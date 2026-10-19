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American Abroad 1-1GOAL

Les Américains à l’étranger : Le retour en forme de Gio Reyna se poursuit face au PSG, Christian Pulisic franchit un cap à l’AC Milan, mais l’inquiétude grandit pour Weston McKennie et la Juventus

Christian Pulisic commence à trouver un peu de rythme en attaque, mais la Juventus de Weston McKennie est en difficulté.

Thomas Hindle
Traduit par

  • La situation est intéressante pour les Américains en Europe. Le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, a clairement fait savoir qu’une nouvelle ère s’ouvrait en sélection. Le championnat dans lequel on joue importe peu : si un joueur est assez bon, l’Argentin lui donnera probablement sa chance. C’est une bonne nouvelle pour un joueur comme Cavan Sullivan, du Philadelphia Union. Mais pour Christian Pulisic, qui se remet encore d’une blessure, c’est moins encourageant.

    La bonne nouvelle, toutefois, c’est que cette approche favorise la concurrence. Vous voulez que les joueurs progressent beaucoup, et vite ? Donnez-leur quelque chose à gagner. Et c’est, en quelque sorte, ce qui se passe. Pulisic commence à trouver son rythme. Gio Reyna est en feu à Strasbourg.

    Bien sûr, tout le monde n’en profite pas. La Juventus semble brider Weston McKennie plutôt que le mettre en valeur. Malik Tillman n’a toujours pas prouvé qu’il était prêt à retrouver la Bundesliga. C’est ce contraste qui frappe. Quoi qu’il en soit, la semaine a été riche en enseignements pour les Américains en Europe. GOAL fait le point...

  • Gio Reyna trouve son rythme

    FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSG
    AFP

    Reyna a inscrit le seul but de Strasbourg lors de la défaite 3-1 face au PSG.

    Le transfert de Reyna à Strasbourg avait un certain sens. Mais personne ne s’attendait à ce que cela se passe aussi bien. Le Borussia Mönchengladbach s’était révélé une destination étrange pour l’Américain l’an dernier. Entre les nombreux changements d’entraîneur, une blessure et de mauvaises performances, il avait été, de fait, progressivement écarté avant même de pouvoir vraiment s’imposer.

    Strasbourg est alors entré en scène. Installé en milieu de tableau dans un championnat de France au rythme bien moins soutenu, le club devait, en théorie, demander beaucoup moins de courses à cet Américain imprévisible. Le choix semblait judicieux. Et jusqu’ici, les faits lui donnent raison. Deux buts et aucune passe décisive : ces chiffres n’ont rien de spectaculaire. Mais sur le fond, plusieurs choses vont dans le bon sens. D’abord, Reyna accumule du temps de jeu sans se blesser. Il n’a disputé 90 minutes qu’une seule fois, mais il a été titulaire lors de tous les matches de Ligue 1 sauf un.



    Samedi, Reyna a laissé entrevoir les qualités qu’on lui connaissait. Son ouverture du score contre le PSG a réuni tous les bons ingrédients : le bon appel, le bon geste pour se retourner, puis une frappe placée là où elle devait aller. Certes, une infime déviation l’a aidé, mais l’action était bien construite. Le seul problème ? Le PSG reste le PSG, et il est bien meilleur que toutes les autres équipes de ce championnat. Il a accéléré dans les 20 dernières minutes environ et s’est imposé 3-1. Reste cette ouverture du score, dont on se souviendra.

  • L’AC Milan de Christian Pulisic prend les trois points

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    IPA Sport

    Pulisic a joué de malchance en voyant un but refusé face à l’Atalanta.

    Vous n’avez probablement pas remarqué que Milan est invaincu. Le club occupe la quatrième place de Serie A. Il ne marque pas vraiment beaucoup de buts. Il a concédé trois matchs nuls. Mais à y regarder de plus près, les chiffres sont encourageants. Ces trois nuls, contre la Juventus, à l’extérieur face à la Lazio et à Sassuolo, ne sont pas de mauvais résultats, surtout pour une équipe qui cherche encore ses repères. Rester invaincu pendant sept matchs n’est pas facile non plus.

