de Belgique ne doivent pas être sous-estimés. Une place parmi les huit premiers est désormais à leur portée, tant leur calendrier restant semble abordable : Liverpool, Naples, Stuttgart et Bodo/Glimt.

  • 14. Sporting CP ↔️

    Issa Doumbia Sporting CP 2026-27
    Getty Images

    Le Sporting est de nouveau bien placé pour terminer parmi les huit premiers après avoir remporté trois de ses quatre matches disputés jusqu’ici.

    Le Sporting commence à devenir un habitué de la Ligue des champions. Le club lisboète a atteint les quarts de finale la saison dernière après avoir créé la surprise en terminant parmi les huit premiers de la phase de ligue, avant de réussir une remontée épique pour battre Bodo/Glimt en huitièmes de finale. Vainqueur de trois de ses quatre premiers matches, il est de nouveau presque assuré de disputer la phase à élimination directe. Il doit toutefois encore se demander comment il a pu laisser filer son match à domicile contre LASK, qui découvre la compétition, lors de la troisième journée.

    Si le Sporting, sous la direction de son nouvel entraîneur Paulo Fonseca, obtient maintenant des résultats positifs contre Manchester United et la Roma, il pourrait même terminer une nouvelle fois parmi les huit premiers, malgré une fin de phase de ligue redoutable face au FC Barcelone et à Manchester City.

  • 13. Manchester United ⬇️

    Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    La victoire de Manchester United face à la Roma, au terme d’une remontée spectaculaire, a redonné de l’élan à sa campagne européenne.

    Michael Carrick a ramené Manchester United en Ligue des champions grâce à un intérim convaincant lors de la seconde moitié de la saison dernière. Mais ses débuts comme entraîneur permanent ont déjà déraillé, si bien qu’on ignore encore qui dirigera l’équipe durant la seconde moitié de sa campagne en phase de ligue.

    Carrick s’est donné une chance de rester sur le banc d’Old Trafford en orchestrant mardi une remarquable victoire contre la Roma après avoir été mené. Manchester United s’est ainsi repris après deux défaites consécutives face à l’Atlético de Madrid et à Como. Toutefois, avec des rencontres difficiles à venir contre le Sporting et le Bayern Munich, ses chances de qualification directe pour les huitièmes de finale restent, au mieux, minces.

  • 12. Aston Villa ⬇️

    FBL-EUR-C1-BARCELONA-ASTON VILLA
    AFP

    Villa a perdu ses premiers points dans la compétition en s’inclinant face à Barcelone.

    L’été a été marqué par de profonds changements à Aston Villa : six titulaires de sa finale victorieuse de Ligue Europa ont quitté le club. Unai Emery doit désormais superviser une saison qui s’annonce comme une période de transition, avec l’objectif de bâtir une nouvelle équipe composée en grande partie de recrues. Les premiers signes sont encourageants : Villa a remporté ses trois premiers matches de Ligue des champions avant de s’incliner face à Barcelone lors de la quatrième journée.

    L’équipe d’Emery a tout de même réussi à se créer des occasions au Camp Nou et semble tout à fait capable de rivaliser avec certaines des meilleures équipes d’Europe. Elle devra le faire pour s’assurer une place en huitièmes de finale, alors qu’il lui reste à recevoir le PSG et le Borussia Dortmund.

  • 11. Inter ⬇️

    Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    L’Inter a livré sa meilleure prestation européenne de la saison pour éliminer Feyenoord.

    L’Inter a peut-être été l’équipe la plus décevante de la Ligue des champions la saison dernière. Finaliste malheureux en 2025, le club a été éliminé en barrages après deux défaites, à domicile et à l’extérieur, face à Bodo/Glimt. Cristian Chivu est parvenu à surmonter cette déception et à décrocher un doublé national au terme de sa première année à la tête de l’équipe, mais l’Inter a de nouveau déçu sur la scène européenne jusqu’ici.

    Malgré une prestation honorable lors de sa défaite face au Real Madrid, l’Inter a ensuite perdu à domicile contre le Club Brugge, prenant du retard sur les autres prétendants au titre. Le club a depuis rebondi avec deux victoires consécutives, même si son succès face à Feyenoord a été bien plus convaincant que sa courte victoire précédente contre le Shakhtar Donetsk. L’équipe de Chivu devra donc hausser son niveau pour décrocher les victoires dont elle aura probablement besoin face au Borussia Dortmund et à Liverpool afin d’éviter les barrages.

  • 10. Como ⬆️

    FBL-EUR-C1-LENS-COMO
    AFP

    Avec son attaque prolifique, Como est l’une des belles histoires de cette compétition depuis le début de la saison.

    Côme découvre peut-être la Ligue des champions après avoir évolué hors de l’élite il y a encore trois ans, mais le club n’est pas là pour faire de la figuration. Après avoir montré, ces deux dernières saisons, sa capacité à faire tomber les plus grands clubs italiens, l’équipe de Cesc Fabregas cherche désormais à battre certaines des meilleures formations d’Europe.

