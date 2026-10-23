Les Américains à l’étranger : Tanner Tessmann et Lyon face au défi du PSG, tandis que Christian Pulisic et l’AC Milan cherchent à rebondir

Pas de répit, n’est-ce pas ? Après une semaine chargée en matches européens pour nombre de stars de l’équipe nationale masculine des États-Unis, place dès ce week-end au championnat.

Même si la saison ne fait que commencer, ces rencontres comptent déjà beaucoup. Plusieurs Américains bien connus sont déjà engagés dans la course au titre et, bien que nous ne soyons qu’en octobre, de véritables confrontations susceptibles de décider du champion figurent au programme ce week-end. Tanner Tessmann et Lyon sont-ils vraiment à la hauteur en Ligue 1, ou le PSG va-t-il encore s’envoler ? Le PSV peut-il poursuivre sa domination ? Christian Pulisic et l’AC Milan sont-ils de véritables prétendants au titre ou font-ils illusion ? Nous aurons des éléments de réponse ce week-end.

Le programme réserve aussi des matches qui promettent tout simplement du spectacle. C’est le cas de la rencontre entre Bournemouth et Manchester United : Tyler Adams et ses coéquipiers tenteront d’aggraver les difficultés de Manchester United tout en évitant d’en connaître de nouvelles eux-mêmes.

GOAL se penche sur les principales intrigues concernant les Américains évoluant à l’étranger.