    Dire que Christian Pulisic a été l’un des principaux artisans de cette série serait mentir. Il n’a pas été irréprochable. Mais il y a de réelles circonstances atténuantes. Ruben Amorim est un adepte du 3-4-2-1. C’est un système qui exige une grande compréhension tactique. Pulisic s’est blessé pendant la Coupe du monde et a donc manqué une partie du travail tactique et de la préparation physique que cet entraîneur, adepte d’un jeu intense et exigeant, demande à ses joueurs.

    Une prestation comme celle de dimanche matin prend donc une valeur particulière. Pulisic s’est montré actif au pressing, intelligent et difficile à contenir tout au long du match. Un but lui a été refusé pour un hors-jeu infime après un appel bien senti dans la surface. Avoir tenu 75 minutes, son deuxième total le plus élevé de la saison, constitue aussi une forme de réussite. La victoire de Milan n’était que la cerise sur le gâteau.

  • La Juve de Weston McKennie à nouveau en difficulté

    Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    McKennie a beaucoup travaillé, mais a manqué de qualité lors de la défaite de la Juventus face à la Lazio (3-0)

    Par où commencer avec la Juventus ?

    Luciano Spalletti est méconnaissable par rapport à l’entraîneur qui faisait si bien jouer Naples en 2022-23. À la Juve, il est tombé dans le même piège que tant d’autres avant lui : un football poussif, lent et frileux. C’est déroutant pour trois raisons. D’abord, il a abandonné l’approche qui faisait sa force. Ensuite, il propose précisément le football dont la Juve veut se défaire. Enfin, et c’est le plus frustrant, il dispose d’un effectif doté de la créativité et de l’abnégation nécessaires pour mettre en œuvre son jeu porté vers l’avant.

    À bien des égards, Weston McKennie est le joueur idéal pour Spalletti. Certes, sa polyvalence a été saluée. Mais c’est avant tout un footballeur travailleur, intelligent sur le plan tactique et capable de gestes techniques. Laissez McKennie s’exprimer un peu et vous disposez d’une véritable base sur laquelle construire. Mais face à la Lazio, dans un match à fort enjeu, Spalletti s’est montré beaucoup trop prudent. McKennie a débuté en numéro 10 et semblait surtout chargé de faire circuler le ballon sans prendre de risques. Il a multiplié les passes et remporté ses duels. Mais il n’a pas non plus réussi le moindre dribble. La Juve n’en a réussi que cinq au total. Cette équipe immensément talentueuse est bridée.

    Et même si la Juve a dominé aux xG, elle a bien trop peu exprimé son potentiel et a fini par manquer d’idées. Elle n’a cadré que deux tirs, tous deux tentés de l’extérieur de la surface. Sa défaite 3-0 n’est pas imméritée. Si cela continue, des retrouvailles avec son ancien entraîneur Antonio Conte sont-elles envisageables ?

  • Les moments qui ont pu vous échapper

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    Pro Sports Images

    Fulham a décroché sa première victoire de la saison, avec Antonee Robinson dans un rôle clé.

    + Titulaire avec le Milan, Yunus Musah a livré une prestation efficace pendant 75 minutes au milieu de terrain lors de la victoire 3-2 contre l’Atalanta

    + Entré en jeu, Malik Tillman n’a touché le ballon que 12 fois lors de la victoire 2-1 de Leverkusen contre Fribourg

    + Mathis Albert a montré des qualités après son entrée en jeu, sans toutefois peser réellement sur le match nul 0-0 de Dortmund contre l’Union Berlin

    + Cole Campbell a manqué la victoire 4-3 d’Elversberg contre Augsbourg en raison d’une blessure

    + Joe Scally était titulaire et a disputé l’intégralité de la défaite de Gladbach contre Hoffenheim

    + Folarin Balogun a joué 24 minutes après son entrée en jeu lors de la défaite 1-0 de Monaco contre Lorient. Il n’a toujours pas été titularisé cette saison.

    + Le PSV a subi une rare défaite, mais Sergino Dest a disputé les 90 minutes du revers 2-1 contre l’ADO Den Haag. Ricardo Pepi est toujours blessé.

    + Après-midi difficile pour Chris Richards, qui faisait partie de l’équipe de Crystal Palace battue 5-0 par Brighton

    + Antonee Robinson a connu un après-midi plus heureux, avec une solide prestation de 90 minutes lors de la victoire 1-0 de Fulham contre Hull