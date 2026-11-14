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USMNT celebrateGOAL

Les gagnants et les perdants : Christian Pulisic inscrit un doublé tandis que Mauricio Pochettino, en partance pour Manchester United, entame ses adieux à la sélection masculine des États-Unis par une victoire 6-0 contre Haïti

GOAL décrypte les principaux enseignements de la victoire 6-0 de l’équipe nationale masculine des États-Unis face à Haïti samedi.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • MIAMI : Êtes-vous sûr de vouloir partir, Mauricio Pochettino ? Pourquoi rejoindre Manchester alors que la sélection masculine des États-Unis prend autant de plaisir ? Sa prestation de samedi face à Haïti, en Ligue des nations de la CONCACAF, a fourni de solides arguments pour rester.

    Les États-Unis se sont imposés 6-0, avec des buts des trois stars de retour, Christian Pulisic, Folarin Balogun et Weston McKennie. Pulisic a inscrit un doublé, tandis qu'Auston Trusty et Julian Hall ont également marqué. Cinq buts ont été inscrits après la pause, dont quatre par le trio de retour, les Américains prolongeant ainsi la dynamique de leurs quatre victoires obtenues en septembre et octobre.

    Et ce, alors que les discussions précédant le match de samedi à Miami n'avaient rien à voir avec le match de samedi à Miami. Tous les regards, des États-Unis à Manchester, étaient braqués sur Pochettino, qui avait indiqué qu'il irait au bout de ces deux matches afin de partir sur une bonne note. Une victoire 6-0 au match aller, c'est plus qu'une bonne note : c'est idéal. Et même en tenant compte de l'adversaire, cette rencontre a offert certaines des séquences de jeu les plus fluides de la sélection américaine sous Poch.

    Cette ère s'achèvera mardi, laissant à Pochettino un dernier match à savourer avant de rejoindre Manchester. Si les États-Unis livrent une prestation ne serait-ce que proche de celle de samedi, il aura droit aux adieux qu'il souhaitait. Les larmes de vendredi pourraient revenir au moment de se dire au revoir, mais une nouvelle prestation de ce niveau lui donnerait aussi largement de quoi sourire.

    GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de la victoire des États-Unis...

  • GAGNANT : Christian Pulisic

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    La star américaine a signé un doublé qui devrait lui ôter un poids des épaules.

    Pendant une soixantaine de minutes, Haïti est parvenu à contenir quelque peu Pulisic pour son premier match avec les États-Unis depuis la Coupe du monde. Un penalty, accordé après qu’il a été fauché dans la surface à la suite d’une talonnade de Julian Hall, a tout changé. Pulisic l’a transformé à la 62e minute, puis a marqué de nouveau une minute plus tard. Il comptait soudain deux buts.

    Le deuxième but de Pulisic était encore plus beau que le premier. Moins d’une minute après avoir transformé son penalty, il a marqué dans le jeu d’une frappe décochée juste à l’extérieur de la surface. Après le penalty, il avait couru fêter son but avec sa famille. Cette fois, il s’est contenté d’un sourire, comme s’il n’avait pas eu le temps de prévoir une autre célébration.

    Marquer était pourtant une raison suffisante de célébrer. Tous les regards étaient tournés vers l’international américain, compte tenu de la manière dont cette Coupe du monde s’était terminée. Même si sa prestation n’a pas été aussi dominatrice que son doublé pourrait le laisser penser, elle s’est finalement soldée par deux buts. Il faudra toutefois plus qu’un doublé pour retrouver une dynamique positive à l’approche de ce nouveau cycle, mais c’était un très bon début pour un joueur qui en avait précisément besoin.

  • GAGNANT : Mauricio Pochettino

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    L’équipe de Pochettino n’a subi aucun contrecoup après l’annonce.

    Devant un stade comble à Miami et sous les yeux d’innombrables spectateurs à Manchester, de l’autre côté de l’Atlantique, l’équipe de Pochettino a répondu présent. En théorie, une défaite contre Haïti n’aurait pas compromis son arrivée à Manchester United, mais elle aurait fait mauvais effet, non ? Il n’y a toutefois pas eu de quoi s’inquiéter.

    Un jour seulement après l’annonce du départ de Pochettino pour Old Trafford, la sélection américaine a joué sans montrer le moindre contrecoup. Son départ a-t-il donné aux joueurs un surcroît de motivation ? Eux seuls peuvent le dire. Ce qui est sûr, à tout le moins, c’est que Pochettino les avait préparés à jouer et, finalement, à infliger une correction à une équipe d’Haïti dépassée.

