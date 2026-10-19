La situation est intéressante pour les Américains en Europe. Le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, a clairement fait savoir qu’une nouvelle ère s’ouvrait en sélection. Le championnat dans lequel on joue importe peu : si un joueur est assez bon, l’Argentin lui donnera probablement sa chance. C’est une bonne nouvelle pour un joueur comme Cavan Sullivan, du Philadelphia Union. Mais pour Christian Pulisic, qui se remet encore d’une blessure, c’est moins encourageant.

La bonne nouvelle, toutefois, c’est que cette approche favorise la concurrence. Vous voulez que les joueurs progressent beaucoup, et vite ? Donnez-leur quelque chose à gagner. Et c’est, en quelque sorte, ce qui se passe. Pulisic commence à trouver son rythme. Gio Reyna est en feu à Strasbourg.

Bien sûr, tout le monde n’en profite pas. La Juventus semble brider Weston McKennie plutôt que le mettre en valeur. Malik Tillman n’a toujours pas prouvé qu’il était prêt à retrouver la Bundesliga. C’est ce contraste qui frappe. Quoi qu’il en soit, la semaine a été riche en enseignements pour les Américains en Europe. GOAL fait le point...