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Americans AbroadGetty/GOAL

Les Américains à l’étranger : Le premier but d’Alex Freeman en Liga et le bijou de Joe Scally lancent une avalanche de buts des internationaux américains, Christian Pulisic et Weston McKennie marquent aussi

GOAL passe en revue les principaux enseignements des performances des Américains évoluant en Europe, avec le grand moment de Freeman en tête d’affiche.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Des buts, encore des buts et toujours des buts : pour les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis évoluant à l’étranger, le week-end a été prolifique.

    Certains sont venus de visages familiers, comme Christian Pulisic, Weston McKennie et Tim Weah. Tous trois ont contribué à faire la différence lors de victoires marquantes dans certains des plus grands championnats européens. Ils évoluent à ce niveau depuis un bon moment déjà. Ce n’était pas la première fois qu’ils se retrouvaient sous les projecteurs grâce à leurs buts.

    Pour un joueur de la sélection américaine, en revanche, c’était une première. Alex Freeman a inscrit son premier but en Liga pour aider Villarreal à s’imposer. Fait surprenant, Freeman et Weah n’ont même pas été les seuls arrières droits à marquer : Joe Scally a poursuivi sa montée en puissance offensive avec le but le plus esthétique de la semaine.

    GOAL revient sur les performances des Américains évoluant à l’étranger ce week-end, marquées par tous ces buts inscrits à travers l’Europe...

  • Freeman inscrit son premier but en Liga

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    DeFodi Images

    Alex Freeman est officiellement buteur en Liga après avoir inscrit son premier but dans le championnat ce week-end.

    L’ascension d’Alex Freeman n’a finalement pas été fulgurante : elle est régulière. Et elle se poursuit.

    Samedi, Freeman a signé un nouveau coup d’éclat en inscrivant son premier but en Liga. Son égalisation décisive a contribué à lancer la remontée de Villarreal, finalement vainqueur de Valence au terme d’un match fou. Alors que son équipe était menée 1-0, Freeman a surgi pour placer une tête parfaitement ajustée. Villarreal a ensuite marqué un autre but, et chaque équipe a vu l’un de ses joueurs expulsé.

    Ce but était beau, certes, mais il s’inscrit aussi dans une longue série de prestations en progrès pour le jeune latéral. Il s’est distingué avec la sélection masculine des États-Unis pendant la trêve internationale, avant de montrer ce que sa vitesse pouvait apporter grâce à un tacle décisif face à la star du Real Madrid Yan Diomande. Il a désormais aussi un but à son actif, dans ce qui est déjà le mois le plus mouvementé de sa carrière professionnelle.

    Et, à en juger par ce mois, le meilleur reste à venir. Freeman continue de progresser, et son coup d’éclat de ce week-end en est une nouvelle preuve.

  • Scally poursuit sa saison de révélation sur le plan offensif

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    Jan Huebner

    Joe Scally poursuit sa saison révélation sur le plan des buts marqués.

    Concurrencé par Freeman et Sergino Dest, Joe Scally est quelque peu tombé dans l’oubli au poste d’arrière droit. Le reproche qui lui est fait reste le même : il doit apporter davantage en attaque.

    Scally figurait pourtant parmi les candidats au titre d’homme du match lors de la victoire 3-2 du Borussia Monchengladbach face à Stuttgart, grâce à sa contribution offensive. Il a inscrit le premier but de Gladbach avant de délivrer la passe décisive sur le but de la victoire.

    Son but était superbe. Alors que Gladbach était mené, Zento Uno a tenté sa chance, mais son tir se dirigeait vers Scally. D’une talonnade, l’Américain a dévié le ballon, laissant le gardien de Stuttgart Dennis Seiman sans réaction. Gladbach égalisait ainsi à la 38e minute.

    Après que son équipe a pris l’avantage juste après la mi-temps, le latéral a délivré une passe décisive sur ce qui allait être le but décisif. Il a servi Wael Mohya, lui aussi auteur d’un but et d’une passe décisive lors de cette victoire à l’extérieur.

    Pour Scally, ce n’était pas un exploit isolé. Il s’agissait de son deuxième but en deux semaines et de son troisième cette saison. Il compte désormais trois buts en 507 minutes. À titre de comparaison, avant cette saison, il avait inscrit trois buts depuis 2022. Ses buts ne suffiront pas, à eux seuls, à lui assurer un rôle plus important au sein de l’USMNT, mais c’est un excellent début pour un joueur qui, à seulement 23 ans, continue de progresser.

  • Pulisic et McKennie marquent en Serie A

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    Gribaudi/ImagePhoto

    Pulisic et McKennie ont tous deux marqué, permettant à leurs équipes respectives de rester dans la course au titre.

