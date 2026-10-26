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MLS WL 1-1Getty/GOAL

Les gagnants et les perdants de la MLS : le Nashville SC remporte le Supporters’ Shield, l’Inter Miami trébuche face aux Red Bulls et la série de victoires du Philadelphia Union prend fin en l’absence de Cavan Sullivan

Alors que la lutte pour les places en play-offs se resserre, plusieurs résultats importants ont été enregistrés en MLS.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Nous voici dans la dernière ligne droite de la saison de MLS. Pour de nombreuses équipes, la lutte pour une place en phase finale bat son plein. Pour d’autres, il s’agit surtout d’obtenir le meilleur classement possible avant les playoffs, qui débuteront dans quelques semaines.

    Mais pour une équipe, ce week-end était l’occasion de soulever un trophée qui lui était promis depuis le début.

    Nashville SC a bel et bien soulevé ce trophée, remportant le Supporters’ Shield grâce à une victoire sans difficulté face au CF Montréal. La meilleure équipe de la ligue a confirmé son statut, comme elle l’a fait tout au long de la saison. Voilà pourquoi elle a remporté ce trophée, et pourquoi d’autres pourraient suivre si cette dynamique continue de prendre de l’ampleur.

    Le véritable suspense concerne désormais ce qui se passe derrière elle. Le milieu du classement est très serré dans chacune des conférences, tandis que même les équipes « à l’abri » ont connu des difficultés ce week-end. En ce sens, la Major League Soccer a vécu une nouvelle semaine étrange, et il reste encore quelques journées à disputer avant le début de la phase finale.

    GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du week-end en MLS...

  • VAINQUEUR : Nashville SC

    CF Montreal v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Nashville SC est de loin la meilleure équipe de MLS, mais de plus grands défis l’attendent.

    Le Nashville SC allait forcément remporter le Supporters' Shield ce week-end. Une équipe aussi forte face à un CF Montréal aussi faible ? L’issue ne faisait aucun doute.

    Il s’agit donc moins ici de revenir sur la victoire 2-0 que de saluer une équipe qui enchaîne les succès depuis le début de la saison.

    Nashville est une très bonne équipe. C’est même la meilleure de MLS, comme le confirme le Supporters' Shield. Elle l’a prouvé à maintes reprises, et elle peut encore marquer l’histoire : battre le record de points et s’imposer comme la meilleure équipe de l’histoire de la MLS en saison régulière.

    Malgré tous ces éloges pour sa saison régulière, nous savons tous comment cela se passe. Rien de tout cela ne compte une fois les playoffs commencés. Où en est donc Nashville ? L’équipe dispose des joueurs désignés les plus productifs de la ligue, d’un solide collectif autour d’eux et d’un entraîneur, BJ Callaghan, dont tout le monde a jusqu’ici adopté les idées. Résultat : Nashville écrase tout sur son passage.

    Place à la suite, donc. La quête d’immortalité de Nashville ne fait que commencer, même si le club a déjà un trophée en main.

  • Perdant : l’Inter Miami

    Red Bull New York v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    C’était mauvais. L’Inter Miami s’est incliné 2-0 face aux New York Red Bulls et, la plupart du temps, le score aurait été plus lourd. Sa défense a été transpercée à plusieurs reprises et l’équipe a régulièrement été dominée dans le jeu. Cette défaite, méritée, a de quoi la ramener sur terre.

    Voilà donc de nouveaux signaux d’alarme pour une équipe qui en a déjà reçu beaucoup. Tenant du titre en MLS Cup, l’Inter Miami reste peut-être favori pour la remporter à nouveau cette saison, mais il ne donne guère confiance. Ce match ne changera rien à cette impression : Miami a été surclassé par des Red Bulls qui, à ce stade de la saison, jouent leur survie dans la course aux playoffs.

    Il y a bien sûr une réserve à apporter : Lionel Messi n’a disputé qu’une mi-temps et, bien des soirs, cela aurait suffi. Pas cette fois. Reste qu’il existe deux versions de l’Inter Miami, et le constat est clair. Avec Messi, l’équipe est excellente. Sans lui ? Moyenne. Il sera bien sûr là pour les playoffs, mais Miami devra malgré tout considérablement élever son niveau de jeu.

