Lorsque les London City Lionesses accueilleront Manchester City dans la capitale anglaise dimanche, le stade vibrera au rythme du Ballon d’Or. Tous les supporters présents pourront admirer le prestigieux trophée avant le coup d’envoi, après qu’Alexia Putellas, recrue phare de l’été des London City Lionesses, a été officiellement sacrée meilleure joueuse du monde à l’approche du plus grand match disputé par le club cette saison.

S’il était tout indiqué que Harry Kane reçoive son premier Ballon d’Or dans sa ville natale lundi, alors que la cérémonie quittait Paris pour la première fois depuis 2015, il était tout aussi approprié que Putellas y reçoive son troisième, dans la ville où elle vit désormais. Cette distinction récompense ses performances lors de sa dernière saison à Barcelone, qu’elle a quitté cet été pour rejoindre l’Angleterre, mais c’est l’effectif des London City Lionesses qui célèbre depuis plusieurs jours la grande réussite de sa nouvelle capitaine.

Les joueuses ont pu admirer le trophée dans les installations de l’équipe, où Putellas a gentiment permis aux jeunes du club de poser avec lui pour des photos. Elles ont aussi applaudi lorsque leur coéquipière Danielle van de Donk a remis à l’élégante milieu de terrain les chaussures dorées envoyées par Nike après son sacre. C’est désormais ce groupe qui profite de la présence de Putellas dans son vestiaire.

Dimanche, ses coéquipières espéreront qu’elle livrera une prestation montrant pourquoi elle méritait de recevoir le huitième Ballon d’Or féminin. Difficile d’imaginer meilleure affiche de Women’s Super League pour le premier match de Putellas depuis cette consécration, puisque les championnes en titre viennent à Londres.

Au cours des sept premiers matches de la saison, les London City Lionesses ont montré qu’elles pourraient accomplir quelque chose de spécial. La grande question, cet été, était de savoir si toutes leurs recrues vedettes, dont Putellas, parviendraient à former un collectif capable de propulser ce projet naissant vers le haut du classement de la WSL. Actuellement troisième à ce stade précoce de la saison, le club londonien aura dimanche l’occasion de confirmer qu’il a sa place dans le trio de tête et peut-être même, qui sait, qu’il peut prétendre au titre.