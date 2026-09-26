Le verdict sur les 115 chefs d’accusation visant Manchester City est enfin tombé : aux autorités de décider désormais des sanctions qui pourraient changer à jamais le football anglais
« The Damned United » n’est pas un documentaire. L’exactitude de l’histoire racontée par David Peace dans son roman à succès est contestée par plusieurs des protagonistes réels. Mais il y a une chose sur laquelle à peu près tout le monde s’accorde : en juillet 1974, lors de l’une de ses toutes premières séances d’entraînement en tant que nouvel entraîneur de Leeds United, Brian Clough s’est bien levé devant un groupe de joueurs incontestablement talentueux mais notoirement agressifs, pour leur dire qu’ils pouvaient jeter toutes leurs médailles à la poubelle parce qu’ils n’en avaient gagné aucune loyalement. « Vous avez tout fait en trichant, bon sang », déclare de manière si tristement célèbre le Clough incarné par Michael Sheehan dans l’adaptation cinématographique du livre à succès, en faisant allusion au style de jeu prétendument « sale » de Leeds plutôt qu’à un quelconque niveau de corruption de leur part.
Vous avez probablement déjà revu cet extrait circuler sur les réseaux sociaux, mais cette fois en lien avec Manchester City, qui, comme l’a révélé en premier The Athletic, a été reconnu coupable de toutes les 115 charges, sauf une, retenues contre lui en février 2023 pour violation des règles financières de la Premier League. On vous l’a peut-être même envoyé dans un groupe WhatsApp, car les « réjouissances » ont bel et bien commencé. Tout le monde est monté dans le train des moqueries, puisque la machine à mèmes s’est déjà emballée et que les supporters rivaux se moquent sans pitié de Manchester City.
Mais il n’y a vraiment pas de quoi rire. Bien au contraire, c’est une affaire sérieuse, qui a le potentiel de modifier complètement l’avenir du football anglais en réécrivant son passé. Car si la Premier League aurait, selon certaines informations, remporté une victoire éclatante sur Manchester City, cela ressemblera difficilement à un succès digne d’être célébré, étant donné que la compétition même qu’elle organise pourrait être dépouillée de toute crédibilité.
La relégation, un risque bien réel
Nous n’avons évidemment pas encore appris quelles sanctions la Premier League, dirigée par son directeur général Richard Masters, infligera à Manchester City, qui conserve le droit de faire appel. Certains supporters sceptiques de clubs rivaux soupçonnent d’ailleurs l’équipe de l’Etihad de s’en tirer avec une amende et un retrait de points sans réelle conséquence. Cependant, cela est extrêmement improbable selon des experts juridiques familiers du dossier. Le sport n’a jamais connu un scandale financier de cette ampleur. La gravité des accusations est sans précédent. En toute probabilité, la sanction le serait aussi.
Rappelons qu’Everton (retrait de six points) et Nottingham Forest (quatre) n’ont été reconnus coupables que d’infractions mineures au règlement financier de la Premier League. Chelsea, de son côté, n’a écopé « que » d’une amende, de manière controversée, pour des accusations liées à des paiements illégaux à des agents et à des tiers, mais le club londonien s’est essentiellement dénoncé lui-même auprès de la Premier League, puisque les infractions en question ne concernaient pas les propriétaires actuels, mais l’administration Roman Abramovich. Le consortium Clearlake a donc pleinement coopéré avec l’enquête à chaque étape. City ne l’a pas fait. Et le club a maintenu son innocence totale tout au long de la procédure, ce qui rend toute clémence peu probable.
Par conséquent, il existe désormais une réelle possibilité que City soit frappé d’un retrait de points si lourd qu’une relégation deviendrait probable plutôt que simplement possible.
Des trophées sur le point d’être retirés ?
Reste à savoir si des titres seraient retirés à ce stade. Il y a assurément de solides arguments pour soutenir que tous les résultats de City entre 2009 et 2018, période visée par l’enquête, devraient être déclarés nuls et non avenus.
Cependant, on peut aussi faire valoir que rien de ce qui s’est produit lors des huit dernières années n’aurait été possible sans la fraude financière présumée qui a posé les coûteuses fondations de l’émergence de City comme force dominante du football anglais, puis de son triplé en 2023.
L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, s’était déjà insurgé contre l’idée que le club puisse être privé de ses trophées en cas de verdict de culpabilité.
« Allez ! Ces moments appartiennent à [City], quelle que soit la sentence », faisait valoir le Catalan en 2023. « Pensez à ce que nous avons fait... ce but de Sergio Aguero [contre QPR en 2012] ; personne ne peut l’effacer. Je ne sais pas, sommes-nous responsables de la glissade de Steven Gerrard à Anfield ? »
Évidemment que non. Mais ils étaient prétendument responsables d’une fraude financière qui a mis le City de Manuel Pellegrini en position de tirer profit de cette glissade. En outre, les moments magiques auxquels Guardiola faisait référence n’appartenaient sans doute à City que parce qu’ils avaient été volés à quelqu’un d’autre.
L’ancien milieu de Liverpool Danny Murphy a déjà souligné que les souvenirs, eux, ne peuvent pas vraiment être retirés. Les médailles et les trophées, en revanche, le peuvent, et il est révélateur que Jürgen Klopp, dont le Liverpool a été devancé pour deux titres par le City de Guardiola en 2018-2019 et 2021-2022, ait auparavant déclaré que si City était reconnu coupable, il sortirait les bières et organiserait un défilé dans son propre jardin pour ses anciens joueurs.
Des dégâts irréparables
Ce qui inquiète encore davantage City, toutefois, ce sont les potentielles ramifications juridiques et financières.
Manchester United, qui a terminé à trois reprises deuxième derrière City au cours des 18 dernières années, serait déjà en train d’évaluer l’impact économique des infractions de City sur ses propres revenus, et il serait surprenant que Liverpool, également trois fois dauphin, et Arsenal, avec deux titres « perdus », ne fassent pas de même.
Mais cela ne s’arrête pas là, puisque City a aussi, à plusieurs reprises, privé d’autres clubs de places dans le top 4 qui auraient assuré une qualification pour la Ligue des champions, ainsi que les lucratives primes qui l’accompagnent. Le coût potentiel des compensations est impossible à calculer à ce stade précoce, tout comme les dégâts potentiellement irréparables causés à l’intégrité de la Premier League, car, si le verdict de culpabilité est confirmé, la plus grande affaire de fraude de l’histoire du football menace de révéler que les 18 dernières années de Premier League reposaient sur un mensonge.
Voici toutefois ce que nous savons avec certitude : la réputation de City sera en ruines. Ses souvenirs et ses titres n’ont pas encore été effacés, et peut-être ne le seront-ils jamais. À tout le moins, toutefois, sous réserve de ce qui devrait être une longue procédure d’appel, chaque distinction pourrait désormais être assortie d’un astérisque et, aux yeux de la plupart des observateurs neutres, chaque triomphe serait vidé de tout sens. Comme les records de sprint de Florence Griffith Joyner. Ou les sept victoires de Lance Armstrong sur le Tour de France.
Et pourquoi ? Parce que, contrairement à « The Damned United », City, qui, faut-il le rappeler, continue de nier tout acte répréhensible, pourrait bien avoir remporté toutes ses médailles sur fond de tricherie.