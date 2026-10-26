Nous voici dans la dernière ligne droite de la saison de MLS. Pour de nombreuses équipes, la lutte pour une place en phase finale bat son plein. Pour d’autres, il s’agit surtout d’obtenir le meilleur classement possible avant les playoffs, qui débuteront dans quelques semaines.

Mais pour une équipe, ce week-end était l’occasion de soulever un trophée qui lui était promis depuis le début.

Nashville SC a bel et bien soulevé ce trophée, remportant le Supporters’ Shield grâce à une victoire sans difficulté face au CF Montréal. La meilleure équipe de la ligue a confirmé son statut, comme elle l’a fait tout au long de la saison. Voilà pourquoi elle a remporté ce trophée, et pourquoi d’autres pourraient suivre si cette dynamique continue de prendre de l’ampleur.

Le véritable suspense concerne désormais ce qui se passe derrière elle. Le milieu du classement est très serré dans chacune des conférences, tandis que même les équipes « à l’abri » ont connu des difficultés ce week-end. En ce sens, la Major League Soccer a vécu une nouvelle semaine étrange, et il reste encore quelques journées à disputer avant le début de la phase finale.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du week-end en MLS...