Les Américains à l’étranger : Christian Pulisic et l’AC Milan veulent rester invaincus, Tyler Adams et Antonee Robinson cherchent à rebondir en Premier League

Dans la plupart des grands championnats européens, moins de 10 matches ont été disputés cette saison, mais de grandes tendances se dessinent déjà, notamment pour les Américains qui évoluent sur le continent.
Qui aurait imaginé que Fulham, où joue Antonee Robinson, et Bournemouth, où évolue Tyler Adams, deux clubs qui s’étaient imposés comme des valeurs sûres de Premier League, seraient déjà préoccupés par le maintien ? Ou que Gio Reyna s’affirmerait comme l’un des meneurs de jeu de Ligue 1 les plus en vue avant une rencontre face au géant français, le Paris Saint-Germain ?
En Italie, Christian Pulisic, Yunus Musah et l’AC Milan restent quant à eux sur six matches de Serie A sans défaite sous la direction de Ruben Amorim, ancien entraîneur de Manchester United.
Ces premières impressions ont encore largement le temps de changer, et ce week-end offre une nouvelle occasion de les faire évoluer. GOAL se penche sur les principaux enjeux du week-end pour les Américains évoluant à l’étranger.