Bon, Christian, il est temps de nous montrer ce que tu sais faire. Il y a toutefois quelques réserves : Pochettino allait toujours convoquer une bande de jeunes pour le premier rassemblement post-Coupe du monde de l’USMNT, avec seulement des matches amicaux au programme. Pulisic sort aussi de deux blessures consécutives et commence tout juste à retrouver la forme avec Milan. Et oui, il reste le meilleur joueur des États-Unis.

Mais son statut de star à part dans une équipe remplie de « bof ? » ? Eh bien, cela a clairement changé après les performances révélatrices de joueurs comme Cavan Sullivan et Julian Hall. En fait, il y a un soupçon grandissant que la place de Pulisic en équipe nationale ne soit peut-être plus aussi assurée qu’avant. Alors, comment prouver le contraire ? Eh bien, il y a plusieurs options. La première, et la plus évidente, est d’impressionner Pochettino lorsqu’il sera inévitablement appelé en sélection pour les matches de Ligue des nations le mois prochain. Ce serait logique. Mais il y a neuf matches de Milan avant cela, dont un piège en Ligue Europa et le petit sujet du derby de Milan. Bon courage avec ça.

La priorité immédiate, toutefois, doit être Sassuolo dimanche. Ils ont obtenu un bon résultat en battant une Juventus moyenne juste avant la trêve internationale, et ils sont loin d’être à prendre à la légère. Mais si Milan veut montrer qu’il a redressé la barre sous les ordres de Ruben Amorim, alors ce sont le genre d’équipes qu’il faut battre. Amorim est invaincu lors de ses cinq premiers matches de Serie A comme entraîneur. Voilà une belle occasion de porter la série à six. Une victoire serait encore mieux, et Pulisic est au cœur de cet effort.