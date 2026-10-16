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Les Américains à l’étranger : Christian Pulisic et l’AC Milan veulent rester invaincus, Tyler Adams et Antonee Robinson cherchent à rebondir en Premier League

Christian Pulisic veut préserver l’invincibilité de l’AC Milan en Serie A, Gio Reyna affronte le PSG, tandis que Tyler Adams et Antonee Robinson cherchent à redresser la barre en Premier League.

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  • Dans la plupart des grands championnats européens, moins de 10 matches ont été disputés cette saison, mais de grandes tendances se dessinent déjà, notamment pour les Américains qui évoluent sur le continent.

    Qui aurait imaginé que Fulham, où joue Antonee Robinson, et Bournemouth, où évolue Tyler Adams, deux clubs qui s’étaient imposés comme des valeurs sûres de Premier League, seraient déjà préoccupés par le maintien ? Ou que Gio Reyna s’affirmerait comme l’un des meneurs de jeu de Ligue 1 les plus en vue avant une rencontre face au géant français, le Paris Saint-Germain ?

    En Italie, Christian Pulisic, Yunus Musah et l’AC Milan restent quant à eux sur six matches de Serie A sans défaite sous la direction de Ruben Amorim, ancien entraîneur de Manchester United.

    Ces premières impressions ont encore largement le temps de changer, et ce week-end offre une nouvelle occasion de les faire évoluer. GOAL se penche sur les principaux enjeux du week-end pour les Américains évoluant à l’étranger.

  • Adams et Jedi sous la menace de la relégation

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    Every Second Media

    Tyler Adams et Antonee Robinson espèrent relancer Bournemouth et Fulham après des débuts difficiles en Premier League.

    Certes, Fulham et Bournemouth ne figurent pas parmi les clubs qui dépensent le plus en Premier League. Mais tous deux se sont forgé une réputation en bousculant les plus grosses équipes et en se tenant généralement à bonne distance de la lutte pour le maintien.

    Après six matches cette saison, cette tranquillité a disparu.

    Les deux clubs ont perdu des entraîneurs très respectés cet été, avec les départs d’Andoni Iraola et de Marco Silva. Marco Rose est arrivé à Bournemouth et Alvaro Arbeloa à Fulham, mais aucune des deux transitions ne s’est faite sans difficulté.

    Rose peut au moins mettre en avant une réussite européenne : cette semaine, il a mené Bournemouth à sa toute première victoire dans une compétition continentale. Arbeloa, en revanche, subit déjà une pression considérable, des informations indiquant que Fulham a commencé à envisager de possibles remplaçants.

    Ce week-end offre aux deux clubs l’occasion de changer l’ambiance, même si aucun des deux n’aura la tâche facile. Fulham reçoit Hull, tout juste promu, qui a impressionné jusqu’ici et occupe la neuvième place. Bournemouth accueille Sunderland, qui n’a pas encore retrouvé la forme qui lui avait permis de terminer dans la première moitié du classement la saison dernière.

    Pour l’équipe nationale des États-Unis, les performances individuelles comptent aussi. Adams a globalement conservé le niveau qui fait de lui l’un des meilleurs milieux défensifs de Premier League, tandis que Robinson peine à faire preuve de régularité. Il y a deux ans, Jedi était sans doute le meilleur latéral gauche du championnat. Depuis, les blessures l’ont empêché de maintenir ce niveau, et sa participation ce week-end reste incertaine.

    Une victoire donnerait à l’un ou l’autre club un répit bienvenu. Un nouveau week-end décevant ne ferait que renforcer la crainte de voir ces deux habitués de la Premier League vivre une longue saison.

  • Pulisic et l’AC Milan peuvent-ils maintenir le cap après un nouveau bon début de saison ?

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    Sebastian Frej

    Christian Pulisic et l’AC Milan veulent préserver leur invincibilité en Serie A depuis le début de la saison face à l’Atalanta.

    Arrêtez-nous si vous avez déjà lu ça : l’AC Milan réalise un excellent début de saison et s’affirme déjà comme un prétendant en Serie A.

    Le Milan donnait aussi le rythme en début de saison dernière, avant de fléchir et de finalement manquer la qualification pour la Ligue des champions. Cette fois, le club est invaincu après six matches de championnat, avec trois victoires et trois nuls. Ce qui semble avoir changé sous Amorim, c’est la profondeur de l’effectif dont il dispose.

    L’entraîneur portugais l’a montré jeudi, lorsqu’une équipe largement remaniée a écrasé le RB Salzbourg 4-0 en Ligue Europa. Musah, qui a bien débuté sous Amorim, a été laissé au repos, tandis que Pulisic a disputé les 30 dernières minutes. De son côté, Alphadjo Cisse, 19 ans, s’est imposé comme une menace offensive majeure, avec cinq buts en sept apparitions.

    Par le passé, on pouvait reprocher au Milan de trop dépendre de Pulisic et de Rafael Leao. Cette saison, davantage de joueurs semblent capables de faire la différence.

    C’est peut-être exactement ce qu’il faut à Pulisic. À 28 ans, il porte depuis des années d’immenses attentes en club comme en sélection. Partager la responsabilité offensive pourrait profiter à l’Américain comme à son équipe.

