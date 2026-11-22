Sous la direction de Lobanovskyi, le Dynamo ne s’est pas contenté de se qualifier pour la Ligue des champions 1997-1998 : il a fait sensation dans la compétition, inscrivant sept buts sans en encaisser un seul lors de ses deux matches contre Barcelone. Il a ainsi terminé en tête d’un groupe qui comprenait aussi Newcastle United et le PSV.

Le club de Kiev a finalement été surclassé en quarts de finale par une Juventus qui allait atteindre sa troisième finale consécutive cette saison-là. Mais la démonstration du Dynamo au Camp Nou, avec une victoire 4-0 sur le Barça, avait confirmé l’émergence du club et révélé Shevchenko, auteur d’un triplé, comme le prochain grand numéro 9 européen.

Le Dynamo a néanmoins suscité la surprise en atteignant de nouveau la phase à élimination directe la saison suivante, malgré sa présence dans le même groupe que l’Arsenal d’Arsene Wenger, auteur du doublé national. Mais cette surprise n’était rien à côté de la stupeur provoquée par l’élimination du Real Madrid, tenant du titre, en quarts de finale.

Comme l’a dit le président ukrainien Leonid Kuchma aux joueurs dans le vestiaire du Stade olympique de Kiev, après le doublé de Shevchenko au match retour qui avait scellé une victoire 3-1 sur l’ensemble des deux rencontres face au Real Madrid : « Le monde entier a vu votre triomphe ce soir. »

Le secret n’en était définitivement plus un : le Dynamo pouvait prétendre à la victoire en Coupe d’Europe, principalement grâce à son redoutable duo d’attaque. L’équipe de Lobanovskyi ne manquait certes pas de talent dans les autres secteurs, notamment en défense. Le capitaine Oleksandr Holovko était un excellent défenseur central, tandis que Kakha Kaladze et Oleh Luzhny ont ensuite joué respectivement à l’AC Milan et à Arsenal.

Mais en attaque, Shevchenko et Serhiy Rebrov étaient presque inarrêtables. Leur duo rappelait les associations classiques entre un grand et un petit attaquant : un numéro 9 élégant et explosif, dans le style de Marco van Basten, épaulé par un joueur de soutien vif, intelligent et altruiste.

Le Dynamo n’avait donc absolument pas peur d’affronter le Bayern. Sans surprise, il a pris ses adversaires allemands à la gorge dès le coup d’envoi de la demi-finale aller à Kiev. Il aurait regagné les vestiaires avec deux buts d’avance, grâce, inévitablement, à Shevchenko, si le gardien Oleksandr Shovkovskyi n’avait pas été battu de façon étrange sur un coup franc rasant et tenté de loin par Michael Tarnat, à environ 32 mètres du but, quelques secondes avant la pause.

Vitaliy Kosovskyi a toutefois porté le score à 3-1 d’une belle reprise de volée, cinq minutes seulement après la reprise. Peu après, le milieu de terrain a eu une occasion en or de tuer le match, voire la confrontation. Mais, lancé seul face au but, Kosovskyi a manqué son geste en tentant un lob mal inspiré au-dessus d’Oliver Kahn.

Ce raté a été le tournant de la demi-finale. À 12 minutes de la fin, Shovkovskyi a été trompé par un autre coup franc du Bayern, tiré cette fois par Stefan Effenberg, avant que Carsten Jancker n’égalise dans les derniers instants.