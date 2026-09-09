Cameron Dicker, le kicker le plus précis de l’histoire de la NFL, a son lot d’histoires liées au football.

Il y a les matches auxquels la star des Los Angeles Chargers a grandi à jouer, à l’époque où il vivait à Shanghai. Il y a eu ces heures passées à imiter les exploits de Steven Gerrard à Anfield, alors qu’il choisissait le football plutôt que le football américain pendant la journée d’école au Texas. Il y a même une rencontre fortuite avec David Beckham qui l’a laissé bouche bée, et l’un de ses plus proches amis absolument furieux.

Mais l’histoire que Dicker garde pour la fin est peut-être le portrait le plus honnête et le plus comique de sa passion pour le football. Au cours de sa carrière, il a croisé certains des plus grandes stars que les deux footballs ont à offrir, mais l’histoire qu’il choisit de raconter en dernier est celle du jour où il a rencontré, contre toute attente, Jesse Lingard.

« C’était l’un des trucs les plus drôles », raconte-t-il à GOAL.

À l’époque, Dicker était un rookie non drafté, et il se battait pour sa carrière professionnelle avec les Los Angeles Rams, champions en titre du Super Bowl. Cela signifiait que, chaque jour, il était entouré de grandeur. Il se retournait et apercevait Aaron Donald, peut-être le plus grand joueur défensif de l’histoire de la NFL. Il regardait dans une autre direction, et il voyait Matthew Stafford lancer vers Cooper Kupp. Des champions étaient partout, mais c’étaient aussi ses pairs.

Et puis, un jour de juin, pendant de rudes entraînements d’intersaison, Lingard est arrivé et, à cet instant, Dicker n’était pas un espoir de la NFL, il était un fan de football. Il était comme tout le monde, simplement bien meilleur pour frapper dans un ballon.

« J’étais là : “Oh mon Dieu, c’est JLingz !” », dit-il. « C’était le moment le plus incroyable de tous. À ce moment-là, il était à United, et ça m’a fait rire. Moi, j’étais au sommet du football américain à cet instant et, simplement à cause de la façon dont j’ai grandi, je ne regardais pas le football américain quand j’étais petit. Franchement, ça ne m’intéressait pas tant que ça. C’était cool d’être avec les Rams, mais ça ne me touchait pas au point de me dire : “Purée, c’est JLingz”.

« Alors je suis allé prendre une photo avec Jesse Lingard et j’ai pensé que c’était le moment le plus incroyable de tous. »

Il y a eu beaucoup d’autres grands moments depuis. Dicker n’a pas réussi à s’imposer chez les Rams, ni chez les Baltimore Ravens, ni chez les Philadelphia Eagles. Il a toutefois fini par obtenir sa chance chez les Los Angeles Chargers. En quatre saisons comme kicker des Chargers, Dicker s’est imposé comme l’un des tout meilleurs de la ligue, au point de détenir actuellement le record absolu de précision. « Dicker the Kicker », comme on le surnomme affectueusement, est devenu une star à part entière.

Son chemin vers la célébrité n’a pourtant pas commencé sur un terrain de football américain ; il a commencé sur un terrain de football, et le football reste un élément déterminant dans la vie du meilleur kicker de la NFL.