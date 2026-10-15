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USWNT GFX 1-1GOAL

Les tops et les flops de l’équipe féminine des États-Unis : Mallory Swanson et Ashley Sanchez brillent face à l’Espagne, mais la fébrilité dans les buts et les erreurs défensives laissent beaucoup à corriger à Emma Hayes

Swanson et Sanchez ont répondu présent face à l’Espagne, mais les hésitations dans les buts et les errements défensifs laissent Emma Hayes face à des questions urgentes avant les qualifications pour la Coupe du monde.

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  • L’équipe féminine des États-Unis a l’habitude de réagir lorsqu’elle retrouve un adversaire. Elle s’est relevée après ses défaites contre le Japon et le Brésil plus tôt cette année. Mais l’Espagne lui a posé un défi d’une autre nature.

    Lors du premier match, les Américaines semblaient avoir plusieurs temps de retard. Lindsey Heaps et Rose Lavelle, qui dictent habituellement le jeu offensif et en donnent le rythme, ont été réduites à subir. Une défense d’ordinaire bien organisée paraissait manquer de cohésion, Emily Fox et Avery Patterson se retrouvant isolées chacune de leur côté. Devant, les occasions étaient là, mais la finition a fait défaut.

    Le deuxième match a donné lieu à des ajustements. Il y a eu des progrès. Mais il restait encore beaucoup à corriger.

    Ashley Sanchez et Mallory Swanson ont inscrit les buts qui ont permis d’arracher un nul 2-2, rappelant les ressources offensives dont dispose Emma Hayes. Derrière, le constat était moins rassurant. Claudia Dickey et Phallon Tullis-Joyce ont toutes deux connu des moments difficiles au cours de ces deux rencontres, laissant des interrogations au poste de gardienne avant les qualifications.

    En défense, ces difficultés avaient une explication : chacun des deux quatuors alignés au coup d’envoi jouait ensemble pour la première fois. Tierna Davidson et Kennedy Wesley étaient au cœur des deux associations et ont gagné en assurance au fil des matchs, faisant preuve de davantage de patience avec le ballon au lieu de se précipiter sous la pression espagnole. Ces automatismes doivent toutefois se développer rapidement.

    Lors de sa prochaine entrée sur le terrain, la sélection américaine jouera sa qualification pour la Coupe du monde. Une victoire contre le Salvador le 27 novembre lui assurerait une place au Brésil. Les matchs amicaux sont terminés. Désormais, les enseignements doivent se traduire par des résultats.

    Dans cette optique, GOAL fait le point sur celles qui ont marqué des points et celles qui ont encore du travail à accomplir avant les qualifications.

  • En hausse : Mallory Swanson

    Mallory Swanson, USWNT
    Getty

    Mallory Swanson a inscrit le but de l’égalisation qui a permis à l’équipe féminine des États-Unis d’obtenir un match nul 2-2 face à l’Espagne.

    Swanson devait bénéficier de temps de jeu contre l’Espagne. Elle a finalement rappelé à quel point elle pouvait briller sur la scène internationale, une qualité que sa saison difficile en club avec les Chicago Stars pouvait faire oublier.

    Swanson apporte sa polyvalence sur toute la ligne d’attaque. À l’aise dans l’axe. Redoutable sur les côtés. Dangereuse quel que soit son poste.

    Elle a disputé les deux matches contre l’Espagne, mais c’est lors du second qu’elle s’est le plus illustrée, en inscrivant le but égalisateur lors d’un match nul 2-2. Elle a joué avec confiance, trouvé les bons espaces et conclu avec la précision dont les États-Unis avaient besoin.

    Après la rencontre, Swanson a confié aux journalistes que tout cela lui semblait « un peu irréel ».

    « Cela faisait environ deux ans que je n’avais pas marqué, et il s’est passé beaucoup de choses, a-t-elle déclaré. Je pense que ça fait simplement du bien d’avoir marqué ce premier but. »

  • En baisse : Claudia Dickey

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    Icon Sportswire

    Claudia Dickey a encaissé deux buts lors de la défaite 2-0 de la sélection féminine des États-Unis face à l’Espagne pour son premier match.

    Dickey a débuté le premier match face à l’Espagne et s’est retrouvée en difficulté presque immédiatement. Dès la troisième minute, la gardienne de 26 ans était mal placée lorsque l’Espagne a marqué sur son premier tir.

    Un deuxième but a suivi peu après. Les défaillances ne concernaient pas seulement Dickey, mais elle a eu du mal à organiser sa défense et à réaliser les arrêts qui font habituellement sa force. Face à une adversaire aussi efficace, ces lacunes ont coûté cher.

    La tâche était exigeante. Affronter l’équipe numéro un mondiale a offert à Dickey une précieuse occasion de se mesurer à une adversaire de tout premier plan. Elle peut en tirer des enseignements, mais les points à améliorer sont également clairs.

