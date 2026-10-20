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« Les liens que crée le sport lui-même » : de LeBron James à Antoine Griezmann, comment les fans célèbres et les investissements majeurs rapprochent le football et la NBA comme jamais auparavant

Alors que la saison NBA débute, GOAL se penche sur les supporters célèbres, les amitiés et les participations au capital qui lient les plus grands noms du basket au football mondial.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • En janvier 2020, dix jours seulement avant l’accident d’hélicoptère tragique qui lui a coûté la vie, la légende de la NBA Kobe Bryant se trouvait sur un terrain de football aux côtés de plusieurs des plus grandes stars de la MLS. Ce n’était pourtant pas un univers qui lui était étranger. Bryant avait grandi en aimant le football, parfois autant que le basket.

    Cet amour était né pendant son enfance en Italie et l’avait accompagné toute sa vie. De sa passion pour l’AC Milan à cette journée de janvier où il encadrait de jeunes joueurs dans le stade du LAFC, il ne s’était jamais vraiment démenti.

    « Quand on voit aujourd’hui toute l’énergie investie dans la MLS et le soutien dont elle bénéficie, je ne dirais pas que c’est surprenant », avait déclaré Bryant ce jour-là. « J’ai toujours aimé ce sport et sa beauté. Je savais qu’il finirait par séduire le public. »

    C’est bel et bien le cas, notamment chez ceux qui, comme Bryant, le regardent avec des yeux de basketteurs. Certaines des plus grandes stars de la NBA se disent désormais supporters des plus grands noms du football. L’inverse est également vrai. Les passions pour le basket et le football continuent de se croiser, et les liens entre les deux sports sont aujourd’hui plus forts que jamais.

    Bryant, lui, avait toujours vu les choses ainsi. Pour lui, les deux sports ne faisaient qu’un. L’objectif final était différent, mais les moyens d’y parvenir se ressemblaient davantage qu’on ne le pense.

    « C’est la façon dont les joueurs sont liés par le sport lui-même, expliquait Bryant. On doit s’appuyer les uns sur les autres. On doit communiquer entre nous, par la parole, mais aussi par le ballon. On doit se comprendre, créer des espaces les uns pour les autres. Il y a beaucoup de similitudes entre le basket et la manière dont se joue le football. »

    Alors que la saison NBA débute, GOAL se penche sur les passions communes, les amitiés et les prises de participation qui rapprochent les deux sports.

  • Les plus grands fans de la NBA dans le monde du football

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    ABACAPRESS

    L’amitié entre Thierry Henry et Tony Parker est l’une des nombreuses amitiés qui se sont nouées ces dernières années.

    Quelques instants après avoir remporté la Coupe du monde, Antoine Griezmann s’est emparé du micro. Il n’a pas déclaré son amour à ses coéquipiers ni à la France, mais à quelqu’un d’autre.

    « J’aime Derrick Rose ! »

    L’admiration de Griezmann pour le meneur de jeu de longue date en NBA, et plus généralement pour le sport américain, explique en partie pourquoi il a rejoint Orlando City en MLS cet été. Il l’avait déjà montrée en se rendant souvent à des matches de play-offs, faisant le voyage de Madrid à Cleveland pour soutenir son joueur préféré. Pour certaines des plus grandes stars du football, la NBA est depuis longtemps une passion, une échappatoire qui leur permet d’être fans de sportifs qu’elles admirent et vers lesquels elles lèvent souvent les yeux, au sens propre.

    Pour certains, cette échappatoire reste un simple loisir. Kylian Mbappe compte parmi les personnalités les plus en vue au bord des terrains de basket, notamment lorsque la NBA s’est rendue en Europe ces dernières années. Lors d’un match à Londres ou à Paris, les premiers rangs rassemblent certaines des plus grandes stars du football.

    Thierry Henry, lui, est allé plus loin. Son admiration pour les Spurs de San Antonio est bien connue, une ironie compte tenu du surnom de l’équipe et de ses liens avec Arsenal. Cette passion est née de son amitié avec Tony Parker, ancien joueur des Spurs, et elle ne s’est pas éteinte alors que l’équipe s’est construite autour d’une autre star française, Victor Wembanyama.

    Pour d’autres, pourtant, le basket représente davantage. La star mexicaine Carlos Vela était célèbre, ou tristement célèbre, selon les points de vue, pour sa passion du basket. À tel point, en réalité, qu’il le préférait au football.

