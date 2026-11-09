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imago-sport-1085245600.jpgPRESSE SPORTS

Les joueuses de l’USWNT à l’étranger : Lily Yohannes marque son premier but en championnat, Phallon Tullis-Joyce brille avec Manchester United et Alyssa Thompson peine à réveiller Chelsea

Lily Yohannes marque, Sam Coffey trouve son rythme et Phallon Tullis-Joyce brille à nouveau, tandis qu’Alyssa Thompson cherche le déclic et qu’Emily Fox reste régulière avec Arsenal.

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  • Le temps presse pour l’équipe nationale féminine des États-Unis. Dans deux semaines, elle affrontera le Salvador en quart de finale du Championnat W de la Concacaf, avec l’objectif de décrocher sa place pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027.

    Mais alors que la National Women’s Soccer League (NWSL), la Women’s Super League (WSL) et la première division française battent leur plein, les joueuses auront peu de répit avant le rassemblement de l’USWNT. Elles ont encore des matches à disputer en club, et plusieurs Américaines se distinguent en Europe.

    Après avoir manqué le début de saison sur blessure, Sam Coffey commence à retrouver son niveau habituel à Manchester City, où elle domine le milieu de terrain et récupère des ballons. La milieu de terrain incontournable des États-Unis entre peut-être en cours de match, mais elle imprime le rythme et remporte ses duels alors que City conserve la tête de la WSL.

    Juste derrière se trouve Chelsea, où Alyssa Thompson se rapproche d’un but. Thompson intervient davantage en seconde période cette saison, mais même lorsqu’elle ne marque pas, elle crée des occasions pour une attaque de Chelsea riche en talents.

    Ailleurs, Phallon Tullis-Joyce a gardé sa cage inviolée avec Manchester United, Emily Fox a fait preuve de sa solidité et de sa discipline habituelles lors de la victoire 2-1 d’Arsenal contre Liverpool, et Lily Yohannes a inscrit un nouveau but splendide pour Lyon.

    GOAL fait le point sur les performances des stars de l’USWNT à l’étranger...

  • Une nouvelle performance de buteuse pour Yohannes

    Lily Yohannes

    Yohannes a marqué pour OL Lyonnais à la 45e minute ce week-end.

    Yohannes a livré une nouvelle prestation encourageante avec OL Lyonnes ce week-end, inscrivant son premier but de la saison en championnat lors de la large victoire 7-1 face au RC Lens en Première Ligue française.

    La jeune milieu de terrain a marqué juste avant la mi-temps, reprenant de la tête un centre bien dosé de Damaris Egurrola pour porter le score à 5-1.

    Yohannes a joué jusqu’à la 67e minute. Cette victoire éclatante permet à Lyon de rester solidement installé parmi les équipes de tête du championnat, alors que le club vise un nouveau titre national.

    Pour cette milieu de terrain à vocation offensive, c’est une nouvelle étape positive dans sa quête d’une place de titulaire avec la sélection féminine des États-Unis. À l’approche d’une année de Coupe du monde, de telles performances ne peuvent que renforcer sa candidature.

  • Thompson en seconde période

    Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26
    Getty Images

    Alyssa Thompson est entrée en jeu à la 54e minute pour Chelsea.

    Thompson a dû tenter de peser sur le match en sortant du banc pour Chelsea dimanche. Entrée à la 55e minute à la place de Baltimore face à Everton, elle a peiné à faire la différence comme à son habitude dans le dernier tiers du terrain.

    Chelsea a ouvert le score à la 28e minute, avant qu’un but contre son camp, cinq minutes plus tard, ne permette à Everton d’égaliser. Ce match nul 1-1 a mis fin à la série de victoires consécutives de Chelsea en championnat et permis à Manchester City de prendre deux points d’avance en tête de la WSL.

    Pour Thompson, le défi reste de gagner une place plus régulière dans le onze de départ de Chelsea. Souvent titulaire et parmi les principales buteuses lors de sa première saison au club, elle cherche à retrouver cette influence au sein d’un effectif où la concurrence est forte.

    Sa vitesse et sa capacité à éliminer les défenseuses sont deux de ses grands atouts, mais à ce niveau, l’efficacité dans le dernier geste compte aussi. Thompson a disposé de plus d’une demi-heure pour aider Chelsea à inscrire le but de la victoire, sans y parvenir. Une place de titulaire sur une aile de l’équipe féminine des États-Unis étant également à prendre, elle a beaucoup à jouer dans les semaines à venir.

  • Tullis-Joyce garde sa cage inviolée

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC
    Getty/GOAL

    Phallon Tullis-Joyce et Manchester United se sont imposés 1-0 face à Aston Villa.

    Phallon Tullis-Joyce a une nouvelle fois montré pourquoi elle est l’un des éléments les plus importants de Manchester United, en réalisant quatre arrêts pour contribuer à la victoire 1-0 contre Aston Villa dimanche.

    La gardienne s’est illustrée pendant le temps fort de Villa en seconde période, avec un excellent arrêt face à Amalie Vangsgaard, avant de repousser du bout des doigts une tentative d’Oriane Jean-François. Il s’agissait de son deuxième match consécutif sans encaisser de but en WSL, une nouvelle prestation qui a souligné son importance lorsque United est sous pression.

    Manchester United reste désormais sur 11 matches sans défaite toutes compétitions confondues et n’a pas encaissé de but lors de trois de ses cinq dernières rencontres de championnat. Tullis-Joyce a joué un rôle important dans cette série, et sa régularité devrait donner matière à réflexion à Emma Hayes.

    À l’approche du prochain rassemblement de la sélection féminine des États-Unis, avant les qualifications pour la Coupe du monde, Tullis-Joyce renforce sa candidature à une place de titulaire. Du temps de jeu régulier, des matches sans encaisser de but et des arrêts lorsque son équipe en a le plus besoin : elle se donne de solides bases pour la suite.

  • Coffey retrouve son rythme

    Sam Coffey Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Sam Coffey a fait son entrée en jeu pour Manchester City à la 61e minute, le 7 novembre, face à West Ham.

    L’importance de Coffey pour la sélection féminine des États-Unis et Manchester City ne se limite pas à sa capacité à dicter le rythme. Sa solidité défensive, son impact physique et son leadership sur le terrain font d’elle une pièce maîtresse du milieu de terrain. Après avoir manqué la fin de la saison dernière et le début de celle-ci, son retour et le temps de jeu qu’elle accumule sont essentiels pour les deux équipes.

    Coffey est entrée en jeu à la 61e minute lors de la large victoire de City face à West Ham (5-0), contribuant à maintenir la maîtrise de son équipe au milieu de terrain. Elle a apporté sa capacité habituelle à récupérer le ballon et son sang-froid dans la possession, aidant City à gérer la fin de match pour s’assurer une nouvelle victoire convaincante.

    Même si elle travaille encore à retrouver une place de titulaire plus régulière, ces minutes constituent un signe encourageant. À l’approche du prochain rassemblement de la sélection, voir Coffey en bonne santé et retrouver son rythme en club est une bonne nouvelle pour l’équipe féminine des États-Unis.

    City a, de son côté, réalisé un début de saison impressionnant dans la défense de son titre. Le club occupe la tête du classement de la WSL avec 25 points en neuf matches, pour huit victoires et un nul, et compte deux points d’avance sur Chelsea.