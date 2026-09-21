À la même époque l’an dernier, les doutes autour de Barcelone étaient nombreux. Dans un contexte de contraintes financières, le Barça a perdu bien davantage lors du mercato estival qu’il n’a gagné, se retrouvant avec un effectif réduit et plus dépendant que peut-être jamais des derniers talents issus de La Masia. Mais, au final, les sceptiques ont eu tort, puisque le Barça a tout raflé sur son passage pour remporter le quadruplé, y compris la Ligue des champions. Est-ce donc faire preuve de naïveté que de voir ces doutes réapparaître cette saison ?

Le Barça a vécu un mercato estival encore plus cruel cet été, avec les départs d’Alexia Putellas, Mapi Leon, Ona Batlle et Salma Paralluelo. Le point positif, c’est qu’il y a eu davantage d’arrivées cette fois. Une indemnité importante a été dépensée pour faire venir Kerolin de Manchester City, tandis que Martina Fernandez, formée à La Masia, est revenue d’Everton et qu’une autre jeune défenseure prometteuse, Renee van Asten, est arrivée de l’Ajax.

Mais la profondeur de cet effectif semble toujours incroyablement limitée, surtout avec Aitana Bonmati parmi plusieurs blessées lors des premières semaines de la saison. La triple lauréate du Ballon d’Or devrait manquer le début de la défense du titre du Barça en Ligue des champions, qui commence mercredi face au Paris FC.

Tout cela signifie que la dépendance envers les jeunes joueuses de cette équipe sera probablement encore plus grande cette fois-ci. Cela sera-t-il encore une recette du succès et fera-t-il passer les sceptiques pour des idiots ? Ou tout cela finira-t-il par rattraper le Barça cette saison ?