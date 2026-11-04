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USMNT 1-1GOAL

Les gagnants et les perdants de la sélection américaine : Cavan Sullivan poursuit son ascension, Christian Pulisic fait son retour, tandis que Ricardo Pepi et Tim Weah connaissent une nouvelle déception

GOAL passe en revue la dernière sélection avant le match de Ligue des nations de la CONCACAF face à Haïti.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Peu après avoir dévoilé sa dernière liste pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino s’est exprimé devant les médias pour expliquer ses choix. Cette liste compte 25 joueurs, mais au cours du mois écoulé, lui et son staff ont suivi plus de 100 joueurs susceptibles d’être convoqués. Le vivier est vaste, a-t-il souligné. Ce groupe n’en offre qu’un aperçu.

    « C’est très ouvert, a déclaré le sélectionneur américain. La sélection nationale est ouverte. »

    Pochettino a finalement retenu 25 joueurs. Parmi eux figurent des habitués comme Christian Pulisic, Weston McKennie et Folarin Balogun, ainsi que des étoiles montantes comme Cavan Sullivan, Julian Hall et Mathis Albert. Le groupe accueille aussi trois nouveaux venus, dont un compte déjà des sélections tandis que les deux autres n’en ont aucune. Fidèle à ses paroles, Pochettino continue d’élargir le vivier de joueurs.

    Plusieurs facteurs et décisions ont pesé dans la composition de la liste de novembre. Alors qu’un rassemblement des moins de 23 ans se profile également, Pochettino a de nouveau cherché un équilibre : plusieurs jeunes talents rejoindront l’équipe olympique, tandis que d’autres intégreront son groupe pour le prochain match de Ligue des nations de la CONCACAF face à Haïti. La sélection du groupe, particulièrement à ce stade du cycle, est complexe. Pochettino a aussi souligné que cette liste n’était pas définitive.

    « Beaucoup de joueurs n’ont peut-être pas eu leur chance, a-t-il déclaré, mais je pense qu’il est important, maintenant, de donner sa chance à tel ou tel joueur. Pour nous, c’est vraiment important, parce qu’ils le méritent et parce qu’il est essentiel de les évaluer lors de matches officiels. »

    GOAL fait le point sur les gagnants et les perdants de la dernière liste de Pochettino pour la sélection américaine.

  • Gagnant : Christian Pulisic et les stars de retour

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    Action Plus

    Certaines des stars américaines les plus connues font leur retour pour la première fois depuis la Coupe du monde.

    Les cadres sont de retour. Leurs noms sont bien connus : Pulisic, McKennie, Balogun. Ce sont les joueurs majeurs de la sélection américaine et, après avoir manqué le dernier rassemblement, tous trois sont présents.

    Avec leur retour, le onze aligné lors de la Coupe du monde est presque au complet, à l’exception de Tim Ream, qui a pris sa retraite. Après avoir dû composer sans ce trio essentiel lors du dernier rassemblement, Pochettino peut désormais compter sur eux.

    Vus de l’extérieur, chacun revient aussi avec sa propre histoire. Pulisic aura faim de jouer, compte tenu de la manière dont la sélection américaine a été éliminée de la Coupe du monde et de la blessure qui a perturbé son début de saison. Il sera également en confiance : il a récemment signé un nouveau contrat avec Milan et inscrit quelques buts au passage. McKennie retrouve une concurrence dense au milieu de terrain et, lui qui a tendance à élever son niveau face à l’adversité, sera sans doute prêt à relever le défi. Balogun, enfin, revient en quête de temps de jeu après que les péripéties autour de son transfert cet été l’ont laissé dans l’incertitude à Monaco.

    « Nous sommes heureux de revoir Balo, a déclaré Pochettino, parce que, depuis la Coupe du monde, nous n’avions pas eu l’occasion de le voir. C’est une excellente occasion pour lui de continuer à gagner en confiance. »

    Tous trois élèvent le niveau de la sélection américaine. Il sera donc intéressant de voir ce que cela donne lorsqu’ils seront associés aux secteurs renouvelés de l’effectif.

  • Perdants : les vétérans en marge

    Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Joe Scally fait partie des joueurs ayant déjà disputé la Coupe du monde qui n’ont pas été convoqués cette fois-ci.

    Yunus Musah, Brenden Aaronson, Joe Scally, Mark McKenzie, Tim Weah, Matt Turner, Cristian Roldan : tous jouent un rôle crucial au sein de la sélection américaine depuis des années. Aucun ne participe à ce rassemblement. Seul Musah avait pris part au précédent. Ce n'est pas un renouvellement complet de l'effectif, mais la concurrence pour les places s'annonce rude pour les joueurs expérimentés déjà en place.

    Parmi les joueurs cités, Scally et Weah ont les meilleurs arguments pour figurer dans le groupe. Scally traverse la meilleure période de sa carrière au Borussia Monchengladbach et enrichit son jeu offensif. Weah, de son côté, porte le brassard de capitaine à Marseille, poids lourd du football français, et débute chaque semaine au poste de piston. Aucun des deux n'a été retenu, Pochettino ayant préféré miser sur Bryan Reynolds comme troisième arrière droit de l'équipe.

