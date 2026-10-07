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USMNT GFX 1-1GOAL

Les gagnants et les perdants de l’USMNT : Justin Ellis répond présent malgré une blessure et Alex Freeman brille pendant que Yunus Musah peine dans une victoire accrochée contre le Canada de Jesse Marsch

Le but de la victoire de Justin Ellis a couronné une fenêtre parfaite de quatre matches, Alex Freeman a impressionné et Cole Campbell a enfin fait ses débuts. Yunus Musah, en revanche, a eu du mal à trouver sa place dans l’équipe de Mauricio Pochettino.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • ST. PAUL -- Comparé à ses trois premiers matches de cette trêve internationale, le duel de l'équipe nationale masculine des États-Unis contre le Canada a offert moins d'étincelles. Justin Ellis a signé le moment décisif.

    La star d'Orlando City a surmonté une blessure contractée en début de match pour inscrire l'unique but de la rencontre, en reprenant un centre de l'ancien joueur marquant d'Orlando City Alex Freeman à la 29e minute, pour son deuxième but en autant de titularisations.

    L'USMNT avait inscrit quatre, quatre puis trois buts lors de ses sorties précédentes. Face au Canada, les temps forts ont été rares dans un match de rivalité très physique qui a rarement trouvé son rythme. Un seul but a suffi.

    Les États-Unis ont relevé le défi, s'imposant 1-0 pour conclure avec quatre victoires en quatre matches, dont deux succès de suite contre leurs rivaux les plus proches.

    Le but d'Ellis a prolongé la dynamique des jeunes buteurs, très nombreux durant ce rassemblement. Les jeunes n'ont d'ailleurs pas manqué non plus dans le onze de départ de l'USMNT. Brooklyn Raines, 21 ans, a débuté au milieu de terrain, tandis que Mathis Albert, 17 ans, a rejoint Ellis en attaque. Et puis il y avait Brian Schwake, qui a disputé l'intégralité des 90 minutes dans le but et a signé un clean sheet pour sa première titularisation.

    Désormais, l'USMNT va se séparer. Les stars, jeunes comme anciennes, vont retourner dans leurs clubs. Certains seront de retour en novembre, d'autres non. Il faudra voir ce que Mauricio Pochettino fera pour la suite. Toutefois, l'USMNT a répondu présent face à tous les défis qui se sont présentés durant ce rassemblement, y compris ce dernier, qui était jusqu'ici le plus difficile.

    GOAL décrypte les gagnants et les perdants de la victoire de l'USMNT à l'Allianz Field...

  • VAINQUEUR : Justin Ellis

    Justin Ellis, USMNT
    Getty

    Ellis a joué malgré une blessure apparente pour inscrire son deuxième but de la fenêtre, offrant à l’USMNT une victoire 1-0 contre le Canada.

    À la suite d’un tacle appuyé au milieu de la première période, Ellis est resté au sol pendant un long moment. Il a regagné la ligne de touche en boitant et, quelques minutes plus tard, il est revenu sur le terrain, toujours en boitant. Il n’a plus jamais semblé à 100 % ensuite.

    Et pourtant, il a quand même marqué, puisqu’une blessure apparente n’a même pas pu l’empêcher de trouver le chemin des filets.

    Le but d’Ellis a été un pur concentré de hargne, lui qui a surgi au second poteau pour reprendre un centre d’Alex Freeman. Les célébrations ont été quelque peu sobres, en grande partie parce qu’Ellis ne pouvait pas vraiment sprinter vers le poteau de corner. Il a toutefois serré les dents jusqu’à la pause, permettant aux États-Unis de mener 1-0 et de conserver finalement cet avantage jusqu’à la mi-temps.

    Ce but est le deuxième d’Ellis durant la trêve, ce qui signifie qu’il compte désormais deux fois plus de buts avec l’équipe première des États-Unis que de buts en équipe première avec Orlando City. Son dynamisme à la pointe de l’attaque n’a jamais fait de doute, mais sa capacité à trouver le chemin des filets, si. Il montre désormais qu’il possède bel et bien ce sens du but, même quand cela fait mal.

  • FLOP : Steven Madrigal

    Steven Madrigal referee
    Getty

    Madrigal s’est inutilement retrouvé au centre des discussions lors du match de l’USMNT contre le Canada.

    Vu la nature de cette rivalité, il n’y avait rien de surprenant à ce que le match soit physique. Il existe pourtant des moyens de maîtriser ce type de rencontre, et l’arbitre Steven Madrigal n’a pas fait grand-chose en ce sens.

