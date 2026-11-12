Quand Sam Kerr a envoyé une frappe dans la lucarne de Mary Earps en demi-finale de la Coupe du monde féminine 2023, on a senti que ce but pouvait tout changer. Après avoir récupéré le ballon sur la ligne médiane, la star australienne a avancé avec détermination jusqu’à se mettre en position de tirer. À environ 18 mètres du but, Kerr a pleinement profité de l’espace laissé par la défense anglaise pour décocher une frappe qui a échappé à la meilleure gardienne du monde.

Le stade olympique de Sydney a explosé de joie. Menée depuis la 36e minute, l’Australie avait besoin d’un coup d’éclat pour reprendre l’ascendant alors que le match entrait dans sa dernière demi-heure. Kerr, capitaine et joueuse emblématique de la sélection, a répondu présent en offrant au pays coorganisateur un but si exceptionnel qu’il allait être nommé pour le prix Puskas.

Mais ce but était aussi chargé d’émotion que brillant. Après une nouvelle saison remarquable avec Chelsea, on attendait de Kerr de tels exploits tout au long du tournoi. Une blessure au mollet, contractée la veille du premier match de l’Australie, l’avait toutefois empêchée de tenir le premier rôle. Elle était titulaire pour la première fois lors du sixième match de sa sélection, et cette frappe splendide était le moment dont elle avait rêvé.

Mais tout s’est terminé dans les larmes. Moins de huit minutes plus tard, l’Angleterre avait repris l’avantage et se dirigeait vers la finale de la Coupe du monde. À l’euphorie de son égalisation a succédé la déception au coup de sifflet final, un sentiment que Kerr avait déjà connu quatre ans plus tôt, lorsque son penalty manqué avait contribué à l’élimination de l’Australie en huitièmes de finale.

À 33 ans, Kerr disputera en 2027 sa dernière Coupe du monde féminine au sommet de son art, voire sa dernière tout court. Au Brésil, l’une des grandes figures du football connaîtra-t-elle enfin le tournoi que sa carrière mérite ?