Plus tôt cette saison, Sam Sarver, attaquant de l’équipe réserve du FC Dallas, avait fait le buzz après avoir attrapé une bière qu’on lui avait lancée et l’avoir bue d’une traite. Sur le moment, la scène avait quelque chose de sympathique : un joueur qui se prêtait au jeu du chambrage. Un peu idiot ? Sans doute. Mais rien de bien grave.

Ce week-end, il a eu un nouvel échange avec le public. Cette fois, Sarver a ramassé une bière, l’a lancée dans la foule, puis a fait un doigt d’honneur aux supporters locaux après l’égalisation tardive de son équipe, qui jouait à l’extérieur. Il a été expulsé. Est-ce une bonne chose ? Faut-il s’en réjouir ? À quel moment le « chambrage » devient-il, vous savez, un jet de bière à la tête de quelqu’un, avec les dangers que cela comporte ?





Ce sont des questions existentielles, auxquelles on pourrait consacrer bien des lignes. Mais cette ligue ne se résume pas à cela. Il y a aussi eu du football, et beaucoup de choses intéressantes à voir. L’Inter Miami a continué de ne pas très bien jouer tout en étant porté à bout de bras par Lionel Messi. Les statistiques délirantes d’Antoine Griezmann commencent à avoir des effets concrets. Et il faut aussi avoir un mot pour le pauvre Yoann Damet, qui s’est donné corps et âme comme entraîneur avant de voir sa série record d’invincibilité prendre fin.



La situation est moins encourageante pour le FC Cincinnati. En début de saison, le club faisait figure d’outsider en vogue pour la MLS Cup. Evander est plaisant à voir jouer. Kevin Denkey sait marquer. Mais la défense a été lamentable : avec 70 buts encaissés, c’est désormais la deuxième moins bonne de MLS. Cincinnati occupe la neuvième place de la conférence Est et, après une lourde défaite 2-0 dans le derby contre Columbus, malgré 23 tirs contre 3 pour son voisin et rival, l’heure est à l’inquiétude.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du week-end en MLS...