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Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC 2-1GOAL

Les Américaines à l’étranger : Sam Coffey remporte le duel face à Arsenal, Phallon Tullis-Joyce brille alors que des inquiétudes liées aux blessures assombrissent la préparation des États-Unis avant l’Espagne

Manchester City de Sam Coffey bat Arsenal d’Emily Fox, Alyssa Thompson brille pour Chelsea, Naomi Girma se blesse à l’entraînement et Phallon Tullis-Joyce garde sa cage inviolée face à Liverpool.

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  • Phallon Tullis-Joyce se rend au rassemblement de l’USWNT avec un clean sheet et beaucoup d’élan. Toutes les Américaines de la Women’s Super League (WSL) n’ont toutefois pas connu une sortie aussi sereine. Alors que deux matches contre l’Espagne, numéro 1 mondiale, se profilent, le week-end a apporté à la fois des performances encourageantes et des inquiétudes liées aux blessures.

    Pour Sam Coffey, Emily Fox, Alyssa Thompson et Tullis-Joyce, il est désormais temps de troquer les couleurs de leur club pour le maillot de la sélection et de traverser l’Atlantique jusqu’à Atlanta. Elles auront environ une semaine pour reprendre leurs marques dans le groupe d’Emma Hayes et préparer deux énormes tests face à l’Espagne.

    Naomi Girma ne les rejoindra pas. La défenseure de Chelsea figurait initialement dans la liste de 26 joueuses retenues par Hayes, mais elle a été remplacée après s’être blessée à l’entraînement. Coffey a également suscité des inquiétudes lorsqu’elle a quitté le match de Manchester City ce week-end avec ce qui semblait être un coup, même si elle figure toujours dans le groupe pour ce rassemblement.

    Tullis-Joyce, de son côté, a livré la performance la plus marquante parmi les Américaines évoluant à l’étranger, en réalisant huit arrêts lors de la victoire 1-0 de Manchester United contre Liverpool. C’était un rappel opportun de ce qu’elle peut apporter à la sélection. Avec Claudia Dickey, du Seattle Reign, également en lice, la concurrence

  • Coffey aide City à renverser Arsenal

    Manchester City women

    Sam Coffey a joué lors de la courte victoire 4-2 de Manchester City contre Arsenal et sa coéquipière en équipe nationale américaine Emily Fox.

    Coffey a apporté une présence rassurante lors d’un après-midi à rebondissements, aidant Manchester City à revenir deux fois au score pour battre Arsenal 4-2.

    La milieu de terrain de l’USWNT était titulaire et a joué 70 minutes, réussissant 95 % de ses passes alors que Manchester City a conservé son début de saison parfait en Women's Super League.

    Coffey a quitté le match avec un problème apparent à la cheville, ce qui ajoute une inquiétude avant le rassemblement de l’USWNT, même si elle reste dans le groupe pour les matches contre l’Espagne. Après avoir manqué la fenêtre de juin, elle doit faire son retour pour deux tests exigeants contre l’équipe classée numéro un mondiale. Son calme avec le ballon et sa discipline défensive au milieu de terrain pourraient être particulièrement précieux.

  • Tullis-Joyce passe à la vitesse supérieure

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26
    Getty Images

    Tullis-Joyce a été exceptionnelle lors de la victoire 1-0 de Manchester United contre Liverpool.

    Tullis-Joyce avait peu de marge d’erreur après l’ouverture du score de Manchester United par Julia Zigiotti Olme à la sixième minute. Liverpool a terminé avec 14 tirs et 1,41 xG, mais la gardienne américaine a aidé à préserver ce maigre avantage.

    Son moment fort est arrivé en première période, lorsqu’elle a repoussé coup sur coup Cornelia Kapocs et Beata Olsson. Elle a ensuite détourné une autre tentative d’Olsson sur le poteau, avant de continuer à frustrer Liverpool après la pause avec des arrêts face à Alejandra Bernabe et Marie Höbinger. Ces interventions ont permis de transformer une ouverture du score précoce en trois points.

    Ce résultat a offert à United son premier clean sheet de la saison et a porté sa série de victoires à quatre matches toutes compétitions confondues. Pour Tullis-Joyce, ce fut un après-midi exigeant passé à protéger un avantage qui n’a jamais dépassé un but.

  • Thompson apporte un coup de boost

    Alyssa Thompson Chelsea 2025-26 WSL
    Getty

    Alyssa Thompson n’a pas débuté lors de la victoire de Chelsea contre West Ham, mais elle est tout de même entrée en seconde période et a apporté un plus à l’attaque.

    Thompson a continué de marquer les esprits avec Chelsea ce week-end, aidant Chelsea à s’imposer 3-0 contre West Ham en WSL. Si elle n’a pas marqué, Thompson a pesé dans le secteur offensif et a joué un rôle sur les buts tardifs de Chelsea, lorsque le club a fait la différence.

    Cela intervient dans la foulée de sa performance décisive contre Arsenal le week-end précédent, lorsque son but en première période a assuré une victoire 1-0 et lui a valu le prix de « star du match » de Chelsea.

    Alors que l’USWNT doit affronter l’Espagne ensuite, son rôle grandissant et sa récente bonne forme offrent à Hayes une option offensive supplémentaire et dynamique alors que les États-Unis se préparent à l’un de leurs plus gros tests de l’automne.

  • Nouveau coup dur pour Naomi Girma

    Naomi Girma, Chelsea

    Naomi Girma a subi un coup avant le match de Chelsea ce week-end et, en raison de cette blessure, a été écartée de la liste de l’USWNT pour les matches contre l’Espagne.

    Le week-end de Girma a davantage mis en lumière ce qui manquait à Chelsea plutôt que ce qu’elle pouvait apporter sur le terrain, la défenseure ayant été écartée après avoir reçu un coup à l’entraînement.

    L’entraîneure de Chelsea, Sonia Bompastor, a déclaré que Girma devrait être indisponible « peut-être quelques semaines », ce qui signifie qu’elle manquera les prochains matches de l’USWNT contre l’Espagne, malgré sa présence initiale dans la liste des 26 joueuses de l’USWNT.

    L’absence de Girma est un coup dur important pour Chelsea comme pour les États-Unis, d’autant que l’Espagne représente l’un des tests les plus relevés du calendrier international.

    La défenseure travaillait à se réintégrer dans les plans de Chelsea après un début de saison limité, et son sang-froid, ses qualités athlétiques et ses capacités n’ont pas encore pu être montrés chez les Blues. Girma va désormais se concentrer sur une nouvelle période de récupération, avec l’espoir de retrouver l’intégralité de ses moyens avant la préparation de l’USWNT pour la Coupe du monde.