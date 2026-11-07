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Shea Lacey Man Utd 1:1Getty/GOAL

Les supporters de Manchester United ont besoin d’espoir : titulariser Shea Lacey donnerait au club des raisons de croire en un avenir meilleur

Le talentueux ailier a de nouveau brillé sur la scène européenne cette semaine et devrait être utilisé plus régulièrement alors que Manchester United cherche à trouver son rythme.

James Westwood
Traduit par

  • Le centre de formation de Manchester United a longtemps été l’un des plus prestigieux du pays, la célèbre « génération 92 » ayant contribué aux succès du club entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe. Mais depuis une dizaine d’années, le club ne parvient presque plus à former de jeunes joueurs qui s’imposent en équipe première.

    Marcus Rashford, Scott McTominay et Kobbie Mainoo sont les seuls joueurs issus du centre de formation à avoir durablement évolué en équipe première durant cette période. Aucun d’eux n’a toutefois atteint la stature mondiale de Paul Scholes, Ryan Giggs ou David Beckham. Manchester United a préféré dépenser sans compter pour recruter des joueurs de renom, dans l’espoir de renouer avec ses heures de gloire. Une stratégie qui a échoué de façon spectaculaire.

    L’enthousiasme grandit toutefois autour d’un adolescent dont le talent pourrait inverser la tendance. Shea Lacey a disputé six matches avec Manchester United, toutes compétitions confondues, cette saison, notamment grâce à une entrée en jeu électrisante de 15 minutes face à la Roma en Ligue des champions, mardi.

    Michael Carrick a fait preuve de prudence avec Lacey, mais il n’y a guère de raison de le freiner davantage. Manchester United a besoin de plus de créativité et de percussion dans le dernier tiers du terrain pour sauver une saison jusqu’ici désastreuse. Le joueur de 19 ans peut lui apporter exactement cela si on lui confie une place de titulaire.

  • Sans peur

    FBL-EUR-C1-MAN UTD-ROMA
    AFP

    Lacey s’est illustré lors d’un match de Ligue des champions à suspense, tandis que Manchester United a enfin renoué avec la victoire.

    United abordait le choc face à la Roma avec l’espoir de mettre fin à une série de neuf matches sans victoire, mais a connu le pire début possible, se retrouvant mené 2-0 avant même la 17e minute. À la 21e minute, les supporters d’Old Trafford ont lancé des balles de tennis et des ballons verts et jaunes sur la pelouse pour protester contre la propriété du club par la famille Glazer et INEOS. Ils ont ensuite sifflé les joueurs à la pause, alors qu’une nouvelle défaite semblait inévitable.

    United est toutefois revenu sur le terrain avec de nouvelles intentions en seconde période et a signé une remontée remarquable. Bruno Fernandes a réduit l’écart après que Matheus Cunha a obtenu un penalty controversé, mais seulement après avoir pu le retirer, le milieu portugais ayant manqué sa première tentative. United a ensuite attaqué sans relâche en quête de l’égalisation.

    Le dernier geste faisait cependant défaut, jusqu’à ce que Carrick fasse entrer Lacey à la place d’Amad Diallo. Positionné sur le flanc droit, Lacey a apporté davantage de percussion et d’énergie, tout en affichant un courage et une maturité remarquables pour son jeune âge. Il a réussi deux dribbles, affiché 100 % de passes réussies et remporté 75 % de ses duels. Sa ténacité a été essentielle pour permettre à United de récupérer les deuxièmes ballons haut sur le terrain.

    Cunha a égalisé à 2-2 en profitant d’une terrible erreur du défenseur de la Roma Leonardo Balerdi, puis a inscrit le but de la victoire à la 86e minute grâce à une inspiration de Lacey. Mainoo a porté le ballon vers l’avant et l’a transmis sur le côté à Lacey, qui a repiqué dans l’axe avant d’adresser une passe tendue entre deux joueurs de la Roma pour Cunha. Le Brésilien a pu la contrôler dans sa course avant de décocher une frappe puissante qui est entrée avec l’aide du poteau.

