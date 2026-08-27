Les niveaux du mercato estival en MLS : Robert Lewandowski permet à Chicago Fire d’être en position idéale, le pari Casemiro laisse l’Inter Miami en difficulté
Le marché des transferts tant attendu après la Coupe du monde est arrivé par à-coups. La MLS a accueilli Robert Lewandowski, Casemiro et Antoine Griezmann, mais la vague plus large d’arrivées retentissantes qu’attendaient beaucoup n’a pas encore pris forme.
À la place, cette fenêtre a été marquée par des recrutements judicieux, des transactions entre clubs de la ligue et d’importantes indemnités sur les départs. Breel Embolo est un renfort de poids pour l’Atlanta United. Chucky Lozano représente un pari intéressant pour le Galaxy. Le Sporting KC a enfin dépensé gros. Pendant ce temps, des clubs comme le Colorado ont continué à obtenir des montants significatifs pour des joueurs partant à l’étranger.
Il reste encore du temps pour que d’autres mouvements aient lieu. La fenêtre secondaire des transferts de la MLS se ferme le 2 septembre. À moins d’une semaine de la clôture, où en sont les 30 clubs ?
En position idéale
Nashville SC - Peut-on rêver mieux pour Nashville ? Le club a bouclé son mercato hivernal avec la signature phare de Cristian Espinoza, et tourne à plein régime. Il existe quelques inquiétudes naturelles quant à ce qui se passerait si Sam Surridge se blessait, mais Warren Madrigal a apporté sa contribution comme avant-centre de rotation.
FC Cincinnati (tant que Kevin Denkey reste) - La situation a longtemps été incertaine pour Cincy. L’intérêt venu de l’étranger pour Denkey est bien documenté, et il ne serait pas très surprenant de le voir partir cet hiver. Le club n’a pas non plus de place premium disponible dans son effectif, et semble prêt à passer à la vitesse supérieure.
San Jose Earthquakes- San Jose a comblé un vide au milieu de terrain en recrutant Eduard Lowen en provenance de St. Louis CITY. Il reste encore quelques défauts ici : San Jose est trop perméable. Mais avec Lowen pour apporter un peu de maîtrise, Niko Tsakiris qui fait son truc, et Timo Werner sur un côté, San Jose est bien armé.
Chicago Fire - L’intersaison a été faite d’avancées et de reculs pour Chicago. Le club a obtenu Robert Lewandowski, mais a manqué Leon Goretzka. Il existe des liens forts avec le milieu défensif Anzor Mekvabishvili. Mais ce serait un bonus, pas un élément qui change la donne.
Houston Dynamo - Y a-t-il eu une meilleure intersaison que celle de Houston ? Une direction habituellement si économe est sortie du bois pour dépenser, et les résultats ont été évidents, le Dynamo se rapprochant du haut de la conférence Ouest. L’arrivée de Marcelo Saracchi au poste de latéral gauche leur donne un autre élément expérimenté. Il n’y a rien d’urgent à faire ici.
Presque là
LAFC - Le LAFC semble n’être plus qu’à une pièce du puzzle. Tout ne s’emboîte pas encore parfaitement sous les ordres de l’entraîneur Marc Dos Santos, mais le club reste dans la course à la MLS Cup. L’acquisition d’une place supplémentaire de joueur international dans l’effectif laisse toutefois penser qu’il est à la recherche de quelqu’un capable d’apporter sa contribution lors des derniers mois de la saison.
New England Revolution - Les Revs ont bien travaillé en recrutant Jack Harrison et en conservant Luca Langoni malgré l’intérêt de Montréal. Un défenseur central ne serait certainement pas de trop s’ils veulent sérieusement jouer quelque chose cette année.
Charlotte FC - Allan Saint-Maximin, recruté comme DP en juillet, a été leur grande arrivée de l’été. Le lien amusant ? Paul Pogba, qui est à la recherche d’une nouvelle équipe après avoir vu son contrat avec Monaco prendre fin.
New York Red Bulls - Les supporters ne sont pas contents, mais les Red Bulls ont toujours misé sur les jeunes, et il serait surprenant de les voir réaliser de grosses signatures qui barreraient la route à un temps de jeu régulier. New York est une équipe plaisante à voir jouer, mais qui encaisse beaucoup de buts. Un défenseur central leur ferait énormément de bien. Autrement, cette fin de mercato semble devoir être calme.
Vancouver Whitecaps - Comment remplacer Sebastian Berhalter ? Pas facilement, mais Vancouver s’est activé. Kwasi Poku, Emrick Fotsing, Sebastián Ramírez et la recrue U22 Aleksa Cvetković représentent une réponse tournée vers l’avenir. Un ajout supplémentaire, déjà confirmé au haut niveau, placerait le leader de l’Ouest dans une position solide.
De grosses recrues sont nécessaires
Colorado Rapids - Le Colorado a touché un gros chèque avec Lucas Herrington, revendu à Hull City pour un montant record dans l'histoire du club de 24 millions de dollars. Le club a réagi en investissant, selon certaines informations, sur l'international israélien Sayed Abu Farkhi, et souhaite faire venir un autre ailier. Un supplément de qualité offensive est cruellement nécessaire dans le système progressiste de Matt Wells.
New York City FC - Rien de nouveau sous le soleil. NYCFC a besoin d'une star. Nico Fernandez est fortement annoncé sur le départ, et son départ ne serait pas une surprise. Les liens avec Christian Pulisic vont se calmer pour le moment, mais NYCFC sera à la recherche d'une raison de remplir les tribunes à Etihad Park.
San Diego FC - SDFC a de la qualité, aucun doute là-dessus, mais a beaucoup souffert de sa volonté d'en faire parfois un peu trop avec le ballon. Le club n'a pas de place de DP disponible, mais sa direction est ambitieuse. Une grosse recrue ne ferait pas de mal.
