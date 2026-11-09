Voilà, c’est terminé. La Decision Day a-t-elle été particulièrement enthousiasmante ? Pas vraiment. Deux faits ont toutefois retenu l’attention. D’abord, le Nashville SC a poursuivi sa magnifique série et établi un nouveau record de points en MLS, une réussite amplement méritée au terme d’une saison remarquable.

Ensuite, une forme de justice immanente s’est peut-être manifestée dans l’Ouest. Le RSL a pris une décision courageuse en acceptant l’argent pour son ailier explosif Zavier Gozo. Mais le club a réussi à traverser la tempête, à surmonter son départ et à se qualifier de justesse pour les play-offs. C’est la « bonne » MLS : vendre et s’en sortir sans forcément vouloir dépenser sans compter.

Depuis, toutefois, les choses se sont un peu compliquées. Plusieurs licenciements sont intervenus depuis le coup de sifflet final du dernier match. Les répercussions ont également été nombreuses, tandis que certaines affiches des play-offs s’annoncent alléchantes.

Bref, voici quelques éléments d’analyse : GOAL se penche sur les gagnants et les perdants de la Decision Day, ainsi que sur les étranges 48 heures qui ont suivi.