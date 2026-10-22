Pendant 70 minutes de la finale de l’US Open Cup, le Columbus Crew a pilonné St. Louis CITY. À vrai dire, ce n’était pas le match que beaucoup attendaient. Yoann Damet veut que son équipe de CITY contrôle les rencontres avec le ballon, pas qu’elle repousse vague après vague sans l’avoir. Pourtant, ses joueurs ont résisté et tenu bon. Puis, pendant 30 minutes, le Crew a dû en faire autant, tandis que St. Louis montrait quelques intentions offensives.

Il a finalement fallu recourir aux tirs au but, un exercice dans lequel St. Louis et son gardien remplaçant Benjamin Lundt ont répondu présent. Lundt en a arrêté deux. St. Louis a transformé ses cinq tentatives, décrochant un titre qui pourrait bien ouvrir une ère de trophées pour cette ville de football.

Les deux équipes ont montré leurs limites. Si efficace en MLS grâce à un remaniement à la mi-saison, St. Louis était privé de son joueur vedette Rafa Navarro et a semblé manquer d’idées devant. Columbus a lui aussi montré pourquoi il se trouve, pour l’instant, hors de la course aux playoffs dans la conférence Est. Le Crew manque de tranchant dans le dernier tiers du terrain. Et malgré les espaces bien trouvés et les angles de jeu créés par le remuant milieu offensif Brais Mendez, il lui fallait un finisseur.

Mais celui-ci ne s’est jamais manifesté, du moins pendant le temps réglementaire. Dans le but de St. Louis, Roman Burki a repoussé plusieurs tentatives avant de céder sa place en raison d’une vilaine blessure à la tête. Son remplaçant, Lundt, a fait à peu près de même. À mesure que le match avançait, on voyait surtout deux disciples du légendaire entraîneur de Columbus Wilfried Nancy se neutraliser, avec deux interprétations différentes du même 3-4-2-1. Columbus a tiré quatre fois plus que St. Louis, mais n’a cadré que trois de ses frappes.

Sur la fin, ce match avait tout d’un vrai match de coupe : des courses incessantes, des crampes et des interruptions pour blessures. Il s’est achevé aux tirs au but, la seule façon de départager les équipes dans une rencontre aussi disputée et, à vrai dire, d’aussi piètre qualité. St. Louis a tiré en premier, marqué en premier et n’a plus cessé de marquer. Le Crew a échoué deux fois, en grande partie à cause des réflexes de l’immense Lundt. St. Louis tient le premier trophée, tant convoité, de son histoire. Et malgré la piètre qualité du jeu, ce sacre paraissait amplement mérité.