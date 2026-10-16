Les Américains à l’étranger : Christian Pulisic et l’AC Milan veulent rester invaincus, Tyler Adams et Antonee Robinson cherchent à rebondir en Premier League

Certes, Fulham et Bournemouth ne figurent pas parmi les clubs qui dépensent le plus en Premier League. Mais tous deux se sont forgé une réputation en bousculant les plus grosses équipes et en se tenant généralement à bonne distance de la lutte pour le maintien.

Après six matches cette saison, cette tranquillité a disparu.

Les deux clubs ont perdu des entraîneurs très respectés cet été, avec les départs d’Andoni Iraola et de Marco Silva. Marco Rose est arrivé à Bournemouth et Alvaro Arbeloa à Fulham, mais aucune des deux transitions ne s’est faite sans difficulté.

Rose peut au moins mettre en avant une réussite européenne : cette semaine, il a mené Bournemouth à sa toute première victoire dans une compétition continentale. Arbeloa, en revanche, subit déjà une pression considérable, des informations indiquant que Fulham a commencé à envisager de possibles remplaçants.

Ce week-end offre aux deux clubs l’occasion de changer l’ambiance, même si aucun des deux n’aura la tâche facile. Fulham reçoit Hull, tout juste promu, qui a impressionné jusqu’ici et occupe la neuvième place. Bournemouth accueille Sunderland, qui n’a pas encore retrouvé la forme qui lui avait permis de terminer dans la première moitié du classement la saison dernière.

Pour l’équipe nationale des États-Unis, les performances individuelles comptent aussi. Adams a globalement conservé le niveau qui fait de lui l’un des meilleurs milieux défensifs de Premier League, tandis que Robinson peine à faire preuve de régularité. Il y a deux ans, Jedi était sans doute le meilleur latéral gauche du championnat. Depuis, les blessures l’ont empêché de maintenir ce niveau, et sa participation ce week-end reste incertaine.

Une victoire donnerait à l’un ou l’autre club un répit bienvenu. Un nouveau week-end décevant ne ferait que renforcer la crainte de voir ces deux habitués de la Premier League vivre une longue saison.