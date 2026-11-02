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MLS Winners and Losers 1-1GOAL

Les gagnants et les perdants de la MLS : le Nashville SC frôle les records, l’Inter Miami de Lionel Messi a de la chance et l’Ouest semble bien placé à l’approche du Decision Day

L’Inter Miami s’est imposé, Nashville est entré dans l’histoire et de nombreuses places pour les play-offs de la conférence Ouest restent à prendre avant la dernière journée décisive.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Cinq matches, cinq victoires et une place en playoffs de la Conférence Est assurée. Le Columbus Crew a choisi le bon moment pour monter en puissance.

    La réalité de la MLS, c’est que la plupart des équipes sont assez moyennes. Autrement dit, quelques victoires suffisent pour avoir une chance de faire parler de soi (c’est ce que la plupart des gens appellent la « parité »). Le Crew en est la preuve. GOAL ne prend pas parti, mais la MLS semble toujours un peu plus agréable quand cette équipe si attachante est dans la course.

    Il s’est passé bien d’autres choses à l’Est, où la course aux playoffs s’est plutôt bien clarifiée une semaine avant le Decision Day. Nashville est une machine (on le savait). Miami est capable du meilleur comme du pire, avec aussi un peu de chance (on le savait). Et Allan Saint-Maximin ferait probablement mieux d’éviter un geste controversé envers un adversaire s’il ne veut pas recevoir un carton rouge (on le savait, mais on ne pensait pas que cela arriverait).

    L’Ouest n’est pas en reste. Comme aucune des équipes classées de la septième à la onzième place n’a semblé vraiment vouloir se qualifier pour les playoffs, tout le monde paraît encore avoir sa chance. Le suspense est au rendez-vous, et GOAL revient sur tout cela dans les gagnants et les perdants de la MLS cette semaine...

  • Gagnant : l’armure scénaristique de l’Inter Miami

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Messi a été impliqué sur les deux buts lors de la victoire de l’Inter Miami face à New England dimanche soir.

    Aïe.

    Alors, comment expliquer cela ? Une fois de plus, l’Inter Miami n’a pas été très convaincant face au New England Revolution. Les espaces sont mal occupés. La défense est fébrile. Rien dans cette prestation ne respire l’équipe championne. Mais Miami n’a pas vraiment besoin de donner cette impression : que ce soit grâce aux dieux de la chance ou parce qu’il compte dans ses rangs le meilleur pour faire la différence, le club parvient toujours à remporter ce genre de match.

    Tout a commencé, en réalité, par une passe décisive de Lionel Messi qui n’en était pas vraiment une. En disputant un ballon qui traînait dans la surface, il semblait chercher à se le pousser à lui-même. Au lieu de cela, le ballon a rebondi favorablement vers German Beterame, qui a conclu. Puis il y a eu la touche de magie de Messi : un crochet, un pivot, un ballon dévié et une frappe dans le coin inférieur du but pour porter le score à 2-1 à dix minutes de la fin.

    Dans les derniers instants, New England a cru égaliser après une séquence défensive presque comiquement mauvaise d’Ian Fray. Mais la magie a encore opéré : un hors-jeu infime et particulièrement malheureux a empêché ce qui aurait été un nul mérité. La formule de Miami, l’an dernier, associait un Messi meilleur joueur de la planète à une dose de chance exaspérante. Elle semble à nouveau fonctionner.

  • PERDANT : Pascal Jansen

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    Après avoir mené le NYCFC en finale de la conférence Est en 2025, Jansen peine à faire jouer son équipe cette saison.

    « Je ne chercherai jamais d’excuses »

    C’est ce qu’a déclaré Pascal Jansen, entraîneur principal de NYCFC, après avoir vu son équipe manquer les playoffs de la MLS, alors qu’elle avait créé la surprise en atteignant la finale de la conférence Est en 2025. À vrai dire, elle avait peut-être évolué au-dessus de son niveau l’an dernier. Le travail de Jansen semblait alors remarquablement abouti, puisque NYCFC avait surmonté une cascade de blessures en fin de saison pour réaliser une remontée assez improbable.

    Le problème, c’est que ce parcours a porté les attentes à un niveau démesuré. Si Jansen avait réussi cela après avoir redressé la barre à la suite d’un passage à vide en fin de saison, qu’aurait-il été incapable d’accomplir avec une saison entière ? La réponse s’est révélée plutôt décevante : des résultats dans la moyenne. NYCFC compte, pris individuellement, de bons joueurs. Mais la régularité lui a échappé. Et après un match nul contre D.C. United, une équipe une nouvelle fois loin du compte dans la course aux playoffs, la formation de Jansen est officiellement éliminée.

    La sonnette d’alarme a été tirée sur les réseaux sociaux, ce qui semble un peu sévère. Jansen est un entraîneur qui a fait ses preuves et mérite sa chance avec un peu plus d’investissements. Mais il est difficile d’ignorer cette baisse de régime.

