Les rêves de Steven Gerrard, les rencontres avec David Beckham et l’admiration de Jesse Lingard : dans les coulisses de l’obsession pour le football de la star des Los Angeles Chargers, Cameron Dicker
Cameron Dicker, le kicker le plus précis de l’histoire de la NFL, a son lot d’histoires liées au football.
Il y a les matches auxquels la star des Los Angeles Chargers a grandi à jouer, à l’époque où il vivait à Shanghai. Il y a eu ces heures passées à imiter les exploits de Steven Gerrard à Anfield, alors qu’il choisissait le football plutôt que le football américain pendant la journée d’école au Texas. Il y a même une rencontre fortuite avec David Beckham qui l’a laissé bouche bée, et l’un de ses plus proches amis absolument furieux.
Mais l’histoire que Dicker garde pour la fin est peut-être le portrait le plus honnête et le plus comique de sa passion pour le football. Au cours de sa carrière, il a croisé certains des plus grandes stars que les deux footballs ont à offrir, mais l’histoire qu’il choisit de raconter en dernier est celle du jour où il a rencontré, contre toute attente, Jesse Lingard.
« C’était l’un des trucs les plus drôles », raconte-t-il à GOAL.
À l’époque, Dicker était un rookie non drafté, et il se battait pour sa carrière professionnelle avec les Los Angeles Rams, champions en titre du Super Bowl. Cela signifiait que, chaque jour, il était entouré de grandeur. Il se retournait et apercevait Aaron Donald, peut-être le plus grand joueur défensif de l’histoire de la NFL. Il regardait dans une autre direction, et il voyait Matthew Stafford lancer vers Cooper Kupp. Des champions étaient partout, mais c’étaient aussi ses pairs.
Et puis, un jour de juin, pendant de rudes entraînements d’intersaison, Lingard est arrivé et, à cet instant, Dicker n’était pas un espoir de la NFL, il était un fan de football. Il était comme tout le monde, simplement bien meilleur pour frapper dans un ballon.
« J’étais là : “Oh mon Dieu, c’est JLingz !” », dit-il. « C’était le moment le plus incroyable de tous. À ce moment-là, il était à United, et ça m’a fait rire. Moi, j’étais au sommet du football américain à cet instant et, simplement à cause de la façon dont j’ai grandi, je ne regardais pas le football américain quand j’étais petit. Franchement, ça ne m’intéressait pas tant que ça. C’était cool d’être avec les Rams, mais ça ne me touchait pas au point de me dire : “Purée, c’est JLingz”.
« Alors je suis allé prendre une photo avec Jesse Lingard et j’ai pensé que c’était le moment le plus incroyable de tous. »
Il y a eu beaucoup d’autres grands moments depuis. Dicker n’a pas réussi à s’imposer chez les Rams, ni chez les Baltimore Ravens, ni chez les Philadelphia Eagles. Il a toutefois fini par obtenir sa chance chez les Los Angeles Chargers. En quatre saisons comme kicker des Chargers, Dicker s’est imposé comme l’un des tout meilleurs de la ligue, au point de détenir actuellement le record absolu de précision. « Dicker the Kicker », comme on le surnomme affectueusement, est devenu une star à part entière.
Son chemin vers la célébrité n’a pourtant pas commencé sur un terrain de football américain ; il a commencé sur un terrain de football, et le football reste un élément déterminant dans la vie du meilleur kicker de la NFL.
Les débuts et une obsession pour Liverpool
Dicker tient à clarifier une chose d’entrée : ce n’est pas un supporter de Liverpool de circonstance. Il sait que, parce qu’il a 26 ans, il a connu la fin des années noires, mais il veut que cela soit clair : il se souvient bien de certaines de ces années difficiles. En fait, il s’en souvient avec affection.
Comme tout supporter de Liverpool de cette époque, Dicker a grandi en voulant être Steven Gerrard. Mais en tant que jeune joueur qui partageait son temps entre le milieu axial et la défense centrale, les chevauchées et les frappes à la Gerrard n’étaient pas toujours envisageables. Alors il s’est inspiré d’autres héros, qui ont eux aussi leur place dans la légende de Liverpool.