    Heureusement, le match n’a jamais vraiment dégénéré, mais il a été assez haché. Les États-Unis, par exemple, ont subi 13 fautes en première période. C’est le plus haut total en une première mi-temps depuis un match de 2012 contre le Guatemala lors des qualifications pour la Coupe du monde. Le très grand nombre de fautes a donné lieu à un match sans véritable rythme, mais l’inconstance même des coups de sifflet a aussi semé la confusion quant aux limites fixées par l’arbitre.

    Bien sûr, les joueurs portent eux aussi une part de responsabilité pour avoir tenté de flirter avec cette limite sur le plan physique, mais c’était à l’arbitre de tenir le match. Madrigal n’en a pas été capable.

  • VAINQUEUR : Alex Freeman

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    Icon Sportswire

    Freeman a répondu présent dans les deux surfaces face au Canada, en offrant le but de la victoire à Ellis et en muselant Jacob Shaffelburg lors du succès 1-0 des États-Unis.

    Il progresse à chaque match, et il a été vraiment, vraiment bon lors de cette rencontre.

    La passe décisive a évidemment été le moment fort, car elle a illustré le danger que Freeman représente vers l’avant. Sa capacité à dynamiser une attaque est d’ailleurs ce qui lui a permis d’intégrer le radar de l’USMNT au départ, puisque son éclosion en MLS s’est définie par ses qualités offensives. Celles-ci n’ont jamais été remises en question, mais elles continuent d’évoluer.

    Désormais, quand l’USMNT a le ballon, Freeman devient plus agressif, réclame le ballon dans des zones dangereuses et s’en extirpe avec facilité. Et, quand l’USMNT ne l’a pas, il continue de dominer défensivement. Jacob Shaffelburg, du Canada, qui s’est souvent retrouvé face à Freeman, n’avait aucune chance, avec ou sans le ballon. Quand Freeman joue à ce niveau, peu de joueurs en auront.

  • FLOP : Yunus Musah

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    Icon Sportswire

    Musah a eu du mal à transposer sa forme affichée avec Milan lors de la victoire de l’USMNT contre le Canada, semblant peu à l’aise dans un rôle excentré.

    Ces derniers mois, Musah a montré ses qualités comme milieu de terrain axial à Milan. Pourtant, il ne s’est jamais vraiment distingué dans les différents rôles que Pochettino lui a confiés lors de ce rassemblement, et ce match a été de loin le plus déroutant.

    Le vétéran de la Coupe du monde 2022 a souvent été positionné sur un côté mardi, et il n’a jamais semblé réellement à l’aise pendant ses 45 minutes de jeu. Il n’a réussi que huit de ses 11 passes, et les trois ratées ont toutes été assez flagrantes. Musah a semblé en permanence en léger décalage avec le rythme, ce qui explique en partie pourquoi l’attaque des États-Unis a été si statique.

    Malgré toutes les réponses qu’il semble avoir apportées à Milan, il reste encore énormément de questions autour de Musah au niveau international. Ce rassemblement et ce match n’ont guère permis d’y répondre alors qu’il se bat pour retrouver sa place en USMNT.


  • VAINQUEUR : Cole Campbell

    Cole Campbell, USMNT
    Getty

    La patience de Campbell a fini par payer contre le Canada, puisqu’il a fait ses débuts avec les USMNT après qu’une blessure a perturbé son rassemblement.

    L’attente a été longue, mais au vu du sourire qu’il affichait, cela en valait la peine pour Campbell.

    Avec son entrée en seconde période, Campbell est devenu le 13e et dernier joueur sans sélection à fouler la pelouse. Campbell a dû attendre plus longtemps que tout le monde en raison d’une légère blessure qui l’a gêné pendant tout le stage, mais à la 61e minute, son tour est enfin venu. Après une accolade de Pochettino, Campbell est entré en jeu, effectuant des débuts avec l’USMNT plus longtemps attendus qu’il ne l’aurait imaginé.

    La prestation en elle-même n’a pas été particulièrement remarquable. Il a peu touché le ballon et n’a pas pu mettre en valeur les qualités offensives qui lui ont permis d’éclore à Elversberg en Bundesliga. L’essentiel, toutefois, c’est qu’il a vécu ce moment, celui d’entrer sur le terrain pour son pays.

    Cela ressemblera à une récompense pour un joueur qui n’a pas vécu la trêve internationale la plus simple, mais cela en valait finalement la peine puisque Campbell est officiellement devenu un joueur de l’USMNT.