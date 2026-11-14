MIAMI : Êtes-vous sûr de vouloir partir, Mauricio Pochettino ? Pourquoi rejoindre Manchester alors que la sélection masculine des États-Unis prend autant de plaisir ? Sa prestation de samedi face à Haïti, en Ligue des nations de la CONCACAF, a fourni de solides arguments pour rester.

Les États-Unis se sont imposés 6-0, avec des buts des trois stars de retour, Christian Pulisic, Folarin Balogun et Weston McKennie. Pulisic a inscrit un doublé, tandis qu'Auston Trusty et Julian Hall ont également marqué. Cinq buts ont été inscrits après la pause, dont quatre par le trio de retour, les Américains prolongeant ainsi la dynamique de leurs quatre victoires obtenues en septembre et octobre.

Et ce, alors que les discussions précédant le match de samedi à Miami n'avaient rien à voir avec le match de samedi à Miami. Tous les regards, des États-Unis à Manchester, étaient braqués sur Pochettino, qui avait indiqué qu'il irait au bout de ces deux matches afin de partir sur une bonne note. Une victoire 6-0 au match aller, c'est plus qu'une bonne note : c'est idéal. Et même en tenant compte de l'adversaire, cette rencontre a offert certaines des séquences de jeu les plus fluides de la sélection américaine sous Poch.

Cette ère s'achèvera mardi, laissant à Pochettino un dernier match à savourer avant de rejoindre Manchester. Si les États-Unis livrent une prestation ne serait-ce que proche de celle de samedi, il aura droit aux adieux qu'il souhaitait. Les larmes de vendredi pourraient revenir au moment de se dire au revoir, mais une nouvelle prestation de ce niveau lui donnerait aussi largement de quoi sourire.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de la victoire des États-Unis...