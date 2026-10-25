Des buts, encore des buts et toujours des buts : pour les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis évoluant à l’étranger, le week-end a été prolifique.

Certains sont venus de visages familiers, comme Christian Pulisic, Weston McKennie et Tim Weah. Tous trois ont contribué à faire la différence lors de victoires marquantes dans certains des plus grands championnats européens. Ils évoluent à ce niveau depuis un bon moment déjà. Ce n’était pas la première fois qu’ils se retrouvaient sous les projecteurs grâce à leurs buts.

Pour un joueur de la sélection américaine, en revanche, c’était une première. Alex Freeman a inscrit son premier but en Liga pour aider Villarreal à s’imposer. Fait surprenant, Freeman et Weah n’ont même pas été les seuls arrières droits à marquer : Joe Scally a poursuivi sa montée en puissance offensive avec le but le plus esthétique de la semaine.

GOAL revient sur les performances des Américains évoluant à l’étranger ce week-end, marquées par tous ces buts inscrits à travers l’Europe...