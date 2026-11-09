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Americans Abroad 1-1 GOAL

Les Américains à l’étranger : Christian Pulisic marque encore, Gio Reyna se blesse et Joe Scally réagit à sa non-sélection en équipe des États-Unis

Des joueurs américains ont marqué en Italie, en France, en Angleterre et en Allemagne avant la dernière trêve internationale de 2026.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Avant que les stars de la sélection masculine des États-Unis ne prennent l’avion pour rentrer au pays à l’occasion de la Ligue des nations de la CONCACAF, il leur restait un dernier week-end de compétition avec leurs clubs. Christian Pulisic en a profité pour inscrire le but de la victoire de l’AC Milan face au Genoa, son troisième lors de ses quatre dernières apparitions en Serie A.

    Tous les buteurs ne feront toutefois pas le voyage. Gio Reyna a marqué pour Strasbourg avant qu’une blessure ne le contraigne à déclarer forfait pour les prochaines rencontres face à Haïti. Son remplaçant, Jack McGlynn, a trouvé le chemin des filets pour un troisième match consécutif avec Stoke, offrant à Mauricio Pochettino une autre option en forme.

    De son côté, Joe Scally a répondu au bon moment à sa non-sélection avec les États-Unis en inscrivant son quatrième but de la saison pour Gladbach. Même parmi ceux qui resteront sur place, certains plaident leur cause.

  • Pulisic marque encore pour l’AC Milan

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    LaPresse

    Christian Pulisic s’apprête à retrouver la sélection américaine avec trois buts inscrits lors de ses quatre dernières apparitions en Serie A, après avoir marqué le but de la victoire de l’AC Milan face au Genoa.

    Pulisic ne retrouve pas seulement la sélection masculine des États-Unis cette semaine : il revient aussi en forme.

    La star de l’AC Milan a encore marqué ce week-end, inscrivant le but de la victoire lors du succès 2-1 de son équipe contre le Genoa. Pulisic a marqué à la 19e minute après une erreur du Genoa dont Goncalo Ramos a profité. L’attaquant portugais a servi Pulisic en retrait plutôt que de tenter sa chance. Celui-ci a contrôlé le ballon avant de le glisser au fond des filets.

    C’était le quatrième but de Pulisic cette saison, et son troisième depuis le 25 octobre, alors qu’il continue de retrouver la forme avec Milan. Il a désormais marqué lors de trois de ses quatre dernières apparitions en Serie A et de chacune de ses trois dernières titularisations. Pulisic avait manqué le début de saison en raison d’une blessure, mais il est bel et bien de retour.

    Reste à voir s’il conservera cette forme avec la sélection américaine. Pulisic l’espère, alors qu’il cherche à prendre un nouveau départ dans ce cycle de la Coupe du monde 2030.

  • Reyna et McKenzie marquent tous les deux, la donne change pour la sélection américaine

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    ZUMA Press Wire

    Deux Américains ont marqué, mais chacun est reparti avec des émotions différentes à l’issue du match.

    Le choc entre Strasbourg et Toulouse ne manquait pas d’enjeux liés à la sélection américaine. Au début du week-end, l’une des deux équipes comptait un joueur appelé à rejoindre le rassemblement de la sélection, l’autre non. À la fin du match, la situation s’était inversée, même si les deux joueurs avaient marqué.

    Reyna et Mark McKenzie ont tous deux trouvé le chemin des filets, mais c’est le second qui l’a emporté avec Toulouse (3-1). Pour Reyna, la déception a été aggravée par une blessure : il a dû quitter le terrain seulement trois minutes après son but inscrit à la 67e minute. Le milieu de terrain a donc dû renoncer au rassemblement de la sélection américaine, et Jack McGlynn a été désigné pour le remplacer.

    McKenzie, lui, avait marqué 10 minutes avant Reyna, contribuant à la victoire de son équipe. Avant le coup d’envoi, il avait également appris qu’il rejoindrait la sélection américaine pour remplacer George Campbell, blessé. Un week-end presque parfait pour McKenzie, qui tentera désormais de profiter de cet élan alors qu’une belle occasion s’offre à lui en sélection.

    Reyna n’aura pas cette chance, mais son forfait pourrait profiter à McGlynn.

  • McGlynn montre pourquoi il mérite d’être appelé en sélection américaine

    Portsmouth v Stoke City - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    Le milieu de terrain continue de marquer pour sa première saison en Angleterre.

    Pochettino n’aurait sûrement pas mis longtemps à trouver un remplaçant à Reyna, blessé. Pas avec un McGlynn aussi performant.

    Le joueur de Stoke City a marqué pour le troisième match consécutif et contribué à la victoire de son équipe face à Portsmouth (2-1). McGlynn s’impose de plus en plus comme une force offensive en Championship, avec cinq buts et deux passes décisives en un peu moins de 800 minutes. Il n’a eu besoin d’aucune période d’adaptation : il a tout de suite trouvé ses marques lors de ses premières semaines en Europe.

