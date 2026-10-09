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Americans Abroad 1-1 GOAL

Les Américains à l’étranger : Christian Pulisic et Weston McKennie ont un point à prouver, tandis que Gio Reyna cherche à s’appuyer sur le renouveau de l’USMNT

La trêve internationale a laissé entrevoir des promesses chez certains outsiders et souligné la nécessité, pour les habitués, de prouver qu’ils peuvent encore être performants.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Cette trêve internationale a duré une éternité.

    Il est difficile de croire que le dernier match de football national que nous avons tous suivi remonte au 20 septembre. À l’époque, Manchester City n’avait pas encore publiquement été reconnu coupable de 114 infractions financières. L’USMNT faisait encore face à toutes sortes de scepticisme en raison d’un effectif jeune et d’une situation incertaine après son élimination de la Coupe du monde. Jose Mourinho se présentait aux conférences de presse avec des impressions de décisions arbitrales. Et Cristiano Ronaldo était encore, très clairement, un joueur en parfaite harmonie avec la sélection portugaise.

    Comme les choses peuvent changer, hein ?

    Le monde du football a un peu explosé depuis. Pourtant, pendant que tout le reste semble brûler, les perspectives de l’USMNT sont plutôt bonnes. Mauricio Pochettino dispose désormais de quelque chose qui ressemble à de la profondeur d’effectif, et ses grands noms, autrefois des stars incontestées, ont quelque chose à prouver. Il n’y a absolument rien de mal à cela.

    Cela aide aussi qu’ils jouent tous pour leurs clubs ce week-end. Alors, sur ce, GOAL se penche sur les matches à venir pour certains des meilleurs Américains à l’étranger...

  • Christian Pulisic a besoin d’un grand match

    AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Pulisic tentera de poursuivre sur sa lancée après avoir trouvé le chemin des filets lors du dernier match de Milan avant la trêve internationale.

    Bon, Christian, il est temps de nous montrer ce que tu sais faire. Il y a toutefois quelques réserves : Pochettino allait toujours convoquer une bande de jeunes pour le premier rassemblement post-Coupe du monde de l’USMNT, avec seulement des matches amicaux au programme. Pulisic sort aussi de deux blessures consécutives et commence tout juste à retrouver la forme avec Milan. Et oui, il reste le meilleur joueur des États-Unis.

    Mais son statut de star à part dans une équipe remplie de « bof ? » ? Eh bien, cela a clairement changé après les performances révélatrices de joueurs comme Cavan Sullivan et Julian Hall. En fait, il y a un soupçon grandissant que la place de Pulisic en équipe nationale ne soit peut-être plus aussi assurée qu’avant. Alors, comment prouver le contraire ? Eh bien, il y a plusieurs options. La première, et la plus évidente, est d’impressionner Pochettino lorsqu’il sera inévitablement appelé en sélection pour les matches de Ligue des nations le mois prochain. Ce serait logique. Mais il y a neuf matches de Milan avant cela, dont un piège en Ligue Europa et le petit sujet du derby de Milan. Bon courage avec ça.

    La priorité immédiate, toutefois, doit être Sassuolo dimanche. Ils ont obtenu un bon résultat en battant une Juventus moyenne juste avant la trêve internationale, et ils sont loin d’être à prendre à la légère. Mais si Milan veut montrer qu’il a redressé la barre sous les ordres de Ruben Amorim, alors ce sont le genre d’équipes qu’il faut battre. Amorim est invaincu lors de ses cinq premiers matches de Serie A comme entraîneur. Voilà une belle occasion de porter la série à six. Une victoire serait encore mieux, et Pulisic est au cœur de cet effort.

  • Weston McKennie va-t-il trouver sa place ?

    FBL-EUR-C3-JUVENTUS-NIJMEGEN
    AFP

    McKennie a eu du mal avec les blessures après s’être imposé comme un élément clé de la Juve l’année dernière.

    Jusqu’ici, Weston McKennie vit une saison étrange. L’Américain n’a disputé que trois matches toutes compétitions confondues avec la Juventus, après avoir tellement impressionné avec les États-Unis à la Coupe du monde. Il avait été l’une des stars de cette équipe, et a été terriblement malchanceux de manquer le début du mois de septembre après s’être blessé à l’entraînement.

