L’attente de Sam Coffey a pris fin. Écartée par une blessure en début de saison de Manchester City, la milieu de terrain de la sélection féminine des États-Unis a enfin retrouvé les terrains. Son retour a été l’un des moments les plus encourageants pour les Américaines évoluant en Europe, mais elle n’a pas été la seule à se distinguer.

À Manchester United, Phallon Tullis-Joyce a gardé sa cage inviolée, tandis qu’Alyssa Thompson et Emily Fox ont montré à quel point la donne pouvait changer après la mi-temps. Les appels intelligents et imprévisibles de Thompson ont donné un nouvel élan à Chelsea après son entrée en jeu, tandis que Fox a apporté une menace supplémentaire en attaque à Arsenal, en quête de dynamisme après un début de saison poussif en WSL.

Lily Yohannes, de son côté, a signé une action à revoir. Son but sensationnel de loin contre l’Inter Milan en Ligue des champions féminine de l’UEFA a ajouté un exploit individuel spectaculaire à une série de performances encourageantes des joueuses de la sélection américaine évoluant à l’étranger.

GOAL revient en détail sur les performances des Américaines en Europe.