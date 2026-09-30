Le verdict sur les 115 chefs d’accusation visant Manchester City est enfin tombé : aux instances de décider désormais de sanctions qui pourraient changer à jamais le football anglais
« The Damned United » n’est pas un documentaire. L’exactitude de l’histoire racontée par David Peace dans son roman à succès est contestée par plusieurs des protagonistes réels. Mais il y a une chose sur laquelle à peu près tout le monde s’accorde : en juillet 1974, lors de l’une de ses toutes premières séances d’entraînement en tant que nouvel entraîneur de Leeds United, Brian Clough s’est bien levé devant un groupe de joueurs incontestablement talentueux mais notoirement agressifs, et leur a dit qu’ils pouvaient jeter toutes leurs médailles à la poubelle parce qu’ils n’en avaient gagné aucune loyalement. « Vous avez tout fait en trichant, bordel », déclare de façon si tristement célèbre le Clough de Michael Sheehan dans l’adaptation cinématographique du livre à succès, en faisant allusion au style de jeu prétendument « sale » de Leeds plutôt qu’à un quelconque niveau de corruption de leur part.
Vous avez sans doute déjà revu cet extrait circuler sur les réseaux sociaux, mais cette fois en lien avec Manchester City, qui a été reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League. Il vous a peut-être même été envoyé dans un groupe WhatsApp, car les « réjouissances » ont bel et bien commencé. Tout le monde est monté à bord du bus des moqueries, car la machine à mèmes tourne déjà à plein régime et les supporters rivaux se moquent de Manchester City sans la moindre pitié.
Mais il n’y a rien de drôle là-dedans. Bien au contraire, c’est une affaire sérieuse, qui va complètement modifier l’avenir du football anglais en réécrivant son passé. Car si la Premier League a remporté une victoire éclatante face à Manchester City, cela ne ressemblera guère à un succès digne d’être célébré, étant donné que la compétition même qu’elle organise a été dépouillée de toute crédibilité.
La relégation, un risque bien réel
Bien sûr, on ne sait pas encore quelles sanctions la Premier League, dirigée par son directeur général Richard Masters, imposera à Manchester City, qui devrait faire appel de la décision de la commission indépendante. Certains supporters sceptiques de clubs rivaux soupçonnent même l'équipe de l'Etihad de s'en tirer avec une amende et un retrait de points sans réelle conséquence. Cependant, cela est inconcevable selon des experts juridiques familiers du dossier. Le sport n'a jamais connu un scandale financier d'une telle ampleur. La gravité des accusations est sans précédent. La sanction devrait l'être aussi.
Rappelons qu'Everton (retrait de six points) et Nottingham Forest (quatre) n'étaient coupables que d'infractions mineures au règlement financier de la Premier League. Chelsea, de son côté, n'a été « seulement » condamné à une amende pour des accusations liées à des paiements illégaux à des agents et à des tiers, mais les Blues se sont essentiellement dénoncés eux-mêmes à la Premier League, puisque les infractions en question ne concernaient pas les propriétaires actuels, mais l'administration Roman Abramovich. Le consortium Clearlake a ainsi pleinement coopéré avec l'enquête à chaque étape. City ne l'a pas fait. Et le club a clamé son innocence totale tout au long de la procédure, et continue de le faire, ce qui rend toute clémence peu probable.
Par conséquent, il existe désormais une réelle possibilité que City écope d'un retrait de points si lourd qu'il rendrait une relégation probable plutôt que simplement possible.
Des trophées sur le point d’être retirés ?
Il n’est pas encore certain, à ce stade, que des titres seraient retirés. Il existe assurément un argument solide selon lequel tous les résultats de City entre 2009 et 2018, qui font l’objet de l’enquête, devraient être déclarés nuls et non avenus.
Cependant, on pourrait aussi soutenir que rien de ce qui s’est passé au cours des huit dernières années n’aurait été possible sans la fraude financière qui a posé les coûteuses fondations de l’émergence de City comme force dominante du football anglais, puis de son triplé de 2023.
L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, s’était auparavant insurgé contre l’idée que le club puisse être privé de ses trophées en cas de verdict de culpabilité.
« Allez ! Ces moments appartiennent à [City], quelle que soit la sentence », a fait valoir le Catalan en 2023, lorsque les accusations ont été déposées pour la première fois. « Réfléchissez à ce que nous avons fait... ce but de Sergio Aguero [contre QPR en 2012] ; personne ne peut l’effacer. Je ne sais pas, sommes-nous responsables de la glissade de Steven Gerrard à Anfield ? »
Évidemment que non. Mais ils auraient été responsables d’une fraude financière qui a placé le City de Manuel Pellegrini en position de tirer profit de cette glissade. En outre, les moments magiques auxquels Guardiola faisait référence n’appartenaient sans doute à City que parce qu’ils avaient été volés à quelqu’un d’autre.
L’ancien milieu de terrain de Liverpool Danny Murphy a déjà souligné que ces souvenirs ne peuvent pas vraiment être retirés. Les médailles et les trophées, en revanche, le peuvent, et il est révélateur que Jurgen Klopp, dont le Liverpool a été devancé pour deux titres par le City de Guardiola, en 2018-19 et 2021-22, ait auparavant déclaré que si City était reconnu coupable, il paierait les bières et organiserait un défilé dans son propre jardin pour ses anciens joueurs.
Des dégâts irréparables
Ce qui inquiète encore davantage City, toutefois, ce sont les potentielles répercussions juridiques et financières d’une condamnation pour ce qu’Arsene Wenger avait qualifié de façon mémorable de « dopage financier ».
Manchester United, qui a terminé à trois reprises derrière City au cours des 18 dernières années, évaluerait déjà, selon certaines informations, l’impact économique des infractions de City sur ses propres revenus, et il serait surprenant que Liverpool, lui aussi trois fois dauphin, et Arsenal, avec deux titres « perdus », ne fassent pas de même.
Et ce n’est pas tout, puisque City a aussi privé à plusieurs reprises d’autres clubs d’une place dans le top 4, synonyme de qualification pour la Ligue des champions, ainsi que des lucratives primes qui l’accompagnent. Le montant potentiel des compensations est impossible à calculer à ce stade précoce, tout comme les dégâts potentiellement irréparables causés à l’intégrité de la Premier League, car, si le verdict de culpabilité est confirmé, la plus grande affaire de fraude de l’histoire du football menace d’exposer les 18 dernières années de Premier League comme un mensonge.
Voici toutefois ce que nous savons déjà avec certitude : la réputation de City est en ruines. Ses souvenirs et ses titres n’ont pas encore été effacés, et peut-être ne le seront-ils jamais. Au minimum, toutefois, chaque distinction est désormais accompagnée d’un astérisque et, aux yeux de la plupart des observateurs neutres, chaque triomphe a été rendu totalement dénué de sens. Comme les records de sprint de Florence Griffith Joyner. Ou les sept victoires de Lance Armstrong sur le Tour de France.
Et pourquoi ? Parce que, malgré ses protestations continues, City a, contrairement à « The Damned United », été reconnu coupable d’avoir remporté toutes ses médailles en trichant.