La saison des clubs européens revient au premier plan, et le dernier week-end a livré des résultats contrastés pour les joueuses de l’USWNT évoluant à l’étranger.

Les internationales américaines qui ont participé aux deux matchs amicaux de prestige contre l’Espagne ont rapidement retrouvé leur club. Après une défaite lors de la première rencontre et un nul lors de la seconde, leur attention s’est vite reportée sur les compétitions de clubs.

En Women’s Super League anglaise, Emily Fox et Arsenal restent sous pression pour trouver de la régularité, le club occupant la huitième place. À Chelsea, Alyssa Thompson bénéficie d’un temps de jeu conséquent, tandis que sa compatriote Naomi Girma continue de subir des contretemps liés à des blessures.

Du côté de Manchester United, Phallon Tullis-Joyce espère que ses performances en club renforceront sa candidature en sélection, tandis que Lily Yohannes poursuit sa progression à Lyon. Sam Coffey, de Manchester City, a pour sa part déjà connu un coup d’arrêt après s’être blessée contre Arsenal le 4 octobre.

Voici ce qui a marqué le week-end, les joueuses qui montent en puissance et ce que tout cela signifie pour les joueuses de l’USWNT à l’étranger...