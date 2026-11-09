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MLS 1-1GOAL

Les gagnants et les perdants de la MLS : Nashville SC entre dans l’histoire, Lionel Messi remporte le Soulier d’or et des entraîneurs font les frais de saisons décevantes

Le Decision Day lui-même n’a peut-être pas été des plus palpitants, mais des records ont été établis et plusieurs grandes franchises ont manqué les playoffs.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Voilà, c’est terminé. La Decision Day a-t-elle été particulièrement enthousiasmante ? Pas vraiment. Deux faits ont toutefois retenu l’attention. D’abord, le Nashville SC a poursuivi sa magnifique série et établi un nouveau record de points en MLS, une réussite amplement méritée au terme d’une saison remarquable.

    Ensuite, une forme de justice immanente s’est peut-être manifestée dans l’Ouest. Le RSL a pris une décision courageuse en acceptant l’argent pour son ailier explosif Zavier Gozo. Mais le club a réussi à traverser la tempête, à surmonter son départ et à se qualifier de justesse pour les play-offs. C’est la « bonne » MLS : vendre et s’en sortir sans forcément vouloir dépenser sans compter.

    Depuis, toutefois, les choses se sont un peu compliquées. Plusieurs licenciements sont intervenus depuis le coup de sifflet final du dernier match. Les répercussions ont également été nombreuses, tandis que certaines affiches des play-offs s’annoncent alléchantes.

    Bref, voici quelques éléments d’analyse : GOAL se penche sur les gagnants et les perdants de la Decision Day, ainsi que sur les étranges 48 heures qui ont suivi.

  • VAINQUEUR : Lionel Messi

    FBL-MLS-INTER MIAMI-FC CINCINNATI
    AFP

    Messi a inscrit 26 buts cette saison et remporté le Soulier d’or de la MLS.

    Évacuons cette formalité, d’autant que c’en était une pour le principal intéressé. Messi a remporté le Soulier d’or. S’attendre à voir quelqu’un d’autre en faire autant aurait été plus qu’un peu naïf. De fait, parmi tous les lauréats des différentes catégories statistiques, le « Soulier d’or pour Messi » était peut-être le pronostic le plus facile à faire en janvier.

    Alors oui, bravo Leo, tu as fait ce que nous savions tous que tu étais capable de faire.

  • Perdant : Pascal Jansen

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    Pascal Jansen a été limogé par le NYCFC après le dernier match de la saison régulière.

    À vrai dire, l’auteur de ces lignes fait plutôt partie des défenseurs de Pascal Jansen. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c’est qu’il a fait un travail remarquable en 2025 avec un effectif loin d’être exceptionnel. En atteignant la finale de la conférence Est, le NYCFC a incontestablement dépassé les attentes. De l’avis de l’auteur, cela devrait lui valoir assez de crédit pour survivre à une saison minée par les blessures et des performances globalement décevantes.

    Mais il est clair qu’il est grand temps de repartir de zéro à New York. Un nouveau stade est prêt à être inauguré. Cette équipe a probablement besoin d’un joueur vedette. Et un entraîneur de renom pour l’épauler ne ferait certainement pas de mal. Jansen est un tacticien intelligent. Il est à l’aise avec la presse. Avec un effectif au complet, il est probablement capable de mener une équipe en playoffs. Mais est-il le nom capable d’attirer les foules dont la #marque a besoin ? Probablement pas.

  • Gagnant : les enfants !

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Sullivan a conclu la saison en inscrivant deux buts pour l’Union.