« J’adorais Steven Gerrard, raconte Dicker, simplement parce que c’était l’icône de Liverpool, donc c’était le gars pour lequel je me disais : “C’est génial, je veux être comme lui”. Je jouais un peu au milieu, mais aussi en défense centrale, et je dirais surtout en défense centrale. À cette époque, il y avait Martin Skrtel et Daniel Agger. Je me disais : “Ces deux-là ont vraiment l’air de sacrés durs.” Je voulais être comme eux, mais j’adore Stevie G, et je veux dire par là que j’adore tenter des frappes lointaines, j’adore faire des choses comme il le faisait. C’était un peu le joueur que je voulais devenir quand j’étais gamin. »
Alors comment l’un des meilleurs kickers de la NFL est-il devenu supporter de Liverpool ? On peut parier que ce n’est pas comme tout le monde.
Né à Hong Kong, Dicker a passé les 11 premières années de sa vie à Shanghai. C’est là que sa passion pour le football s’est développée. Au niveau du timing, son passage en Chine a eu lieu juste avant le boom de la Chinese Super League, mais la passion était déjà là, et elle était diverse.
À l’époque, beaucoup des amis de Dicker étaient européens et l’un de ses meilleurs amis, Tom, venait de Chester, en Angleterre. À cause de cela, la famille de Tom était divisée entre les deux villes voisines : son père était supporter de Manchester United, tandis que Tom soutenait Liverpool.
« Je me suis dit : “Je vais choisir Liverpool parce que je vais soutenir mon pote”, se souvient Dicker, et ensuite on a traversé des années compliquées avec eux. On a vraiment beaucoup souffert en tant qu’équipe pendant longtemps. Puis, tout à coup, ils ont commencé à bien jouer, et je me suis dit : “Mince, les gens vont penser que je suis un supporter opportuniste quand je leur dirai ça !”
« Mais en réalité, j’ai grandi en jouant, tout simplement. C’est le premier sport dont je me souviens être tombé amoureux, le premier sport dont je me souviens avoir joué, et vraiment le seul qui m’intéressait pendant très longtemps. C’était juste l’une de ces choses où l’on pouvait entrer sur le terrain, échapper à tout le reste et simplement prendre du plaisir à jouer avec les autres. »
Le plaisir que Dicker prenait au football a traversé le Pacifique lorsque sa famille a déménagé au Texas alors qu’il avait 11 ans, mais ce déménagement a aussi nourri l’autre passion de Dicker : le football américain.
Deux ballons de football au Texas
Si le soccer a occupé ses premières années, Dicker n’a en réalité pas joué au football avant la cinquième année, et il ne s’y est vraiment mis qu’une fois arrivé au lycée.
Au lycée Lake Travis d’Austin, Dicker s’est révélé comme une star, obtenant deux sélections All-State et aidant l’équipe à remporter un championnat de l’État du Texas. Il était classé parmi les meilleurs kickers du pays par les sites de recrutement. En mai 2017, il s’est engagé avec Texas comme kicker, ce qui lui a offert l’opportunité de jouer près de chez lui et au sein de l’un des programmes les plus mythiques du football universitaire.
C’est presque devenu une note de bas de page en raison de ses exploits au lycée en football, mais Dicker a aussi obtenu une distinction en soccer. En 2015-2016, Dicker était défenseur dans l’équipe de Lake Travis qui a atteint la finale du championnat d’État de Class 6A, avec un bilan de 24-1 sur le parcours.
« C’était clairement drôle de voir la différence dans le nombre de personnes qui venaient aux matches, raconte-t-il. On remplit notre stade pour les matches de football, et puis pour les matches de soccer, il y avait environ 1 000 personnes ou moins. Tu te disais : “Ok, cool, peu importe”, mais c’était toujours super amusant parce qu’on jouait tous aussi ensemble en club.
