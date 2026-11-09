Les joueuses de l’USWNT à l’étranger : Lily Yohannes marque son premier but en championnat, Phallon Tullis-Joyce brille avec Manchester United et Alyssa Thompson peine à réveiller Chelsea

Le temps presse pour l’équipe nationale féminine des États-Unis. Dans deux semaines, elle affrontera le Salvador en quart de finale du Championnat W de la Concacaf, avec l’objectif de décrocher sa place pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027.

Mais alors que la National Women’s Soccer League (NWSL), la Women’s Super League (WSL) et la première division française battent leur plein, les joueuses auront peu de répit avant le rassemblement de l’USWNT. Elles ont encore des matches à disputer en club, et plusieurs Américaines se distinguent en Europe.

Après avoir manqué le début de saison sur blessure, Sam Coffey commence à retrouver son niveau habituel à Manchester City, où elle domine le milieu de terrain et récupère des ballons. La milieu de terrain incontournable des États-Unis entre peut-être en cours de match, mais elle imprime le rythme et remporte ses duels alors que City conserve la tête de la WSL.

Juste derrière se trouve Chelsea, où Alyssa Thompson se rapproche d’un but. Thompson intervient davantage en seconde période cette saison, mais même lorsqu’elle ne marque pas, elle crée des occasions pour une attaque de Chelsea riche en talents.

Ailleurs, Phallon Tullis-Joyce a gardé sa cage inviolée avec Manchester United, Emily Fox a fait preuve de sa solidité et de sa discipline habituelles lors de la victoire 2-1 d’Arsenal contre Liverpool, et Lily Yohannes a inscrit un nouveau but splendide pour Lyon.

GOAL fait le point sur les performances des stars de l’USWNT à l’étranger...