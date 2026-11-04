Peu après avoir dévoilé sa dernière liste pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino s’est exprimé devant les médias pour expliquer ses choix. Cette liste compte 25 joueurs, mais au cours du mois écoulé, lui et son staff ont suivi plus de 100 joueurs susceptibles d’être convoqués. Le vivier est vaste, a-t-il souligné. Ce groupe n’en offre qu’un aperçu.

« C’est très ouvert, a déclaré le sélectionneur américain. La sélection nationale est ouverte. »

Pochettino a finalement retenu 25 joueurs. Parmi eux figurent des habitués comme Christian Pulisic, Weston McKennie et Folarin Balogun, ainsi que des étoiles montantes comme Cavan Sullivan, Julian Hall et Mathis Albert. Le groupe accueille aussi trois nouveaux venus, dont un compte déjà des sélections tandis que les deux autres n’en ont aucune. Fidèle à ses paroles, Pochettino continue d’élargir le vivier de joueurs.

Plusieurs facteurs et décisions ont pesé dans la composition de la liste de novembre. Alors qu’un rassemblement des moins de 23 ans se profile également, Pochettino a de nouveau cherché un équilibre : plusieurs jeunes talents rejoindront l’équipe olympique, tandis que d’autres intégreront son groupe pour le prochain match de Ligue des nations de la CONCACAF face à Haïti. La sélection du groupe, particulièrement à ce stade du cycle, est complexe. Pochettino a aussi souligné que cette liste n’était pas définitive.

« Beaucoup de joueurs n’ont peut-être pas eu leur chance, a-t-il déclaré, mais je pense qu’il est important, maintenant, de donner sa chance à tel ou tel joueur. Pour nous, c’est vraiment important, parce qu’ils le méritent et parce qu’il est essentiel de les évaluer lors de matches officiels. »

GOAL fait le point sur les gagnants et les perdants de la dernière liste de Pochettino pour la sélection américaine.