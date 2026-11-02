Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Americans Abroad 1-1GOAL

Les Américains à l’étranger : Christian Pulisic fête son nouveau contrat avec l’AC Milan en marquant dans le derby, tandis que Folarin Balogun retrouve le chemin des filets

Christian Pulisic a célébré son nouveau contrat avec l’AC Milan en marquant dans le derby, tandis que Folarin Balogun et Ricardo Pepi ont retrouvé le chemin des filets. Cole Campbell a lui aussi inscrit un but splendide.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Des victoires dans les derbies, des retours de blessure et une pluie de buts : le week-end a été particulièrement réussi pour plusieurs des principales stars de la sélection masculine des États-Unis évoluant en Europe.

    Christian Pulisic a tenu le haut de l’affiche, comme souvent, en marquant lors de la victoire de l’AC Milan face à son rival, l’Inter. Il n’a toutefois pas été le seul Américain à trouver le chemin des filets. Les jeunes talents Sebastian Berhalter, Jack McGlynn et Cole Campbell ont également marqué, Campbell inscrivant de loin le plus beau but du week-end.

    Ricardo Pepi a lui aussi marqué, signant son retour après six semaines d’absence sur blessure. Après avoir manqué le dernier rassemblement de la sélection américaine, Pepi a annoncé son retour par un but, reprenant là où il semble toujours s’arrêter : sur la liste des buteurs.

    Folarin Balogun en a fait autant. Lui non plus n’a pas beaucoup joué, essentiellement en raison de sa situation à Monaco. Son but inscrit dimanche face au Paris FC pourrait-il changer la donne ? Si c’est le cas, la sélection américaine ne s’en portera que mieux.

    GOAL revient sur les performances des Américains évoluant à l’étranger ce week-end...

  • Pulisic est chez lui à San Siro, et Milan est rouge

    imago-sport-1085336722.jpg
    Buzzi

    La star de la sélection masculine des États-Unis a inscrit un but crucial dans l’une des plus grandes rivalités du football.

    Dimanche, Pulisic a publié un nouveau message sur Instagram. La première partie de sa légende disait : « Milan est rouge. » Il y a veillé samedi en inscrivant le premier but d’une victoire 3-1 sur le rival, l’Inter Milan, décisive pour la saison de son équipe.

    La suite de la légende disait : « Milan, c’est chez moi. » Le club se réjouira que ce soit toujours le cas après sa prestation dans ce derby remporté.

    Tout juste après avoir signé un nouveau contrat qui le lie à l’AC Milan jusqu’en 2031, Pulisic a marqué dès la quatrième minute du derby de samedi. Ce n’était pas un but habituel pour lui : il a placé une tête parfaite, lui qui est davantage connu pour son aisance balle au pied. Le but de Pulisic a donné le ton et Milan a ensuite gardé le contrôle pour empocher les trois points.

    Ces points sont cruciaux. Non seulement cette victoire met fin au début de saison sans défaite de l’Inter, mais elle relance aussi Milan dans la course. Le club, cinquième, doit encore combler son retard, mais la course au Scudetto semble grande ouverte. Milan en fait de nouveau partie. Il aura besoin de Pulisic pour que cela reste le cas, et samedi a rappelé que le joueur répond toujours présent dans les grands rendez-vous.

  • Balogun inscrit son but

    imago-sport-1075936146.jpg
    PRESSE SPORTS

    Folarin Balogun a renoué avec le chemin des filets lors de la défaite 3-1 de Monaco face au Paris FC, après une période difficile consécutive à son transfert avorté à Everton.

    Balogun traverse des mois difficiles. Après l’échec de son transfert à Everton à la dernière minute, rien n’a souri à l’attaquant de la sélection américaine. Jusqu’à dimanche, où il a enfin inscrit un but attendu depuis longtemps.

    Balogun a marqué pour l’honneur lors de la défaite de Monaco face au Paris FC (3-1), mais ce but ne sera pas qu’une maigre consolation pour l’attaquant. Depuis les péripéties de son transfert, il n’avait quasiment pas joué, ne cumulant que 71 minutes avant le match de dimanche. Il a eu droit à 45 minutes contre le Paris FC et en a profité pour montrer pourquoi Everton était prêt à dépenser une grosse somme pour lui.

    Un but ne règle pas tout, mais il fait du bien. Lui vaudra-t-il davantage de temps de jeu à Monaco ? Ou pourrait-il rejoindre en janvier un club qui saura l’utiliser ? C’est l’objectif. Ces derniers mois ont été frustrants, mais le but de dimanche a rappelé ce dont Balogun est capable quand on lui donne sa chance.

  • McGlynn et Berhalter brillent en Championship

    Stoke City v Preston North End - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    Jack McGlynn et Sebastian Berhalter ont chacun marqué un but et délivré une passe décisive ce week-end, confirmant leurs bons débuts en Championship.

    Les milieux de terrain américains ont vécu un sacré week-end en Championship.

    Jack McGlynn a de nouveau marqué pour Stoke City, inscrivant le but du break lors de la victoire 2-0 contre Preston North End. Il avait aussi délivré la passe décisive sur l’ouverture du score de Ben Wilmot, ce qui lui a valu le titre d’homme du match. L’ancien milieu du Houston Dynamo, qui continue de s’épanouir sur l’aile droite à Stoke, compte désormais trois buts et deux passes décisives en 616 minutes de jeu en Championship cette saison.