« Aller à des tournois, jouer des matches ensemble le week-end, s’entraîner tous les soirs ensemble. Je pense que notre entraîneur a fait un sacré boulot pour faire de nous l’équipe la plus en forme qui soit. On courait, tout simplement. C’est tout ce qu’il nous faisait faire à l’école parce qu’il savait qu’on jouait tous ensemble en dehors, donc c’était cool. Au lycée, on n’a pas vraiment des entraîneurs aussi pointus techniquement qu’en club, donc je pense qu’il l’avait compris et qu’il a trouvé un moyen de nous aider à devenir meilleurs. »
Il y a toutefois eu des conflits. Au Texas, une période de la journée scolaire était réservée à ceux qui pratiquaient un sport, leur permettant d’utiliser ce temps en journée pour perfectionner leur discipline. Dicker, lui, pratiquait alors deux sports et ne pouvait pas inscrire les deux dans son emploi du temps scolaire. Le choix, cependant, a été facile.
« Je n’ai même pas pris la période football avant ma dernière année, explique-t-il. J’avais quatre cours chaque jour. L’un d’eux était consacré à un sport, donc j’allais toujours au soccer à la place. Je m’inscrivais toujours à la période soccer. J’ai dit à mon entraîneur de football : “Écoute, je serai là avant et après l’école, mais pendant les cours, je vais aller au soccer, désolé”, et ils l’ont bien pris. On organisait toujours les séances de kicking au moment où je pouvais être là. Au final, tout s’est arrangé. »
Dire que tout s’est arrangé est peut-être encore en dessous de la vérité, puisque Dicker a réussi à transformer son expertise de kicker en quelque chose de meilleur encore que ce qu’il avait pu imaginer. Dimanche, lorsque les Chargers ouvriront leur saison face aux Arizona Cardinals, Dicker entamera sa cinquième saison en NFL. Il a déjà participé trois fois aux playoffs et, la saison dernière, il a été sélectionné pour la première fois au Pro Bowl, confirmant sa place parmi l’élite de la NFL.
Lorsqu’il s’éloigne de sa propre carrière, Dicker se retrouve toutefois souvent à voyager pour le soccer.
Rencontrer des stars et être fan
Pendant l’intersaison NFL 2025, Dicker et un ami ont planifié un tour de football. Sept matches, 11 jours dans quatre pays différents. C’était le voyage rêvé, et il devait culminer avec un passage au Parc des Princes pour voir le Liverpool tant aimé de Dicker affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.
Le match a été fantastique pour Dicker, puisque Harvey Elliott a inscrit le but de la victoire en fin de rencontre pour donner un avantage à Liverpool, qu’il finirait finalement par gaspiller à Anfield. Pourtant, le moment le plus mémorable de cette journée à Paris, et peut-être même du voyage en général, s’est produit juste à l’extérieur des toilettes.
« J’ai rencontré David Beckham, et j’étais tellement nerveux, raconte-t-il. Je suis littéralement allé le voir pour lui demander une photo. Mon ami est allé aux toilettes pendant que je retournais vers les sièges, et c’est là que j’ai eu la photo, donc mon pote n’a même pas pris de photo avec Beckham.
« Il m’a dit : “La pause toilettes la plus coûteuse de ma vie”, mais oui, rencontrer David Beckham, c’était vraiment génial. »
Comment Dicker gère-t-il malgré tout sa passion de supporter ? En vérité, explique-t-il, sa propre carrière en NFL l’a rendu plus posé. Il comprend davantage la pression désormais, dit-il, et il comprend aussi la dimension humaine de tout cela. Il sait comment et pourquoi les mauvais jours arrivent, et il sait que s’énerver dans les tribunes ou devant sa télévision ne sert à personne.
C’est pour cela qu’il voit le fait d’être supporter comme quelque chose dont il faut profiter, et non quelque chose qui doit vous consumer.
« Je n’ai pas l’impression d’aller un jour vraiment trop loin, dit-il. J’ai assisté à quelques matches de Liverpool et j’ai passé de super moments. On est là, on chante les chants, on profite, mais moi, j’adore simplement regarder les matches. Je peux juste m’asseoir et regarder un match de football. Je ne vais pas crier. Je m’enthousiasme pour tout ce qui se passe, mais je ne vais jamais jusqu’à traiter un gars de branleur en lui criant dessus parce qu’il s’est raté. Tout ça reste du plaisir.
