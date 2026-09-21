Les jeunes talents de Barcelone peuvent-ils encore peser en Ligue des champions féminine après les gros départs de l'été ?
À la même époque l’an dernier, les doutes autour de Barcelone étaient nombreux. Dans un contexte de contraintes financières, le Barça a perdu bien davantage lors du mercato estival qu’il n’a gagné, se retrouvant avec un effectif réduit et plus dépendant que peut-être jamais des derniers talents issus de La Masia. Mais, au final, les sceptiques ont eu tort, puisque le Barça a tout raflé sur son passage pour remporter le quadruplé, y compris la Ligue des champions. Est-ce donc faire preuve de naïveté que de voir ces doutes réapparaître cette saison ?
Le Barça a vécu un mercato estival encore plus cruel cet été, avec les départs d’Alexia Putellas, Mapi Leon, Ona Batlle et Salma Paralluelo. Le point positif, c’est qu’il y a eu davantage d’arrivées cette fois. Une indemnité importante a été dépensée pour faire venir Kerolin de Manchester City, tandis que Martina Fernandez, formée à La Masia, est revenue d’Everton et qu’une autre jeune défenseure prometteuse, Renee van Asten, est arrivée de l’Ajax.
Mais la profondeur de cet effectif semble toujours incroyablement limitée, surtout avec Aitana Bonmati parmi plusieurs blessées lors des premières semaines de la saison. La triple lauréate du Ballon d’Or devrait manquer le début de la défense du titre du Barça en Ligue des champions, qui commence mercredi face au Paris FC.
Tout cela signifie que la dépendance envers les jeunes joueuses de cette équipe sera probablement encore plus grande cette fois-ci. Cela sera-t-il encore une recette du succès et fera-t-il passer les sceptiques pour des idiots ? Ou tout cela finira-t-il par rattraper le Barça cette saison ?
Une qualité de classe mondiale
Le choc du Barça contre l’Atletico Madrid, il y a quinze jours, est un excellent point de départ pour évaluer l’état des championnes d’Europe cette saison. Aux côtés de Bonmati sur la liste des blessées pour ce match figuraient Van Asten, la défenseure internationale espagnole Irene Paredes et la révélation de la saison dernière Clara Serrajordi, tandis que Laia Aleixandri se remettait encore d’une rupture du ligament croisé antérieur contractée en février.
Avec Aicha Camara et Carla Julia également absentes, car avec l’Espagne pour la Coupe du monde féminine U20, il ne restait au Barça qu’une seule joueuse de champ senior sur le banc, tout en obligeant Patri Guijarro, peut-être la meilleure milieu défensive du monde, à évoluer en défense centrale, et Sydney Schertenleib, l’attaquante créative suisse, à dépanner au poste d’arrière droite.
Et pourtant, face à l’une des meilleures équipes de Liga F, qui a terminé cinquième la saison dernière et atteint la phase à élimination directe de la Ligue des champions féminine, le Barça a quand même dominé et s’est imposé 4-2.
C’est parce que, même avec certains départs importants cet été et ces absences, cette équipe peut encore compter sur des joueuses comme Guijarro, Esmee Brugts, Caroline Graham Hansen, Cata Coll, Ewa Pajor et Claudia Pina, toutes présentes sur la liste des nommées pour le Ballon d’Or 2026.
Celles qui ne sont pas en lice pour le trophée, en revanche, incluent Kerolin, élément décisif de Manchester City dans son titre en Women’s Super League la saison dernière, ainsi que trois des meilleurs jeunes talents offensifs de la planète en Schertenleib, Vicky Lopez et Kika Nazareth.
Comme l’an dernier, même quand les blessures s’accumulent et même quand des joueuses importantes s’en vont, il y a encore suffisamment de talent dans cet effectif du Barça pour composer l’un des meilleurs onze de départ du monde.
Un grand rôle pour un jeune talent
Pour que cette équipe reste une prétendante sérieuse à la Ligue des champions cette saison, les jeunes talents doivent désormais encore franchir un cap afin de compléter l’ossature de ce onze.
Cela commence avec des joueuses comme Schertenleib, Lopez et Kika. Elles font partie de l’équipe première depuis un certain temps, mais c’est maintenant leur chance de passer à la vitesse supérieure et de devenir des piliers essentiels. Toutes ont le talent pour y parvenir et ont progressivement accumulé l’expérience nécessaire pour favoriser davantage leur progression, tant avec le Barça qu’avec leurs sélections nationales.
