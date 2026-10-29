Presque tous les sports ont leur débat sur la plus grande figure de tous les temps. Dans le football masculin, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont souvent opposés l’un à l’autre, tandis que Diego Maradona et Pele sont également cités. Dans le football féminin, en revanche, Marta, autrefois surnommée « Pele en jupe » par l’icône brésilienne elle-même, règne sans partage : elle est considérée comme la meilleure joueuse de tous les temps.

Marta doit cette place au talent incontestable dont elle fait preuve sur les terrains depuis largement plus de 20 ans. Son style de jeu captivant en faisait déjà une figure hors du commun bien avant que le football féminin ne connaisse sa popularité actuelle.

Cette magie lui a permis de remporter des titres comme la Ligue des champions et la Copa América, mais aussi de battre de nombreux records. Le plus marquant est son statut de meilleure buteuse de l’histoire de la Coupe du monde féminine. Il manque toutefois une médaille de championne du monde au palmarès de Marta.

À 40 ans, elle semble avoir une dernière chance de la décrocher. Après avoir pris sa retraite internationale à l’issue des Jeux olympiques de 2024, où le Brésil a tenu tête aux États-Unis avant de s’incliner en finale pour la médaille d’or, Marta est depuis revenue sur sa décision et a joué un rôle clé dans le sacre en Copa América l’an dernier.

Alors que le Brésil accueillera la Coupe du monde féminine 2027, la meilleure joueuse de tous les temps semble donc prête pour un dernier tour de piste, avec l’espoir de mener son pays à un succès qui entrerait dans l’histoire, à domicile.