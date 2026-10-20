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USWNT Abroad 1-1GOAL

Les internationales américaines à l’étranger : Alyssa Thompson lance le festival de Chelsea avec deux passes décisives, le Lyon de Lily Yohannes écrase le PSG et l’Arsenal d’Emily Fox trébuche

Après la trêve, les stars de la sélection féminine américaine ont retrouvé l’Europe : Alyssa Thompson a brillé avec Chelsea, Emily Fox a joué avec Arsenal et le Lyon de Lily Yohannes a écrasé le PSG.

Traduit par

  • La saison des clubs européens revient au premier plan, et le dernier week-end a livré des résultats contrastés pour les joueuses de l’USWNT évoluant à l’étranger.

    Les internationales américaines qui ont participé aux deux matchs amicaux de prestige contre l’Espagne ont rapidement retrouvé leur club. Après une défaite lors de la première rencontre et un nul lors de la seconde, leur attention s’est vite reportée sur les compétitions de clubs.

    En Women’s Super League anglaise, Emily Fox et Arsenal restent sous pression pour trouver de la régularité, le club occupant la huitième place. À Chelsea, Alyssa Thompson bénéficie d’un temps de jeu conséquent, tandis que sa compatriote Naomi Girma continue de subir des contretemps liés à des blessures.

    Du côté de Manchester United, Phallon Tullis-Joyce espère que ses performances en club renforceront sa candidature en sélection, tandis que Lily Yohannes poursuit sa progression à Lyon. Sam Coffey, de Manchester City, a pour sa part déjà connu un coup d’arrêt après s’être blessée contre Arsenal le 4 octobre.

    Voici ce qui a marqué le week-end, les joueuses qui montent en puissance et ce que tout cela signifie pour les joueuses de l’USWNT à l’étranger...

  • Alyssa Thompson poursuit sa progression

    Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26
    Getty Images

    Alyssa Thompson a délivré deux passes décisives lors de l’écrasante victoire de Chelsea face à Tottenham (6-2).

    Thompson a signé l’une de ses prestations les plus prolifiques de la saison avec Chelsea, délivrant deux passes décisives lors de la victoire 6-2 contre Tottenham dimanche.

    Elle a disputé l’intégralité des 90 minutes et offert des buts à Erin Cuthbert et Maika Hamano, tandis que Chelsea dominait largement Tottenham.

    Ce retour en club est encourageant après une trêve internationale en demi-teinte face à l’Espagne. Thompson a montré de belles choses avec les États-Unis, mais a peiné à trouver de la régularité, que ce soit en pointe ou sur un côté.

    Son influence croissante à Chelsea pourrait renforcer sa confiance avant sa prochaine occasion en sélection. Sa capacité à créer des occasions, à étirer les défenses et à être décisive dans le dernier tiers du terrain correspond exactement aux besoins des deux équipes. Le défi, désormais, est de transformer ses moments prometteurs avec les États-Unis en prestations aussi abouties que celle livrée dimanche avec Chelsea.

  • Grosse performance pour Lily Yohannes

    Lily Yohannes

    Lily Yohannes a contribué à la victoire 4-0 d’OL Lyonnais face au PSG ce week-end.

    Lily Yohannes et l’OL Lyonnes ont frappé fort ce week-end en s’imposant 4-0 face au Paris Saint-Germain, consolidant ainsi leur position dans la course au titre en France. Titulaire au milieu de terrain, Yohannes a joué 59 minutes lors d’un match maîtrisé par Lyon, qui a marqué deux fois avant la pause et deux fois après. Au retour de la trêve internationale, l’équipe a livré une prestation autoritaire et étalé ses qualités offensives face à l’un de ses principaux rivaux nationaux.

    Pour Yohannes, ce match était une nouvelle occasion d’accumuler de précieuses minutes dans un contexte exigeant, alors qu’elle continue de faire sa place dans l’un des grands clubs européens. Chaque minute jouée et chaque contribution avec l’OL enrichissent son expérience et renforcent sa candidature à une place de titulaire au milieu de terrain avec les États-Unis. Si elle a bénéficié d’un temps de jeu conséquent avec les États-Unis face à l’Espagne, elle a manifestement encore besoin de temps et de se confronter davantage à un rythme de jeu très différent.

    L’OL Lyonnes occupe désormais la tête du classement, avec trois points d’avance sur le Paris FC W et le PSG W. L’équipe de Yohannes a inscrit 31 buts lors de ses cinq premiers matches de championnat. Le Paris FC, deuxième équipe la plus prolifique, en a marqué 13.

  • Tullis-Joyce continue de s’affirmer comme prétendante au poste de gardienne numéro un

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26
    Getty Images

    Phallon Tullis-Joyce était titulaire et a disputé l’intégralité du match lors de la victoire 3-1 de Manchester United face à Charlton.

    Phallon Tullis-Joyce continue de marquer des points dans la course au poste de numéro un de la sélection féminine des États-Unis. Dimanche, elle a aidé Manchester United à s’imposer 3-1 face à Charlton Athletic.

    La gardienne américaine a encaissé un but au cours d’une première période riche en action, puis a mis Jodie Hutton en échec après la pause. Manchester United a conservé la maîtrise du match et empoché les trois points.

    Sa dernière titularisation en sélection a mis en lumière un point à améliorer. Lors du match nul 2-2 des États-Unis face à l’Espagne, l’une de ses relances a contribué à un but espagnol. Ses interventions encourageantes en seconde période lui ont néanmoins donné de quoi s’appuyer pour la suite.

    Ces signes positifs, associés à ses bonnes performances continues avec Manchester United, devraient maintenir Tullis-Joyce en tête de la course à une place de titulaire. Améliorer ses relances renforcerait encore sa candidature alors qu’elle cherche à s’imposer durablement à ce poste.

  • Le week-end d’Emily Fox avec Arsenal a été bref : l’internationale américaine est entrée en jeu à la 78e minute du match nul frustrant concédé par Arsenal face à Birmingham City (1-1).

    Arsenal a dominé la possession et tenté 27 tirs, mais a peiné à percer le bloc défensif de Birmingham. Fox a remplacé Smilla Holmberg en fin de match, apportant de la fraîcheur au poste d’arrière droite alors que son équipe cherchait le but de la victoire. Pour Fox, ce temps de jeu limité tranchait avec son statut habituel de titulaire régulière. Il pouvait aussi s’agir de la ménager après qu’elle a été très sollicitée avec l’équipe féminine des États-Unis lors de ses récents matches contre l’Espagne.

    Son expérience et sa fiabilité défensive restent des atouts importants pour Arsenal, mais la préoccupation majeure demeure le manque de régularité de l’équipe.