LA Galaxy - Le Galaxy a au moins agi. Après avoir obtenu Chucky Lozano en prêt, le club a ajouté Sergi Roberto et Kyogo Furuhashi dans un rush final sur le marché. Reste à savoir si ce trio peut remplacer la production de Gabriel Pec et sauver une saison au cours de laquelle LA n'a pas encore réussi à enchaîner deux victoires de suite en championnat.
FC Dallas - Le club a besoin d'un numéro 10. Vraiment. C'est à peu près tout.
L’alarme sonne
St. Louis CITY - La grande ironie de la série de victoires actuelle de St. Louis, c’est qu’ils continuent de perdre des talents. Voir Marcel Hartel et Lowen partir lors de la même fenêtre de transferts, sans arrivée majeure pour les remplacer, fait vraiment mal.
Portland Timbers - Les 13 millions de dollars obtenus pour Kevin Kelsy étaient trop beaux pour être refusés. Ils ont de la place pour quatre joueurs de moins de 22 ans, ce qui est appréciable, mais ce serait une immense surprise de les voir faire le moindre mouvement sérieux à ce stade.
Seattle Sounders - Le recrutement de Dejan Joveljić a été une excellente opération. Mais il y a tellement d’autres problèmes ici, du milieu axial aux deux postes d’ailier. L’entraîneur Brian Schmetzer s’est plaint des problèmes de blessure qui minent son effectif, et ils sont nombreux.
Inter Miami - Par où commencer ? L’Inter Miami s’est trompé en faisant venir Casemiro. Il y a beaucoup d’autres failles ici qui ne sont pas réglées, en premier lieu au milieu axial et au poste d’arrière gauche. La mauvaise nouvelle ? Ils n’ont pas l’argent pour dépenser.
Real Salt Lake - Essayez de remplacer Zavier Gozo. L’ailier a été immense pour le RSL toute la saison, portant une attaque par ailleurs en difficulté. L’équipe semble à court d’idées sans lui. Il y a aussi de sérieuses inquiétudes concernant la forme de Diego Luna, qui ne compte que huit contributions décisives cette saison.
Renverser la situation
Sporting KC - David Lee, quel homme. Le directeur général avait promis une refonte l’hiver dernier et il a tenu parole, même si cela est arrivé avec un peu de retard. Le Sporting a battu son record de transfert pour recruter l’ailier brésilien André Luiz pour un montant annoncé de plus de 18 millions de dollars, a ajouté Moisés Mosquera puis a fait venir Owen Wolff en provenance d’Austin. La vente de Dejan Joveljić fait mal, mais elle a aussi libéré une nouvelle place de DP, et on dit que le SKC n’a pas encore terminé. Affaire à suivre.
Atlanta United - Breel Embolo est un très bon remplaçant pour Emmanuel Latte Lath, en difficulté. Dans le même temps, une belle série de trois victoires consécutives les a relancés dans la course aux playoffs, d’une manière assez improbable.
Philadelphia Union - L’effet nouveau coach est bien réel. Ryan Richter dispose simplement d’un groupe de joueurs intéressants, et il les laisse jouer au football. Le retour de Kai Wagner est énorme, aussi. C’est dommage que Mark McKenzie n’arrive pas avant l’hiver. Sinon, cette équipe pourrait vraiment avoir son mot à dire.
Orlando City - Griezmann et Daryl Dike. Parfois, c’est tout ce qu’il faut.
Minnesota United - Maurice Malone pourrait aider à alléger une partie de la charge offensive. L’équipe en a cruellement besoin, d’ailleurs. Seules trois équipes de la conférence Ouest ont marqué moins de buts que Minnesota.
Désespéré d’avoir de l’espoir
Austin FC - Eh bien, nous voilà arrivés à la saison du grand ménage. Austin s’est séparé de son entraîneur et de son CSO. Le club s’est aussi séparé de Wolff, Jayden Nelson et CJ Fodrey. La politique axée sur la jeunesse bat son plein à Austin, qui semble disposé à laisser filer la saison.
Columbus Crew - Perdre un entraîneur qui définissait l’identité du club, voir son n°9 se rompre le ligament croisé antérieur, puis transférer Max Arfsten, cela a laissé Columbus avec de gros manques. Mais le Crew a réagi en recrutant Brais Méndez pour un montant rapporté de près de 7 millions de dollars, en ajoutant Gonzalo Tapia en prêt et en faisant venir Eric Bailly et Josef Martínez. Cela ne suffira peut-être pas à sauver une équipe lanterne rouge de la conférence Est, mais c’est bien plus qu’une simple réponse de façade.
Toronto FC - Toronto est techniquement encore en course pour les play-offs, mais il n’y a pas grand-chose d’enthousiasmant ici. Josh Sargent n’a pas répondu aux attentes jusqu’ici, et Niklas Dorsch n’a disputé que trois matches avant de se blesser.
D.C. United - On pouvait s’y attendre. Tai Baribo a atteint la barre des dix buts, et DC est trop bon pour être aussi mauvais que l’an dernier. Mais l’équipe a besoin de davantage de soutien offensif après avoir laissé partir Jacob Murrell. Un milieu axial devrait aussi être une priorité ici. Mais les problèmes sont trop nombreux pour être comptés.
CF Montréal - Alexis Sánchez devrait apporter un peu de vie, tandis que Dani Pereira et Brayan Ceballos ajoutent une expérience de MLS nécessaire. Prince Owusu a aussi été discrètement performant. Malgré cela, Montréal est 14e à l’Est, et sa troisième masse salariale la plus basse continue de se voir.