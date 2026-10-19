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MLS GFX 1-1GOAL

Les gagnants et les perdants de la MLS : Lionel Messi sauve encore l’Inter Miami, Antoine Griezmann transforme Orlando City et les frasques de Sam Sarver avec de la bière tournent mal

Entre remous dans les tribunes et exploits sur le terrain, le week-end de matches en MLS a été captivant.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Plus tôt cette saison, Sam Sarver, attaquant de l’équipe réserve du FC Dallas, avait fait le buzz après avoir attrapé une bière qu’on lui avait lancée et l’avoir bue d’une traite. Sur le moment, la scène avait quelque chose de sympathique : un joueur qui se prêtait au jeu du chambrage. Un peu idiot ? Sans doute. Mais rien de bien grave.

    Ce week-end, il a eu un nouvel échange avec le public. Cette fois, Sarver a ramassé une bière, l’a lancée dans la foule, puis a fait un doigt d’honneur aux supporters locaux après l’égalisation tardive de son équipe, qui jouait à l’extérieur. Il a été expulsé. Est-ce une bonne chose ? Faut-il s’en réjouir ? À quel moment le « chambrage » devient-il, vous savez, un jet de bière à la tête de quelqu’un, avec les dangers que cela comporte ?


    Ce sont des questions existentielles, auxquelles on pourrait consacrer bien des lignes. Mais cette ligue ne se résume pas à cela. Il y a aussi eu du football, et beaucoup de choses intéressantes à voir. L’Inter Miami a continué de ne pas très bien jouer tout en étant porté à bout de bras par Lionel Messi. Les statistiques délirantes d’Antoine Griezmann commencent à avoir des effets concrets. Et il faut aussi avoir un mot pour le pauvre Yoann Damet, qui s’est donné corps et âme comme entraîneur avant de voir sa série record d’invincibilité prendre fin.


    La situation est moins encourageante pour le FC Cincinnati. En début de saison, le club faisait figure d’outsider en vogue pour la MLS Cup. Evander est plaisant à voir jouer. Kevin Denkey sait marquer. Mais la défense a été lamentable : avec 70 buts encaissés, c’est désormais la deuxième moins bonne de MLS. Cincinnati occupe la neuvième place de la conférence Est et, après une lourde défaite 2-0 dans le derby contre Columbus, malgré 23 tirs contre 3 pour son voisin et rival, l’heure est à l’inquiétude.

    GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du week-end en MLS...

  • VAINQUEUR : Lionel Messi

    Atlanta United FC v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Messi a inscrit deux buts splendides en quatre minutes pour mener Miami à une victoire 3-1 face à Atlanta United.

    Eh bien, oui. On surestime probablement la capacité d’un seul joueur à porter une équipe dans le sport. C’est l’idée qu’un individu serait, à lui seul, responsable de la réussite de son équipe sur toute une saison. Mo Salah, par exemple, a battu le record de contributions aux buts en Premier League en 2024-2025. Liverpool a remporté le championnat. On a alors dit que Salah avait porté son équipe à lui seul.

    Pour être juste, le football est un peu plus complexe : toute une équipe a fait sa part pour permettre à Salah de briller. Retirez, par exemple, Trent Alexander-Arnold et Dominik Szoboszlai du côté droit de ce milieu de terrain, et l’influence de Salah diminue.

    Quoi qu’il en soit, Messi et Miami sont l’exception qui confirme la règle. À part peut-être Luis Suarez, qui joue sur une jambe et demie, cette équipe est un désastre. Elle manque totalement d’équilibre. Elle est vulnérable en défense. Aucun des deux gardiens n’a montré le moindre signe de solidité de toute l’année. Le plan, c’est : « Donnez le ballon à Leo et regardez la magie opérer. » Et c’est exactement ce qui s’est passé samedi. Deux buts pour Messi. Atlanta a tiré 21 fois, contre 7 pour Miami. Miami s’est imposé 3-1.

    Et puis, au coup de sifflet final, ils ont eu le culot de faire ça :

    Quel sport absurde.

  • Perdant : Yoann Damet

    Yoann Damet St. Louis CITY
    Getty

    Le St. Louis de Yoann Damet a laissé filer une avance de 2-0 face à un Minnesota United qui s’est véritablement réveillé.

    Il y a de quoi compatir avec Yoann Damet. À vrai dire, l’entraîneur n’a guère pris de mauvaise décision cette saison. Son effectif a connu d’immenses changements, mais il a fait confiance au processus avec une telle conviction que tout s’est mis en place au bon moment. St. Louis CITY a trouvé son rythme, enchaîné une série d’invincibilité record et figure désormais parmi les prétendants dans la conférence Ouest. Aucun doute là-dessus.

