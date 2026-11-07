Les supporters de Manchester United ont besoin d’espoir : titulariser Shea Lacey donnerait au club des raisons de croire en un avenir meilleur

Le centre de formation de Manchester United a longtemps été l’un des plus prestigieux du pays, la célèbre « génération 92 » ayant contribué aux succès du club entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe. Mais depuis une dizaine d’années, le club ne parvient presque plus à former de jeunes joueurs qui s’imposent en équipe première.
Marcus Rashford, Scott McTominay et Kobbie Mainoo sont les seuls joueurs issus du centre de formation à avoir durablement évolué en équipe première durant cette période. Aucun d’eux n’a toutefois atteint la stature mondiale de Paul Scholes, Ryan Giggs ou David Beckham. Manchester United a préféré dépenser sans compter pour recruter des joueurs de renom, dans l’espoir de renouer avec ses heures de gloire. Une stratégie qui a échoué de façon spectaculaire.
L’enthousiasme grandit toutefois autour d’un adolescent dont le talent pourrait inverser la tendance. Shea Lacey a disputé six matches avec Manchester United, toutes compétitions confondues, cette saison, notamment grâce à une entrée en jeu électrisante de 15 minutes face à la Roma en Ligue des champions, mardi.
Michael Carrick a fait preuve de prudence avec Lacey, mais il n’y a guère de raison de le freiner davantage. Manchester United a besoin de plus de créativité et de percussion dans le dernier tiers du terrain pour sauver une saison jusqu’ici désastreuse. Le joueur de 19 ans peut lui apporter exactement cela si on lui confie une place de titulaire.