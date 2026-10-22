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USOC 1-1GOAL

Les gagnants et les perdants de la finale de l’US Open Cup : Benjamin Lundt passe de remplaçant à héros, St. Louis CITY remporte son premier trophée aux tirs au but

Les exploits du gardien remplaçant Benjamin Lundt lors de la séance de tirs au but ont permis à St. Louis CITY de battre Columbus, de remporter l’U.S. Open Cup et de donner raison à son approche privilégiant le processus.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Pendant 70 minutes de la finale de l’US Open Cup, le Columbus Crew a pilonné St. Louis CITY. À vrai dire, ce n’était pas le match que beaucoup attendaient. Yoann Damet veut que son équipe de CITY contrôle les rencontres avec le ballon, pas qu’elle repousse vague après vague sans l’avoir. Pourtant, ses joueurs ont résisté et tenu bon. Puis, pendant 30 minutes, le Crew a dû en faire autant, tandis que St. Louis montrait quelques intentions offensives.

    Il a finalement fallu recourir aux tirs au but, un exercice dans lequel St. Louis et son gardien remplaçant Benjamin Lundt ont répondu présent. Lundt en a arrêté deux. St. Louis a transformé ses cinq tentatives, décrochant un titre qui pourrait bien ouvrir une ère de trophées pour cette ville de football.

    Les deux équipes ont montré leurs limites. Si efficace en MLS grâce à un remaniement à la mi-saison, St. Louis était privé de son joueur vedette Rafa Navarro et a semblé manquer d’idées devant. Columbus a lui aussi montré pourquoi il se trouve, pour l’instant, hors de la course aux playoffs dans la conférence Est. Le Crew manque de tranchant dans le dernier tiers du terrain. Et malgré les espaces bien trouvés et les angles de jeu créés par le remuant milieu offensif Brais Mendez, il lui fallait un finisseur.

    Mais celui-ci ne s’est jamais manifesté, du moins pendant le temps réglementaire. Dans le but de St. Louis, Roman Burki a repoussé plusieurs tentatives avant de céder sa place en raison d’une vilaine blessure à la tête. Son remplaçant, Lundt, a fait à peu près de même. À mesure que le match avançait, on voyait surtout deux disciples du légendaire entraîneur de Columbus Wilfried Nancy se neutraliser, avec deux interprétations différentes du même 3-4-2-1. Columbus a tiré quatre fois plus que St. Louis, mais n’a cadré que trois de ses frappes.

    Sur la fin, ce match avait tout d’un vrai match de coupe : des courses incessantes, des crampes et des interruptions pour blessures. Il s’est achevé aux tirs au but, la seule façon de départager les équipes dans une rencontre aussi disputée et, à vrai dire, d’aussi piètre qualité. St. Louis a tiré en premier, marqué en premier et n’a plus cessé de marquer. Le Crew a échoué deux fois, en grande partie à cause des réflexes de l’immense Lundt. St. Louis tient le premier trophée, tant convoité, de son histoire. Et malgré la piètre qualité du jeu, ce sacre paraissait amplement mérité.

  • Vainqueur : Yoann Damet

    Colorado Rapids v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Damet a fait des merveilles lors de sa première saison complète au poste d’entraîneur principal de St. Louis

    C’est donc la confirmation qu’il avait raison. En août, Damet avait souligné l’importance de ce trophée dans un entretien accordé à GOAL.

    « Tout le monde y pense », avait-il reconnu.

    C’était une rare entorse aux habitudes de Damet, le plus jeune entraîneur de MLS. C’est un homme de méthode, qui avance au jour le jour. À St. Louis, le collectif prime. Il a toujours défendu la valeur de l’équipe plutôt que celle d’une star. L’objectif, répète-t-il souvent, est d’être meilleur demain qu’aujourd’hui. C’est très bien, mais parfois, il faut aussi reconnaître les accomplissements à leur juste valeur.

    Et celui-ci est immense. St. Louis était au plus bas en MLS il y a six mois. Le club partait également de loin dans la course à ce trophée, auquel trop peu d’équipes de MLS accordent de l’importance. Mais pour ce club et cette ville à la longue histoire footballistique, c’est énorme. St. Louis affirme souvent être le foyer du football aux États-Unis. Cela se discute, et cela ne manquera pas d’être contesté. Mais Damet, cet homme qui accorde tant d’importance à la méthode, restera à jamais celui qui a apporté un trophée à ce club.

  • Perdant : Laurent Courtois

    CF Montreal v Columbus Crew
    Getty Images Sport

    Courtois n’a pas réussi à mener le Crew à la victoire malgré un plan tactique convaincant.

    De l’autre côté, il y a un autre jeune entraîneur qui n’a pas tout à fait réussi à aller au bout. À vrai dire, Courtois a dû composer avec une situation particulièrement difficile. Il est encore, techniquement, entraîneur par intérim depuis qu’il a remplacé Henrik Rydstrom fin mai. Il doit se passer de son joueur vedette, Wissam Abou Ali, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur plus tôt cette année.

    Cette équipe de Columbus, peu riche en talents, a fait preuve de beaucoup de caractère pour arriver jusque-là. Mais au bout du compte, Courtois n’a pas réussi à lui faire franchir la dernière marche. À vrai dire, il n’a pas commis beaucoup d’erreurs. Son capitaine, Sean Zawadzki, a été immense en défense. Mendez a créé toutes sortes d’occasions intéressantes. Josef Martinez, pourtant clairement sur le déclin à ce niveau, a débordé d’énergie et d’idées. Il a simplement manqué à Columbus le dernier geste.