    « Je crois que j’aime jouer au football, je me sens bien, j’y prends plaisir, a déclaré Vela un jour. Mais quand j’ai fini mon travail, fini mon match, je ne veux regarder aucun match. Je préfère regarder la NBA. »

    Il a ajouté : « On a le choix, et je me suis dit : “Écoute, Carlos, tu aimes le basket, mais sois malin. Tu es meilleur au football.” »

    Mais cet amour n’est pas à sens unique. Nombre de stars de la NBA éprouvent le même enthousiasme en regardant leurs homologues sur les terrains de football.

  • Les plus grands fans de football de la NBA

    Washington Wizards v New York Knicks
    Getty Images Sport

    Josh Hart est le supporter de Chelsea le plus démonstratif de la NBA.

    N’importe quel jour, Josh Hart peut publier un message sur les réseaux sociaux. Quelle que soit l’heure ou la situation de sa propre saison, la star des New York Knicks peut avoir quelque chose à dire sur son cher Chelsea, et elle partage souvent ses réflexions avec tout le monde.

    Une fois, cela lui a valu quelques ennuis. Alors que les Knicks étaient en train de recruter Karl-Anthony Towns, Hart a publié : « Euh… On est sérieux, là ? », déclenchant une vive agitation. Il s’est vite expliqué : il ne parlait pas de Towns, mais se plaignait de voir Chelsea mené d’un but face à Brighton. Il est peut-être champion NBA, mais Hart est aussi un supporter inconditionnel qui exprime sa passion sur les réseaux sociaux, comme tout le monde.

    Hart est loin d’être le seul. Des stars comme Jimmy Butler et Steph Curry ont été aperçues lors de matchs en Europe pendant l’intersaison. Steve Nash, double MVP, est connu pour être un grand amateur de football et organise depuis des années ses matchs caritatifs Showdown, qui réunissent des stars des deux sports. Bryant était lui aussi un fervent supporter : il faisait le nécessaire pour voir jouer son cher AC Milan, tout en nouant une amitié avec Ronaldinho.

    Il y a aussi les stars venues d’Europe. Luka Doncic, joueur des LA Lakers, compte parmi les plus passionnés : il a joué pour l’équipe de basket du Real Madrid tout en soutenant le club sur le terrain de football. L’ancien pivot Pau Gasol entretient un lien similaire avec Barcelone. Victor Wembanyama est l’un des 17 joueurs français présents dans les effectifs lors de la soirée d’ouverture de cette saison. À mesure que les effectifs de la NBA se sont internationalisés, les liens entre les deux sports sont devenus de plus en plus évidents.

    Mais ces liens ne passent pas toujours par une place en tribune ou une participation dans un club. Ils se voient parfois directement sur le maillot. Lancé en 2018, le partenariat du PSG avec Jordan Brand a fait apparaître le logo Jumpman de Michael Jordan sur les tenues de l’un des plus grands clubs de football. À travers les maillots, les baskets et d’autres collections de vêtements, cette collaboration a offert aux supporters une nouvelle façon de vivre leur passion pour les deux sports à la fois.

    Pour certaines stars du basket, le football n’est pas seulement une passion ; c’est aussi une occasion d’investir.

  • Se tourner vers la propriété

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    Allstar

    L’investissement de LeBron James dans Liverpool était on ne peut plus judicieux.

    Les possibilités d’investissement dans les sports traditionnels américains sont limitées, mais le football mondial offre des opportunités à différentes échelles. Vous voulez vous associer à l’un des poids lourds ? C’est possible, mais cela vous coûtera cher. Vous voulez reproduire le rêve de Wrexham ? C’est possible aussi. Il existe également des occasions, plus près de chez soi, de construire quelque chose au sein d’une communauté qui compte pour les investisseurs concernés.

    Plusieurs stars de la NBA ont choisi cette dernière voie. Lorsqu’il jouait aux Houston Rockets, James Harden a acquis, selon les informations rapportées, une participation de 5 % dans le Houston Dynamo et le Houston Dash. Les investissements de Giannis Antetokounmpo dans le football s’étendent, eux, des deux côtés de l’Atlantique. Le double MVP de la NBA a rejoint le groupe de propriétaires du Nashville SC aux côtés de ses frères en 2023. En février 2026, il a également pris une participation dans Chelsea Women, rejoignant un groupe de propriétaires dont fait partie Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit. Pour Giannis, le lien s’étend désormais à la MLS et à la Women’s Super League. Nash a été l’un des premiers investisseurs dans les Vancouver Whitecaps, dans son pays natal, le Canada, avant de rejoindre également le groupe de propriétaires du RCD Mallorca. La légende de la NBA Magic Johnson fait partie des propriétaires fondateurs du Los Angeles FC, tandis que Chris Paul est membre du groupe de propriétaires de l’Angel City FC.