    Elle a d’ailleurs entamé sa campagne européenne en beauté, avec trois victoires en quatre matches. Après deux succès convaincants à domicile contre le RB Leipzig et Manchester United, elle a étrillé Lens 9-1 lors de la quatrième journée. Seul le PSG a inscrit plus de buts que l’équipe de Fabregas à ce stade, et Côme devrait avoir assuré sa place en phase à élimination directe avant même d’affronter le champion en titre et Barcelone en janvier.

  • 9. Atlético de Madrid ⬇️

    Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    L’Atlético n’a presque pas inquiété le Bayern Munich lors d’une soirée décevante au Metropolitano.

    Contre toute attente, l’Atlético de Madrid s’est battu pour atteindre les demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière, avant d’être éliminé de justesse par Arsenal. Diego Simeone a abordé cette saison convaincu que son équipe pouvait réaliser un parcours tout aussi long. Mais, avec seulement quatre points pris lors de ses quatre premiers matches européens, elle devra emprunter la voie difficile pour éviter les barrages.

    Les défaites contre Liverpool et le Bayern Munich laissent penser que l’Atlético n’est pas tout à fait au niveau des véritables prétendants au titre. Le club devrait néanmoins se qualifier sans trop de difficultés, avec encore des matches contre Viking, le PSV, Bodo/Glimt et Fenerbahce. Il lui faudra toutefois nettement hausser son niveau pour peser lors de la phase à élimination directe.

  • 8. Borussia Dortmund ⬆️

    Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Dortmund s’est repris après sa défaite face à Bodo/Glimt en enchaînant deux victoires.

    Le Borussia Dortmund s’est forgé une réputation de club formateur par excellence du football européen lorsque des joueurs comme Erling Haaland, Jude Bellingham et Achraf Hakimi y sont passés avant de devenir des superstars. Mais les joueurs d’élite issus de ses rangs se sont faits plus rares ces dernières années. Dans cette optique, le géant de Bundesliga a misé sur la jeunesse cet été, et Niko Kovac dispose désormais d’un effectif au potentiel presque illimité.

    Ce potentiel a contribué à son début de saison sans défaite en Bundesliga, marqué notamment par un match nul sur le terrain du Bayern Munich. Malgré une défaite contre Bodo/Glimt lors de la deuxième journée, Dortmund a remporté tous ses autres matches de Ligue des champions jusqu’ici. Des déplacements difficiles à Arsenal et Aston Villa figurent encore à son calendrier, mais Kovac et ses joueurs gagnent actuellement en confiance.

  • 7. Liverpool ↔️

    Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Liverpool a pris l’avantage à deux reprises face à Fenerbahçe, mais a tout de même subi sa première défaite de la saison.

    Malgré un parcours prolongé d’un tour par rapport à la saison 2024-2025, Liverpool a incontestablement régressé dans ses performances en Ligue des champions la saison dernière, avant d’être éliminé par le PSG pour la deuxième campagne consécutive. L’espoir est qu’Andoni Iraola ramène un football offensif et enthousiasmant à Anfield après avoir succédé à Arne Slot sur le banc, mais les progrès ont été modestes jusqu’à présent.

    Liverpool a néanmoins remporté ses trois premiers matches de la phase de ligue, même s’il a dû renverser la situation à domicile face à l’Atlético de Madrid puis à Villarreal. Sa défense s’est montrée fébrile tout au long de cette période, et ces failles lui ont coûté cher lors de la quatrième journée, avec une défaite 3-2 contre Fenerbahçe en Turquie. Un calendrier favorable devrait lui donner de bonnes chances de terminer parmi les huit premiers, mais aller loin dans la compétition pourrait être hors de portée de Liverpool si les choses ne changent pas rapidement.

  • 6. Manchester City ↔️

    RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Erling Haaland a inscrit le but de la victoire de Manchester City lors de son match de la quatrième journée contre le RB Leipzig.

    Il n’y a peut-être aucune équipe qui souhaite plus ardemment remporter la Ligue des champions cette saison que Manchester City. Alors qu’une lourde sanction de la Premier League pour ses infractions aux règles financières semble se profiler, la seule chance réaliste pour l’équipe d’Enzo Maresca de conserver sa place parmi l’élite européenne est de gagner la plus grande compétition du continent.

    Sa défaite face au PSG lors de la deuxième journée a donc rappelé le niveau que ce Manchester City remanié doit atteindre pour aller loin dans la compétition. Malgré deux défaites sur la scène nationale, le club a rebondi avec deux victoires européennes consécutives contre l’AEK Athènes et le RB Leipzig. Son affrontement avec Barcelone en décembre sera toutefois le véritable test pour mesurer les progrès accomplis depuis sa défaite face à l’équipe de Luis Enrique à l’Etihad.

  • 5. Real Madrid ↔️

    AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    L’état d’esprit de Madrid, qui ne s’avoue jamais vaincu, s’est encore manifesté cette saison en Ligue des champions.

