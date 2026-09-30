« The Damned United » n’est pas un documentaire. L’exactitude de l’histoire racontée par David Peace dans son roman à succès est contestée par plusieurs des protagonistes réels. Mais il y a une chose sur laquelle à peu près tout le monde s’accorde : en juillet 1974, lors de l’une de ses toutes premières séances d’entraînement en tant que nouvel entraîneur de Leeds United, Brian Clough s’est bien levé devant un groupe de joueurs incontestablement talentueux mais notoirement agressifs, et leur a dit qu’ils pouvaient jeter toutes leurs médailles à la poubelle parce qu’ils n’en avaient gagné aucune loyalement. « Vous avez tout fait en trichant, bordel », déclare de façon si tristement célèbre le Clough de Michael Sheehan dans l’adaptation cinématographique du livre à succès, en faisant allusion au style de jeu prétendument « sale » de Leeds plutôt qu’à un quelconque niveau de corruption de leur part.

Vous avez sans doute déjà revu cet extrait circuler sur les réseaux sociaux, mais cette fois en lien avec Manchester City, qui a été reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League. Il vous a peut-être même été envoyé dans un groupe WhatsApp, car les « réjouissances » ont bel et bien commencé. Tout le monde est monté à bord du bus des moqueries, car la machine à mèmes tourne déjà à plein régime et les supporters rivaux se moquent de Manchester City sans la moindre pitié.

Mais il n’y a rien de drôle là-dedans. Bien au contraire, c’est une affaire sérieuse, qui va complètement modifier l’avenir du football anglais en réécrivant son passé. Car si la Premier League a remporté une victoire éclatante face à Manchester City, cela ne ressemblera guère à un succès digne d’être célébré, étant donné que la compétition même qu’elle organise a été dépouillée de toute crédibilité.