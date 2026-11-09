+ Tyler Adams a parcouru plus de distance que tout autre joueur sur le terrain, tandis que Bournemouth a prolongé sa série de victoires en s’imposant 2-1 face à Ipswich.
+ Malik Tillman a joué 76 minutes lors de la victoire 2-1 du Bayer Leverkusen contre Koln.
+ Tim Weah et Marseille se sont imposés 2-1 face à Lens. Weah a disputé l’intégralité de la rencontre.
+ Weston McKennie et la Juventus ont prolongé leur période en dents de scie avec un match nul 2-2 contre la Fiorentina.
+ Johnny Cardoso est entré en jeu lors de la défaite 2-1 de l’Atletico Madrid face à Barcelone.
+ Tout juste rappelé en USMNT pour la première fois depuis 2023, Bryan Reynolds n’a pas pu éviter la défaite de Rennes, battu 2-1 par Lille.
+ Le début de saison difficile de Crystal Palace s’est poursuivi avec une défaite 3-1 contre Liverpool. Chris Richards a disputé l’intégralité de la rencontre.
+ Folarin Balogun a joué 36 minutes après son entrée en jeu contre Le Mans, mais Monaco a laissé échapper la victoire en encaissant un but à la 90e minute (1-1).
+ Alex Freeman est entré en jeu pour les 26 dernières minutes, tandis que Villarreal a marqué deux fois en fin de rencontre pour battre Girona 2-0.
+ Antonee Robinson a disputé l’intégralité du match, au cours duquel Fulham et Newcastle ont échangé des buts en fin de rencontre pour se séparer sur un nul 1-1.
+ Sebastian Berhalter, Aidan Morris et Max Arfsten ont tous joué lors du match nul sans but de Middlesbrough sur le terrain de Watford.
+ Le PSV a surclassé Cambuur 5-2, mais ni Sergino Dest ni Ricardo Pepi n’ont marqué ou délivré de passe décisive.
+ Cole Campbell est entré en jeu lors de la défaite 2-1 d’Elversberg face au Borussia Dortmund. Mathis Albert, attendu en USMNT, n’a pas joué pour les vainqueurs.
+ Tanner Tessmann et Lyon ont vécu une journée difficile avec une défaite 2-0 face à Brest.
+ Santiago Castaneda a réussi plus de dribbles que tout autre joueur sur le terrain, mais Paderborn a encaissé un but en fin de match et a dû se contenter d’un nul 2-2 contre l’Eintracht Francfort.
+ Diego Kochen était titulaire et a effectué un arrêt, mais cela n’a pas suffi à éviter la défaite 1-0 de Lyngby contre Silkeborg.
+ Benjamin Cremaschi était titulaire, mais a été remplacé à la mi-temps lors de la défaite 2-1 de Parme, réduit à dix, contre Bologne.
+ Cameron Carter-Vickers a disputé l’intégralité de la victoire 1-0 du Celtic face à Kilmarnock.