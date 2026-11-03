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Les internationales américaines à l’étranger : le retour de Sam Coffey relance Manchester City dans la course au titre, Lily Yohannes inscrit un but somptueux en Ligue des champions

Sam Coffey a enfin fait son retour avec Manchester City, Alyssa Thompson s’est illustrée après son entrée en jeu, Phallon Tullis-Joyce a gardé sa cage inviolée et Emily Fox a brillé en seconde période avec Arsenal.

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  • L’attente de Sam Coffey a pris fin. Écartée par une blessure en début de saison de Manchester City, la milieu de terrain de la sélection féminine des États-Unis a enfin retrouvé les terrains. Son retour a été l’un des moments les plus encourageants pour les Américaines évoluant en Europe, mais elle n’a pas été la seule à se distinguer.

    À Manchester United, Phallon Tullis-Joyce a gardé sa cage inviolée, tandis qu’Alyssa Thompson et Emily Fox ont montré à quel point la donne pouvait changer après la mi-temps. Les appels intelligents et imprévisibles de Thompson ont donné un nouvel élan à Chelsea après son entrée en jeu, tandis que Fox a apporté une menace supplémentaire en attaque à Arsenal, en quête de dynamisme après un début de saison poussif en WSL.

    Lily Yohannes, de son côté, a signé une action à revoir. Son but sensationnel de loin contre l’Inter Milan en Ligue des champions féminine de l’UEFA a ajouté un exploit individuel spectaculaire à une série de performances encourageantes des joueuses de la sélection américaine évoluant à l’étranger.

    GOAL revient en détail sur les performances des Américaines en Europe.

  • Sam Coffey est de retour

    Sam Coffey Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Sam Coffey est entrée en jeu pour Manchester City à la 58e minute.

    Manchester City a repris la tête de la WSL dimanche et a retrouvé une milieu de terrain qui pourrait l’aider à y rester. Coffey est entrée en jeu à la 59e minute de la victoire 2-1 contre les London City Lionesses, disputant un peu plus d’une demi-heure pour sa première apparition depuis qu’elle s’est remise de sa blessure.

    Cette victoire a porté le total de City à 22 points et prolongé sa série d’invincibilité à 14 matches, toutes compétitions confondues. Coffey apporte son expérience et sa rigueur défensive à une équipe déjà en forme. Sa capacité à dicter le rythme offre aussi à City un autre moyen de maîtriser les rencontres dans sa quête du titre.

    Pour la sélection féminine des États-Unis, le retour sur le terrain de cette joueuse centrale au milieu de terrain est également encourageant. Le retour de Coffey constitue une première étape ; elle doit désormais retrouver le rythme de la compétition et enchaîner les minutes de jeu avec régularité.

  • Alyssa Thompson, joker de luxe

    Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26
    Getty Images

    Alyssa Thompson est entrée en jeu pour Chelsea à la 62e minute et a contribué à la victoire 6-0 de son équipe face à Charlton.

    Entrée en jeu à la place de Nathalie Björn à la 62e minute, Thompson a apporté une nouvelle menace offensive à Chelsea et a failli marquer. La gardienne de Charlton, Anna Koivunen, l’en a empêchée grâce à un bel arrêt, privant la joueuse d’un but au terme d’une entrée remarquée.

    Après une première saison marquée par ses buts, Thompson montre davantage l’étendue de ses qualités de passeuse. Elle compte déjà trois passes décisives en WSL cette saison, offrant à Chelsea une autre façon de trouver le chemin des filets. Le club est à égalité avec Manchester City, avec 22 points après huit matches.

    Pour Emma Hayes et la sélection féminine des États-Unis, la place de Thompson dans le onze de départ de Chelsea ne représente qu’une partie de l’équation. Les États-Unis ont besoin d’options offensives fiables. Des contributions régulières, qu’elle débute les matches ou entre en jeu, renforceraient ses chances d’obtenir un rôle plus important.

  • Emily Fox peut-elle sauver Arsenal ?

    Emily Fox Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    Emily Fox et Arsenal ont enregistré leur quatrième match nul de la saison.

    Fox a aidé Arsenal à revenir au score face à Aston Villa, puis a cherché à provoquer le but de la victoire. Entrée en jeu en seconde période, la latérale de l’USWNT a contribué à l’égalisation d’Arsenal et participé à la création d’occasions en fin de match pour Caitlin Foord et Ona Batlle. Aucune des deux n’a toutefois réussi à conclure.

    Ce match nul laisse Arsenal à la septième place de la WSL avec 10 points en huit rencontres : deux victoires, quatre nuls et deux défaites. Pour une équipe en quête d’élan, c’est une nouvelle occasion manquée. Fox a apporté du danger depuis l’arrière, mais Arsenal doit convertir davantage de ces occasions prometteuses en buts pour remonter au classement.

    Malgré ces frustrations, la prestation de Fox est encourageante. Sa fiabilité défensive est depuis longtemps un atout pour Arsenal et l’USWNT, et cette apparition a également mis en lumière le soutien qu’elle peut apporter en attaque. Elle marque rarement, mais peut aider ses coéquipières à se retrouver en position de le faire.

  • Manchester United et Phallon Tullis-Joyce progressent

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26
    Getty Images

    Tullis-Joyce a gardé sa cage inviolée ce week-end.

     Tullis-Joyce a dû sortir le grand jeu pour empêcher Everton de marquer. Hannah Blundell, ancienne défenseure de Manchester United, a frappé en direction de la lucarne, mais la gardienne américaine l’en a privée grâce à l’arrêt le plus marquant d’un nouveau match sans but encaissé.

    Il s’agissait du deuxième match consécutif sans encaisser de but pour Tullis-Joyce, qui apporte une certaine stabilité défensive à Manchester United alors que le club cherche à remonter au classement de la WSL. Cinquième avec trois victoires, trois nuls et deux défaites, United peut s’appuyer sur cette solidité défensive pour progresser.

    Pour l’USWNT, la régularité de Tullis-Joyce en Angleterre est aussi encourageante que sa capacité à réaliser un arrêt spectaculaire. Si elle maintient ce niveau de performance, tout en faisant preuve de vivacité dans ses déplacements et de justesse dans ses décisions, elle renforcera sa place dans les plans de la sélection au poste de gardienne.

  • Lily Yohannes fait mouche de loin

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    PsnewZ

    Légende de l’image : Lily Yohannes a inscrit un but splendide de loin lors de la victoire 6-0 de l’OL Lyonnes face à l’Inter Milan en Ligue des champions.

    Yohannes a vu l’ouverture et a eu l’audace de tenter sa chance. Alors que la gardienne de l’Inter Milan était sortie de son but, la milieu de terrain de l’USWNT a décoché une frappe spectaculaire de près de 40 mètres, permettant à OL Lyonnes de mener 3-0 à la 59e minute d’un match de Ligue des champions finalement remporté 6-0 mercredi. Un geste familier pour l’Américaine, qui avait inscrit un but similaire face à St. Pölten dans la compétition la saison dernière, et un nouveau rappel du danger qu’elle peut apporter depuis le milieu de terrain.

    Yohannes est ensuite entrée en jeu en seconde période lors de la victoire 5-2 en championnat à Montpellier, samedi. Mené 1-0, Lyon l’a fait entrer à la pause avec trois autres joueuses. Les visiteuses ont alors renversé le match en marquant cinq fois après la reprise pour conserver la première place en France. Pour l’USWNT, cette semaine est encourageante : la milieu de terrain acquiert de l’expérience dans des situations variées, entre un coup d’éclat sur la scène européenne et sa contribution à une remontée en championnat.