    C’est pourquoi sa convocation en équipe des États-Unis paraît évidente. Sa capacité à peser sur le jeu offensif, dans l’axe comme sur le côté droit, en fait un joueur intéressant, particulièrement à ce stade du cycle. Les blessures ont freiné ses ambitions pour la Coupe du monde, mais McGlynn n’a que 23 ans et, à en juger par ces dernières semaines, il progresse rapidement.

  • Scally répond à sa mise à l’écart par un nouveau but

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    Justus Stegemann

    Scally a inscrit vendredi son quatrième but de la saison.

    Scally a été l’un des absents surprises de la liste de la sélection américaine. Le défenseur traverse la meilleure période de sa carrière, et sa bonne forme s’est poursuivie même après sa non-sélection dans le groupe de 25 joueurs.

    Scally a inscrit un nouveau but pour Gladbach vendredi, malgré la défaite 3-1 contre Hambourg. Il s’agit de son quatrième but de la saison. Longtemps réputé pour ses qualités défensives, le latéral continue de montrer d’immenses progrès sur le plan offensif. Cette fois, il a marqué d’une frappe bien placée depuis l’extérieur de la surface, trouvant une nouvelle façon de contribuer dans une zone du terrain qui n’était pas auparavant son point fort.

    Malheureusement pour le défenseur de 23 ans, la concurrence est forte au poste d’arrière droit au sein de la sélection américaine. Mais il reste possible de s’y faire une place. Scally n’était pas encore incontournable pour ce rassemblement, mais s’il continue à apporter autant, il devrait bientôt être appelé.

  • Les moments que vous avez peut-être manqués

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    Every Second Media

    Tyler Adams et Bournemouth ont désormais gagné huit matches d’affilée toutes compétitions confondues.

    + Tyler Adams a parcouru plus de distance que tout autre joueur sur le terrain, tandis que Bournemouth a prolongé sa série de victoires en s’imposant 2-1 face à Ipswich.

    + Malik Tillman a joué 76 minutes lors de la victoire 2-1 du Bayer Leverkusen contre Koln.

    + Tim Weah et Marseille se sont imposés 2-1 face à Lens. Weah a disputé l’intégralité de la rencontre.

    + Weston McKennie et la Juventus ont prolongé leur période en dents de scie avec un match nul 2-2 contre la Fiorentina.

    + Johnny Cardoso est entré en jeu lors de la défaite 2-1 de l’Atletico Madrid face à Barcelone.

    + Tout juste rappelé en USMNT pour la première fois depuis 2023, Bryan Reynolds n’a pas pu éviter la défaite de Rennes, battu 2-1 par Lille.

    + Le début de saison difficile de Crystal Palace s’est poursuivi avec une défaite 3-1 contre Liverpool. Chris Richards a disputé l’intégralité de la rencontre.

    + Folarin Balogun a joué 36 minutes après son entrée en jeu contre Le Mans, mais Monaco a laissé échapper la victoire en encaissant un but à la 90e minute (1-1).

    + Alex Freeman est entré en jeu pour les 26 dernières minutes, tandis que Villarreal a marqué deux fois en fin de rencontre pour battre Girona 2-0.

    + Antonee Robinson a disputé l’intégralité du match, au cours duquel Fulham et Newcastle ont échangé des buts en fin de rencontre pour se séparer sur un nul 1-1.

    + Sebastian Berhalter, Aidan Morris et Max Arfsten ont tous joué lors du match nul sans but de Middlesbrough sur le terrain de Watford.

    + Le PSV a surclassé Cambuur 5-2, mais ni Sergino Dest ni Ricardo Pepi n’ont marqué ou délivré de passe décisive.

    + Cole Campbell est entré en jeu lors de la défaite 2-1 d’Elversberg face au Borussia Dortmund. Mathis Albert, attendu en USMNT, n’a pas joué pour les vainqueurs.

    + Tanner Tessmann et Lyon ont vécu une journée difficile avec une défaite 2-0 face à Brest.

    + Santiago Castaneda a réussi plus de dribbles que tout autre joueur sur le terrain, mais Paderborn a encaissé un but en fin de match et a dû se contenter d’un nul 2-2 contre l’Eintracht Francfort.

    + Diego Kochen était titulaire et a effectué un arrêt, mais cela n’a pas suffi à éviter la défaite 1-0 de Lyngby contre Silkeborg.

    + Benjamin Cremaschi était titulaire, mais a été remplacé à la mi-temps lors de la défaite 2-1 de Parme, réduit à dix, contre Bologne.

    + Cameron Carter-Vickers a disputé l’intégralité de la victoire 1-0 du Celtic face à Kilmarnock.