    Le Real Madrid est resté très loin des attentes en Ligue des champions ces deux dernières saisons et s’est tourné vers Jose Mourinho pour tenter de ramener des trophées, en Espagne comme en Europe, au Bernabeu.

    Si certaines prestations ont suscité des interrogations depuis le retour de l’entraîneur portugais au Real Madrid, le club continue de montrer sur la scène européenne qu’il ne s’avoue jamais vaincu. Vainqueur de la compétition à 15 reprises, il a renversé la Roma et l’AEK Athènes dans les dix dernières minutes pour remporter ces deux matches et signer un sans-faute de quatre victoires en quatre rencontres. Sa récente victoire dans le Clasico a, quant à elle, montré qu’il avait les moyens de battre les meilleurs, de bon augure pour la phase à élimination directe.

  • 4. Bayern Munich ↔️

    FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BAYERN MUNICH
    AFP

    Après deux matches nuls consécutifs, le Bayern a renoué avec la victoire mardi face à l’Atlético de Madrid.

    Au fil de la Ligue des champions de la saison dernière, le Bayern Munich, emmené par son trio offensif flamboyant composé de Harry Kane, lauréat du Ballon d’Or, Michael Olise et Luis Diaz, s’est imposé comme le favori de nombreux supporters avant de s’incliner face au PSG à l’issue de l’une des plus grandes demi-finales de l’histoire de la compétition.

    Cette fois-ci, tout ne fonctionne pas aussi bien pour le champion de Bundesliga. Son match nul décevant face au modeste Viking constitue jusqu’ici le point bas de sa campagne. Le Bayern a toutefois réagi en obtenant un nul face à Arsenal, autre prétendant au titre, avant de remporter une victoire nette sur le terrain de l’Atlético de Madrid. Une qualification directe pour les huitièmes de finale reste ainsi largement à sa portée.

  • 3. Arsenal ↔️

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PRAGUE-ARSENAL
    AFP

    Arsenal reste invaincu en Europe cette saison, même sans avoir encore évolué à son meilleur niveau.

    Finaliste malheureux en mai, Arsenal devrait être plus déterminé que jamais à remporter sa première Coupe d’Europe cette saison, surtout si, comme prévu, le club s’envole en tête de la Premier League une fois les sanctions contre Manchester City confirmées. Mikel Arteta dispose d’une défense et d’un milieu de terrain capables d’aller jusqu’au bout, mais des interrogations subsistent sur l’efficacité de l’attaque d’Arsenal, qui n’a pas réussi à recruter un attaquant de renom cet été.

    Le nul obtenu sur le terrain du Bayern Munich a mis fin aux espoirs d’Arsenal de reproduire son parcours sans faute lors de la phase de ligue de la saison dernière. Mais le club reste bien parti pour terminer parmi les huit premiers après avoir remporté ses trois autres matches jusqu’ici. Les rencontres à domicile contre le Borussia Dortmund et le Real Madrid devraient également permettre de mesurer ses ambitions au cours des prochains mois.

  • 2. Barcelone ↔️

    FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Le FC Barcelone a rebondi après sa défaite face au PSG en s’imposant avec réalisme contre Aston Villa.

    Voilà 11 ans que le FC Barcelone n’a plus remporté la Ligue des champions, mais le sentiment domine que, si une équipe peut détrôner le PSG cette saison, c’est celle de Hansi Flick. Le Barça a dominé les deux dernières saisons de Liga sous les ordres de l’entraîneur allemand, mais n’a pas réussi à aller au bout sur la scène européenne, notamment en raison de sa ligne défensive haute et des espaces laissés par son milieu de terrain.

    Le recrutement de Rodri pourrait changer la donne à cet égard. Le fait qu’il ait été laissé au repos lors de la défaite du Barça face au PSG, lors de la troisième journée, peut laisser espérer un autre résultat si les deux équipes se retrouvent en phase à élimination directe. En attendant, l’équipe de Flick a renoué avec la victoire en battant Aston Villa 3-0, tandis que Lamine Yamal et Raphinha ont continué de briller devant le but.

  • 1. Paris Saint-Germain ↔️

    Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Les doubles champions d’Europe en titre ont passé la première moitié de la phase de ligue à afficher leurs ambitions pour cette nouvelle campagne.

    Vainqueur de la Ligue des champions lors des deux dernières saisons, le PSG vise un troisième sacre consécutif en 2026-2027. Il espère devenir la première équipe autre que le Real Madrid à remporter la Coupe d'Europe trois fois de suite. Après un début de campagne européenne époustouflant, tout porte à croire qu'il peut y parvenir.

    L'équipe de Luis Enrique a inscrit 20 buts et remporté ses quatre matches jusqu'ici, avec notamment des victoires retentissantes contre Manchester City et Barcelone. Le succès face au Barça a toutefois eu un prix : Khvicha Kvaratskhelia devrait manquer le reste de la saison en raison de la blessure au genou subie lors de cette rencontre. Mais les champions de France disposent de nombreux renforts offensifs et resteront donc l'équipe à battre lors de la phase à élimination directe.