    Les éloges sont allés à juste titre à Cunha, malgré son expulsion peu après pour deux cartons jaunes reçus coup sur coup, mais la contribution de Lacey a elle aussi été considérable. Peu de joueurs auraient même vu cette passe décisive, encore moins l’auraient exécutée avec une telle précision. Il a joué avec l’assurance d’un joueur né pour évoluer au plus haut niveau.

  • Un potentiel « incroyable »

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    Lacey a beaucoup à apporter à Manchester United, aussi bien offensivement que défensivement, et possède une détermination sans faille qui laisse augurer une véritable percée.

    « On l’adore, vous savez », a déclaré Carrick à propos de Lacey après le match. « C’est un jeune homme formidable, doté de grandes qualités, et il a une immense envie de réussir. Il a cette petite lueur dans le regard, il joue avec une pointe de malice. »

    L’entraîneur de Manchester United a également souligné le travail défensif de Lacey : « J’étais tout aussi heureux de le voir défendre au poste d’arrière droit quand nous en avions besoin. Pour être un footballeur complet, il faut savoir le faire. Son entrée sur le terrain a donné un coup de fouet à tout le monde. C’était fantastique à voir, et il a tiré le meilleur parti de ce dont il disposait. »

    Cunha, de son côté, a tenu à mettre Lacey en lumière au micro de MUTV : « C’est incroyable. Shea est jeune. Il vient du centre de formation, et on a vu tout le stade l’accompagner. J’ai l’impression que les supporters font partie de sa famille, qu’ils le suivent depuis le tout début. Nous voulons l’aider à devenir le joueur que tout le monde espère voir. Et puis, le voir délivrer sa première passe décisive en Ligue des champions… Faire partie de ça, c’est quelque chose d’incroyable. »

    Lacey possède assurément un potentiel incroyable, peut-être même suffisant pour permettre aux supporters de Manchester United de se remettre rapidement du départ imminent de JJ Gabriel, 16 ans. Après avoir décidé de chercher ailleurs du temps de jeu en équipe première, ce dernier se rapproche d’un transfert au Real Madrid. En tant que grand nouvel espoir issu du centre de formation du club, Lacey suscite déjà beaucoup d’attentes, mais tous les premiers signes indiquent qu’il ne laissera rien le détourner de sa trajectoire.

  • Prêt à franchir un cap

    FBL-ENG-LCUP-MAN UTD-BRIGHTON
    AFP

    Carrick n’a rien à perdre à faire jouer Lacey plus souvent, alors que Manchester United cherche à remonter au classement de la Premier League et à poursuivre son parcours en Europe.

    Lacey a signé son premier contrat professionnel avec Manchester United en avril 2024, mais a dû attendre le mois de décembre suivant pour faire ses débuts en équipe première. Il est entré en jeu pour les six dernières minutes d’une défaite 2-1 à domicile contre Aston Villa. Il s’agissait de l’une de ses quatre apparitions la saison dernière, la plus marquante ayant eu lieu en FA Cup face à Brighton, pour le meilleur comme pour le pire.

    Entré en jeu aux alentours de l’heure de jeu, l’attaquant de petit gabarit a été la seule éclaircie de Manchester United dans une prestation par ailleurs indigente, faisant preuve d’une excellente agilité et d’une grande intelligence dans le dernier tiers du terrain. Manchester United s’est finalement incliné 2-1, et la soirée de Lacey a été totalement gâchée en fin de match lorsqu’il a été expulsé pour deux fautes passibles d’un avertissement commises en l’espace de trois minutes.

    Comme si une suspension ne suffisait pas, Lacey a ensuite subi une blessure au mollet qui l’a stoppé dans son élan. Il a fait preuve de beaucoup de caractère pour traverser cette période, revenant à temps pour la victoire de Manchester United contre Brighton lors de la dernière journée de Premier League. Il a ensuite été l’un des meilleurs joueurs de United pendant la présaison.

