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USMNT 1-1GOAL

« Leur montrer ce qu’on vaut » : Christian Pulisic et la génération dorée de la sélection américaine ont vécu un baptême du feu, mais Cavan Sullivan et les siens connaissent des débuts différents

Pulisic, McKennie et Adams ont été plongés dans une phase de reconstruction. Désormais, ils peuvent offrir à Cavan Sullivan et à la prochaine génération de la sélection américaine l’accompagnement et la patience dont ils ont eux-mêmes manqué.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Les joueurs aujourd’hui connus comme la génération dorée de l’équipe nationale masculine des États-Unis n’ont pas été accueillis à bras ouverts. Ils ont trouvé un champ de ruines. Après l’échec de la qualification pour la Coupe du monde 2018, la sélection américaine est repartie de zéro, ou presque, pour le cycle 2022. Christian Pulisic, Weston McKennie et Tyler Adams figuraient parmi les jeunes talents auxquels on a passé le relais en leur demandant d’aller aussi loin que possible, quitte à trébucher.

    Beaucoup de ces joueurs sont toujours là et, même après la Coupe du monde 2026, ils restent essentiels. Pulisic demeure le visage de l’équipe. Adams est le capitaine du groupe. McKennie, Antonee Robinson et Sergino Dest sont des éléments clés, tout comme Gio Reyna qui, à seulement 23 ans, fait désormais figure de vétéran. D’autres les ont rejoints en chemin, notamment Malik Tillman et Folarin Balogun, mais le noyau de ce groupe est resté en place pendant près d’une décennie.

    Dans le même temps, un nouveau noyau se forme. Lors du premier rassemblement de l’équipe après la Coupe du monde, Mauricio Pochettino a convoqué 13 joueurs appelés pour la première fois, dont huit adolescents. Cavan Sullivan, Mathis Albert et Julian Hall se sont fait connaître du grand public tout en entrant dans l’histoire. Et beaucoup de ces jeunes talents sont de retour pour les matches de novembre. Outre tous les joueurs expérimentés cités plus haut, le dernier groupe retenu par Pochettino comprend huit des 13 joueurs qui ont fait leurs débuts le mois dernier.

    Avec les retours de Pulisic, McKennie et Balogun, ce rassemblement est, plus encore que le précédent, une rencontre entre générations. Pochettino se réjouit de la voir à l’œuvre.

    « Le plus important, c’est de les associer et de voir quelle alchimie se crée entre eux, a déclaré le sélectionneur. Pour Christian et Mathis [Albert], ce sera la première fois qu’ils seront ensemble, tout comme McKennie et Cavan [Sullivan]. Je pense que ces associations sont quelque chose que nous devons observer pendant le rassemblement. Dès lundi, nous commencerons à voir l’alchimie sur le terrain, mais ce qui se passe en dehors du terrain est aussi très important. »

    Qu’est-ce que tout cela signifie ? Dans l’ensemble, cela veut dire que la prochaine génération aura la tâche plus facile que l’actuelle, en grande partie parce qu’elle pourra s’appuyer sur ces modèles, contrairement à ceux qui l’ont précédée.

  • Les défis de 2018

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    ZUMA Press Wire

    L’arrivée de McKennie et d’Adams a de fait lancé les cycles des Coupes du monde 2022 et 2026.

    Le match qui a contribué à lancer la « génération dorée » a eu lieu en novembre 2017 : un nul 1-1 face au Portugal. Weston McKennie et Tyler Adams y ont fait leurs débuts. Le premier a marqué. Parmi les joueurs présents ce soir-là, seuls six figuraient dans le groupe retenu pour la Coupe du monde 2022 : Adams, McKennie, DeAndre Yedlin, Kellyn Acosta, Cameron Carter-Vickers et Ethan Horvath. Seuls trois, Yedlin, John Brooks et Alejandro Bedoya, avaient disputé la Coupe du monde 2014.

    « Être appelés pour ce rassemblement après notre échec à nous qualifier pour la Coupe du monde, je pense que ça nous a ouvert les yeux à tous les deux », a confié Adams à GOAL en 2024. « On comptait sur nous deux pour arriver et essayer de changer l’image de U.S. Soccer. Je pense que nous voyons tous les deux ça comme un moment important. Nous partagions une chambre pendant ce rassemblement et nous en avons énormément profité, parce que nous pensions tous les deux : “Oui, nous méritons d’être ici.” Mais nous nous regardions aussi en riant : “Je n’arrive pas à croire qu’ils comptent sur nous en ce moment pour tout changer.” »

    « Aujourd’hui, avec le recul, c’était bien nous, ces joueurs-là. Les choses ont beaucoup changé. »

    Quand McKennie et Adams ont commencé leur parcours en sélection, les grands noms de la génération précédente étaient largement absents. Lorsque Jozy Altidore, Clint Dempsey, Michael Bradley et Tim Howard ont quitté la sélection ou cessé d’être retenus, Adams n’avait disputé exactement aucun match avec eux. McKennie, lui, avait joué 11 matches avec ces quatre joueurs, dont huit avec Bradley au cours de l’année 2019.