  • VAINQUEUR : Nashville SC

    Nashville SC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Le Nashville SC a renversé la situation face aux Red Bulls dimanche soir et pourrait désormais établir le record de points de l’histoire de la MLS.

    Si Miami bénéficie d’un brin de réussite, Nashville est une machine. Il est dommage, à certains égards, que Miami offre tant de sujets plus captivants. Car c’est bien la meilleure équipe de l’histoire de la MLS que nous avons sous les yeux. En plus de 30 ans d’existence, aucune autre formation du championnat n’a fait ce que Nashville est en train de faire. Après sa victoire contre les New York Red Bulls, l’équipe a égalé le record de points de l’histoire de la MLS. Un résultat, quel qu’il soit, la semaine prochaine lui permettra de le dépasser.

    Ce serait déjà impressionnant en soi. Et ça l’est. Mais c’est surtout la manière qui marque les esprits. Mené 2-0 à la pause face au RBNY, Nashville a inscrit trois buts en seconde période, dont celui de la victoire signé Sam Surridge à la 91e minute. L’équipe est désormais invaincue à domicile cette saison. Et, au fait, elle a officiellement remporté le Supporters’ Shield.

    Cette équipe a-t-elle des failles ? Pas vraiment. Aucune n’a encaissé moins de buts, et seules deux en ont inscrit davantage. De la créativité en attaque, de l’énergie au milieu et de la solidité en défense : bon courage aux autres équipes du championnat.

  • PERDANT : la Conférence Est en péril

    Red Bull New York v Toronto FC
    Getty Images Sport

    Une série de défaites d’équipes hors des places qualificatives pour les play-offs a quelque peu réduit l’enjeu de la dernière journée dans la conférence Est.

    Bon, c’est un peu ennuyeux. Ce n’est pas vraiment leur faute en soi, mais en ne s’imposant pas ce week-end, RBNY, NYCFC et Toronto FC nous ont privés de ce qui aurait pu être une dernière journée de conférence plutôt pimentée. Tous trois ont été éliminés de la course le week-end dernier, si bien que la situation est plus ou moins figée dans la conférence Est.

    Bien sûr, il reste quelques enjeux intéressants et quelques détails à régler. Orlando et Columbus espéreront tous deux que Cincinnati perde son dernier match de saison régulière, ou du moins laisse des points en route, pour éviter un match de barrage délicat. Charlotte devra gagner et espérer une défaite de Chicago pour obtenir l’avantage du terrain en play-offs. Mais, à vrai dire, on en est aux détails. La situation est plus ou moins figée.

  • Gagnant : le suspense en Conférence Ouest

    Los Angeles Football Club v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    Des résultats importants dans l’Ouest laissent la conférence dans une situation très indécise à l’approche de la journée décisive.

    Quant à l’Ouest... quelle beauté !

    La MLS vante cette JOURNÉE DÉCISIVE (!) depuis un moment, mais l’opération semblait un peu artificielle. Elle présente des problèmes évidents. D’abord, tous les matches devraient commencer à la même heure. Ensuite, peut-on vraiment parler de « journée décisive » si personne n’a réellement de décision à prendre ?

    Bon, nous chipotons sur le nom. Le fait est que la dernière journée s’annonce particulièrement décisive dans la Conférence Ouest. Trois équipes actuellement hors des places qualificatives pour les playoffs ont encore une chance de s’y glisser. Minnesota United doit gagner à domicile et espérer que près de la moitié de la conférence perde ou fasse match nul. En l’état, Seattle Sounders est éliminé à la différence de buts. Et puis il y a le duel le plus alléchant, entre RSL et LA Galaxy. Si rien ne change autour d’eux, ce qui est certes peu probable, ce sera en somme un match où une victoire vaudra qualification à l’Ouest. Et c’est précisément de cela qu’il s’agit avec cette formule au nom étrange.

  • Perdant : LAFC

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    ZUMA Press Wire

    Le rendement de Bouanga est la seule raison pour laquelle le LAFC occupe une place qualificative pour les play-offs cette année.

    Où cette équipe en serait-elle sans Denis Bouanga ? Le LAFC n’est pas mauvais cette année. C’est une équipe de playoffs qui, compte tenu de ses talents offensifs, peut tenir tête à n’importe quel adversaire lorsqu’elle est dans un bon jour. Le problème, c’est qu’elle devrait faire bien mieux. Marc Dos Santos, limogé il y a un mois, apparaît désormais comme un choix véritablement désastreux. Et Xavi Tamarit, promu peu après, ne semble pas représenter une grande amélioration.

    La lourde défaite 3-1 face à Minnesota, lors de laquelle le LAFC a dominé sur le plan statistique mais a été défaillant en défense, a montré à quel point les choses peuvent mal tourner. En clair, cette équipe manque cruellement de profondeur. Le LAFC a désormais perdu l’avantage du terrain pour les playoffs. Si la dernière journée ne réserve pas de bouleversements (ce qui est peu probable), il devra affronter San Jose dans une série en trois matches. Une confrontation qui ne doit guère inspirer confiance en Californie du Sud.