    La bonne nouvelle ? Il est désormais de retour. Une soixantaine de minutes solides lors d’un match amical le 2 octobre ont montré qu’il était prêt à rejouer, et Luciano Spalletti a toujours gardé foi en ce milieu polyvalent. Mauricio Pochettino avait un jour décrit la Juve comme « McKennie et 10 autres ». C’était peut-être un peu hyperbolique, mais ce n’était pas faux non plus.

    McKennie est donc de nouveau apte. Et l’adversaire ? Cagliari, actuellement quatrième du championnat après avoir débuté la saison avec quatre victoires en cinq matches. En réalité, c’est une équipe de milieu de tableau que la Juve devrait battre. Mais ces matches du dimanche soir peuvent poser toutes sortes de problèmes.

  • La forme de Gio Reyna avec les États-Unis peut-elle se confirmer ?

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Reyna a impressionné avec les États-Unis pendant la trêve internationale, et pourrait avoir trouvé un point de chute à long terme à Strasbourg.

    Les défenseurs de Gio Reyna, levez-vous.

    Ceux qui ont toujours affirmé que Reyna est le joueur le plus talentueux de cet effectif des États-Unis sont peut-être un peu réhabilités en ce moment. Oui, Cavan Sullivan a monopolisé tous les gros titres grâce à ses performances pendant cette trêve internationale bien trop longue. Mais Reyna a été une valeur sûre, sobre et constante. Il a participé aux quatre matches, a joué au moins 45 minutes à chaque fois, a délivré deux passes décisives et a servi de lien dans le milieu de terrain de Pochettino.

    C’est peut-être le rôle qui lui convient le mieux. Laissez d’autres courir autour de lui, et Reyna peut se charger de ce qu’il fait de mieux, entre dribbles et passes. Si tout est bien réglé, cela devient une formule séduisante. Strasbourg, son nouveau club, l’a compris dans une certaine mesure. Son milieu à trois repose en gros sur deux gros coureurs et sur Reyna pour combler les espaces et faire le lien avec la ligne d’attaque. L’utiliser davantage comme un numéro 8 libre, à la manière d’un Luka Modric vraiment, vraiment, vraiment étrange, a été une formule correcte pour le club de Ligue 1, une équipe solide de milieu de tableau capable de marquer à la pelle quand tout fonctionne.

    Et Nice est une cible correcte. Le club a été dépouillé de certains de ses meilleurs joueurs ces dernières années et a évité de peu la relégation lors de la saison 2025-2026. Lors de cet exercice, il n’a remporté qu’un seul de ses cinq premiers matches et n’a inscrit que trois buts. Cela pourrait être un bon match pour Reyna.

  • Chris Richards retrouve son ancien entraîneur

    Crystal Palace FC v KKS Lech Poznan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Richards a disputé chaque minute de Premier League avec Crystal Palace jusqu’à présent cette saison.

    Oliver Glasner a fait des merveilles avec Chris Richards à Crystal Palace. On avait là un défenseur central au talent brut immense, qui avait surtout besoin d’être mis en confiance. Le système à trois défenseurs de Glasner a à la fois mis en valeur les points forts de Richards et lui a laissé de l’espace pour progresser. En gros, la consigne était : « va gagner les duels aériens et sois un peu plus audacieux dans tes passes. »

    Et c’est exactement ce qu’a fait Richards. Il est passé du statut d’Américain qui faisait face à énormément de scepticisme de la part de supporters anglais snobs à celui de joueur qui s’est parfaitement intégré. Le départ de Glasner pour Nottingham Forest a été un coup immense. Pourtant, Richards s’est bien installé sous les ordres du nouvel entraîneur Pierre Sage. Il a disputé chaque minute en Premier League, et cela aide évidemment que le nouveau coach privilégie lui aussi un système avec trois défenseurs centraux.

    Dimanche, il retrouvera son ancien entraîneur, lorsque Crystal Palace affrontera une équipe de Nottingham Forest encore en train de se chercher un peu. Richards espérera que ce soit le plus pauvre possible en buts, dans le bon sens du terme.