    Pulisic et McKennie sont tous deux des piliers de la sélection américaine depuis un certain temps. Tous deux auront également quelque chose à prouver lors de leur prochain rassemblement. Et, dans leurs clubs respectifs, ils ont toujours quelque chose à prouver. Ce week-end, ils l’ont fait en marquant chacun un but.

    McKennie a marqué le premier, en ouvrant le score lors de la victoire 2-0 de la Juventus contre Lecce, réduit à dix. C’était son premier but de la saison, et un but crucial pour une Juventus qui traversait une période un peu difficile en Serie A avant les matches de ce week-end. Malgré cette victoire, la Juve reste à huit points de l’Inter, leader, et de la Lazio, deuxième. Mais grâce au but de McKennie, elle s’en est rapprochée.

    Pulisic et Milan sont eux aussi à la poursuite des équipes de tête. La star américaine a contribué à cette course en ouvrant le score dimanche contre l’Udinese. L’action s’est déroulée en trois temps. D’abord, la lucidité de Pulisic et Luka Modric, qui ont profité de l’inattention de l’Udinese après l’attribution d’un coup franc. Ensuite, le contrôle parfait de Pulisic sur le ballon de Modric par-dessus la défense. Enfin, la conclusion, la partie la plus facile des trois.

    Une bonne journée, donc, pour les cadres de la sélection américaine en Serie A, ainsi que pour les clubs qu’ils représentent.

  • Morris mène la charge, Middlesbrough se déchaîne

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    Action Plus

    Aidan Morris a aidé Middlesbrough à conforter sa place en tête du Championship.

    Middlesbrough a écrasé Bolton Wanderers. Le match s'est terminé sur le score de 5-1 à Bolton. Pour les supporters locaux, la soirée a été pénible.

    Pour Boro, en revanche, ce fut une sacrée journée, y compris pour ses joueurs américains.

    Aidan Morris a été le plus en vue en inscrivant le premier des cinq buts de Boro. Il a aussi, comme souvent, dicté le jeu au milieu de terrain, remportant ses quatre duels et accumulant les statistiques défensives. Il n'a bien sûr pas été le seul à briller : son partenaire dans l'entrejeu, Sebastian Berhalter, a lui aussi livré une prestation solide. Quant à Max Arfsten, il a disputé les 21 dernières minutes et pu savourer cette large victoire.

    Grâce à ce succès, Boro occupe la tête du Championship avec deux points d'avance et, grâce à l'ampleur du score, dispose aussi d'un avantage appréciable à la différence de buts. Boro avance sereinement et, vendredi, Morris a été la vedette du jour parmi les joueurs de la sélection masculine des États-Unis.

  • Les moments que vous avez peut-être manqués

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    PsnewZ

    Tim Weah a inscrit un but crucial pour Marseille, tandis que Tyler Adams et Bournemouth ont fait très mal à Manchester United.

    + Tim Weah a marqué et contribué à la victoire de Marseille contre Le Havre au terme d’un match à rebondissements (4-3).

    + Tyler Adams et Bournemouth ont surclassé Manchester United (3-0), prolongeant la crise à Old Trafford.

    + Antonee Robinson a disputé les 90 minutes de la victoire de Fulham à Coventry City (1-0).

    + Chris Richards a disputé les 90 minutes de la défaite de Crystal Palace contre Newcastle (2-0), qui prolonge les difficultés du club.

    + Le Bayer Leverkusen a vécu une journée difficile en s’inclinant contre Hoffenheim (3-0). Malik Tillman a joué 49 minutes.

    + Gio Reyna et Starsbourg ont eux aussi été en difficulté lors de leur défaite contre Rennes (3-0).

    + Sergino Dest et le PSV ont fait match nul contre Feyenoord (1-1), relançant le suspense dans la course au titre en Eredivisie.

    + Brenden Aaronson et Leeds United n’ont pas trouvé le but dont ils avaient besoin lors de leur match nul à Sunderland (0-0).

    + Cole Campbell a disputé les huit dernières minutes de la lourde défaite d’Elversberg contre le RB Leipzig (4-0).

    + Mark McKenzie et Toulouse ont gardé leur cage inviolée lors d’un match nul sans but contre Troyes (0-0).

    + George Campbell était capitaine de West Brom lors du match nul à Preston North End (1-1).

    + Jack McGlynn était titulaire sur l’aile droite de Stoke, tandis que Luca Bombino débutait au poste de latéral gauche. Tous deux ont disputé les 90 minutes du match nul à domicile contre Bristol City (0-0).

    + Santiago Castaneda a disputé les 90 minutes de la victoire de Paderborn contre Hambourg (1-0).

    + Charlie Kelman a marqué pour Charlton, mais son but n’a pas suffi à éviter la défaite contre Norwich (3-1).

    + Cameron Carter-Vickers a disputé les 17 dernières minutes de la victoire du Celtic contre Hibernian (2-1).