Avant que les stars de la sélection masculine des États-Unis ne prennent l’avion pour rentrer au pays à l’occasion de la Ligue des nations de la CONCACAF, il leur restait un dernier week-end de compétition avec leurs clubs. Christian Pulisic en a profité pour inscrire le but de la victoire de l’AC Milan face au Genoa, son troisième lors de ses quatre dernières apparitions en Serie A.

Tous les buteurs ne feront toutefois pas le voyage. Gio Reyna a marqué pour Strasbourg avant qu’une blessure ne le contraigne à déclarer forfait pour les prochaines rencontres face à Haïti. Son remplaçant, Jack McGlynn, a trouvé le chemin des filets pour un troisième match consécutif avec Stoke, offrant à Mauricio Pochettino une autre option en forme.

De son côté, Joe Scally a répondu au bon moment à sa non-sélection avec les États-Unis en inscrivant son quatrième but de la saison pour Gladbach. Même parmi ceux qui resteront sur place, certains plaident leur cause.