    Il n’a toutefois pas été le seul Américain récemment arrivé à marquer ce week-end en Championship. Sebastian Berhalter a lui aussi inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la large victoire 3-0 de Middlesbrough contre Charlton Athletic. L’ancien joueur vedette des Vancouver Whitecaps a été omniprésent, créant six occasions, plus que tout autre joueur du match. Grâce à cette prestation, Berhalter compte lui aussi trois buts et deux passes décisives en Championship.

    Les deux jeunes milieux ont rejoint l’Europe cet été et se sont tous deux adaptés sans difficulté. Berhalter et Middlesbrough sont actuellement en tête du championnat, tandis que McGlynn et Stoke sont également bien placés dans la course à la montée. S’ils continuent à jouer à ce niveau, ni l’un ni l’autre ne restera longtemps en deuxième division anglaise.

  • Pepi signe son retour avec un but et une passe décisive

    imago-sport-1085315659.jpg
    ANP

    De retour de blessure, Ricardo Pepi a marqué et délivré une passe décisive lors de la large victoire du PSV contre Willem II (7-0).

    Pepi est de retour. Son retour méritait bien d’être fêté, et le PSV a veillé à ce que les occasions de célébrer ne manquent pas.

    Samedi, le PSV a écrasé Willem II à domicile en Eredivisie (7-0), améliorant nettement sa différence de buts. Pepi y a apporté sa contribution : entré en jeu pour seulement 30 minutes, il a marqué et délivré une passe décisive. Son compatriote américain Sergino Dest a lui aussi signé une passe décisive.

    Mais c’est Pepi qui a retenu l’attention. Avant son retour samedi, il était absent sur blessure depuis le 20 septembre. Il n’avait plus marqué depuis le 5 septembre. De manière générale, seules les blessures semblent capables de le freiner. Pourtant, chaque fois qu’il revient, il paraît déterminé à rattraper le temps perdu.

    Reste à voir comment il s’y prendra cette fois. Le PSV comme la sélection masculine des États-Unis se réjouiront en tout cas de le revoir sur le terrain et parmi les buteurs.

  • Campbell inscrit un but splendide pour Elversberg

    imago-sport-1085264214.jpg
    Eibner

    Le jeune ailier américain a marqué d’une volée incroyable.

    Le début de saison tonitruant de Cole Campbell avec Elversberg lui a ouvert les portes de la sélection américaine. Des buts comme celui qu’il a inscrit ce week-end l’aideront à y rester.

    Vendredi, le jeune ailier a marqué un but splendide pour parachever une victoire 4-1 contre Mayence. À la réception d’un ballon dans la surface, Campbell l’a soulevé d’une pichenette avant de l’expédier au fond des filets d’une puissante volée en ciseaux. Un geste techniquement parfait de la part d’un joueur surtout connu pour ses qualités athlétiques sur l’aile.

    Il s’agit du deuxième but de Campbell cette saison, et de son premier depuis le 29 août. Il intervient alors qu’Elversberg traverse une période difficile. Le club peinait en Bundesliga avant d’être éliminé de la Coupe d’Allemagne en milieu de semaine par Darmstadt. Malgré cela, Elversberg occupe la septième place de Bundesliga et peut réellement prétendre à une place européenne, ce qui est assurément surprenant pour un promu.

    Campbell comme Elversberg connaîtront sans doute des difficultés au cours de cette saison, mais ce week-end a constitué un temps fort pour le joueur et le club, marqué par une finition fantastique.

  • Les moments que vous avez peut-être manqués

    imago-sport-1085318568.jpg
    Focus Images

    Adams et Bournemouth ont poursuivi sur leur lancée, tandis que Robinson et Fulham ont décroché un point dont ils avaient grand besoin.

    + Tyler Adams et Bournemouth ont poursuivi leur série de bons résultats en battant Leeds 2-0. Brenden Aaronson est entré en jeu lors de cette défaite.

    + Les difficultés de Crystal Palace se sont poursuivies avec une défaite 2-0 contre Tottenham. Chris Richards a disputé l’intégralité du match pour Palace, réduit à dix dès la 13e minute.

    + Antonee Robinson et Fulham connaissent un début de saison difficile, mais le point obtenu grâce à un nul 1-1 sur le terrain d’Aston Villa devrait leur permettre de prendre de l’élan.

    + Gio Reyna a joué 66 minutes lors d’une large victoire 5-1 contre Auxerre.

    + Tanner Tessmann a livré une solide prestation avec Lyon, disputant l’intégralité de la victoire 2-0 contre Angers.

    + Malik Tillman a joué 15 minutes, mais le match était déjà plié lorsque le Bayer Leverkusen s’est incliné 4-2 face à Stuttgart.

    + Le milieu de Venezia Gianluca Busio a joué 55 minutes lors d’une défaite 1-0 contre Côme.

    + Joe Scally n’a pas ajouté de nouveau but à son compteur, le Borussia Mönchengladbach devant se contenter d’un nul vierge face à Santiago Castañeda et Paderborn.

    + Alex Freeman est entré en jeu pour dix minutes lors de la défaite 1-0 de Villarreal contre l’Espanyol.

    + Diego Kochen a réalisé quatre arrêts pour aider Lyngby à s’imposer 2-1 contre Randers.

    + Bryan Reynolds a disputé la seconde période de la défaite 4-2 de Rennes contre Nice.

    + George Campbell et West Brom sont repartis de leur déplacement à West Ham avec une victoire 3-1.

    + Weston McKennie était titulaire et a disputé une mi-temps lors de la victoire 2-0 de la Juventus avant de sortir, apparemment en raison d’une blessure aux adducteurs.