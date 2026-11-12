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Sam Kerr MVPs 1:1Getty/GOAL

Les MVP de la Coupe du monde féminine 2027 : l’icône australienne Sam Kerr veut disputer un tournoi à la hauteur de sa remarquable carrière

Après les désillusions liées à un penalty et à une blessure lors des deux précédentes Coupes du monde, l’attaquante de Gotham espérera enfin montrer de quoi elle est capable au Brésil cet été.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Quand Sam Kerr a envoyé une frappe dans la lucarne de Mary Earps en demi-finale de la Coupe du monde féminine 2023, on a senti que ce but pouvait tout changer. Après avoir récupéré le ballon sur la ligne médiane, la star australienne a avancé avec détermination jusqu’à se mettre en position de tirer. À environ 18 mètres du but, Kerr a pleinement profité de l’espace laissé par la défense anglaise pour décocher une frappe qui a échappé à la meilleure gardienne du monde.

    Le stade olympique de Sydney a explosé de joie. Menée depuis la 36e minute, l’Australie avait besoin d’un coup d’éclat pour reprendre l’ascendant alors que le match entrait dans sa dernière demi-heure. Kerr, capitaine et joueuse emblématique de la sélection, a répondu présent en offrant au pays coorganisateur un but si exceptionnel qu’il allait être nommé pour le prix Puskas.

    Mais ce but était aussi chargé d’émotion que brillant. Après une nouvelle saison remarquable avec Chelsea, on attendait de Kerr de tels exploits tout au long du tournoi. Une blessure au mollet, contractée la veille du premier match de l’Australie, l’avait toutefois empêchée de tenir le premier rôle. Elle était titulaire pour la première fois lors du sixième match de sa sélection, et cette frappe splendide était le moment dont elle avait rêvé.

    Mais tout s’est terminé dans les larmes. Moins de huit minutes plus tard, l’Angleterre avait repris l’avantage et se dirigeait vers la finale de la Coupe du monde. À l’euphorie de son égalisation a succédé la déception au coup de sifflet final, un sentiment que Kerr avait déjà connu quatre ans plus tôt, lorsque son penalty manqué avait contribué à l’élimination de l’Australie en huitièmes de finale.

    À 33 ans, Kerr disputera en 2027 sa dernière Coupe du monde féminine au sommet de son art, voire sa dernière tout court. Au Brésil, l’une des grandes figures du football connaîtra-t-elle enfin le tournoi que sa carrière mérite ?

  • Elle laisse son empreinte

    Sam Kerr Australia Women 2019
    Getty Images

    Kerr a abordé la Coupe du monde 2019 avec la réputation d’être l’une des meilleures joueuses du monde, et a montré pourquoi en inscrivant ses premiers buts dans la compétition.

    Kerr avait déjà disputé deux Coupes du monde à l’aube de 2019, mais sa troisième participation était différente. En 2011, elle avait 17 ans et un visage encore poupin ; en 2015, elle avait tout juste réussi à prouver qu’elle était apte à jouer à temps pour participer, après une blessure ; en 2019, elle comptait parmi les meilleures joueuses du monde.

    Après s’être révélée comme une ailière fougueuse, Kerr avait passé les années suivant la Coupe du monde 2015 à se muer en une avant-centre redoutable. Elle avait remporté quatre Souliers d’or consécutifs en partageant son temps entre la NWSL, l’élite américaine, et la A-League, l’élite australienne, devenant la meilleure buteuse de l’histoire de ces deux championnats.

    En 2018, elle avait inscrit 27 buts et délivré huit passes décisives en 32 apparitions avec les Chicago Red Stars et Perth Glory. Elle avait poursuivi sur cette lancée en 2019, abordant la Coupe du monde avec 16 buts en 14 matches depuis le début de l’année. Sans surprise, cette dynamique lui avait permis d’inscrire ses premiers buts en Coupe du monde : cinq en phase de groupes, avant un huitième de finale face à la Norvège.

  • Déchirement

    Sam Kerr Australia Women 2019
    Getty Images

    Ce même tournoi se terminerait par une cruelle désillusion pour Kerr et les Matildas, battues aux tirs au but par la Norvège.

    Mais tout a mal tourné pour les Matildas ce soir-là, à Nice. Les failles qui avaient menacé de coûter cher à l’équipe lors de la phase de groupes ont refait surface, tandis que les blessures de joueuses clés et les erreurs individuelles n’ont fait qu’aggraver la situation. Les Australiennes n’ont toutefois rien perdu de leur combativité, parvenant, malgré leur infériorité numérique, à pousser le match jusqu’à la prolongation puis aux tirs au but.

    C’est là que Kerr a connu le sort malheureusement réservé à bien des grands noms du football, chez les hommes comme chez les femmes. Lors de cette séance de tirs au but en Coupe du monde, elle s’est présentée pour inscrire le premier tir de son équipe, mais a envoyé le ballon largement au-dessus et à côté du but.

