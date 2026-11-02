Des victoires dans les derbies, des retours de blessure et une pluie de buts : le week-end a été particulièrement réussi pour plusieurs des principales stars de la sélection masculine des États-Unis évoluant en Europe.

Christian Pulisic a tenu le haut de l’affiche, comme souvent, en marquant lors de la victoire de l’AC Milan face à son rival, l’Inter. Il n’a toutefois pas été le seul Américain à trouver le chemin des filets. Les jeunes talents Sebastian Berhalter, Jack McGlynn et Cole Campbell ont également marqué, Campbell inscrivant de loin le plus beau but du week-end.

Ricardo Pepi a lui aussi marqué, signant son retour après six semaines d’absence sur blessure. Après avoir manqué le dernier rassemblement de la sélection américaine, Pepi a annoncé son retour par un but, reprenant là où il semble toujours s’arrêter : sur la liste des buteurs.

Folarin Balogun en a fait autant. Lui non plus n’a pas beaucoup joué, essentiellement en raison de sa situation à Monaco. Son but inscrit dimanche face au Paris FC pourrait-il changer la donne ? Si c’est le cas, la sélection américaine ne s’en portera que mieux.

GOAL revient sur les performances des Américains évoluant à l’étranger ce week-end...