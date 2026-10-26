Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
USWNT Abroad GOAL

Les internationales américaines à l’étranger : Emily Fox aide Arsenal à mettre fin à sa série de matches sans victoire, Phallon Tullis-Joyce brille lors du derby de Manchester, tandis que Naomi Girma et Sam Coffey ne jouent pas

Alyssa Thompson, Emily Fox et Phallon Tullis-Joyce ont joué ce week-end, tandis que Naomi Girma, Lily Yohannes et Sam Coffey n’ont pas disputé la moindre minute.

Traduit par

  • À un mois du début des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, Emma Hayes suivra de près les performances en club et l’état de forme physique de ses joueuses. Ce week-end, le bilan a été contrasté pour celles qui évoluent en Europe.

    Alyssa Thompson, Emily Fox et Phallon Tullis-Joyce ont toutes joué avec leur club, tandis que Naomi Girma, Sam Coffey et Lily Yohannes n’ont pas disputé la moindre minute.

    Thompson a joué 45 minutes lors de la victoire 3-1 de Chelsea contre Crystal Palace, tandis que Fox a aidé Arsenal à s’imposer 2-1 face à Tottenham. De son côté, Tullis-Joyce a été mise à l’épreuve lors du match nul 1-1 entre Manchester United et Manchester City, leader du championnat.

    À l’approche de ses choix pour la liste, Hayes attendra des performances régulières de la part des joueuses qui ont du temps de jeu et souhaitera y voir plus clair sur la disponibilité des autres. Les dates de retour de Girma et Coffey restent incertaines, tandis que l’absence de Yohannes soulève des questions, aucun problème de blessure apparent n’ayant été signalé à l’approche du week-end.

    GOAL fait le point sur les performances des joueuses de la sélection américaine à l’étranger.

  • Alyssa Thompson livre une solide prestation de 45 minutes

    Alyssa Thompson Chelsea 2025-26 WSL
    Getty

    Alyssa Thompson a joué 45 minutes lors de la victoire de Chelsea face à Crystal Palace (3-1).

    Thompson a posé des problèmes sur le côté gauche face à Crystal Palace, étirant la défense adverse et aidant Chelsea à mettre la pression dès le début du match. Sa rencontre s’est achevée à la mi-temps, alors que Chelsea était mené 1-0 après avoir encaissé un but dans les 20 premières minutes. Chelsea a inscrit ses trois buts après la pause pour renverser la situation.

    Pour Thompson, la prochaine étape consiste à ajouter davantage de buts à la menace offensive qu’elle représente, aussi bien pour Chelsea que pour la sélection féminine des États-Unis. Sa vitesse continue de déstabiliser les défenses, mais une plus grande régularité devant le but donnerait une arme supplémentaire à Chelsea dans sa poursuite de Manchester City en tête du classement.

  • Tullis-Joyce répond présent lors d’un match nul important face à Manchester City

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC
    Getty/GOAL

    Phallon Tullis-Joyce a permis à son équipe de rester dans le match face à Manchester City, leader de la WSL.

    Tullis-Joyce a livré une prestation sereine dimanche, lors du match nul 1-1 de Manchester United dans le derby face à Manchester City, leader du championnat.

    La gardienne a été sollicitée dès le début de la rencontre, captant sans difficulté une tentative de Lauren Hemp au premier poteau au cours d’une entame animée. Elle est restée solide pendant les périodes de domination de City, avant que Khadija « Bunny » Shaw ne la trompe à la 66e minute pour donner l’avantage aux visiteuses. United a fini par réagir grâce à l’égalisation d’Elisabeth Terland à la 89e minute.

    Pour Tullis-Joyce, cette solide prestation face à une adversaire de premier plan renforce sa candidature au sein de la sélection féminine des États-Unis. Maintenir ce niveau sera essentiel alors qu’elle cherche à devenir la gardienne titulaire d’Emma Hayes.

  • Des blessures partout

    Naomi Girma, Chelsea
    Getty

    Naomi Girma ne figurait pas parmi les remplaçantes disponibles lors du match nul 1-1 de Chelsea face à Crystal Palace.

    À l’approche des éliminatoires de la Coupe du monde, l’état de forme de Sam Coffey et de Naomi Girma reste un sujet de préoccupation pour Emma Hayes. Toutes deux ont récemment manqué des rassemblements internationaux, ce qui attire l’attention sur leur rétablissement et sur les solutions possibles en leur absence.

    Coffey a eu un impact immédiat après son arrivée à Manchester City en provenance des Portland Thorns en janvier, jouant régulièrement lors de la campagne victorieuse du club en WSL. Des problèmes physiques ont toutefois freiné cet élan. City a confirmé qu’elle avait subi une légère opération du genou plus tôt cette année. Elle a ensuite été victime d’une blessure dont la nature n’a pas été précisée lors de la victoire 4-2 du club contre Arsenal, le 4 octobre. Ce contretemps l’a contrainte à déclarer forfait pour les matches amicaux d’octobre de l’équipe féminine des États-Unis contre l’Espagne.

    Girma connaît elle aussi une période perturbée depuis son arrivée à Chelsea en provenance de San Diego Wave en 2025. La défenseure centrale a manqué le début de cette saison de WSL avant qu’un coup reçu à l’entraînement ne la prive de la dernière fenêtre internationale.

    Pilier de la défense de l’équipe féminine des États-Unis, Girma apporterait un renfort important à Hayes si elle revenait avant les éliminatoires. À Chelsea, enchaîner les matches lui donnerait l’occasion de retrouver la régularité que ses contretemps répétés l’ont empêchée d’acquérir.

    La situation de Yohannes est moins claire. Elle n’a pas participé à la victoire 5-0 d’OL Lyonnes contre Marseille, mais la raison de son absence reste incertaine. Faute de confirmation, rien ne permet vraiment de considérer cette absence comme un nouveau problème de blessure.

    Comptant parmi les milieux de terrain les plus prometteuses de l’équipe féminine des États-Unis, Yohannes a beaucoup à gagner à jouer régulièrement en club pour poursuivre sa progression. Hayes espère que les trois joueuses seront disponibles et auront retrouvé leur rythme lorsque l’attention se portera de nouveau sur les éliminatoires.

  • Fox fait ce qu’elle sait faire

    Emily Fox Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    Emily Fox a disputé 71 minutes lors de la victoire d’Arsenal contre Tottenham (2-1).

    Emily Fox a aidé Arsenal à décrocher une victoire 2-1 dont l’équipe avait grand besoin face à Tottenham, samedi, dans le derby du nord de Londres. Ce succès met fin à une série de cinq matches sans victoire en WSL.

    Titulaire à son poste habituel de latérale droite, Fox a apporté de la solidité défensive tout en participant aux attaques d’Arsenal sur son côté. Tottenham a ouvert le score rapidement grâce à Cathinka Tandberg, avant l’égalisation de Georgia Stanway. Alessia Russo a complété la remontée sur penalty en seconde période, tandis que Fox a été remplacée à la 71e minute.

    Fox reste l’une des options défensives les plus confirmées de Hayes à l’approche des éliminatoires de la Coupe du monde. Son expérience internationale et son temps de jeu régulier face à des adversaires de haut niveau avec Arsenal la placent en bonne position pour conserver sa place dans le onze de départ de l’USWNT.