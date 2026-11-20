La dernière trêve internationale de 2026 est désormais terminée, et tous les regards se tournent vers les grands championnats européens. Pour les supporters américains, un match retient particulièrement l’attention, même s’il ne met en scène aucun joueur de la sélection masculine des États-Unis.

Le choc entre Manchester United et Liverpool est l’affiche du week-end, d’autant plus aux États-Unis qu’un entraîneur argentin bien connu sera présent : Mauricio Pochettino. Tandis que l’ancien sélectionneur américain entame son aventure dans son nouveau club, certains de ses anciens joueurs ont eux aussi de grands rendez-vous.

Des joueurs en forme en Italie aux séries de victoires en Angleterre, les Américains ne manqueront pas d’histoires à suivre ce week-end. Après deux larges victoires contre Haïti, tous ceux qui ont participé au rassemblement sont rentrés en Europe avec un surcroît de confiance. Reste une grande question : sauront-ils confirmer en club ?

GOAL se penche sur les principaux enjeux du week-end pour les Américains à l’étranger...