    Il y avait des raisons à cela. Après avoir manqué la Coupe du monde 2018, U.S. Soccer a décidé de tourner la page. L’objectif était de donner aux jeunes les moyens de tracer leur propre voie et de commettre leurs propres erreurs. Le programme a donc tourné le dos à la génération précédente, en grande partie d’un seul coup. Depuis, l’influence de cette décision sur la génération suivante a fait l’objet de nombreux débats.

    « C’était un peu étrange, se souvient Adams. Quand je suis arrivé, Michael Bradley et Jozy étaient là pour peut-être un rassemblement auquel j’ai participé avec eux. Ensuite, c’était du genre : “C’est votre tour.” Il faut prendre les choses comme elles viennent et s’adapter, devenir un leader et comprendre ce qu’il faut pour se qualifier pour une Coupe du monde, ainsi que la difficulté de traverser tout ce processus. »

    Il a ajouté : « Ça arrivait juste après notre échec à nous qualifier pour une Coupe du monde, et le message était : “En gros, vous devez jouer dès maintenant et être performants dès maintenant pour que nous puissions nous qualifier pour la prochaine Coupe du monde.” »

    Ils y sont bien sûr parvenus et ont atteint la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2022. Ce groupe a ensuite lui aussi atteint les huitièmes de finale, avant de s’incliner face à la Belgique l’été dernier. Les qualifications pour la Coupe du monde 2030 commenceront bientôt, et la « génération dorée » les abordera aux côtés d’une bande de jeunes qui cherchent à percer autrement qu’elle ne l’a fait huit ans plus tôt.

  • Une nouvelle génération arrive

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    ZUMA Press Wire

    De jeunes talents comme Sullivan, Julian Hall et Albert font déjà parler d’eux.

    Lors du dernier rassemblement, Albert est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de l’USMNT en marquant contre le Chili. Il n’a conservé ce record que quelques jours, avant que Sullivan ne le lui ravisse grâce à son but contre le Mexique. Le record en lui-même importe peu, mais ce qu’il représente compte. Il montre que la nouvelle génération est jeune, talentueuse et, à bien des égards, prête à évoluer à ce niveau.

    Albert et Sullivan avaient tous deux marqué lors du dernier rassemblement. Julian Hall aussi : il a terminé meilleur buteur du rassemblement avec trois buts en trois apparitions. Justin Ellis a lui aussi inscrit deux buts. Et il n’y a pas que les attaquants qui retrouvent l’USMNT : Adri Mehmeti, Neil Pierre et le gardien Diego Kochen sont également de retour. Avec l’arrivée de deux nouveaux venus de 21 ans, Santiago Castaneda et Reed Baker-Whiting, ce rassemblement compte de nombreux nouveaux visages, dont plusieurs pourraient briller aux Jeux olympiques de 2028, voire à la Coupe du monde 2030.

    Sur les 25 joueurs convoqués, 12, soit près de la moitié, comptent moins de 10 sélections. Dix ont moins de 23 ans. Mais, tout aussi important, l’effectif comprend 12 joueurs ayant au moins 20 sélections, 13 ayant disputé une Coupe du monde et six en ayant disputé deux. C’est, pour le dire simplement, un mélange de nouveaux venus et de visages familiers. Il ne s’agit pas cette fois de faire table rase, mais d’avancer plus progressivement.

    Comment y parvenir ? Cela demande de la coopération, du leadership et des modèles à suivre.

  • L’ancien montre la voie au nouveau

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Des liens se tissent déjà entre les joueurs expérimentés et ceux qui découvrent le programme.

    Tout au long du dernier rassemblement, Reyna a souvent été cité comme un leader essentiel. Avec deux Coupes du monde à son actif, il possède une expérience qui fait la différence. Il jouit aussi du respect des autres. Avant le rassemblement, Ellis a déclaré que Reyna était un joueur qu’il regardait quand il était plus jeune, ce qui a fait rire le milieu de terrain de Strasbourg.

