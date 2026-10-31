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Alexia Putellas London City gfx 1:1Getty Images/GOAL

Les London City Lionesses s’imposent comme une force en WSL, mais Alexia Putellas, lauréate du Ballon d’Or, et ses coéquipières peuvent-elles prétendre au titre ?

À la troisième place après sept matches, les gros dépensiers peuvent clairement se qualifier pour la Ligue des champions féminine. Mais peuvent-ils aussi remporter le championnat ?

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Lorsque les London City Lionesses accueilleront Manchester City dans la capitale anglaise dimanche, le stade vibrera au rythme du Ballon d’Or. Tous les supporters présents pourront admirer le prestigieux trophée avant le coup d’envoi, après qu’Alexia Putellas, recrue phare de l’été des London City Lionesses, a été officiellement sacrée meilleure joueuse du monde à l’approche du plus grand match disputé par le club cette saison.

    S’il était tout indiqué que Harry Kane reçoive son premier Ballon d’Or dans sa ville natale lundi, alors que la cérémonie quittait Paris pour la première fois depuis 2015, il était tout aussi approprié que Putellas y reçoive son troisième, dans la ville où elle vit désormais. Cette distinction récompense ses performances lors de sa dernière saison à Barcelone, qu’elle a quitté cet été pour rejoindre l’Angleterre, mais c’est l’effectif des London City Lionesses qui célèbre depuis plusieurs jours la grande réussite de sa nouvelle capitaine.

    Les joueuses ont pu admirer le trophée dans les installations de l’équipe, où Putellas a gentiment permis aux jeunes du club de poser avec lui pour des photos. Elles ont aussi applaudi lorsque leur coéquipière Danielle van de Donk a remis à l’élégante milieu de terrain les chaussures dorées envoyées par Nike après son sacre. C’est désormais ce groupe qui profite de la présence de Putellas dans son vestiaire.

    Dimanche, ses coéquipières espéreront qu’elle livrera une prestation montrant pourquoi elle méritait de recevoir le huitième Ballon d’Or féminin. Difficile d’imaginer meilleure affiche de Women’s Super League pour le premier match de Putellas depuis cette consécration, puisque les championnes en titre viennent à Londres.

    Au cours des sept premiers matches de la saison, les London City Lionesses ont montré qu’elles pourraient accomplir quelque chose de spécial. La grande question, cet été, était de savoir si toutes leurs recrues vedettes, dont Putellas, parviendraient à former un collectif capable de propulser ce projet naissant vers le haut du classement de la WSL. Actuellement troisième à ce stade précoce de la saison, le club londonien aura dimanche l’occasion de confirmer qu’il a sa place dans le trio de tête et peut-être même, qui sait, qu’il peut prétendre au titre.

  • Trouver de la cohésion

    London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    Malgré de nombreux changements cet été, London City a su faire face et a réalisé un solide début de saison.

    Lorsqu’un club réussit un mercato chargé, la question est toujours de savoir si tous les ingrédients peuvent s’assembler pour former un ensemble cohérent. Il suffit de regarder le début de cette saison, de l’autre côté de Londres, à Arsenal, pour voir que les choses peuvent prendre une autre tournure.

    Les situations d’Arsenal et de London City présentent de nombreuses différences. Il faut notamment souligner qu’Arsenal a entamé la saison avec des rencontres plus difficiles. London City, de son côté, a affronté cinq des huit équipes du bas de tableau en sept matches. Reste que le club mérite d’être salué pour la manière dont il a géré autant de changements, ce qui n’a rien de facile.

    À l’heure actuelle, London City occupe la troisième place du classement de la WSL. L’équipe possède le troisième meilleur total de buts marqués, à égalité avec d’autres, et seul Chelsea, en tête du classement, a encaissé moins de buts. Ses statistiques sous-jacentes sont également bonnes. Seul Chelsea affiche un total d’expected goals (xG) supérieur, tandis qu’aucune équipe de WSL ne génère davantage de xG par tir ni ne convertit ses tirs avec plus d’efficacité.

    Un rapide coup d’œil aux chiffres pourrait laisser penser que le bilan est moins convaincant en défense : le total de xG concédés par London City n’est que le septième meilleur de WSL. De fait, les buts encaissés lors de sa seule défaite en championnat à ce jour n’ont pas été rassurants. La défense haute de London City a été prise de vitesse à deux reprises par la force de West Ham dans les transitions.

