Cinq matches, cinq victoires et une place en playoffs de la Conférence Est assurée. Le Columbus Crew a choisi le bon moment pour monter en puissance.

La réalité de la MLS, c’est que la plupart des équipes sont assez moyennes. Autrement dit, quelques victoires suffisent pour avoir une chance de faire parler de soi (c’est ce que la plupart des gens appellent la « parité »). Le Crew en est la preuve. GOAL ne prend pas parti, mais la MLS semble toujours un peu plus agréable quand cette équipe si attachante est dans la course.

Il s’est passé bien d’autres choses à l’Est, où la course aux playoffs s’est plutôt bien clarifiée une semaine avant le Decision Day. Nashville est une machine (on le savait). Miami est capable du meilleur comme du pire, avec aussi un peu de chance (on le savait). Et Allan Saint-Maximin ferait probablement mieux d’éviter un geste controversé envers un adversaire s’il ne veut pas recevoir un carton rouge (on le savait, mais on ne pensait pas que cela arriverait).

L’Ouest n’est pas en reste. Comme aucune des équipes classées de la septième à la onzième place n’a semblé vraiment vouloir se qualifier pour les playoffs, tout le monde paraît encore avoir sa chance. Le suspense est au rendez-vous, et GOAL revient sur tout cela dans les gagnants et les perdants de la MLS cette semaine...