    Dickey et Phallon Tullis-Joyce ont encore toutes deux la possibilité de décrocher le poste de gardienne numéro un. Après ces deux matches, toutefois, aucune des deux n’a suffisamment convaincu pour trancher le débat.

  • En hausse : Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez a marqué un but lors du match nul 2-2 de la sélection féminine des États-Unis face à l’Espagne.

    Ses 20 buts en NWSL rendaient Sanchez difficile à ignorer. Face à l’Espagne, le défi était de confirmer cette forme sur la scène internationale.

    Après avoir trouvé son rythme en entrant en jeu lors du premier match, elle a été titularisée pour le second. En début de rencontre, elle a précipité ses passes et forcé ses dribbles. Mais elle est progressivement entrée dans son match, faisant preuve de plus de patience et de sang-froid dans le dernier tiers du terrain.

    Le déclic est venu à la 49e minute, lorsqu’elle a inscrit le premier but de l’USWNT dans cette série de matches. Elle a anticipé le mouvement de son adversaire, choisi son moment et placé sa frappe dans le coin opposé du but. Son action a allié patience dans la préparation et précision dans la finition.

    Sanchez avait déjà fait ses preuves en club. En répondant présente face à l’Espagne, elle a renforcé sa candidature pour une place dans le groupe de Hayes pour les qualifications.

  • En baisse : Phallon Tullis-Joyce

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    Tullis-Joyce était titulaire lors du deuxième match de l’équipe nationale féminine des États-Unis, face à l’Espagne.

    Les débuts de Tullis-Joyce ont été encourageants lors des 20 premières minutes face à l’Espagne, mardi. Elle a réalisé des arrêts importants, s’est d’abord montrée à l’aise dans le jeu au pied et a fait preuve de davantage d’autorité dans l’organisation de la défense. Puis l’Espagne a trouvé une ouverture à la 27e minute, qu’Alexia Putellas a su exploiter.

    La suite a été plus préoccupante. Après avoir reçu une passe en retrait, Tullis-Joyce a dégagé le ballon plein axe, directement vers l’Espagne. L’équipe hôte avait besoin de garder son sang-froid après avoir encaissé un but. Au lieu de cela, cette perte de balle a aidé l’Espagne à doubler son avance.

    L’expérience de Tullis-Joyce face aux meilleures équipes européennes est un atout dans sa concurrence avec Dickey. Son gabarit, son envergure et ses qualités athlétiques le sont aussi : ils lui permettent de réaliser des arrêts difficiles et de couvrir beaucoup de terrain.

    Mais sa relance reste préoccupante. Face à une équipe qui exerce un pressing aussi incessant que l’Espagne, la gardienne doit offrir une solution fiable. Tullis-Joyce a montré des signes encourageants, mais elle n’a pas fait preuve d’une maîtrise suffisamment constante du ballon lorsque les États-Unis en avaient besoin.

  • En baisse : Tierna Davidson et Kennedy Wesley

    Emma Hayes, USWNT
    Getty

    Tierna Davidson et Kennedy Wesley ont formé la charnière centrale titulaire de la sélection féminine des États-Unis lors de ses deux matches contre l’Espagne.

    En l’absence de Naomi Girma et d’Emily Sonnett, Tierna Davidson et Kennedy Wesley étaient les choix naturels en défense centrale. Pour toutes les deux, cette série de matches contre l’Espagne représentait une occasion majeure d’apporter calme et leadership au cœur de la défense.

    Il y a eu des séquences encourageantes, mais aussi des erreurs coûteuses. Des montées mal synchronisées, des espaces entre les défenseuses et des situations où elles ont laissé les attaquantes adverses en jeu ont offert à l’Espagne des ouvertures qu’elles ne pouvaient pas se permettre de concéder.

    Wesley a nettement progressé depuis le début de sa carrière internationale. Davidson possède beaucoup plus d’expérience, mais cherche encore son rythme après une longue convalescence consécutive à une opération du ligament croisé antérieur. Toutes deux ont des qualités dont les États-Unis ont besoin : l’intelligence de jeu, le sang-froid et la confiance nécessaire pour relancer depuis l’arrière.

    Face à l’Espagne, toutefois, ces qualités devaient s’accompagner d’une défense plus rigoureuse et plus décidée. Les déplacements espagnols ont étiré la ligne défensive, et les moindres espaces sont devenus des occasions. Davidson et Wesley devaient être mieux coordonnées dans leurs montées, leur couverture des espaces et leurs réactions face au danger.

    Hayes dispose d’autres options en défense centrale, mais les automatismes se construisent par la répétition. Passer plus de temps ensemble pourrait aider Davidson et Wesley à développer cette entente. Le défi, c’est que leur prochaine occasion pourrait se présenter alors qu’une place pour la Coupe du monde sera en jeu.