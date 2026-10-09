Cette trêve internationale a duré une éternité.
Il est difficile de croire que le dernier match de football national que nous avons tous suivi remonte au 20 septembre. À l’époque, Manchester City n’avait pas encore publiquement été reconnu coupable de 114 infractions financières. L’USMNT faisait encore face à toutes sortes de scepticisme en raison d’un effectif jeune et d’une situation incertaine après son élimination de la Coupe du monde. Jose Mourinho se présentait aux conférences de presse avec des impressions de décisions arbitrales. Et Cristiano Ronaldo était encore, très clairement, un joueur en parfaite harmonie avec la sélection portugaise.
Comme les choses peuvent changer, hein ?
Le monde du football a un peu explosé depuis. Pourtant, pendant que tout le reste semble brûler, les perspectives de l’USMNT sont plutôt bonnes. Mauricio Pochettino dispose désormais de quelque chose qui ressemble à de la profondeur d’effectif, et ses grands noms, autrefois des stars incontestées, ont quelque chose à prouver. Il n’y a absolument rien de mal à cela.
Cela aide aussi qu’ils jouent tous pour leurs clubs ce week-end. Alors, sur ce, GOAL se penche sur les matches à venir pour certains des meilleurs Américains à l’étranger...