    Pourtant, la veille du premier but d’Ellis avec la sélection américaine, c’est Reyna qui s’est assis avec lui à l’hôtel de l’équipe pour lui dire qu’il allait marquer et que lui-même lui délivrerait la passe décisive.

    « Il y a évidemment beaucoup de nouveaux visages, a déclaré Reyna. Il s’agit de leur montrer qui nous sommes, comment nous nous entraînons et comment nous réagissons sur le terrain et en dehors. Nous essayons simplement de les aider, de profiter du temps passé ensemble et, espérons-le, de les aider à progresser. »

    De nombreux membres des équipes des Coupes du monde 2022 et 2026 comprendront l’importance de cet accompagnement, en grande partie parce qu’ils n’en ont pas eux-mêmes suffisamment bénéficié. Ils ont été plongés dans le grand bain et immédiatement soumis à la pression. Désormais, ils savent que leur rôle est de soulager de cette pression une génération de talents prometteurs, mais encore inexpérimentés.

    « Quand je suis arrivé en équipe nationale, il y avait un très grand écart entre les générations, s’est souvenu Adams. Il y avait nous, les jeunes de 17 ou 18 ans, puis des joueurs de 33 ou 34 ans qui arrivaient manifestement en fin de parcours en sélection. Maintenant, il y a une génération intermédiaire de joueurs de 26 ou 27 ans, qui ont déjà une grande expérience en sélection, ont disputé plusieurs Coupes du monde, comptent de nombreuses sélections et ont probablement encore les meilleures années de leur carrière devant eux. Une nouvelle génération arrive, et nous pouvons l’accompagner. »

  • À quoi cela ressemble

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    À l’approche de matches plus importants, des joueurs aux niveaux d’expérience variés apprennent à jouer ensemble.

    Le maître-mot d’Adams, c’est la patience. Heureusement, il est désormais possible d’en faire preuve. Malgré tout le talent de joueurs comme Sullivan, Albert et les autres, ils n’ont pas encore besoin d’être exceptionnels. Ils n’ont pas à prendre les rênes ni à obtenir des résultats dès maintenant. Pour l’heure, ils peuvent apprendre et s’adapter. Tout ce qu’ils apporteront en plus, à ce stade de leur carrière et de ce cycle de Coupe du monde, sera du bonus.

    Cela ne veut pas dire qu’ils sont surprotégés. C’est à Adams et à ses coéquipiers de longue date de donner le ton. À eux de montrer à la nouvelle génération ce que signifie représenter la sélection masculine des États-Unis et ce que l’on attend d’eux, en tant que joueurs comme en tant que coéquipiers.

    « Je pense que nous pouvons faire preuve de beaucoup de patience avec ces joueurs et leur donner des occasions de jouer, comme nous le faisons actuellement, parce qu’ils jouent bien en club », a déclaré Adams. « Ils l’ont mérité, mais ils doivent aussi comprendre qu’ils ne peuvent pas considérer cela comme acquis et qu’ils doivent évidemment être performants. »

    La différence essentielle, c’est qu’ils n’ont pas besoin de l’être tout de suite. Les générations 2022 et 2026 sont désireuses de prendre les rênes, mais n’ont aucune envie de céder leur place. La concurrence sera amicale, mais intense. C’est ainsi que la transition entre générations se fera progressivement.

    Ce sera la première fois depuis très longtemps qu’une telle transition se produit au sein de la sélection masculine des États-Unis. Le groupe de 2002 s’était construit à partir de celui de 1994. Plusieurs de ses membres sont restés jusqu’en 2014. Mais 2018 a été l’échéance de trop et, soudain, ils n’étaient plus là. Il n’y a pas eu de passage de témoin ni de leçons de vie à transmettre aux nouveaux venus.

    Reste à voir à quoi ressemblera 2030, mais il ne fait guère de doute que ce sera différent de 2022 ou de 2026. Si ce rassemblement montre une chose, c’est que les générations ont vocation à se côtoyer et que, lorsque c’est le cas, tout le monde en bénéficie.

    « Je pense qu’ils sont dans une excellente situation : ils peuvent suivre les étapes à leur rythme, vraiment s’appuyer sur les conseils qu’on leur donne et acquérir leurs propres expériences », a déclaré Adams. « Ils auront aussi, en chemin, des occasions comme les Jeux olympiques et d’autres compétitions, qui leur permettront de vraiment progresser en vue de la prochaine Coupe du monde. Je pense que c’est un peu différent, mais qu’ils pourront simplement suivre les étapes à leur rythme. »