    Comme l'a dit Pochettino, aucun des joueurs cités n'est écarté. Il devient toutefois plus difficile de conserver sa place. Selon Pochettino, plus de 100 joueurs sont désormais sur son radar et, pour beaucoup des 26 joueurs présents dans le groupe cet été, les chances d'être retenus sont plus minces que jamais.

  • Gagnant : Cavan Sullivan et la jeune garde

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    ZUMA Press Wire

    Cavan Sullivan figure en tête de la liste des jeunes stars présentes au stage.

    On s’attendait depuis le début à voir un ou deux adolescents participer à ce rassemblement. Ils sont finalement plus nombreux.

    Au total, six des adolescents qui avaient fait leurs débuts sont présents, avec Cavan Sullivan en tête d’affiche. Au vu de son talent et de ses performances lors du précédent rassemblement, sa convocation semblait aller de soi. Celle de Julian Hall aussi. Mais ils ne sont pas venus seuls. Justin Ellis et Mathis Albert, eux aussi buteurs, sont de retour, tout comme Neil Pierre et Adri Mehmeti. On peut également ajouter Diego Kochen, même s’il est l’aîné du groupe à 21 ans.

    Ces convocations interviennent alors que plusieurs joueurs de leur génération rejoindront les États-Unis des moins de 23 ans pour préparer les Jeux olympiques. Les six pourraient retrouver cette sélection à un moment donné, mais, pour l’heure, ils évoluent avec l’équipe première. Leur présence témoigne de la confiance que Pochettino accorde à chacun d’eux.

    Ce n’est toutefois pas une récompense, mais un test. Avec davantage de pression, des enjeux plus importants et davantage de grands noms dans l’équipe, les adolescents devront désormais montrer qu’ils peuvent à la fois s’intégrer et se démarquer.

    « Le plus important, c’est la complémentarité et de voir l’alchimie entre eux, a déclaré Pochettino. Pour Christian et Mathis, ce sera la première fois qu’ils seront ensemble, tout comme McKennie et Cavan. Je pense que nous devons observer ces associations pendant le rassemblement. À partir de lundi, nous commencerons à voir l’alchimie sur le terrain, mais elle est aussi très importante en dehors. »

  • Perdant : Ricardo Pepi

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    Anadolu Agency

    Pepi continue d’essuyer des coups durs avec la sélection nationale.

    Une blessure malencontreuse avait contraint Ricardo Pepi à renoncer au dernier rassemblement. Il a récemment fait son retour et marqué lors de la large victoire 7-0 du PSV.

    Pourtant, Pepi ne figure pas dans le groupe cette fois-ci. Pochettino a expliqué que son état physique n’était pas seul en cause : celui de Balogun a également pesé dans la décision.

    « Justin et Julian sont tous les deux en pleine forme, ils ont donc une petite longueur d’avance, a déclaré Pochettino. C’est pourquoi nous n’avons pas retenu Ricardo, même s’il a joué quelques minutes la semaine dernière. Je pense que, pour voir et évaluer les joueurs, nous avons décidé qu’il serait bien préférable qu’il continue à s’entraîner, qu’il consolide sa condition physique et qu’il gagne en confiance pour aborder la suite.

    « C’est pourquoi nous n’avons voulu retenir ni l’un ni l’autre [Pepi et Balogun], car je pense qu’aucun des deux n’est à 100 %. »

    Un nouveau coup dur, donc, pour un joueur qui en a déjà connu beaucoup. Les problèmes physiques ont régulièrement privé Pepi d’occasions importantes et jouent encore un rôle cette fois-ci. Il y a fort à parier qu’il continuera à marquer et restera dans la course, mais la présence d’Ellis et de Hall a accru la concurrence au poste d’attaquant.

  • Gagnant : les nouveaux visages

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    SOPA Images

    Trois joueurs ont été convoqués pour la première fois dans le groupe de Pochettino.

    Si la plupart des joueurs présents au rassemblement sont des habitués, trois visages sont nouveaux, ou du moins relativement nouveaux. Deux n’ont encore aucune sélection. Le troisième travaille avec Pochettino pour la toute première fois.

    Reed Baker-Whiting et Santiago Castaneda sont les deux joueurs sans expérience avec l’équipe nationale masculine des États-Unis. Tous deux ont mérité leur convocation grâce à leurs performances en club. Le premier brille avec Nashville SC, qui survole la MLS cette saison. Le second s’épanouit à Paderborn et se fait remarquer en Bundesliga.

    Il y a aussi Bryan Reynolds, qui possède déjà une expérience en sélection américaine, mais n’a jamais joué sous les ordres de l’actuel sélectionneur. Ses performances à Rennes l’ont remis sur le devant de la scène pour la première fois depuis 2023. Ces trois convocations sont quelque peu surprenantes, mais toutes sont méritées.

    « Je pense qu’ils sont performants, a déclaré Pochettino, et bien sûr, c’est une bonne chose d’avoir différentes options. Je pense qu’ils méritent d’avoir la possibilité d’être avec nous, pour que nous puissions apprendre à les connaître et qu’ils puissent voir comment ils peuvent s’intégrer à notre équipe nationale. »