    La tournée estivale avait fourni bien assez de preuves que Lacey était prêt à franchir un cap, notamment un superbe but lors d’une victoire 5-0 contre Rosenborg, mais Carrick a continué à l’utiliser avec parcimonie. L’international anglais des moins de 20 ans n’a en effet disputé que 22 minutes lors des neuf premiers matches de Premier League de Manchester United en 2026-2027.

    À ce stade, Carrick fait preuve d’une prudence excessive. L’entraîneur de Manchester United a tout de même titularisé Lacey une fois, au troisième tour de la Carabao Cup, de nouveau contre Brighton. Le joueur a marqué ses débuts comme titulaire d’un but fantastique, trouvant le petit filet d’une belle frappe du pied gauche. Il a sans cesse réclamé le ballon et donné le tournis aux joueurs de Brighton par ses dribbles. Il a eu la malchance d’être remplacé au milieu de la seconde période, alors que Manchester United laissait filer une avance de deux buts et se faisait éliminer de la compétition.

  • Un changement sans difficulté

    Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Amad Diallo, ailier droit titulaire de Manchester United, n’a été qu’une source de frustration jusqu’ici cette saison et a besoin d’un électrochoc.

    Il serait compréhensible que Lacey soit devancé dans la hiérarchie par un joueur en forme, mais Amad Diallo est loin de l’être. L’international ivoirien a disputé 448 minutes toutes compétitions confondues depuis son retour d’une blessure à la cheville début octobre. Titulaire lors des cinq derniers matches de United, il ne compte pourtant qu’une passe décisive, délivrée lors de la lourde défaite 4-1 face à Como en Ligue des champions, alors que le match était déjà perdu.

    Amad, qui n’a plus marqué pour United depuis décembre dernier, est une source constante de frustration en raison de ses mauvais choix et de ses gestes ratés dans les zones dangereuses. Face à Roma, le scénario s’est répété : le joueur de 24 ans n’a réussi ni tir cadré ni passe clé, tout en perdant le ballon à neuf reprises.

    Lacey a apporté à Manchester United ce qu’Amad n’a pas su lui donner, comme l’a souligné la légende du club Wayne Rooney sur Amazon Prime en analysant le but de la victoire de Cunha : « Tout se joue sur ce premier contrôle [de Lacey], qui élimine le défenseur, et cette passe est incroyable. Amad fait de très bonnes choses, mais c’est l’efficacité dans le dernier geste qui permet de passer au niveau supérieur. Lacey possède quelque chose, ce petit contrôle et cette petite passe dont United avait besoin pour remporter ce match. »

    Cunha et Bryan Mbeumo devraient être des titulaires indiscutables, puisqu’ils peuvent permuter entre le flanc gauche et l’axe, avec Fernandes au poste de numéro 10. Lacey mérite désormais d’enchaîner les matches à droite pour compléter l’attaque. Si tous les quatre ne débutent pas ensemble contre Aston Villa à Old Trafford dimanche et que United ne gagne pas, Carrick ne pourra s’en prendre qu’à lui-même.

    S’il veut sauver son poste, l’ancien milieu de terrain doit prendre des risques calculés, et lancer Lacey pourrait rapporter au décuple. Il ne s’agit pas d’un espoir encore brut et immature à l’ego démesuré : Lacey a la tête sur les épaules et ne demande qu’à faire ses preuves.

    Après la victoire contre Roma, Lacey a immédiatement rejeté l’idée qu’il soit déjà une « réussite du centre de formation », répondant avec humilité à un journaliste de MUTV : « Pas encore. Nous avançons dans cette direction et les choses se passent bien. Des soirées comme celle-ci y contribuent certainement. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. »

    C’est exactement l’état d’esprit qu’avaient les pépites légendaires du centre de formation de United. Il est maintenant temps pour Lacey de suivre leurs traces.