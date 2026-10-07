ST. PAUL -- Comparé à ses trois premiers matches de cette trêve internationale, le duel de l'équipe nationale masculine des États-Unis contre le Canada a offert moins d'étincelles. Justin Ellis a signé le moment décisif.

La star d'Orlando City a surmonté une blessure contractée en début de match pour inscrire l'unique but de la rencontre, en reprenant un centre de l'ancien joueur marquant d'Orlando City Alex Freeman à la 29e minute, pour son deuxième but en autant de titularisations.

L'USMNT avait inscrit quatre, quatre puis trois buts lors de ses sorties précédentes. Face au Canada, les temps forts ont été rares dans un match de rivalité très physique qui a rarement trouvé son rythme. Un seul but a suffi.

Les États-Unis ont relevé le défi, s'imposant 1-0 pour conclure avec quatre victoires en quatre matches, dont deux succès de suite contre leurs rivaux les plus proches.

Le but d'Ellis a prolongé la dynamique des jeunes buteurs, très nombreux durant ce rassemblement. Les jeunes n'ont d'ailleurs pas manqué non plus dans le onze de départ de l'USMNT. Brooklyn Raines, 21 ans, a débuté au milieu de terrain, tandis que Mathis Albert, 17 ans, a rejoint Ellis en attaque. Et puis il y avait Brian Schwake, qui a disputé l'intégralité des 90 minutes dans le but et a signé un clean sheet pour sa première titularisation.

Désormais, l'USMNT va se séparer. Les stars, jeunes comme anciennes, vont retourner dans leurs clubs. Certains seront de retour en novembre, d'autres non. Il faudra voir ce que Mauricio Pochettino fera pour la suite. Toutefois, l'USMNT a répondu présent face à tous les défis qui se sont présentés durant ce rassemblement, y compris ce dernier, qui était jusqu'ici le plus difficile.

GOAL décrypte les gagnants et les perdants de la victoire de l'USMNT à l'Allianz Field...