« Pour moi, être supporter, c’est simplement pouvoir profiter et regarder. C’est voir le talent que ces gars-là ont à ce niveau. Savoir ce qu’il faut pour arriver là et pour se maintenir à ce niveau, c’est vraiment génial. »
Comme il s’avère, Dicker n’est pas le seul joueur de NFL à apprécier le football, et pour ceux qui n’ont découvert cette passion que récemment, Dicker est devenu une sorte d’ambassadeur officieux.
Prendre du plaisir à jouer au football
La Coupe du monde a aidé, explique Dicker.
Alors qu’il profitait des matches à Los Angeles et qu’il rencontrait aussi les membres de l’équipe nationale masculine des États-Unis dans la ville voisine d’Irvine, il recevait d’innombrables messages de ses coéquipiers chez les Chargers.
« J’avais des coéquipiers qui m’envoyaient des messages, raconte-t-il, du genre : “Qu’est-ce que je dois faire ? Qu’est-ce que je dois savoir ?” Parfois, j’oubliais de répondre aux messages de certains gars, et la fois suivante quand je les voyais en personne, ils me disaient : “Pour moi, tu n’existes plus. J’essaie juste d’apprendre ce grand sport, et j’ai dû me tourner vers Google, bordel.” Les gars s’y sont vraiment mis, et c’était sympa.
« Ils jouent à [EAFC], découvrent des joueurs comme ça, et maintenant que les championnats ont repris, ils recommencent aussi à faire attention à certaines choses. Évidemment, on ne regarde probablement pas tous les matches tous les week-ends, mais pouvoir poser des questions à certains gars puis en parler au hasard avec des gens, c’était sympa. »
Dicker fait aussi passer sa passion pour parler de football à un niveau supérieur. Il a lancé un nouveau podcast hebdomadaire avec le milieu de terrain du LAFC et de l’équipe nationale masculine des États-Unis Timmy Tillman, intitulé « Big Kick Energy ». Dans ce podcast, les deux parleront de leurs sports respectifs, des passerelles entre eux et de la passion qui les unit. À bien des égards, c’est une manière parfaite pour Dicker de mêler deux des choses qui le passionnent le plus, et de rappeler qu’il est bon d’entretenir plusieurs passions à la fois.
« Je pense que beaucoup de gars ont ça en dehors du football, avec différentes passions et différentes choses qui leur apportent de la joie, dit-il. Je pense que les tout meilleurs ont tous des choses et des moyens qui leur permettent de décrocher et de se déconnecter de ce à quoi ils consacrent 90 % de leur temps.
« Que ce soit à travers ce podcast qu’on fait, en discutant simplement de certaines choses et en interviewant des gens, ou en allant à des matches. Je viens d’emmener 40 enfants de Long Beach à un match du LA Galaxy, et c’était génial. Il s’agit de pouvoir en profiter avec différents groupes de personnes et de continuer à transmettre cette passion à la génération suivante. C’est une très grande bénédiction pour moi de pouvoir faire ça et de montrer qu’on peut soutenir deux choses. Tout n’a pas besoin de tourner autour d’une seule. »
Ces dernières semaines, l’attention de Dicker s’est toutefois resserrée. La saison approche, ce qui veut dire que tout est sur le point de devenir sérieux. Mais, dans les moments calmes, loin du terrain d’entraînement et du stade, il n’est pas difficile de deviner ce qu’il fera pour se changer les idées.
C’est la même chose qu’il faisait à Shanghai, Austin, Liverpool, Paris ou partout ailleurs où l’a mené son étrange parcours. Peu importe où il se trouve ou quel type de ballon il a à ses pieds, Dicker pense probablement à l’un des deux footballs, et même lui ne peut pas deviner où l’un ou l’autre de ces sports le mènera ensuite.
« Je pense que ce que les gens oublient, c’est que j’adore jouer au football américain et que je trouve ça incroyable, dit-il. C’est une telle bénédiction de pouvoir faire ça, mais j’ai aussi grandi en étant fan de football. J’ai grandi avec d’autres passions et d’autres choses dans ma vie, donc avoir un moyen de me déconnecter du football américain, et quand je ne suis pas au centre d’entraînement, pouvoir prendre du recul et vraiment vider complètement son esprit de tout ça, c’est une bénédiction. »