    Mention spéciale, enfin, à Adri Mehmeti pour cette action devenue virale, où il a passé Rodrigo De Paul avec une facilité déconcertante. S’il peut faire cela face à un champion du monde, l’avenir lui appartient.


  • Vainqueur : Sergi Solans

    Real Salt Lake v San Diego FC
    Getty Images Sport

    Le Real Salt Lake a remporté trois de ses cinq matches au cours du dernier mois. À chaque victoire, Sergi Solans a marqué au moins une fois. La tendance se confirme !

    Il a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 de ce week-end face au St. Louis City SC, qui subissait encore manifestement le contrecoup de l’U.S. Open Cup. Solans a marqué de part et d’autre de la mi-temps, tandis que Dominik Marczuk a trouvé le chemin des filets entre ses deux buts. Ajoutez à cela deux cartons jaunes pour Tomas Ostrak, côté St. Louis, et vous obtenez une large victoire, portée par le doublé de Solans.

    Il y a quelques semaines, le RSL semblait condamné. Zavier Gozo était parti, Diego Luna était forfait pour le reste de la saison et l’équipe manquait tout simplement de ressources offensives pour viser les play-offs. Mais la voilà à deux points de la dernière place qualificative à l’Ouest, avec un match en moins que le LA Galaxy, neuvième, qui a laissé filer deux points dimanche en concédant le nul face à son rival, le LAFC.

    Le RSL affrontera le Galaxy lors du Decision Day : son destin est donc entre ses mains. Et la voie à suivre semble désormais assez claire, non ? Si Solans marque, le RSL gagne. La bonne nouvelle, c’est qu’il marque en ce moment.

  • Perdant : Philadelphia Union

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    Icon Sportswire

    La journée a été difficile pour l’Union, privée de Cavan Sullivan.

    Sans Cavan Sullivan, gros problème. La série de 15 matches sans défaite de l’équipe la plus en forme de MLS prend fin.

    La série de l’Union s’est arrêtée ce week-end avec une défaite 2-1 face au New England Revolution. Le but de l’Union a toutefois eu de quoi redonner espoir : Neil Pierre, défenseur central, a de nouveau trouvé le chemin des filets. Malheureusement pour l’Union, il est arrivé trop tard. L’équipe était déjà menée 2-0 lorsque Pierre a marqué dans le temps additionnel.

    Il serait facile d’en tirer une conclusion : l’absence du joueur de 17 ans explique la défaite. Mais ce n’est évidemment pas si simple. L’Union a plutôt bien joué. L’équipe a exercé un bon pressing et respecté son plan de jeu, ce qui lui a donné une véritable chance de rivaliser. Un autre jour, cela aurait peut-être suffi. Pas cette fois.

    Sullivan sera bientôt de retour et apportera à l’Union ce petit supplément d’énergie. Cela aurait-il changé le cours de ce match ? Peut-être. Mais même les équipes les plus en forme du championnat échouent parfois de peu, avec ou sans prodige dans leurs rangs.

  • VAINQUEUR : Columbus Crew

    Columbus Crew v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Le Crew accélère dans la dernière ligne droite pour décrocher une place en play-offs, porté par ses récentes victoires.

    En cette fin de saison, les équipes à la limite de la qualification ont une mission simple : gagner. Le Crew l’a fait ce week-end, et avec la manière.

    Face à un Toronto FC qui le devançait de peu au classement, le Crew s’est imposé 4-2. Il a même mené 4-0 avant de relâcher un peu son effort. Une démonstration qui arrive à un moment crucial.

    Grâce à cette victoire, le Crew occupe désormais la 10e place de la Conférence Est, à un point seulement des New York Red Bulls. Finale de l’U.S. Open Cup mise à part, le Crew enchaîne les victoires et poursuit sa remontée au classement. Ces deux dernières semaines, il a battu Charlotte, Cincinnati et, désormais, Toronto.

    Dallas, D.C. et Chicago l’attendent pour terminer la saison. Chacun de ces matches aura des allures de victoire impérative, mais chacun semblera aussi à sa portée.