    Pour la sélection américaine, c’est une excellente nouvelle. Pour ceux qui regardaient depuis Manchester, il y avait de quoi se réjouir. Haïti n’est certes pas Liverpool, mais cette démonstration du jeu de Pochettino était plaisante et a montré comment il peut, en fin de compte, produire des buts. Il y en a eu beaucoup samedi, et Pochettino a de nombreuses raisons d’être satisfait de l’état dans lequel il laissera cette équipe lorsqu’il partira, comme cela finira inévitablement par arriver.

  • Perdant : Haïti

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Une première mi-temps correcte a laissé place à un effondrement total en seconde période.

    À la mi-temps, Haïti était mené, mais restait dans le match. Les « hôtes » avaient un but de retard, sans pour autant démériter. Ils s’étaient procuré une belle occasion et avaient encaissé un but sur coup de pied arrêté. Cela arrive.

    Puis, au début de la seconde période, tout s’est écroulé. Une défaite 1-0 au match aller reste surmontable. Mais 6-0 ? Avant d’aller disputer le retour à Cincinnati ? Renverser la situation s’annonce difficile.

    En un quart d’heure, l’USMNT a inscrit quatre buts qui ont pratiquement condamné les Grenadiers, désormais confrontés à un retard qu’ils ne combleront presque certainement pas. Pourtant, pendant la majeure partie du match, rien ne laissait présager un tel scénario. Haïti jouait suffisamment bien jusqu’à ce que, soudain, ce ne soit plus le cas, anéantissant de fait ses espoirs de remporter le match et la double confrontation.

    Le match de mardi n’est désormais guère plus qu’une formalité, un constat difficile à accepter au vu de la manière dont la rencontre avait commencé.

  • VAINQUEUR : Julian Hall

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Hall a porté son total à quatre buts en cinq sélections grâce à son but inscrit en seconde période.

    Les titularisations de Hall avec la sélection américaine suivent généralement le même scénario. Il insiste, encore et encore. Puis il finit par marquer, et personne ne peut contester que son but est mérité.

    Le jeune attaquant prometteur des New York Red Bulls méritait son but samedi et, à vrai dire, il aurait peut-être mérité d’en inscrire davantage. Avant de marquer à la 53e minute, Hall avait vu une superbe tentative repoussée et une autre action annulée pour un hors-jeu de peu. Mais, comme d’habitude, il a continué à se montrer dangereux jusqu’à trouver la faille.

    Antonee Robinson mérite d’être salué pour la passe qui l’a lancé, mais Hall aussi pour son sang-froid. Il a reçu le ballon, l’a contrôlé puis a conclu avec calme, faisant taire le public acquis à Haïti peu après le début de la seconde période. Cela lui fait désormais quatre buts en cinq matches, et autant en quelque 300 minutes de jeu, pour un joueur qui continue de tirer le meilleur parti des occasions qui lui sont données.

  • VAINQUEUR : Sebastian Berhalter

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Encore un match, encore une passe décisive de Berhalter sur coup de pied arrêté.

    Faire débuter certains joueurs au milieu de terrain implique des compromis. Avec Sebastian Berhalter, par exemple, on renonce à une partie de sa capacité à maîtriser le jeu lorsqu’on l’aligne dans l’entrejeu.

    Mais ce qu’il apporte en échange en vaut la peine. Il l’a encore montré samedi.

    Un superbe coup de pied arrêté de Berhalter a amené le premier but de la sélection américaine, Auston Trusty n’ayant plus qu’à pousser le ballon au fond. Trusty a marqué, mais c’est le coup franc de Berhalter au second poteau qui a fait l’essentiel du travail.

    Ce n’est d’ailleurs pas une première. Depuis qu’il s’est imposé en sélection américaine, les coups francs de Berhalter sont devenus une véritable arme pour l’équipe. Ils ont débouché sur plusieurs buts et sur davantage encore de situations dangereuses. Les coups de pied arrêtés ne sont pas toujours séduisants, mais ceux de Berhalter peuvent l’être. Demandez donc à Trusty.

    Tant qu’il continuera ainsi, il justifiera amplement sa place, même alors qu’un nouvel entraîneur s’apprête à arriver.