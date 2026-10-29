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World Cup MVPs Marta 1:1Getty/GOAL

Les MVP de la Coupe du monde féminine 2027 : un dernier tour de piste de rêve pour la GOAT ? Marta vise des adieux mémorables sous le maillot du Brésil sur ses terres

L’attaquant de légende aura 41 ans au coup d’envoi du tournoi et espère porter une dernière fois le pays hôte.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Presque tous les sports ont leur débat sur la plus grande figure de tous les temps. Dans le football masculin, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont souvent opposés l’un à l’autre, tandis que Diego Maradona et Pele sont également cités. Dans le football féminin, en revanche, Marta, autrefois surnommée « Pele en jupe » par l’icône brésilienne elle-même, règne sans partage : elle est considérée comme la meilleure joueuse de tous les temps.

    Marta doit cette place au talent incontestable dont elle fait preuve sur les terrains depuis largement plus de 20 ans. Son style de jeu captivant en faisait déjà une figure hors du commun bien avant que le football féminin ne connaisse sa popularité actuelle.

    Cette magie lui a permis de remporter des titres comme la Ligue des champions et la Copa América, mais aussi de battre de nombreux records. Le plus marquant est son statut de meilleure buteuse de l’histoire de la Coupe du monde féminine. Il manque toutefois une médaille de championne du monde au palmarès de Marta.

    À 40 ans, elle semble avoir une dernière chance de la décrocher. Après avoir pris sa retraite internationale à l’issue des Jeux olympiques de 2024, où le Brésil a tenu tête aux États-Unis avant de s’incliner en finale pour la médaille d’or, Marta est depuis revenue sur sa décision et a joué un rôle clé dans le sacre en Copa América l’an dernier.

    Alors que le Brésil accueillera la Coupe du monde féminine 2027, la meilleure joueuse de tous les temps semble donc prête pour un dernier tour de piste, avec l’espoir de mener son pays à un succès qui entrerait dans l’histoire, à domicile.

  • Génération dorée

    Marta Brazil 2007
    Getty Images

    Marta a été la joueuse phare du parcours du Brésil jusqu’à la finale de la Coupe du monde féminine 2007, mais la sélection brésilienne disposait aussi d’un effectif incroyable.

    Si l’on avait dit à ceux qui avaient vu Marta mener le Brésil en finale de la Coupe du monde féminine 2007 que, 20 ans plus tard, le pays chercherait toujours à décrocher son premier titre sur la scène internationale, ils seraient probablement restés sans voix.

    Plus tard cette année-là, après la victoire 2-0 de l’Allemagne contre le Brésil, qui lui avait permis de conserver son titre de championne du monde, Marta allait remporter le deuxième de ses cinq trophées consécutifs de joueuse mondiale de l’année de la FIFA. Elle n’était pourtant pas la seule star de la sélection, même si c’était elle qui brillait le plus.

    À ses côtés figuraient des joueuses comme Cristiane, l’attaquante prolifique qui s’est classée deux fois troisième lors du vote pour le titre de joueuse mondiale de l’année de la FIFA ; Formiga, infatigable au milieu de terrain, qui allait devenir la footballeuse comptant le plus de sélections internationales de l’histoire ; Pretinha, qui avait le don de marquer des buts décisifs dans les grands rendez-vous, dont cinq en Coupe du monde et sept aux Jeux olympiques ; et Rosana, qui a dépassé les 100 sélections avec le Brésil avant de jouer pour le géant européen Lyon, qu’elle a aidé à remporter l’un de ses huit titres en Ligue des champions.

    Cette génération dorée de talents était sûrement, sûrement destinée à remporter une Coupe du monde...

  • Manque de soutien

    Brazil Women's World Cup final 2007
    Getty Images

    La génération dorée du Brésil n’a jamais remporté de titre international majeur, et le manque de soutien de la fédération a souvent été déploré.

    Mais les financements de la Confédération brésilienne de football (CBF) ne sont pas arrivés au moment où ils auraient dû.

    « Je pense vraiment que les investissements auraient dû arriver bien plus tôt », avait confié Rosana à GOAL précédemment. « La génération que nous avions était extrêmement talentueuse. Mais au Brésil, malheureusement, les choses ne se passent pas comme dans d’autres pays, où les investissements arrivent en amont. Au Brésil, il faut faire ses preuves, et le football féminin a dû faire les siennes pour obtenir ces investissements. »

    Le Brésil dominait alors le continent, et le domine toujours : il a remporté neuf des dix éditions de la Copa América féminine disputées depuis sa création en 1991. Mais sur la scène mondiale, les titres lui ont échappé à de nombreuses reprises, notamment aux Jeux olympiques de 2004 et de 2008, où il a décroché l’argent. Il s’agissait peut-être de la meilleure équipe de l’histoire du football féminin à n’avoir jamais remporté de grand titre international.

    « C’est vraiment triste d’y penser, car je suis convaincue que notre génération et notre équipe étaient peut-être les meilleures que le Brésil ait connues jusqu’à aujourd’hui. Cette équipe avait remporté cinq médailles en quatre ans », avait déclaré Rosana en 2021. « C’est décevant de penser que les investissements ne sont pas arrivés plus tôt pour nous permettre d’atteindre cet objectif. »

  • Le meilleur du monde

    Marta Cristiano Ronaldo Pele FIFA awards 2008
    AFP via Getty Images

    Marta remportera cinq titres consécutifs de meilleure joueuse de l’année de la FIFA entre 2006 et 2010, ainsi que de nombreux trophées en club.