    « Les filles m’ont déjà réconfortée. J’ai l’impression d’avoir laissé tomber l’équipe, mais elles ont vite balayé cette idée », a déclaré Kerr aux journalistes après que la Norvège, qui n’avait manqué aucun tir, a remporté la séance 4-1. « Je vais grandir grâce à cette expérience et devenir une personne plus forte mentalement. »

    L’une des meilleures joueuses de la planète rentrait chez elle bien plus tôt que quiconque ne l’avait prévu.

  • S’élever toujours plus haut

    Sam Kerr Chelsea Women unveiling 2019
    Getty Images

    Kerr n’a fait que progresser après la Coupe du monde 2019 et son transfert à Chelsea, si bien qu’elle abordait le tournoi de 2023 comme l’une des joueuses à suivre de près.

    Fait remarquable, les premières informations sur le futur transfert de Kerr à Chelsea n’avaient émergé que quelques heures plus tôt. À ce moment-là, alors qu’elle tentait de digérer cette défaite cruelle, l’attaquante les avait écartées comme de simples spéculations. Mais le transfert allait se concrétiser avant la fin de l’année 2019.

    En novembre, après avoir inscrit 13 buts supplémentaires pour mener les Red Stars en finale de la NWSL et décrocher un nouveau Soulier d’or, la star australienne a été annoncée comme nouvelle joueuse de Chelsea. « Je veux remporter des titres collectifs et je ne veux pas que ce soit facile », a-t-elle déclaré lors de sa présentation. « J’ai le sentiment que Chelsea construit quelque chose de spécial depuis des années et je veux en faire partie. Je veux soulever des trophées. »

    Et Kerr allait bel et bien y parvenir. Au cours des six ans et demi qui ont suivi, elle a aidé le club à remporter six titres consécutifs de Women's Super League, quatre Coupes d’Angleterre et quatre Coupes de la Ligue, ainsi qu’à atteindre sa première finale de Ligue des champions.

    Sur le plan personnel, la découverte d’un nouvel environnement et de défis différents a aussi permis à Kerr de franchir un cap. Ainsi, lorsque la Coupe du monde 2023 est arrivée, coorganisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande voisine, tout était réuni pour qu’elle chasse les démons de 2019 et connaisse enfin son heure de gloire sur la plus grande scène.

  • Un dénouement décevant

    Sam Kerr Australia 2023
    Getty Images

    Kerr devait être l’une des stars de la dernière Coupe du monde féminine, mais elle s’est blessée à la veille du tournoi.

    Le 19 juillet 2023, à la veille du début de la Coupe du monde, Kerr était aux côtés du sélectionneur de l’Australie, Tony Gustavsson, pour répondre aux questions des médias lors de la conférence de presse d’avant-match des Matildas. « Je suis vraiment impatiente », a-t-elle déclaré. « Nous attendions ce moment depuis longtemps, alors je suis heureuse qu’il soit enfin arrivé. Venir au stade et réaliser que nous avons vraiment fait venir la Coupe du monde en Australie, c’est un moment de fierté. »

    Mais lorsque la composition de l’équipe a été annoncée 24 heures plus tard, Kerr ne figurait même pas dans le groupe pour affronter l’Irlande. Un communiqué de 39 mots faisait état d’une blessure au mollet contractée la veille, qui privait la capitaine des Matildas des deux premiers matches.

    Kerr a fini par entrer en jeu lors du huitième de finale et du quart de finale, avant d’être titulaire lors des défaites contre l’Angleterre puis contre la Suède, dans le match pour la troisième place. Dans ce tournoi, l’Australie est allée plus loin que jamais, atteignant le dernier carré et suscitant dans tout le pays un engouement communicatif.

    Mais malgré ce but remarquable contre l’Angleterre et l’immense espoir qu’il a fait naître pendant un bref instant, Kerr n’a pas pu marquer le tournoi de son empreinte comme elle s’y attendait, le souhaitait ou le méritait.

  • L’occasion de briller

    Sam Kerr Australia Women 2026
    Getty Images

    Kerr espérera faire mieux au Brésil cet été, lors de ce qui sera probablement sa dernière Coupe du monde au sommet de son art.

    En 2027, elle aura une nouvelle chance. Mais les déceptions de 2019 et 2023 paraissent bien peu de chose au regard de ce que Kerr a traversé depuis la dernière Coupe du monde. Une rupture du ligament croisé antérieur en janvier 2024, accompagnée de complications, l’a tenue éloignée des terrains pendant 20 longs mois. Elle a ainsi manqué l’intégralité de la saison 2024-25 et dû passer les premiers mois de la suivante dans un rôle de remplaçante au temps de jeu plutôt limité.

    Mais lorsque l’Australie a accueilli la Coupe d’Asie en mars 2026, Kerr a offert les instants de magie que les supporters, comme les spectateurs neutres, espéraient voir trois ans plus tôt. Ses buts contre les Philippines, la Corée du Sud, la Corée du Nord et la Chine ont propulsé les Matildas en finale, où une équipe du Japon très impressionnante s’est imposée de justesse, 1-0.

    Désormais de retour aux États-Unis avec Gotham, la joueuse de 33 ans n’a peut-être plus qu’une occasion de faire d’une Coupe du monde la sienne. Si elle brille lors du tournoi de 2027 au Brésil, ce ne sera que justice pour une joueuse de son calibre, au vu de sa carrière.