    Bon, on généralise un peu. Mais la place est limitée, et les jeunes talents à évoquer sont trop nombreux. Disons simplement ceci : lors de la dernière journée de la saison régulière de MLS, ces deux jeunes ont marqué :

    - Cavan Sullivan (deux fois)

    - Adri Mehmeti

    Pas mal pour ces espoirs de la sélection américaine. Sullivan a traversé une période un peu difficile, avec quelques pépins physiques. Mehmeti n'a pas vraiment connu de difficultés, mais l'effondrement des New York Red Bulls en fin de saison a privé son équipe des play-offs pour la deuxième année consécutive. En somme, les deux jeunes avaient besoin de ces buts. Direction désormais le rassemblement de la sélection américaine pour prouver qu'ils peuvent aussi réussir sur les plus grandes scènes.

  • Perdant : Raphael Wicky

    Sporting Kansas City v Minnesota United FC
    Getty Images Sport

    Wicky a été licencié par Sporting KC après avoir conduit le club au pire bilan de la conférence Ouest.

    Il semble cruel de s’en prendre aux entraîneurs : ce journaliste est toujours de leur côté. Mais les 72 heures qui suivent la fin de la saison sont toujours propices aux licenciements. C’est comme ça. Certains se comprennent dans une certaine mesure. Robin Fraser n’a pas réussi à faire jouer Toronto. Le licenciement de Jansen a peut-être été sévère, mais il occupait un poste à fortes responsabilités et n’a pas réussi à atteindre les playoffs.

    Le licenciement de Wicky, en revanche, laisse perplexe. Tout le monde s’attendait à ce que le Sporting KC soit mauvais. Cet effectif n’avait pas le niveau de la MLS au début de la saison. À quoi fallait-il donc s’attendre ? Wicky a toujours semblé être un entraîneur adapté à une « reconstruction », dans un club qui était justement en pleine reconstruction. La question est donc la suivante : que prépare le directeur sportif David Lee ?

  • VAINQUEUR : Laurent Courtois

    Columbus Crew v CF Montreal
    Getty Images Sport

    Courtois a conduit Columbus en playoffs malgré un début de saison compliqué.

    Monsieur Courtois, nous vous devons des excuses. Peu de gens connaissaient votre jeu. Bon, voici comment s’est déroulée la saison du Crew. L’équipe a perdu le meilleur entraîneur de MLS. Elle a perdu son meilleur attaquant, victime d’une blessure au genou qui a mis fin à sa saison. Puis elle a perdu beaucoup de matches de football. Mais à la mi-septembre, le déclic s’est produit. Orlando, Montréal et l’Inter Miami ont été écartés. Cette équipe a retrouvé un peu de forme. Et elle l’a fait à la manière de Columbus : possession, passes précises et construction intelligente du jeu.

    Oui, elle manque de tranchant, ce qui lui coûtera sans doute cher en playoffs. Mais Courtois a pris en main une équipe qui n’était plus que l’ombre d’elle-même et, grâce à son travail d’entraîneur, l’a menée à une place en playoffs qui semblait si, si lointaine.

  • Perdant : les équipes de Los Angeles

    Los Angeles Football Club v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    La fin de saison a été difficile pour les deux équipes de Los Angeles, qui ont chacune déçu à leur manière.

    Eh bien, c’était pénible. La saison s’annonçait de toute façon difficile pour le Galaxy, tant la gestion du tempo et la maîtrise de Riqui Puig lui manquent. Sans lui, ce n’est plus la même équipe. La défaite 2-1 contre le RSL lors de la dernière journée, qui l’a privé des playoffs, fait mal. Mais quelqu’un est-il vraiment surpris ?

    En revanche, le LAFC ? Là, c’est étonnant. Beaucoup, dont l’auteur de ces lignes, en faisaient le favori de la conférence Ouest. Marc Dos Santos semblait être un bon entraîneur. Son Heung-Min est un très bon footballeur. Denis Bouanga aussi. Et le talent ne manque pas dans le reste de l’effectif. Certes, le LAFC n’avait plus rien à jouer avant la dernière journée de la saison. Mais terminer par quatre matches sans victoire, puis devoir effectuer un déplacement délicat chez le St. Louis CITY SC au premier tour des playoffs ? Pas une grande semaine à Los Angeles.