    Il n’y a pas que les grands clubs : Stephon Castle a contribué à implanter le football dans le Connecticut avec le CT United FC, tandis que Carmelo Anthony avait fait de même avec le Puerto Rico FC avant la disparition de la NASL. Il y a aussi Kawhi Leonard, dont l’investissement jusqu’alors inconnu dans le Rhode Island FC a été révélé au cours d’une enquête sur ses activités commerciales en dehors des terrains. Son investissement dans le football ne figurait toutefois pas dans les conclusions de la NBA concernant ses infractions au plafond salarial. L’exemple le plus célèbre d’une star de la NBA devenue propriétaire dans le football relève toutefois d’une ambition bien plus grande.

     En 2011, LeBron James a acquis une participation minoritaire dans Liverpool grâce à un partenariat marketing avec Fenway Sports Group. Dix ans plus tard, James et son partenaire d’affaires Maverick Carter ont échangé leur participation directe dans Liverpool contre des parts de FSG, le groupe propriétaire du club et des Boston Red Sox. Ce qui avait commencé avec un seul club de football s’inscrivait désormais dans un portefeuille sportif bien plus vaste.

    Comme souvent, James a ouvert la voie et inspiré d’autres joueurs. Kevin Durant fait partie des propriétaires du PSG et du Philadelphia Union, tandis que Shai Gilgeous-Alexander a récemment acquis une participation dans l’Atletico Madrid. Larry Nance Jr. comptait parmi les plus grands amateurs de football de la NBA, mais il fait désormais aussi partie des propriétaires de Leeds United.

    Pour les joueurs de la NBA, les participations restent toutefois généralement modestes. De nombreux investisseurs exercent néanmoins une influence considérable dans les deux sports.

  • Les décideurs des deux

    Crystal Palace v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    La famille Kroenke a désormais remporté des trophées dans plusieurs sports, notamment en football et en NBA.

    Ces dernières années ont été fastes pour Stan Kroenke. Outre les succès récents des Los Angeles Rams et des Denver Nuggets, Kroenke a vu Arsenal franchir enfin un cap en remportant, la saison dernière, un titre de Premier League attendu de longue date. Kroenke n’a pas toujours été l’homme le plus populaire dans le nord de Londres, mais il a désormais contribué à ramener le club au sommet de la Premier League.

    Kroenke est, bien sûr, l’une des personnalités les plus influentes du sport. Plusieurs autres exercent une influence à la fois dans le football et, en particulier, dans la NFL. Robert Kraft, David Tepper, Arthur Blank et la famille Hunt ont tous investi massivement dans la NFL et la MLS, deux ligues liées depuis longtemps, notamment par le partage de stades. Les Glazer et les Khan comptent, quant à eux, parmi les propriétaires ayant des intérêts à la fois en NFL et en Premier League.

    Ces dernières années, les propriétaires de franchises NBA ont eux aussi investi dans le football. David Blitzer, propriétaire des Philadelphia 76ers, possède l’un des portefeuilles les plus diversifiés. Il détient des parts de Crystal Palace, du Real Salt Lake, du FC Augsburg, de Brondby IF et d’Estoril Praia, ce qui étend ses investissements à cinq pays et cinq championnats différents. Josh Harris, copropriétaire des 76ers à ses côtés, est également impliqué dans Crystal Palace. Joe Tsai, propriétaire des Brooklyn Nets, et Peter Guber, propriétaire des Golden State Warriors, figurent quant à eux parmi les investisseurs du LAFC.

    Le prochain rapprochement pourrait être encore plus important. La NBA et la FIBA travaillent à un projet de ligue européenne de basket, dont le lancement est envisagé en 2027 et qui suscite des candidatures de clubs de football déjà établis. Le lien entre les deux sports pourrait ainsi dépasser le cadre des supporters à titre individuel et des investisseurs minoritaires, en donnant aux clubs de football un rôle direct dans la création d’une nouvelle compétition de basket.

    Pour les investisseurs, l’attrait est évident : le basket et le football sont peut-être les deux sports les plus populaires au monde, et tous deux peuvent se pratiquer dans n’importe quel pays. Pour les supporters aussi, le lien est évident, et il ne fera que s’étendre à mesure que les deux sports se rapprocheront.