Les talents émergents de La Masia, peut-être le meilleur centre de formation du football féminin, seront ensuite appelés à compléter l’effectif de l’équipe première. Grâce à la domination implacable du Barça en Liga F, l’entraîneur principal Pere Romeu peut faire tourner et intégrer progressivement certains de ces produits du centre de formation dans les compétitions nationales. Le club a également montré que si ces joueuses saisissent leur chance, elles seront récompensées.
Serrajordi a été l’exemple phare de l’an dernier. Après avoir fait ses débuts à la fin de la saison 2024-2025, elle est devenue un membre régulier de l’équipe première et, lorsqu’elle a brillé lors de ses opportunités en Liga F, son statut a grandi au point de lui permettre de devenir plus régulière en Ligue des champions. Au moment de la finale européenne, en mai, la joueuse de 18 ans avait gagné une place de titulaire et elle a livré une brillante performance lors du sacre, avec cette victoire 4-0 contre Lyon.
Elle n’était d’ailleurs pas la seule. Camara et Julia, toutes deux avec l’Espagne à la Coupe du monde U20 jusqu’à la fin de ce mois-ci, ont elles aussi connu de nombreuses titularisations en Liga F, et elles chercheront elles aussi à franchir un cap cette année.
La nouvelle génération de la Masia
Quelles sont les joueuses qui pourraient alors suivre Serrajordi, Camara et Julia en passant de La Masia à l’équipe première ? Neuf autres produits du centre de formation ont déjà été impliqués avec l’équipe première dans les premiers temps de la saison, dont Lua Arufe, la joueuse de 18 ans qui a déjà été titularisée lors de deux matches de Liga F.
Trois autres talents prometteurs se trouvent également avec la sélection espagnole à la Coupe du monde U20, dont Julia Torres, la prometteuse défenseure centrale que le Barça a recrutée cet été en provenance de Séville ; Noa Jimenez, une autre jeune défenseure prometteuse qui a prolongé son contrat l’an dernier seulement ; et Rosalia Dominiguez, l’attaquante de 17 ans qui suscite une véritable excitation en Catalogne.
Il y a aussi Liv Pennock et Giulia Galli, les deux adolescentes arrivées au Barça cet été en provenance de Twente et de la Roma, respectivement. Toutes deux ont brillé lors de grands tournois de jeunes et, même si elles commenceront avec l’équipe B du Barça, elles sont de très sérieuses candidates pour franchir un cap et laisser rapidement leur empreinte en équipe première.
Une conviction intérieure inébranlable
Ce ne sont pas seulement les jeunes joueuses à qui l’on a demandé de franchir un cap. Le départ de Putellas a laissé un vide en matière de leadership, et c’est désormais Guijarro qui mènera cette équipe en tant que capitaine vers ce qui ressemble à une nouvelle ère. Pourtant, le message en interne est que, même si quelques visages importants sont partis, d’une certaine manière, rien n’a changé.
« L’une des choses qui me dérange, c’est [l’idée] que, à cause des changements, Barcelone n’est plus Barcelone et que nous n’allons pas atteindre la finale comme avant », a déclaré Kika au The Straits Times cet été. « C’est triste et injuste. Celles qui sont encore ici sont importantes, ont de la valeur, et nous sommes capables de faire ce que les autres ont fait ces dernières années, d’une manière différente. »
Guijarro a fait passer un message similaire lorsqu’elle s’est adressée aux personnes présentes à l’Estadi Johan Cruyff en août, prenant la parole pour la première fois en tant que nouvelle capitaine du Barça. « Nous travaillons dur pour lutter pour chaque trophée cette saison », a-t-elle déclaré.
Tout cela donne une impression de déjà-vu. L’an dernier, Barcelone avait été enterré en raison de départs importants, d’un manque de profondeur et de la dépendance envers de jeunes joueuses talentueuses mais inexpérimentées. Mais la confiance en interne était immense, et elle s’est révélée justifiée puisque l’équipe a tout remporté sur son passage, ne perdant qu’une seule fois toutes compétitions confondues, tout en ramenant une nouvelle fois en Catalogne les titres de Liga F, de la Coupe de la Reine, de la Supercoupe d’Espagne et de la Ligue des champions.
Même après un autre été difficile, marqué par des départs encore plus importants, il serait sans doute insensé d’écarter les chances du Barça de faire taire à nouveau les sceptiques.