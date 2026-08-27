Nashville SC - Peut-on rêver mieux pour Nashville ? Le club a bouclé son mercato hivernal avec la signature phare de Cristian Espinoza, et tourne à plein régime. Il existe quelques inquiétudes naturelles quant à ce qui se passerait si Sam Surridge se blessait, mais Warren Madrigal a apporté sa contribution comme avant-centre de rotation.

FC Cincinnati (tant que Kevin Denkey reste) - La situation a longtemps été incertaine pour Cincy. L’intérêt venu de l’étranger pour Denkey est bien documenté, et il ne serait pas très surprenant de le voir partir cet hiver. Le club n’a pas non plus de place premium disponible dans son effectif, et semble prêt à passer à la vitesse supérieure.

San Jose Earthquakes- San Jose a comblé un vide au milieu de terrain en recrutant Eduard Lowen en provenance de St. Louis CITY. Il reste encore quelques défauts ici : San Jose est trop perméable. Mais avec Lowen pour apporter un peu de maîtrise, Niko Tsakiris qui fait son truc, et Timo Werner sur un côté, San Jose est bien armé.

Chicago Fire - L’intersaison a été faite d’avancées et de reculs pour Chicago. Le club a obtenu Robert Lewandowski, mais a manqué Leon Goretzka. Il existe des liens forts avec le milieu défensif Anzor Mekvabishvili. Mais ce serait un bonus, pas un élément qui change la donne.

Houston Dynamo - Y a-t-il eu une meilleure intersaison que celle de Houston ? Une direction habituellement si économe est sortie du bois pour dépenser, et les résultats ont été évidents, le Dynamo se rapprochant du haut de la conférence Ouest. L’arrivée de Marcelo Saracchi au poste de latéral gauche leur donne un autre élément expérimenté. Il n’y a rien d’urgent à faire ici.