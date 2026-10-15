L’équipe féminine des États-Unis a l’habitude de réagir lorsqu’elle retrouve un adversaire. Elle s’est relevée après ses défaites contre le Japon et le Brésil plus tôt cette année. Mais l’Espagne lui a posé un défi d’une autre nature.

Lors du premier match, les Américaines semblaient avoir plusieurs temps de retard. Lindsey Heaps et Rose Lavelle, qui dictent habituellement le jeu offensif et en donnent le rythme, ont été réduites à subir. Une défense d’ordinaire bien organisée paraissait manquer de cohésion, Emily Fox et Avery Patterson se retrouvant isolées chacune de leur côté. Devant, les occasions étaient là, mais la finition a fait défaut.

Le deuxième match a donné lieu à des ajustements. Il y a eu des progrès. Mais il restait encore beaucoup à corriger.

Ashley Sanchez et Mallory Swanson ont inscrit les buts qui ont permis d’arracher un nul 2-2, rappelant les ressources offensives dont dispose Emma Hayes. Derrière, le constat était moins rassurant. Claudia Dickey et Phallon Tullis-Joyce ont toutes deux connu des moments difficiles au cours de ces deux rencontres, laissant des interrogations au poste de gardienne avant les qualifications.

En défense, ces difficultés avaient une explication : chacun des deux quatuors alignés au coup d’envoi jouait ensemble pour la première fois. Tierna Davidson et Kennedy Wesley étaient au cœur des deux associations et ont gagné en assurance au fil des matchs, faisant preuve de davantage de patience avec le ballon au lieu de se précipiter sous la pression espagnole. Ces automatismes doivent toutefois se développer rapidement.

Lors de sa prochaine entrée sur le terrain, la sélection américaine jouera sa qualification pour la Coupe du monde. Une victoire contre le Salvador le 27 novembre lui assurerait une place au Brésil. Les matchs amicaux sont terminés. Désormais, les enseignements doivent se traduire par des résultats.

Dans cette optique, GOAL fait le point sur celles qui ont marqué des points et celles qui ont encore du travail à accomplir avant les qualifications.