    Mais la façon dont cette série a pris fin samedi soir a quelque chose de vraiment cruel. St. Louis menait 2-0 à la pause et semblait se diriger tranquillement vers la victoire. Minnesota, il faut lui rendre justice, s’est battu courageusement pour revenir. Mais le coup décisif est venu d’une déviation cruelle, très cruelle. Oui, St. Louis a perdu ce match ; inutile de prétendre le contraire. Mais la malchance a aussi joué un rôle particulièrement cruel. Un coup dur pour un excellent entraîneur.

  • VAINQUEUR : Antoine Griezmann

    griezmann

    Le rendement de Griezmann a propulsé Orlando du statut de faire-valoir à celui de prétendant aux play-offs

    Voilà une révélation fracassante : Antoine Griezmann est très bon au football. Pourtant, il est quelque peu passé sous les radars. Il faut dire qu’à son arrivée, il a rejoint une équipe d’Orlando City qui n’était tout simplement pas bonne. Elle encaissait but sur but pendant la première moitié de la saison et, même si Griezmann représentait une recrue intéressante sur le plan marketing... et alors ?

    Eh bien, cela commence à porter ses fruits. D’abord, il y a les chiffres : en 14 titularisations, il a été impliqué dans 18 buts. Ses statistiques d’occasions créées, de passes clés et de passes réussies sont toutes absolument hallucinantes. Samedi, il a même fait jouer ORLANDO CITY, BON SANG, comme ça :

    Ah oui, il a aussi inscrit deux buts. La question est donc la suivante : Griezmann rend-il Orlando City meilleur ? Il y a beaucoup de sportifs individuellement hors normes qui freinent leur équipe dans son ensemble (oui, c’est une pique gratuite à l’adresse de Kylian Mbappe). Mais voici un fait : quand Griezmann a signé, Orlando City était hors des places qualificatives pour les play-offs et avait licencié son entraîneur principal. Le club est désormais septième et s’éloigne nettement d’un redouté match de barrage de wild card.

  • PERDANT : Son Heung-Min

    New York City FC v Los Angeles Football Club
    Getty Images Sport

    Son a raté une occasion qui aurait pu donner la victoire au LAFC en fin de match, et son équipe a dû se contenter d’un nul décevant face au NYCFC.

    Sonny n’y arrive pas vraiment cette saison.

    Que ce soit à cause des changements d’entraîneur ou du poids inévitable des années, le Coréen n’est plus que l’ombre de lui-même devant le but. Une action en fin de match contre NYCFC l’a parfaitement illustré. Son s’est ménagé un peu d’espace et s’est lancé dans le champ libre. On imaginait déjà le but avant même que le ballon ne quitte son pied : une frappe croisée à ras de terre, dans le coin inférieur du but.

    Mais le ballon a heurté le poteau avant de sortir. LAFC a dû se contenter d’un terne match nul 1-1. Son avait l’air contrarié. Il serait encore imprudent de parier contre lui, mais cette saison n’est tout simplement pas la sienne.

  • VAINQUEUR : Bruce Arena

    San Diego FC v San Jose Earthquakes
    Getty Images Sport

    Bruce Arena a décroché un précieux point face à Nashville, mais les leaders de la conférence Est ont dû repousser leurs célébrations pour le Supporters’ Shield.

    Jose Mourinho avait un jour employé l’expression « gâcher la fête » pour décrire une victoire de Chelsea à Liverpool en 2014. Son adversaire était alors sur le point de remporter le championnat. Mourinho, avec l’ego qu’on lui connaît, avait lancé en substance : « Pas tant que je serai là. » Et les faits lui ont donné raison. Chelsea s’est imposé 2-0. La fête était gâchée.

    On imagine Bruce Arena tenir le même discours à son équipe de San Jose samedi soir. En déplacement, Nashville avait besoin d’une victoire pour s’assurer le Supporters' Shield. En l’en empêchant, San Jose pouvait repousser l’inévitable d’au moins une semaine. C’est ce qu’il a fait. Nashville a ouvert le score, mais San Jose a égalisé grâce à un penalty transformé à la 70e minute par Preston Judd, auteur d’une prestation remarquée. Hany Mukhtar a aussi échappé, on ne sait comment, à un carton rouge pour un vilain coup de pied donné à son adversaire direct.

    Cette rencontre a été une nouvelle belle prestation dans une deuxième saison impressionnante pour Arena dans la région de la baie de San Francisco. San Jose occupe la quatrième place et a assuré sa qualification pour les playoffs ce week-end, après les avoir manqués de peu la saison dernière. L’équipe joue bien. Et la fête est gâchée.

  • Les deux : Sam Sarver

    imago-sport-1081757621.jpg
    Ball Raw Images

    Sarver a fait les gros titres après avoir reçu un carton rouge catastrophique face au Houston Dynamo ce week-end.

    Bon, une question. C’est stylé ou juste franchement insupportable ? Sam Sarver a été expulsé pour ce geste. GOAL estime que son expulsion est méritée et que son geste est puéril. Le public n’est pas de cet avis. À vous de trancher :