    Difficile de savoir ce que cela signifie désormais pour Courtois. Son parcours en MLS avant cette rencontre témoigne d’un football séduisant, mais son palmarès reste vierge. C’est un bon entraîneur, sans être un habitué des victoires historiques. Cette soirée semblait pouvoir lui permettre d’inverser la tendance. Au lieu de cela, elle est à oublier.

  • VAINQUEUR : Benjamin Lundt

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    ZUMA Press Wire

    Lundt a été le héros de la soirée en arrêtant deux penalties de Columbus.

    Applaudissons les gardiens remplaçants. Ce sont peut-être les plus beaux héros du sport. On n’attend pas grand-chose d’eux. Ils sont généralement encore moins connus. Ils sont rarement des vedettes et pèsent rarement sur le cours des matches.

    Mais Lundt a pratiquement décidé du sort de celui-ci. Après la sortie sur blessure de Roman Burki, ce gardien allemand passé par plusieurs clubs est entré en jeu du haut de ses 1,98 m. Pendant le reste du temps réglementaire, il n’a pas eu grand-chose à faire, hormis dégager souvent le ballon loin devant. Puis est venue la séance de tirs au but.

    Certains gardiens ont sur leur gourde des notes détaillées sur chacun des tireurs adverses. Lundt, lui, semblait se fier à son instinct. À voir ses arrêts, il a apparemment deviné le bon côté à l’ancienne. Moderne ? Pas du tout. Mais il a arrêté deux tirs, et St. Louis a inscrit ses cinq tentatives. Félicitations, St. Louis, vous tenez votre héros.

  • Perdant : Rafa Navarro

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    Icon Sportswire

    Navarro n’était pas qualifié pour la coupe et St. Louis a cruellement manqué d’inspiration dans le dernier tiers du terrain.

    Navarro a dû détester regarder ça. St. Louis a déboursé 12 millions de dollars pour recruter l’homme fort du Colorado et le faire jouer en pointe durant la seconde moitié de la saison. En MLS, il a justifié son prix avec huit buts en huit matches. Mais surtout, Navarro est un véritable avant-centre. Il marque des buts de manière assez classique : chacun des 18 buts qu’il a inscrits pour le Colorado et St. Louis l’a été dans la surface. Donnez-lui la moindre occasion et il marquera.

    Et c’est précisément ce qui a manqué à St. Louis ici. On a beau parler de solidité défensive, de tacles appuyés, de courses incessantes et de tous les ingrédients habituels d’une finale de coupe, il manquait simplement à St. Louis un peu de tranchant. Avec le départ du milieu offensif Alex Matan et celui, déjà ancien, de Marcel Hartel pour l’Allemagne, CITY n’avait pas vraiment de solution de rechange. Si seulement son homme fort n’avait pas déjà disputé cette coupe sous d’autres couleurs...

  • VAINQUEUR : Wilfried Nancy

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    Agencia-MexSport

    Wilfried Nancy a remporté de nombreux succès à la tête du Crew pendant son bref passage au club.

    S’il fallait une preuve de la filiation entre entraîneurs en MLS, la voici. Laurent Courtois a dirigé l’équipe de Columbus en MLS Next Pro pendant une partie du mandat de Wilfried Nancy, et a véritablement façonné cette équipe du Crew à l’image du Français. Nancy aurait été fier de cette prestation, même si elle a manqué d’un peu de tranchant. Columbus a fait tout ce qui caractérisait le Columbus de l’ancien entraîneur français : construire le jeu en passant par les trois tiers du terrain, conserver le ballon et exploiter les espaces.

    Il en va de même pour St. Louis, quoique d’une autre manière. L’influence de Nancy y vient du sommet : le directeur sportif du club, Core Wray, était l’artisan de la construction de ses effectifs. C’est, en quelque sorte, le modèle des modèles de jeu, de la cohérence à tous les échelons et de la confiance dans le collectif. La grande ironie, bien sûr, c’est que les équipes de Columbus dirigées par Nancy étaient de redoutables machines offensives, extrêmement difficiles à battre. Ce dernier point s’est assurément vérifié ici. Le premier ? Pas vraiment.

  • Perdant : Les supporters

    Columbus Crew v St. Louis CITY SC: Final - Lamar Hunt U.S. Open Cup 2026
    Getty Images Sport

    Aucune des deux équipes n’a réussi à se procurer une occasion franche pendant la prolongation.

    Avant tout, ce match a été pénible à regarder. On dit souvent que certaines rencontres de football sont « pour les amateurs de tactique ». L’expression désigne généralement ceux qui aiment décortiquer les moindres détails, analyser les systèmes depuis leur canapé et comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain. En réalité, cela signifie surtout que le match a été affligeant.

    Et selon cette logique, celui-ci était pour les amateurs de tactique. La MLS offre généralement un bon spectacle grâce à son jeu désordonné. Les équipes ne sont pas autorisées à dépenser beaucoup d’argent, ce qui les oblige à choisir avec soin comment elles l’utilisent. Les talents offensifs sont privilégiés. La défense est laissée de côté. En clair, les équipes ne défendent pas très bien. Résultat : beaucoup de buts.

    Le raisonnement se tient, mais il ne s’est pas vérifié ici. Les deux équipes n’ont totalisé que six tirs cadrés. Il n’y a eu aucun tir en seconde période des prolongations. Ce fut une impasse tactique au sens le plus strict du terme.