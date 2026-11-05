Les joueurs aujourd’hui connus comme la génération dorée de l’équipe nationale masculine des États-Unis n’ont pas été accueillis à bras ouverts. Ils ont trouvé un champ de ruines. Après l’échec de la qualification pour la Coupe du monde 2018, la sélection américaine est repartie de zéro, ou presque, pour le cycle 2022. Christian Pulisic, Weston McKennie et Tyler Adams figuraient parmi les jeunes talents auxquels on a passé le relais en leur demandant d’aller aussi loin que possible, quitte à trébucher.

Beaucoup de ces joueurs sont toujours là et, même après la Coupe du monde 2026, ils restent essentiels. Pulisic demeure le visage de l’équipe. Adams est le capitaine du groupe. McKennie, Antonee Robinson et Sergino Dest sont des éléments clés, tout comme Gio Reyna qui, à seulement 23 ans, fait désormais figure de vétéran. D’autres les ont rejoints en chemin, notamment Malik Tillman et Folarin Balogun, mais le noyau de ce groupe est resté en place pendant près d’une décennie.

Dans le même temps, un nouveau noyau se forme. Lors du premier rassemblement de l’équipe après la Coupe du monde, Mauricio Pochettino a convoqué 13 joueurs appelés pour la première fois, dont huit adolescents. Cavan Sullivan, Mathis Albert et Julian Hall se sont fait connaître du grand public tout en entrant dans l’histoire. Et beaucoup de ces jeunes talents sont de retour pour les matches de novembre. Outre tous les joueurs expérimentés cités plus haut, le dernier groupe retenu par Pochettino comprend huit des 13 joueurs qui ont fait leurs débuts le mois dernier.

Avec les retours de Pulisic, McKennie et Balogun, ce rassemblement est, plus encore que le précédent, une rencontre entre générations. Pochettino se réjouit de la voir à l’œuvre.

« Le plus important, c’est de les associer et de voir quelle alchimie se crée entre eux, a déclaré le sélectionneur. Pour Christian et Mathis [Albert], ce sera la première fois qu’ils seront ensemble, tout comme McKennie et Cavan [Sullivan]. Je pense que ces associations sont quelque chose que nous devons observer pendant le rassemblement. Dès lundi, nous commencerons à voir l’alchimie sur le terrain, mais ce qui se passe en dehors du terrain est aussi très important. »

Qu’est-ce que tout cela signifie ? Dans l’ensemble, cela veut dire que la prochaine génération aura la tâche plus facile que l’actuelle, en grande partie parce qu’elle pourra s’appuyer sur ces modèles, contrairement à ceux qui l’ont précédée.