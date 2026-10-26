À un mois du début des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, Emma Hayes suivra de près les performances en club et l’état de forme physique de ses joueuses. Ce week-end, le bilan a été contrasté pour celles qui évoluent en Europe.

Alyssa Thompson, Emily Fox et Phallon Tullis-Joyce ont toutes joué avec leur club, tandis que Naomi Girma, Sam Coffey et Lily Yohannes n’ont pas disputé la moindre minute.

Thompson a joué 45 minutes lors de la victoire 3-1 de Chelsea contre Crystal Palace, tandis que Fox a aidé Arsenal à s’imposer 2-1 face à Tottenham. De son côté, Tullis-Joyce a été mise à l’épreuve lors du match nul 1-1 entre Manchester United et Manchester City, leader du championnat.

À l’approche de ses choix pour la liste, Hayes attendra des performances régulières de la part des joueuses qui ont du temps de jeu et souhaitera y voir plus clair sur la disponibilité des autres. Les dates de retour de Girma et Coffey restent incertaines, tandis que l’absence de Yohannes soulève des questions, aucun problème de blessure apparent n’ayant été signalé à l’approche du week-end.

GOAL fait le point sur les performances des joueuses de la sélection américaine à l’étranger.