    Pulisic a tout de même rappelé au bon moment à quel point il peut être dangereux, avec un but et une passe décisive en trois matches de championnat. Le Milan aura besoin de cette menace face à une équipe de l’Atalanta dont la qualité dépasse ce que suggère sa 10e place. Il ne serait pas surprenant qu’il améliore ces statistiques ce week-end.

  • Un match face à un rival attend McKennie et la Juventus

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    Photo Players Images

    McKennie et la Juventus cherchent à gagner en régularité. La Lazio, toujours invaincue, sera leur prochain test.

    Comme Pulisic, Weston McKennie a connu un début de saison poussif, une blessure ayant perturbé ses premières semaines. Mais comme il l’a montré l’an dernier, lorsqu’il est en forme, il est sans doute le joueur le plus influent de la Juventus, capable de faire la différence aussi bien en attaque qu’en défense.

    La Juventus aurait bien besoin de retrouver ce McKennie face à la Lazio, l’un de ses rivaux.

    Non, cette affiche ne porte pas un nom aussi marquant que le Derby d’Italia, mais ces deux équipes se vouent historiquement une profonde rivalité. La Juventus a généralement eu le dessus dans leurs confrontations, avec 102 victoires contre 50 pour la Lazio, ainsi que 46 matches nuls. Mais ces statistiques n’offrent guère de réconfort face à une Lazio invaincue depuis le début de la saison.

    Le début de saison de la Juve a été plus irrégulier, avec trois victoires, deux matches nuls et une défaite en six rencontres de championnat. Une victoire contre la Lazio donnerait à McKennie et à ses coéquipiers un résultat sur lequel s’appuyer, tout en leur rappelant qu’ils peuvent rivaliser avec les équipes actuellement en haut du classement.

  • Aaronson peut-il faire changer les perceptions ?

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    Every Second Media

    Brenden Aaronson espère prouver qu’il mérite un rôle plus important à Leeds lors de la venue de Manchester United.

    La réussite inattendue de Leeds la saison dernière s’explique en partie par les performances de l’attaquant américain Brenden Aaronson.

    Certes, ses quatre buts et ses cinq passes décisives n’ont rien d’exceptionnel. Mais son activité, aussi bien en attaque qu’en défense, a aidé Daniel Farke à faire fonctionner son système. Même lorsqu’Aaronson a connu des difficultés en début de saison, l’entraîneur allemand a maintenu sa confiance à l’ancien joueur du Philadelphia Union, qui le lui a rendu avec de bonnes performances en décembre et en janvier.

    Cette saison, sa marge de manœuvre semble plus réduite.

    Aaronson n’a été titulaire que lors de deux matches de Premier League et n’a encore inscrit aucun but ni délivré de passe décisive. Plus préoccupant pour l’Américain, Leeds obtient de bons résultats sans qu’il joue un rôle de premier plan et occupe la septième place du classement.

    L’ancien défenseur de Leeds Matt Kilgallon estime qu’Aaronson doit se montrer plus décisif pour conserver sa place.

    « Il étire les défenses adverses. Mais pour franchir un palier, il doit marquer des buts, n’est-ce pas ? Il doit aussi délivrer des passes décisives. C’est peut-être pour cela qu’il est sur le banc en ce moment », a-t-il déclaré à GOAL.

    « La concurrence est folle dans l’effectif de Leeds United aujourd’hui. Il y a deux ou trois bons joueurs à chaque poste. Quand on joue au poste qui est le sien, il faut donc apporter des buts et des passes décisives. »

    Aaronson pourrait avoir sa chance contre Manchester United, 13e après un nouveau début de saison agité. Manchester United a encaissé neuf buts en six matches, de quoi donner un peu d’espoir à un attaquant qui cherche à mettre fin à sa période de disette.

    Si Aaronson obtient sa chance, le moment serait bien choisi pour la saisir. À suivre.

  • Richards et Crystal Palace poursuivent leur saison en dents de scie

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    Sports Press Photo

    Chris Richards et Crystal Palace auront fort à faire face à Brighton, qui possède la meilleure attaque de Premier League.

    Il est difficile de cerner le véritable niveau de Crystal Palace cette saison. Le club est déjà passé par la zone de relégation avant de remonter vers le milieu de tableau. Il aborde ce week-end à la 12e place.

    La solidité défensive qui caractérisait ses meilleures périodes sous Oliver Glasner, désormais à Nottingham Forest, fait défaut. Palace a encaissé 13 buts en six matches de championnat, et Chris Richards, comme le reste de l’équipe, peine à faire preuve de régularité.

    Un test de taille l’attend face à Brighton, troisième, dont les statistiques justifient le classement. Brighton possède la meilleure attaque du championnat avec 18 buts et une différence de buts de +13, pour seulement cinq buts encaissés.

    Richards peut toutefois s’appuyer sur le dernier match de Palace en Premier League, une victoire 3-1 contre Nottingham Forest. Il y a parcouru beaucoup de terrain et atteint la vitesse la plus élevée mesurée sur la pelouse, à 32,3 km/h. Il lui faudra confirmer cette performance face à l’une des attaques les plus prolifiques du championnat.

    Palace pourrait avoir besoin que le joueur de 26 ans contribue aussi bien en attaque qu’en défense. Son jeu aérien pourrait offrir une occasion de marquer, mais la priorité sera de contenir Brighton. S’il réussit dans les deux domaines, Palace pourrait obtenir un résultat.