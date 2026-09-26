« The Damned United » n’est pas un documentaire. L’exactitude de l’histoire racontée par David Peace dans son roman à succès est contestée par plusieurs des protagonistes réels. Mais il y a une chose sur laquelle à peu près tout le monde s’accorde : en juillet 1974, lors de l’une de ses toutes premières séances d’entraînement en tant que nouvel entraîneur de Leeds United, Brian Clough s’est bien levé devant un groupe de joueurs incontestablement talentueux mais notoirement agressifs, pour leur dire qu’ils pouvaient jeter toutes leurs médailles à la poubelle parce qu’ils n’en avaient gagné aucune loyalement. « Vous avez tout fait en trichant, bon sang », déclare de manière si tristement célèbre le Clough incarné par Michael Sheehan dans l’adaptation cinématographique du livre à succès, en faisant allusion au style de jeu prétendument « sale » de Leeds plutôt qu’à un quelconque niveau de corruption de leur part.

Vous avez probablement déjà revu cet extrait circuler sur les réseaux sociaux, mais cette fois en lien avec Manchester City, qui, comme l’a révélé en premier The Athletic, a été reconnu coupable de toutes les 115 charges, sauf une, retenues contre lui en février 2023 pour violation des règles financières de la Premier League. On vous l’a peut-être même envoyé dans un groupe WhatsApp, car les « réjouissances » ont bel et bien commencé. Tout le monde est monté dans le train des moqueries, puisque la machine à mèmes s’est déjà emballée et que les supporters rivaux se moquent sans pitié de Manchester City.

Mais il n’y a vraiment pas de quoi rire. Bien au contraire, c’est une affaire sérieuse, qui a le potentiel de modifier complètement l’avenir du football anglais en réécrivant son passé. Car si la Premier League aurait, selon certaines informations, remporté une victoire éclatante sur Manchester City, cela ressemblera difficilement à un succès digne d’être célébré, étant donné que la compétition même qu’elle organise pourrait être dépouillée de toute crédibilité.