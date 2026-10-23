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AA 1-1Getty/GOAL

Les Américains à l’étranger : Tanner Tessmann et Lyon face au défi du PSG, tandis que Christian Pulisic et l’AC Milan cherchent à rebondir

Christian Pulisic, Tyler Adams et Tanner Tessmann ont de gros matches à disputer ce week-end.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Pas de répit, n’est-ce pas ? Après une semaine chargée en matches européens pour nombre de stars de l’équipe nationale masculine des États-Unis, place dès ce week-end au championnat.

    Même si la saison ne fait que commencer, ces rencontres comptent déjà beaucoup. Plusieurs Américains bien connus sont déjà engagés dans la course au titre et, bien que nous ne soyons qu’en octobre, de véritables confrontations susceptibles de décider du champion figurent au programme ce week-end. Tanner Tessmann et Lyon sont-ils vraiment à la hauteur en Ligue 1, ou le PSG va-t-il encore s’envoler ? Le PSV peut-il poursuivre sa domination ? Christian Pulisic et l’AC Milan sont-ils de véritables prétendants au titre ou font-ils illusion ? Nous aurons des éléments de réponse ce week-end.

    Le programme réserve aussi des matches qui promettent tout simplement du spectacle. C’est le cas de la rencontre entre Bournemouth et Manchester United : Tyler Adams et ses coéquipiers tenteront d’aggraver les difficultés de Manchester United tout en évitant d’en connaître de nouvelles eux-mêmes.

    GOAL se penche sur les principales intrigues concernant les Américains évoluant à l’étranger.

  • Pulisic et l’AC Milan affrontent l’Udinese

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    IPA Sport

    Pulisic et l’AC Milan affrontent ce week-end un adversaire qu’ils devraient battre.

    Le début de saison de Christian Pulisic n’a pas été idéal. Après s’être remis de sa blessure estivale, il a retrouvé l’équipe de l’AC Milan il y a environ un mois. Il compte un but et une passe décisive en 267 minutes, un bilan honorable, sans être exceptionnel.

    Nous ne l’avons toutefois pas encore vu à son meilleur niveau. Après avoir manqué le match de Ligue Europa de l’AC Milan contre Bournemouth, ce week-end pourrait-il lui offrir le nouveau départ dont il a besoin ?

    Dimanche, Milan se déplace chez l’Udinese, engagé dans la lutte pour le maintien. C’est le genre de match que Milan peut et devrait gagner, même après sa défaite 3-0 contre Bournemouth en milieu de semaine. À vrai dire, il lui faudra l’emporter s’il espère rester au contact des équipes tout en haut du classement de Serie A.

    Si Pulisic joue un rôle dans cette rencontre, la tâche sera bien plus facile pour Milan. Et s’il parvient à faire la différence, cela contribuerait certainement à poursuivre sa récupération mentale et physique après tout ce qui s’est passé cet été.

  • Adams et Bournemouth, les derniers obstacles en date pour Manchester United

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    Every Second Media

    Manchester United, en difficulté, recevra Adams après une semaine de matches européens riche en rebondissements.

    Adams a joué son rôle dans la victoire 3-0 de Bournemouth contre Milan en milieu de semaine, en provoquant l'expulsion de Mike Maignan. Mais Bournemouth n'a pas le temps de fêter ce succès : un déplacement à Old Trafford l'attend déjà.

    Manchester United traverse une période difficile et, à en juger par le classement, Bournemouth pourrait sembler une proie facile. Sous la direction de son nouvel entraîneur Marco Rose, le club peine encore à trouver son rythme en Premier League. Il occupe la 15e place et semble promis à une lutte pour le maintien.

    Le match de Ligue Europa contre Milan a pourtant montré que Bournemouth n'est pas une mauvaise équipe. C'est même un adversaire dangereux, surtout pour un Manchester United en grande difficulté. L'atmosphère est actuellement délétère à Old Trafford et un seul coup du sort pourrait suffire à Bournemouth pour en profiter et, finalement, remporter la rencontre.

    Pour y parvenir, Bournemouth aura sans doute besoin d'un Adams au meilleur de sa forme au cœur du milieu de terrain. Et si sa prestation de jeudi est révélatrice, Adams est capable d'apporter à la fois l'énergie et le vice nécessaires pour créer la surprise.

  • Tessmann face au défi du PSG

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    PsnewZ

    Il n’y a jamais de bon moment pour affronter le PSG, surtout quand le club, double vainqueur de la Ligue des champions, est dans une telle forme. Tanner Tessmann abordera toutefois ce match avec un peu plus de confiance après avoir marqué pour Lyon le week-end dernier.

    Le but de Tessmann contre Nice était son premier de la saison. Le joueur américain cherche à s’imposer plus régulièrement dans le onze lyonnais, mais la tâche s’annonce difficile. Il a surtout été remplaçant cette saison et, alors que Lyon occupe actuellement la tête de la Ligue 1, les résultats obtenus jusqu’ici sont difficiles à contester.

    Mais être en tête de la Ligue 1 ne signifie pas grand-chose quand le PSG vient jouer à Lyon : c’est toujours le club parisien que l’on s’attend à retrouver à cette place en fin de saison. Pour prouver qu’il peut réellement prétendre au titre, Lyon devra obtenir un résultat dans ce match. Ce ne sera évidemment pas facile, mais le club lyonnais a l’occasion de marquer les esprits dès le début de saison face à la meilleure équipe du monde.

  • Un match capital pour le PSV

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    Pro Shots

    Le PSV face à un rare match à gagner impérativement en Eredivisie

    Ces dernières années, le PSV est devenu le club néerlandais préféré des amateurs de football américains et, depuis l’arrivée des stars de la sélection masculine des États-Unis, il domine l’Eredivisie.

    Cette domination est aujourd’hui menacée. Après les neuf premiers matches de la saison, le Feyenoord compte quatre points d’avance sur le PSV. Les deux équipes s’affrontent ce week-end et, s’il ne parvient pas au moins à obtenir un nul face au leader, le champion en titre pourrait se retrouver en mauvaise posture.

    Sergino Dest joue un rôle essentiel pour le PSV cette saison. Ricardo Pepi, de son côté, est aux prises avec des blessures. L’attaquant s’est entraîné cette semaine, mais sa participation reste incertaine. Avec ou sans lui, le PSV aurait toutefois bien besoin d’une victoire pour réaffirmer son statut d’équipe à battre aux Pays-Bas.