    En dehors de l’équipe nationale, la notoriété de Marta a continué de grandir. Elle a rejoint Umea en 2004, à une époque où le championnat suédois était la référence du football féminin. « Elle est arrivée avec un demi-mètre de neige », a confié à GOAL Andree Jeglertz, qui dirigeait l’équipe à l’époque. « C’était plutôt sympa. »

    Avec Marta, Umea a remporté quatre titres consécutifs en Damallsvenskan et la Coupe féminine de l’UEFA (aujourd’hui la Ligue des champions), tout en atteignant deux autres finales européennes. « Elle ne faisait pas exactement ce que vous lui disiez, se souvient Jeglertz, mais elle trouvait sa propre solution à chaque situation. C’est quelque chose que j’ai appris au cours de ma carrière d’entraîneur : tous les joueurs ne peuvent pas être exactement du même type. C’est celui qui sort des schémas établis qui vous fait gagner des matches et des trophées. »

    Marta a ensuite mis ces qualités capables de faire basculer un match au service de clubs aux États-Unis, où elle a remporté deux titres nationaux, avant de retourner en Suède. Elle possède d’ailleurs la nationalité suédoise et parle couramment la langue, après avoir passé tant de temps en Scandinavie. Pendant ce temps, elle a accumulé les distinctions individuelles, qu’il s’agisse de Souliers d’or, de prix de joueuse de l’année ou de nominations dans les onze types.

  • Désillusion sur la scène internationale

    Marta Brazil Women 2015
    Getty Images

    Malgré le statut de Marta, considérée comme l’une des plus grandes joueuses, le Brésil a continué d’échouer sur la scène internationale, avec des résultats en baisse dans les années 2010.

    Mais les succès sur les plus grandes scènes internationales continuaient de lui échapper, tout comme au Brésil. Lors de la Coupe du monde féminine 2011, le Brésil n’a pas réussi à rééditer son parcours jusqu’en finale de 2007, s’inclinant en quarts de finale face aux États-Unis à l’issue d’une séance de tirs au but. Aux Jeux olympiques l’année suivante, le Japon, champion du monde en titre, a mis fin à ses espoirs de gloire au même stade.

    En 2015, le Brésil n’a atteint que les huitièmes de finale de la Coupe du monde, et sa défaite face à l’Australie avait de quoi inquiéter. Son parcours jusqu’en demi-finales des Jeux olympiques de 2016, organisés au Brésil, a été meilleur, mais sa défaite lors du match pour la médaille de bronze a été douloureuse.

  • Des adieux en larmes ?

    Marta Brazil Women 2019
    Getty Images

    Le discours émouvant de Marta après l’élimination du Brésil à la Coupe du monde féminine 2019 semblait annoncer la fin prochaine de sa carrière internationale.

    Puis est venue la Coupe du monde féminine 2019, dont tout le monde savait qu’elle serait, au mieux, l’une des dernières de Marta. Elle avait 33 ans et rien ne garantissait qu’elle y participerait encore quatre ans plus tard. Lorsque la France, pays hôte, a battu le Brésil en prolongation lors de leur huitième de finale, le discours passionné de l’emblématique numéro 10 brésilienne n’a fait que renforcer l’idée qu’elle pourrait ne pas revenir.

    Les larmes aux yeux, Marta a regardé droit dans la caméra et s’est adressée avec émotion à la génération suivante : « Il n’y aura pas toujours une Formiga, il n’y aura pas toujours une Marta, il n’y aura pas toujours une Cristiane. La survie du football féminin dépend de vous. Réfléchissez-y, accordez-lui davantage de valeur. Nous demandons du soutien. Il faut pleurer au début et sourire à la fin. »

    Après avoir tant parlé avec ses pieds au fil des années, celle que beaucoup considèrent comme la plus grande joueuse de tous les temps semblait prendre conscience que sa carrière ne durerait pas éternellement. Elle tenait manifestement à profiter de sa notoriété pour faire passer un message tant qu’elle le pouvait encore.

  • Une dernière danse

    Marta Brazil Women 2024
    Getty Images

    Les résultats du Brésil se sont améliorés ces dernières années, et Marta ainsi que la sélection brésilienne espèrent que cette progression les mènera au titre en 2027.

    Pourtant, l’histoire de Marta sur la scène internationale ne s’arrêterait pas là. On a plutôt cru que 2023 marquerait la fin, une impression renforcée par ses nouvelles déclarations en larmes après l’élimination surprise du Brésil dès la phase de groupes en Australie. Mais Marta ne pouvait tout de même pas terminer ainsi, n’est-ce pas ?

    Un an plus tard, à 38 ans et au milieu d’une saison de NWSL qui s’achèverait avec le Shield et le titre de champion remportés par l’Orlando Pride grâce à elle, Marta a aidé le Brésil à atteindre sa première finale d’une grande compétition internationale depuis 2008, en se hissant jusqu’au match pour la médaille d’or olympique. C’était le meilleur résultat obtenu par le Brésil sur la scène mondiale depuis un certain temps.

    En 2027, Marta et son équipe espéreront faire encore mieux. De l’effectif de la Coupe du monde féminine 2007, il ne reste plus qu’elle. Vingt ans plus tard, elle n’a peut-être plus le même rôle de figure de proue que lors de ce merveilleux mois en Chine, mais son héritage et celui de ses coéquipières ont contribué à ouvrir la voie à une nouvelle génération de joueuses capables de jouer le titre mondial.

    Et c’est Marta, incontestablement la plus grande joueuse de tous les temps, qui, le brassard autour du biceps, mènera ses coéquipières sur le terrain à domicile, avec l’espoir de les conduire au sacre pour son ultime tentative.