Phallon Tullis-Joyce se rend au rassemblement de l’USWNT avec un clean sheet et beaucoup d’élan. Toutes les Américaines de la Women’s Super League (WSL) n’ont toutefois pas connu une sortie aussi sereine. Alors que deux matches contre l’Espagne, numéro 1 mondiale, se profilent, le week-end a apporté à la fois des performances encourageantes et des inquiétudes liées aux blessures.

Pour Sam Coffey, Emily Fox, Alyssa Thompson et Tullis-Joyce, il est désormais temps de troquer les couleurs de leur club pour le maillot de la sélection et de traverser l’Atlantique jusqu’à Atlanta. Elles auront environ une semaine pour reprendre leurs marques dans le groupe d’Emma Hayes et préparer deux énormes tests face à l’Espagne.

Naomi Girma ne les rejoindra pas. La défenseure de Chelsea figurait initialement dans la liste de 26 joueuses retenues par Hayes, mais elle a été remplacée après s’être blessée à l’entraînement. Coffey a également suscité des inquiétudes lorsqu’elle a quitté le match de Manchester City ce week-end avec ce qui semblait être un coup, même si elle figure toujours dans le groupe pour ce rassemblement.

Tullis-Joyce, de son côté, a livré la performance la plus marquante parmi les Américaines évoluant à l’étranger, en réalisant huit arrêts lors de la victoire 1-0 de Manchester United contre Liverpool. C’était un rappel opportun de ce qu’elle peut apporter à la sélection. Avec Claudia Dickey, du Seattle Reign, également en lice, la concurrence