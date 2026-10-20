En janvier 2020, dix jours seulement avant l’accident d’hélicoptère tragique qui lui a coûté la vie, la légende de la NBA Kobe Bryant se trouvait sur un terrain de football aux côtés de plusieurs des plus grandes stars de la MLS. Ce n’était pourtant pas un univers qui lui était étranger. Bryant avait grandi en aimant le football, parfois autant que le basket.

Cet amour était né pendant son enfance en Italie et l’avait accompagné toute sa vie. De sa passion pour l’AC Milan à cette journée de janvier où il encadrait de jeunes joueurs dans le stade du LAFC, il ne s’était jamais vraiment démenti.

« Quand on voit aujourd’hui toute l’énergie investie dans la MLS et le soutien dont elle bénéficie, je ne dirais pas que c’est surprenant », avait déclaré Bryant ce jour-là. « J’ai toujours aimé ce sport et sa beauté. Je savais qu’il finirait par séduire le public. »

C’est bel et bien le cas, notamment chez ceux qui, comme Bryant, le regardent avec des yeux de basketteurs. Certaines des plus grandes stars de la NBA se disent désormais supporters des plus grands noms du football. L’inverse est également vrai. Les passions pour le basket et le football continuent de se croiser, et les liens entre les deux sports sont aujourd’hui plus forts que jamais.

Bryant, lui, avait toujours vu les choses ainsi. Pour lui, les deux sports ne faisaient qu’un. L’objectif final était différent, mais les moyens d’y parvenir se ressemblaient davantage qu’on ne le pense.

« C’est la façon dont les joueurs sont liés par le sport lui-même, expliquait Bryant. On doit s’appuyer les uns sur les autres. On doit communiquer entre nous, par la parole, mais aussi par le ballon. On doit se comprendre, créer des espaces les uns pour les autres. Il y a beaucoup de similitudes entre le basket et la manière dont se joue le football. »

Alors que la saison NBA débute, GOAL se penche sur les passions communes, les amitiés et les prises de participation qui rapprochent les deux sports.