    Cet effectif a toutefois dû composer avec de nombreuses blessures en défense. Le fait que London City ait encaissé le deuxième plus faible nombre de buts du championnat, à égalité avec d’autres équipes, est donc à saluer et laisse augurer de bonnes choses lorsque les joueuses absentes feront leur retour.

    Elene Lete mérite particulièrement des éloges. La gardienne a connu une première saison difficile au club et, lorsque la figure emblématique de l’Angleterre Mary Earps a été recrutée cet été, elle semblait devoir perdre sa place de titulaire. Mais elle a résisté à la concurrence de sa nouvelle coéquipière pour rester la gardienne numéro un, avec des performances d’un niveau bien supérieur jusqu’à présent.

  • De meilleures circonstances

    Eder Maestre 2026
    Getty Images

    L’entraîneur principal Maestre a su bien faire passer ses idées durant l’été, avec l’aide d’un recrutement effectué tôt.

    Alors, comment London City a-t-il réussi à tout mettre en place aussi bien et aussi vite ?

    En réalité, cet été a été beaucoup moins perturbant pour l’effectif, malgré huit arrivées et 12 départs. Toutes les nouvelles joueuses étaient arrivées avant la fin du mois de juillet, alors que l’an dernier, sept recrues avaient rejoint le club à partir du mois d’août.

    « Je pense que l’expérience de l’an dernier nous a toutes fait progresser et que nous sommes désormais mieux à même d’aider les nouvelles joueuses à s’adapter », a déclaré Alanna Kennedy, arrivée juste avant la saison 2025-2026, lorsque GOAL l’a interrogée sur les mouvements au sein de l’effectif cet été. « Espérons que cela facilite un peu les choses. »

    C’est l’impression que l’équipe donne jusqu’ici. La continuité au poste d’entraîneur principal a également aidé : Eder Maestre, nommé pendant la trêve hivernale de la saison précédente, était déjà en place la saison dernière. Après avoir dû tenter d’imposer ses idées en peu de temps et en cours de saison, l’Espagnol a eu tout un été pour les transmettre.

    « Tout le monde connaît ses attentes envers nous, sa philosophie et notre style de jeu », a ajouté Kennedy. « Il nous a donc été plus facile d’aider les nouvelles joueuses à comprendre ce qu’il veut. »

  • Une occasion d’envoyer un message fort

    Alexia Putellas London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    Putellas a bien débuté en Angleterre, mais London City aurait encore besoin qu’elle retrouve le niveau qui lui a valu le Ballon d’Or.

    Tout n’a pas été parfait. La défaite contre West Ham a été frustrante, tout comme la manière dont London City a fait match nul face à Liverpool le week-end dernier. Ses victoires ne se sont pas toutes accompagnées de prestations convaincantes non plus, même si l’équipe a parfois brillé, notamment lors de l’écrasant succès 6-1 contre Tottenham. « Je pense qu’il y a beaucoup de points positifs à souligner, a déclaré Maestre cette semaine. C’est pourquoi je suis très heureux de la façon dont les choses se passent. »

    Le plus encourageant, peut-être, c’est que cette équipe semble encore avoir une marge de progression. Putellas, par exemple, n’a pas encore livré en WSL le grand match qui lui permettrait de s’imposer aux yeux de toute la compétition, même si elle a bien débuté avec trois buts et une passe décisive lors de ses sept premières apparitions. On pourrait en dire autant d’autres grands noms de l’effectif.

    Ces prestations marquantes arriveront-elles dans les prochaines semaines ? Après s’être donné une excellente base, avec une troisième place et 16 points pris lors de ses sept premiers matches, London City affrontera Manchester City, Chelsea et Arsenal au cours de ses cinq prochaines rencontres. C’est là que sa capacité à terminer parmi les trois premiers sera véritablement mise à l’épreuve. C’est là que vous attendez de votre lauréate du Ballon d’Or qu’elle prenne ses responsabilités et guide l’équipe vers des résultats qui pourraient non seulement confirmer son potentiel pour décrocher une place européenne, mais aussi lui permettre de viser véritablement plus haut.

    « C’est un match qui peut vraiment [mesurer] ce que pourrait être votre potentiel dans cette compétition », a déclaré Maestre avant la venue de Manchester City. Dans quel état son équipe en sortira-t-elle ? Nous le saurons bientôt.