Les supporters de Manchester United ont besoin d’espoir : titulariser Shea Lacey donnerait au club des raisons de croire en un avenir meilleur

United abordait le choc face à la Roma avec l’espoir de mettre fin à une série de neuf matches sans victoire, mais a connu le pire début possible, se retrouvant mené 2-0 avant même la 17e minute. À la 21e minute, les supporters d’Old Trafford ont lancé des balles de tennis et des ballons verts et jaunes sur la pelouse pour protester contre la propriété du club par la famille Glazer et INEOS. Ils ont ensuite sifflé les joueurs à la pause, alors qu’une nouvelle défaite semblait inévitable.

United est toutefois revenu sur le terrain avec de nouvelles intentions en seconde période et a signé une remontée remarquable. Bruno Fernandes a réduit l’écart après que Matheus Cunha a obtenu un penalty controversé, mais seulement après avoir pu le retirer, le milieu portugais ayant manqué sa première tentative. United a ensuite attaqué sans relâche en quête de l’égalisation.

Le dernier geste faisait cependant défaut, jusqu’à ce que Carrick fasse entrer Lacey à la place d’Amad Diallo. Positionné sur le flanc droit, Lacey a apporté davantage de percussion et d’énergie, tout en affichant un courage et une maturité remarquables pour son jeune âge. Il a réussi deux dribbles, affiché 100 % de passes réussies et remporté 75 % de ses duels. Sa ténacité a été essentielle pour permettre à United de récupérer les deuxièmes ballons haut sur le terrain.

Cunha a égalisé à 2-2 en profitant d’une terrible erreur du défenseur de la Roma Leonardo Balerdi, puis a inscrit le but de la victoire à la 86e minute grâce à une inspiration de Lacey. Mainoo a porté le ballon vers l’avant et l’a transmis sur le côté à Lacey, qui a repiqué dans l’axe avant d’adresser une passe tendue entre deux joueurs de la Roma pour Cunha. Le Brésilien a pu la contrôler dans sa course avant de décocher une frappe puissante qui est entrée avec l’aide du poteau.

Les éloges sont allés à juste titre à Cunha, malgré son expulsion peu après pour deux cartons jaunes reçus coup sur coup, mais la contribution de Lacey a elle aussi été considérable. Peu de joueurs auraient même vu cette passe décisive, encore moins l’auraient exécutée avec une telle précision. Il a joué avec l’assurance d’un joueur né pour évoluer au plus haut niveau.